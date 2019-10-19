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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4322432343244325 Додано: Суб 19 жов, 2019 21:11 Re: Політичні дискусії дуже дивне "шоу" Зе з 14 годинним марфмоном - інтерв"ю

повторюсь дуже дивне як для мене, ефективної людини

дуже негативно все це я сприймаю

менше слів, більше справ, що по мені

несерйозно все це

мене це "шоу" не вразило не скільки

де ефективність?

одні повтори на протязі 14 годин

де цимус?

достатньо 5 хвилин для розкриття проблеми

багатослвність це дуже недобре, от що я скажу

жалію, що голосував за Зе



де зниження тарифів?

де ліквідація драконовських перепон в одержанні субсидії?

де збільшення соціальних норм на компослуги?

Вони порівнюють споживання газу в Україні і в Європі, забуваючі, що Європа омивається теплою окіанічним течею, яка Гольфстрімом називається. В школі їм краще потрібно було вчитися, тоді б знали, що через Гольфстрім у Європі середня зимова температура десь 10 на градусів вища, чим в Україні.

Дурять народ цим, а люди шалені гроші платять за газ!!! Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 19 жов, 2019 21:28, всього редагувалось 3 разів. Yuri_61 Повідомлень: 1714 З нами з: 30.09.15 Подякував: 189 раз. Подякували: 293 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2019 21:20 Starikan написав: andrijk777 написав: ЛАД написав: yanyura, Starikan

Вы, собственно, подтвердили цифрами, что в Союзе у рядовых ученых не было высоких зарплат.

И успехи в науке обусловлены не этим. Вы, собственно, подтвердили цифрами, что в Союзе у рядовых ученых не было высоких зарплат.И успехи в науке обусловлены не этим. "успехи в науке СССР обусловлены" одним і тільки одним - неможливістю виїхати(втекти) з СССР. "успехи в науке СССР обусловлены" одним і тільки одним - неможливістю виїхати(втекти) з СССР.

Во всяком случае - на 50% точно.

Эмигрировали евреи, уехали москвичи и ленинградцы (у которых давно были хорошие контакты с западной наукой, с периферии на международные конференции ездили, как правило, только директора НИИ и академики, да и западные визитеры ездили в основном в Москву) - и наука в эксСССР рухнула.

Плюс, конечно, финансирование. "На оборудование денег нет и не будет - добывайте сами через гранты". Во всяком случае - на 50% точно.Эмигрировали евреи, уехали москвичи и ленинградцы (у которых давно были хорошие контакты с западной наукой, с периферии на международные конференции ездили, как правило, только директора НИИ и академики, да и западные визитеры ездили в основном в Москву) - и наука в эксСССР рухнула.Плюс, конечно, финансирование. "На оборудование денег нет и не будет - добывайте сами через гранты".

тут штаны просиживали и стали там никем... встречал таких... охраники, таксисты... достижения... они долба3бы... был в израиле, в конторе на вхоже охраник бывший полковник... уехал из украины, причина не бажав вивчати мову... и мое мнение наху+ таких дегенератов... тут штаны просиживали и стали там никем... встречал таких... охраники, таксисты... достижения... они долба3бы... был в израиле, в конторе на вхоже охраник бывший полковник... уехал из украины, причина не бажав вивчати мову... и мое мнение наху+ таких дегенератов... Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war. lestat

Повідомлень: 2419 З нами з: 04.06.08 Подякував: 11 раз. Подякували: 184 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2019 21:33 Kudrjavuy написав: Страшно видеть, что должен пройти, что бы хоть что-то понимать, или попытаться в чём то разобраться. Появилось новое поколение прошедших "ничто".

Но ничего не понявших в системе, и глупо верящих в "светлое будущее".(и свою востребованность )



Рекомендую просмотреть до конца. Страшно видеть, что должен пройти, что бы хоть что-то понимать, или попытаться в чём то разобраться. Появилось новое поколение прошедших "ничто".Но ничего не понявших в системе, и глупо верящих в "светлое будущее".(и свою востребованностьРекомендую просмотреть до конца.

+1000500

Первая часть тоже информативна.



Удивительно, как этот *кремлебот* говорит, что *жертва сама виновата* (с) порошенковцы.

Как приоткрывает(ведь реально сглаживает углы) глубину *реформ*.



Изюминка -- спец с таким опытом ... не востребован.

Требования))) по *подбору бычков* и лекций (практических занятий) в академиях не потянул.



Ну а фраза о лифтах продвижения - вообще приговор. +1000500Первая часть тоже информативна.Удивительно, как этот *кремлебот* говорит, что *жертва сама виновата* (с) порошенковцы.Как приоткрывает(ведь реально сглаживает углы) глубину *реформ*.Изюминка -- спец с таким опытом ... не востребован.Требования))) по *подбору бычков* и лекций (практических занятий) в академиях не потянул.Ну а фраза о лифтах продвижения - вообще приговор. detroytred

Повідомлень: 22245 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2019 22:00 lestat написав: Во всяком случае - на 50% точно.

Эмигрировали евреи, уехалимосквичи и ленинградцы (у которых давно были хорошие контакты с западной наукой, с периферии на международные конференции ездили, как правило, только директора НИИ и академики, да и западные визитеры ездили в основном в Москву) - и наука в эксСССР рухнула.

