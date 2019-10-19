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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4323432443254326>
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 21:11

Re: Політичні дискусії

дуже дивне "шоу" Зе з 14 годинним марфмоном - інтерв"ю
повторюсь дуже дивне як для мене, ефективної людини
дуже негативно все це я сприймаю
менше слів, більше справ, що по мені
несерйозно все це
мене це "шоу" не вразило не скільки
де ефективність?
одні повтори на протязі 14 годин
де цимус?
достатньо 5 хвилин для розкриття проблеми
багатослвність це дуже недобре, от що я скажу
жалію, що голосував за Зе

де зниження тарифів?
де ліквідація драконовських перепон в одержанні субсидії?
де збільшення соціальних норм на компослуги?
Вони порівнюють споживання газу в Україні і в Європі, забуваючі, що Європа омивається теплою окіанічним течею, яка Гольфстрімом називається. В школі їм краще потрібно було вчитися, тоді б знали, що через Гольфстрім у Європі середня зимова температура десь 10 на градусів вища, чим в Україні.
Дурять народ цим, а люди шалені гроші платять за газ!!!
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 19 жов, 2019 21:28, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 21:20

  Starikan написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:yanyura, Starikan
Вы, собственно, подтвердили цифрами, что в Союзе у рядовых ученых не было высоких зарплат.
И успехи в науке обусловлены не этим.
"успехи в науке СССР обусловлены" одним і тільки одним - неможливістю виїхати(втекти) з СССР.

Во всяком случае - на 50% точно.
Эмигрировали евреи, уехали москвичи и ленинградцы (у которых давно были хорошие контакты с западной наукой, с периферии на международные конференции ездили, как правило, только директора НИИ и академики, да и западные визитеры ездили в основном в Москву) - и наука в эксСССР рухнула.
Плюс, конечно, финансирование. "На оборудование денег нет и не будет - добывайте сами через гранты".

тут штаны просиживали и стали там никем... встречал таких... охраники, таксисты... достижения... они долба3бы... был в израиле, в конторе на вхоже охраник бывший полковник... уехал из украины, причина не бажав вивчати мову... и мое мнение наху+ таких дегенератов...
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
lestat
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 21:33

  Kudrjavuy написав:Страшно видеть, что должен пройти, что бы хоть что-то понимать, или попытаться в чём то разобраться. Появилось новое поколение прошедших "ничто".
Но ничего не понявших в системе, и глупо верящих в "светлое будущее".(и свою востребованность :!: )

Рекомендую просмотреть до конца.

+1000500
Первая часть тоже информативна.

Удивительно, как этот *кремлебот* говорит, что *жертва сама виновата* (с) порошенковцы.
Как приоткрывает(ведь реально сглаживает углы) глубину *реформ*.

Изюминка -- спец с таким опытом ... не востребован.
Требования))) по *подбору бычков* и лекций (практических занятий) в академиях не потянул.

Ну а фраза о лифтах продвижения - вообще приговор.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 22:00

  lestat написав:
Во всяком случае - на 50% точно.
Эмигрировали евреи, уехалимосквичи и ленинградцы (у которых давно были хорошие контакты с западной наукой, с периферии на международные конференции ездили, как правило, только директора НИИ и академики, да и западные визитеры ездили в основном в Москву) - и наука в эксСССР рухнула.
Плюс, конечно, финансирование. "На оборудование денег нет и не будет - добывайте сами через гранты".
тут штаны просиживали и стали там никем... встречал таких... охраники, таксисты... достижения... они долба3бы... был в израиле, в конторе на вхоже охраник бывший полковник... уехал из украины, причина не бажав вивчати мову... и мое мнение наху+ таких дегенератов...

При чем тут полковник, мы об ученых говорили.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 22:10

  freeze написав:
pesikot написав:
  freeze написав:Наверное думает, а мог бы выступать на сцене Квартала, делать веселые пародии на президента, мне бы все хлопали

Коллега freeze, я вас не узнаю в гриме :)
Вы стали ещё бОльшим противником ЗЕ!, чем я сам :)


Это была моя ошибка, возможно Зеленский и имел чистые и светлые помыслы, но набранная им команда, большинство депутатов это просто лютый трэш, какие то фрики за небольшим исключением.
Но команда это и есть ответственность Зеленского, и главная его задача, он с этим категорически не справился, это уже очевидно.
Ну а его наезды на малый бизнес это уже меня полностью изменило.

+1000500 Признать ошибку.
Но ведь она не больше, чем преступление.

Нюанс -- личная ошибка.
А теперь представьте, что ситуацию создали и сама она создалась таковой, что даже Вы с таким широким кругозором, знаниями и активно интересующийся политической и общественной жизнью ошиблись то, что ж тогда иные???

С выбором ПАПа, который тоже не оправдал ожиданий, тоже ошиблись :lol:

Не ошибаются только противсихи...

Ключевое - сильно потеряли-то? Нет. Не сильно.
Ключевое - ошиблись в ожиданиях выигрыша...

