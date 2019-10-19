Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:Кстати, а куда пропал наш бубочка ? Как вернулся из Латвии (или Литвы) так его не видно на публике. Только указы подписывает. "Работает с документами" А то злые языки говорят, что у ЗЕ! опять нервный срывчик.
Наверное думает, а мог бы выступать на сцене Квартала, делать веселые пародии на президента, мне бы все хлопали
Так он и так - сама Пародия; ещё и платная:
За рекламу президента платят граждане Украины из своего кармана - мечта комика..В Государственное управление делами поступили документы на оплату услуг ресторанного обслуживания мероприятия с участием Президента Украины с представителями средств массовой информации на базе Kyiv Food Market (Киев, ул. Московская, на сумму 174,396 тыс. гривен
freeze написав:Наверное думает, а мог бы выступать на сцене Квартала, делать веселые пародии на президента, мне бы все хлопали
Коллега freeze, я вас не узнаю в гриме Вы стали ещё бОльшим противником ЗЕ!, чем я сам
Это была моя ошибка, возможно Зеленский и имел чистые и светлые помыслы, но набранная им команда, большинство депутатов это просто лютый трэш, какие то фрики за небольшим исключением. Но команда это и есть ответственность Зеленского, и главная его задача, он с этим категорически не справился, это уже очевидно. Ну а его наезды на малый бизнес это уже меня полностью изменило.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
pesikot написав:Кстати, а куда пропал наш бубочка ? Как вернулся из Латвии (или Литвы) так его не видно на публике. Только указы подписывает. "Работает с документами" А то злые языки говорят, что у ЗЕ! опять нервный срывчик.
Наверное думает, а мог бы выступать на сцене Квартала, делать веселые пародии на президента, мне бы все хлопали
Так, це виглядає дійсно так. Він заморився, не його це справа бути Президентом України.Сидить і мислить, нах воно мені потрібно було, зараз би десь відпочивав,курив, нюхав, пив, риготав на сцені під аплодування. Я ж молодий і мені ці навантаження управління Країною зовсім ні до чого. Це добре, що Ви відчуваєте свою провину за вибір цього блазня, але частка майбутніх негараздів Держави лежить на Вас і на багатьох обдурених 73 Голобородьком.Мізки треба мати.
ЛАД написав:yanyura, Starikan Вы, собственно, подтвердили цифрами, что в Союзе у рядовых ученых не было высоких зарплат. И успехи в науке обусловлены не этим.
"успехи в науке СССР обусловлены" одним і тільки одним - неможливістю виїхати(втекти) з СССР.
Во всяком случае - на 50% точно. Эмигрировали евреи, уехали москвичи и ленинградцы (у которых давно были хорошие контакты с западной наукой, с периферии на международные конференции ездили, как правило, только директора НИИ и академики, да и западные визитеры ездили в основном в Москву) - и наука в эксСССР рухнула. Плюс, конечно, финансирование. "На оборудование денег нет и не будет - добывайте сами через гранты".
Стаття для таких наївних(або проплачених), як ви. Правди там ще менше ніж в російські пропаганді. Подивіться хоча б якийсь відосик про них. *Щоб не бути голословним - зразу шукайте там хоча б одного з 5 мільйонів які говорять по мобільному.
Специально для ясельной группы - это статья профессора Сеульского университета, который изучал эту тему подробно. Там российской пропаганды примерно столько сколько мозга у некоторых. Сайт Insider специализируется на развенчании российской пропаганды, он например первым опубликовал данные Баширова-Петрова-отравителей Скрипалей и вместе с Bellingcat участвует в расследовании крушения малайзийского Боинга в ОРДЛО.
Но чтобы это знать надо иметь хотя бы минимальное базовое образование и эрудицию. Учитесь, читайте больше.
Я дивився достатньо відео про Північну Корею і можу сказати тільки одне - цей професор нагло бреше або це не його стаття. Відео з Віндою-95 мені достатньо для знання їх рівня "компютеризації". Дискусія закінчена.
freeze написав:Это была моя ошибка, возможно Зеленский и имел чистые и светлые помыслы, но набранная им команда, большинство депутатов это просто лютый трэш, какие то фрики за небольшим исключением. Но команда это и есть ответственность Зеленского, и главная его задача, он с этим категорически не справился, это уже очевидно. Ну а его наезды на малый бизнес это уже меня полностью изменило.
К человеку пришло понимание, с чем, в каком объёме, каком размере приходится иметь дело. Работая с людьми, всегда в "каке", при чём, чем больше тянешь, тем больше поносят. - О "команде" - это трагедия, но иного нет - выход постоянная жесткая чистка. Размер внешнего давления, при чём со всех сторон, война, 20% территории под вражеским контролем - давление "союзников", .... Экономика, промышленность в стадии окончательной ликвидации... И "команда" - по сути левых, спасибо, хоть ещё не проявляют ни какой инициативы, ибо будет полный аут... Голод в стране(при чём это не громкие слова). И "команда"...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
В статье немножко больше, чем стоило лажи - при чём в "чьих-то интересах" - Т-72 капитально ремонтировал Киевский бронетанковый. По поводу авиации, морских суден, специальных частей,... - "чёрные дыры" - через Московию. Официально "это было в Украине" - распоряжались этим из Московии. 90% Западного состава выведенного из Европы "где-то умерло" официально в Украине.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.