Плюс, конечно, финансирование. "На оборудование денег нет и не будет - добывайте сами через гранты". тут штаны просиживали и стали там никем... встречал таких... охраники, таксисты... достижения... они долба3бы... был в израиле, в конторе на вхоже охраник бывший полковник... уехал из украины, причина не бажав вивчати мову... и мое мнение наху+ таких дегенератов... тут штаны просиживали и стали там никем... встречал таких... охраники, таксисты... достижения... они долба3бы... был в израиле, в конторе на вхоже охраник бывший полковник... уехал из украины, причина не бажав вивчати мову... и мое мнение наху+ таких дегенератов...

При чем тут полковник, мы об ученых говорили. При чем тут полковник, мы об ученых говорили. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16315 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1547 раз. Подякували: 2524 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2019 22:10 freeze написав: pesikot написав: freeze написав: Наверное думает, а мог бы выступать на сцене Квартала, делать веселые пародии на президента, мне бы все хлопали Наверное думает, а мог бы выступать на сцене Квартала, делать веселые пародии на президента, мне бы все хлопали

Коллега freeze, я вас не узнаю в гриме

Вы стали ещё бОльшим противником ЗЕ!, чем я сам Коллега, я вас не узнаю в гримеВы стали ещё бОльшим противником ЗЕ!, чем я сам



Это была моя ошибка, возможно Зеленский и имел чистые и светлые помыслы, но набранная им команда, большинство депутатов это просто лютый трэш, какие то фрики за небольшим исключением.

Но команда это и есть ответственность Зеленского, и главная его задача, он с этим категорически не справился, это уже очевидно.

Ну а его наезды на малый бизнес это уже меня полностью изменило. Это была моя ошибка, возможно Зеленский и имел чистые и светлые помыслы, но набранная им команда, большинство депутатов это просто лютый трэш, какие то фрики за небольшим исключением.Но команда это и есть ответственность Зеленского, и главная его задача, он с этим категорически не справился, это уже очевидно.Ну а его наезды на малый бизнес это уже меня полностью изменило.

+1000500 Признать ошибку.

Но ведь она не больше, чем преступление.



Нюанс -- личная ошибка.

А теперь представьте, что ситуацию создали и сама она создалась таковой, что даже Вы с таким широким кругозором, знаниями и активно интересующийся политической и общественной жизнью ошиблись то, что ж тогда иные???



С выбором ПАПа, который тоже не оправдал ожиданий, тоже ошиблись



Не ошибаются только противсихи...



Ключевое - сильно потеряли-то? Нет. Не сильно.

Ключевое - ошиблись в ожиданиях выигрыша...



Ну а превеличивать)) (то есть считать выиграшем переизбрание ПАПа) -- это тоже ошибка.

Но Ваши оппоненты слабы, чтобы ее признать...



Имхо - право на личную ошибку имеет каждый.

И ничего в ней нет зазорного.

Массовая же ошибка имеет другие корни.



Попытки повесить львиную долю ответственности за целенаправленный общественный процесс (то есть продвижение не сельского кандидата, а целого президента) на пересичного -- это от низкого уровня знаний.



Вы же не за условных медведчуков, моторыл, аксеновых и т.п. голосовали-то.



А теперь личные косяки президента Ваши оппоненты хотят повесить в львиной доле лично на Вас.

Это манипуляции.



Ну а требования к пересичному в точности напоминают требования из морального кодекса строителя капитализма.



Но пересичный янки сейчас смотрит увлекательнейшую часть МЛБ. Плей-офф как никак.

И что Трампыча выберет, что другого.

Ошибется и пофигу)))



Потому что там система противовесов, условные баффеты и т.д.

И эту систему не пересичный янки создал.



Украинский народ очень даже активен в стремлении к лучшему ... Майданы.

Куда уж выше требования к нему предъявлять... +1000500 Признать ошибку.Но ведь она не больше, чем преступление.Нюанс -- личная ошибка.А теперь представьте, что ситуацию создали и сама она создалась таковой, что даже Вы с таким широким кругозором, знаниями и активно интересующийся политической и общественной жизнью ошиблись то, что ж тогда иные???С выбором ПАПа, который тоже не оправдал ожиданий, тоже ошиблисьНе ошибаются только противсихи...Ключевое - сильно потеряли-то? Нет. Не сильно.Ключевое - ошиблись в ожиданиях выигрыша...Ну а превеличивать)) (то есть считать выиграшем переизбрание ПАПа) -- это тоже ошибка.Но Ваши оппоненты слабы, чтобы ее признать...Имхо - право на личную ошибку имеет каждый.И ничего в ней нет зазорного.Массовая же ошибка имеет другие корни.Попытки повесить львиную долю ответственности за целенаправленный общественный процесс (то есть продвижение не сельского кандидата, а целого президента) на пересичного -- это от низкого уровня знаний.Вы же не за условных медведчуков, моторыл, аксеновых и т.п. голосовали-то.А теперь личные косяки президента Ваши оппоненты хотят повесить в львиной доле лично на Вас.Это манипуляции.Ну а требования к пересичному в точности напоминают требования из морального кодекса строителя капитализма.Но пересичный янки сейчас смотрит увлекательнейшую часть МЛБ. Плей-офф как никак.И что Трампыча выберет, что другого.Ошибется и пофигу)))Потому что там система противовесов, условные баффеты и т.д.И эту систему не пересичный янки создал.Украинский народ очень даже активен в стремлении к лучшему ... Майданы.Куда уж выше требования к нему предъявлять... detroytred

Повідомлень: 22245 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4322432343244325 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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