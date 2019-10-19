Додано: Суб 19 жов, 2019 20:51

freeze написав: Это была моя ошибка, возможно Зеленский и имел чистые и светлые помыслы, но набранная им команда, большинство депутатов это просто лютый трэш, какие то фрики за небольшим исключением.

Но команда это и есть ответственность Зеленского, и главная его задача, он с этим категорически не справился, это уже очевидно.

Ну а его наезды на малый бизнес это уже меня полностью изменило. Это была моя ошибка, возможно Зеленский и имел чистые и светлые помыслы, но набранная им команда, большинство депутатов это просто лютый трэш, какие то фрики за небольшим исключением.Но команда это и есть ответственность Зеленского, и главная его задача, он с этим категорически не справился, это уже очевидно.Ну а его наезды на малый бизнес это уже меня полностью изменило.

К человеку пришло понимание, с чем, в каком объёме, каком размере приходится иметь дело.Работая с людьми, всегда в "каке", при чём, чем больше тянешь, тем больше поносят.- О "команде" - это трагедия, но иного нет - выход постоянная жесткая чистка.Размер внешнего давления, при чём со всех сторон, война, 20% территории под вражеским контролем - давление "союзников", ....Экономика, промышленность в стадии окончательной ликвидации...И "команда" - по сути левых, спасибо, хоть ещё не проявляют ни какой инициативы, ибо будет полный аут...Голод в стране(при чём это не громкие слова).И "команда"...