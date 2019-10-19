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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 19 жов, 2019 21:11
дуже дивне "шоу" Зе з 14 годинним марфмоном - інтерв"ю
повторюсь дуже дивне як для мене, ефективної людини
дуже негативно все це я сприймаю
менше слів, більше справ, що по мені
несерйозно все це
мене це "шоу" не вразило не скільки
де ефективність?
одні повтори на протязі 14 годин
де цимус?
достатньо 5 хвилин для розкриття проблеми
багатослвність це дуже недобре, от що я скажу
жалію, що голосував за Зе
де зниження тарифів?
де ліквідація драконовських перепон в одержанні субсидії?
де збільшення соціальних норм на компослуги?
Вони порівнюють споживання газу в Україні і в Європі, забуваючі, що Європа омивається теплою окіанічним течею, яка Гольфстрімом називається. В школі їм краще потрібно було вчитися, тоді б знали, що через Гольфстрім у Європі середня зимова температура десь 10 на градусів вища, чим в Україні.
Дурять народ цим, а люди шалені гроші платять за газ!!!
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Суб 19 жов, 2019 21:28, всього редагувалось 3 разів.
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Yuri_61
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Додано: Суб 19 жов, 2019 21:20
Starikan написав: andrijk777 написав: ЛАД написав:yanyura
, Starikan
Вы, собственно, подтвердили цифрами, что в Союзе у рядовых ученых не было высоких зарплат.
И успехи в науке обусловлены не этим.
"успехи в науке СССР обусловлены" одним і тільки одним - неможливістю виїхати(втекти) з СССР.
Во всяком случае - на 50% точно.
Эмигрировали евреи, уехали москвичи и ленинградцы (у которых давно были хорошие контакты с западной наукой, с периферии на международные конференции ездили, как правило, только директора НИИ и академики, да и западные визитеры ездили в основном в Москву) - и наука в эксСССР рухнула.
Плюс, конечно, финансирование. "На оборудование денег нет и не будет - добывайте сами через гранты".
тут штаны просиживали и стали там никем... встречал таких... охраники, таксисты... достижения... они долба3бы... был в израиле, в конторе на вхоже охраник бывший полковник... уехал из украины, причина не бажав вивчати мову... и мое мнение наху+ таких дегенератов...
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
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lestat
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Додано: Суб 19 жов, 2019 21:33
Kudrjavuy написав:
Страшно видеть, что должен пройти, что бы хоть что-то понимать, или попытаться в чём то разобраться. Появилось новое поколение прошедших "ничто".
Но ничего не понявших в системе, и глупо верящих в "светлое будущее".(и свою востребованность
)
Рекомендую просмотреть до конца.
+1000500
Первая часть тоже информативна.
Удивительно, как этот *кремлебот* говорит, что *жертва сама виновата* (с) порошенковцы.
Как приоткрывает(ведь реально сглаживает углы) глубину *реформ*.
Изюминка -- спец с таким опытом ... не востребован.
Требования))) по *подбору бычков* и лекций (практических занятий) в академиях не потянул.
Ну а фраза о лифтах продвижения - вообще приговор.
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detroytred
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Додано: Суб 19 жов, 2019 22:00
lestat написав:
Во всяком случае - на 50% точно.
Эмигрировали евреи, уехалимосквичи и ленинградцы (у которых давно были хорошие контакты с западной наукой, с периферии на международные конференции ездили, как правило, только директора НИИ и академики, да и западные визитеры ездили в основном в Москву) - и наука в эксСССР рухнула.
Плюс, конечно, финансирование. "На оборудование денег нет и не будет - добывайте сами через гранты".
тут штаны просиживали и стали там никем... встречал таких... охраники, таксисты... достижения... они долба3бы... был в израиле, в конторе на вхоже охраник бывший полковник... уехал из украины, причина не бажав вивчати мову... и мое мнение наху+ таких дегенератов...
При чем тут полковник, мы об ученых говорили.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Starikan
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Додано: Суб 19 жов, 2019 22:10
freeze написав: pesikot написав: freeze написав:
Наверное думает, а мог бы выступать на сцене Квартала, делать веселые пародии на президента, мне бы все хлопали
Коллега freeze
, я вас не узнаю в гриме
Вы стали ещё бОльшим противником ЗЕ!, чем я сам
Это была моя ошибка, возможно Зеленский и имел чистые и светлые помыслы, но набранная им команда, большинство депутатов это просто лютый трэш, какие то фрики за небольшим исключением.
Но команда это и есть ответственность Зеленского, и главная его задача, он с этим категорически не справился, это уже очевидно.
Ну а его наезды на малый бизнес это уже меня полностью изменило.
+1000500 Признать ошибку.
Но ведь она не больше, чем преступление.
Нюанс -- личная ошибка.
А теперь представьте, что ситуацию создали и сама она создалась таковой, что даже Вы с таким широким кругозором, знаниями и активно интересующийся политической и общественной жизнью ошиблись то, что ж тогда иные???
С выбором ПАПа, который тоже не оправдал ожиданий, тоже ошиблись
Не ошибаются только противсихи...
Ключевое - сильно потеряли-то? Нет. Не сильно.
Ключевое - ошиблись в ожиданиях выигрыша...
Ну а превеличивать)) (то есть считать выиграшем переизбрание ПАПа) -- это тоже ошибка.
Но Ваши оппоненты слабы, чтобы ее признать...
Имхо - право на личную ошибку имеет каждый.
И ничего в ней нет зазорного.
Массовая же ошибка имеет другие корни.
Попытки повесить львиную долю ответственности за целенаправленный общественный процесс (то есть продвижение не сельского кандидата, а целого президента) на пересичного -- это от низкого уровня знаний.
Вы же не за условных медведчуков, моторыл, аксеновых и т.п. голосовали-то.
А теперь личные косяки президента Ваши оппоненты хотят повесить в львиной доле лично на Вас.
Это манипуляции.
Ну а требования к пересичному в точности напоминают требования из морального кодекса строителя капитализма.
Но пересичный янки сейчас смотрит увлекательнейшую часть МЛБ. Плей-офф как никак.
И что Трампыча выберет, что другого.
Ошибется и пофигу)))
Потому что там система противовесов, условные баффеты и т.д.
И эту систему не пересичный янки создал.
Украинский народ очень даже активен в стремлении к лучшему ... Майданы.
Куда уж выше требования к нему предъявлять...
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detroytred
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