Ну а превеличивать)) (то есть считать выиграшем переизбрание ПАПа) -- это тоже ошибка.
Но Ваши оппоненты слабы, чтобы ее признать...

Имхо - право на личную ошибку имеет каждый.
И ничего в ней нет зазорного.
Массовая же ошибка имеет другие корни.

Попытки повесить львиную долю ответственности за целенаправленный общественный процесс (то есть продвижение не сельского кандидата, а целого президента) на пересичного -- это от низкого уровня знаний.

Вы же не за условных медведчуков, моторыл, аксеновых и т.п. голосовали-то.

А теперь личные косяки президента Ваши оппоненты хотят повесить в львиной доле лично на Вас.
Это манипуляции.

Ну а требования к пересичному в точности напоминают требования из морального кодекса строителя капитализма.

Но пересичный янки сейчас смотрит увлекательнейшую часть МЛБ. Плей-офф как никак.
И что Трампыча выберет, что другого.
Ошибется и пофигу)))

Потому что там система противовесов, условные баффеты и т.д.
И эту систему не пересичный янки создал.

Украинский народ очень даже активен в стремлении к лучшему ... Майданы.
Куда уж выше требования к нему предъявлять...
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 22:36

  freeze написав:
  andrijk777 написав:Ну одні фантазери на цьому форумі.
*Вінду-95 я особисто бачив в репортажі на ютубі десь рік-два тому. Самі корейці її не використовують, але журналісту дали, бо йому той їх Лінукс не підходить, очевидно чому. Це прямо говорить про їх "рівень". Могли хоча б Windows XP поставити, але напевно "залізо" не дозволяє.


Специально для изучения в детском садике предлагается подробная статья Как устроен интернет в Северной Корее.

https://theins.ru/opinions/andrej-lankov/144437

И о чем Вы спорите с человеком, кот. Вы говорите, что винда-95 не используется, а вместо неё Линукс, а он отвечает, что "Самі корейці її не використовують, але журналісту дали, бо йому той їх Лінукс не підходить". :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 22:41

  Starikan написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:yanyura, Starikan
Вы, собственно, подтвердили цифрами, что в Союзе у рядовых ученых не было высоких зарплат.
И успехи в науке обусловлены не этим.
"успехи в науке СССР обусловлены" одним і тільки одним - неможливістю виїхати(втекти) з СССР.

Во всяком случае - на 50% точно.
Эмигрировали евреи, уехали москвичи и ленинградцы (у которых давно были хорошие контакты с западной наукой, с периферии на международные конференции ездили, как правило, только директора НИИ и академики, да и западные визитеры ездили в основном в Москву) - и наука в эксСССР рухнула.
Плюс, конечно, финансирование. "На оборудование денег нет и не будет - добывайте сами через гранты".

Вам не кажется, что основные причины всё же отсутствие финансирования и наступившая разруха?
+ у евреев были и др. причины, о кот., думаю, Вы знаете.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 22:54

Господа порохоботы, у вас серьёзная поддержка:
Почему дракон в ярости? А потому, что те, кто Христовы, потому что те, кто не признает власти безумного дракона - живое свидетельство его поражения. Мы - живое свидетельство того, что 25 - это значительно больше и важнее 73, потому что мы способны отстаивать свои и Божьи интересы до конца, конца дракона. Дракон хочет ласки, любви и денег, но постоянно получает тумаки, недовольство и презрение. Дракон обвиняет во всех своих проблемах "папередников", ищет проплаченных порохоботов и майдановцев, и не понимает почему мы над ним смеемся, потому что тупой. Ничего нового сатана нам не предлагает и сейчас. Его стратегия неизменна тысячелетиями - запутать, привлечь и запугать

https://vesti.ua/politika/353254-25-namnoho-bolshe-73-svjashchennik-ptsu-prizval-na-majdan-unichtozhat-zelenoho-drakona
Чтобы было понятнее, дракон=сатана=Зеленский. :lol:
Там ещё ряд перлов. Излагает всё это священник ПЦУ Александр Дедюхин.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 22:59

  freeze написав:Это была моя ошибка, возможно Зеленский и имел чистые и светлые помыслы, но набранная им команда, большинство депутатов это просто лютый трэш, какие то фрики за небольшим исключением.
Но команда это и есть ответственность Зеленского, и главная его задача, он с этим категорически не справился, это уже очевидно.
Ну а его наезды на малый бизнес это уже меня полностью изменило.


Как говорится, почувствуйте разницу. Реакция адекватного человека (freeze) - трезвая оценка политика не по риторике, а по результатам работы; способность признать свою ошибку и изменить позицию в связи с изменением внешних факторов. Реакция порохобота (pesikot) - давать оценку личности, а не результатам работы; до конца стоять на своем, игнорируя изменение внешних факторов; никогда не признавать свою ошибку, выдавая черное за белое...
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 23:00

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