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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4321432243234324
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 18:44

Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 18:57

Естественный отбор ...отрицательный!

  freeze написав:
Ser Fil написав:
  pesikot написав:Кстати, а куда пропал наш бубочка ?
Как вернулся из Латвии (или Литвы) так его не видно на публике. Только указы подписывает. "Работает с документами"
А то злые языки говорят, что у ЗЕ! опять нервный срывчик.


Бубенчик обнаружен в странной позе... :oops: :mrgreen: https://twitter.com/tZEinform/status/1185389393395273729

Зображення


Наверное думает, а мог бы выступать на сцене Квартала, делать веселые пародии на президента, мне бы все хлопали

Так он и так - сама Пародия; ещё и платная:
За рекламу президента платят граждане Украины из своего кармана - мечта комика..В Государственное управление делами поступили документы на оплату услуг ресторанного обслуживания мероприятия с участием Президента Украины с представителями средств массовой информации на базе Kyiv Food Market (Киев, ул. Московская, 8) на сумму 174,396 тыс. гривен
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 19:15

Большая статья, не буду сюда перепостить

Перец в обмен на танки: как обворовывали украинскую армию
Украина продавала тяжелое вооружение за границу по бартеру, получая взамен перец и лавровый лист
https://apostrophe.ua/article/politics/2019-10-18/perets-v-obmen-na-tanki-kak-obvorovyivali-ukrainskuyu-armiyu/28591
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 19:18

  freeze написав:Наверное думает, а мог бы выступать на сцене Квартала, делать веселые пародии на президента, мне бы все хлопали

Коллега freeze, я вас не узнаю в гриме :)
Вы стали ещё бОльшим противником ЗЕ!, чем я сам :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 19:46

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:
  freeze написав:Наверное думает, а мог бы выступать на сцене Квартала, делать веселые пародии на президента, мне бы все хлопали

Коллега freeze, я вас не узнаю в гриме :)
Вы стали ещё бОльшим противником ЗЕ!, чем я сам :)


Это была моя ошибка, возможно Зеленский и имел чистые и светлые помыслы, но набранная им команда, большинство депутатов это просто лютый трэш, какие то фрики за небольшим исключением.
Но команда это и есть ответственность Зеленского, и главная его задача, он с этим категорически не справился, это уже очевидно.
Ну а его наезды на малый бизнес это уже меня полностью изменило.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 20:17

  freeze написав:
Ser Fil написав:
  pesikot написав:Кстати, а куда пропал наш бубочка ?
Как вернулся из Латвии (или Литвы) так его не видно на публике. Только указы подписывает. "Работает с документами"
А то злые языки говорят, что у ЗЕ! опять нервный срывчик.


Бубенчик обнаружен в странной позе... :oops: :mrgreen: https://twitter.com/tZEinform/status/1185389393395273729

Зображення


Наверное думает, а мог бы выступать на сцене Квартала, делать веселые пародии на президента, мне бы все хлопали
Так, це виглядає дійсно так. Він заморився, не його це справа бути Президентом України.Сидить і мислить, нах воно мені потрібно було, зараз би десь відпочивав,курив, нюхав, пив, риготав на сцені під аплодування. Я ж молодий і мені ці навантаження управління Країною зовсім ні до чого. Це добре, що Ви відчуваєте свою провину за вибір цього блазня, але частка майбутніх негараздів Держави лежить на Вас і на багатьох обдурених 73 Голобородьком.Мізки треба мати.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 20:18

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:yanyura, Starikan
Вы, собственно, подтвердили цифрами, что в Союзе у рядовых ученых не было высоких зарплат.
И успехи в науке обусловлены не этим.
"успехи в науке СССР обусловлены" одним і тільки одним - неможливістю виїхати(втекти) з СССР.

Во всяком случае - на 50% точно.
Эмигрировали евреи, уехали москвичи и ленинградцы (у которых давно были хорошие контакты с западной наукой, с периферии на международные конференции ездили, как правило, только директора НИИ и академики, да и западные визитеры ездили в основном в Москву) - и наука в эксСССР рухнула.
Плюс, конечно, финансирование. "На оборудование денег нет и не будет - добывайте сами через гранты".
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 20:28

  freeze написав:
  andrijk777 написав:
  freeze написав:Специально для изучения в детском садике предлагается подробная статья Как устроен интернет в Северной Корее.

https://theins.ru/opinions/andrej-lankov/144437

Стаття для таких наївних(або проплачених), як ви. Правди там ще менше ніж в російські пропаганді.
Подивіться хоча б якийсь відосик про них.
*Щоб не бути голословним - зразу шукайте там хоча б одного з 5 мільйонів :mrgreen: :mrgreen: які говорять по мобільному.



Специально для ясельной группы -
это статья профессора Сеульского университета, который изучал эту тему подробно.
Там российской пропаганды примерно столько сколько мозга у некоторых.
Сайт Insider специализируется на развенчании российской пропаганды, он например первым опубликовал данные Баширова-Петрова-отравителей Скрипалей и вместе с Bellingcat участвует в расследовании крушения малайзийского Боинга в ОРДЛО.

Но чтобы это знать надо иметь хотя бы минимальное базовое образование и эрудицию.
Учитесь, читайте больше. :lol:

Я дивився достатньо відео про Північну Корею і можу сказати тільки одне - цей професор нагло бреше або це не його стаття.
Відео з Віндою-95 мені достатньо для знання їх рівня "компютеризації".
Дискусія закінчена.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 20:51

  freeze написав:Это была моя ошибка, возможно Зеленский и имел чистые и светлые помыслы, но набранная им команда, большинство депутатов это просто лютый трэш, какие то фрики за небольшим исключением.
Но команда это и есть ответственность Зеленского, и главная его задача, он с этим категорически не справился, это уже очевидно.
Ну а его наезды на малый бизнес это уже меня полностью изменило.

К человеку пришло понимание, с чем, в каком объёме, каком размере приходится иметь дело.
Работая с людьми, всегда в "каке", при чём, чем больше тянешь, тем больше поносят.
- О "команде" - это трагедия, но иного нет - выход постоянная жесткая чистка.
Размер внешнего давления, при чём со всех сторон, война, 20% территории под вражеским контролем - давление "союзников", ....
Экономика, промышленность в стадии окончательной ликвидации...
И "команда" - по сути левых, спасибо, хоть ещё не проявляют ни какой инициативы, ибо будет полный аут...
Голод в стране(при чём это не громкие слова).
И "команда"...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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