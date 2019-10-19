Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
дуже дивне "шоу" Зе з 14 годинним марфмоном - інтерв"ю повторюсь дуже дивне як для мене, ефективної людини дуже негативно все це я сприймаю менше слів, більше справ, що по мені несерйозно все це мене це "шоу" не вразило не скільки де ефективність? одні повтори на протязі 14 годин де цимус? достатньо 5 хвилин для розкриття проблеми багатослвність це дуже недобре, от що я скажу жалію, що голосував за Зе
де зниження тарифів? де ліквідація драконовських перепон в одержанні субсидії? де збільшення соціальних норм на компослуги? Вони порівнюють споживання газу в Україні і в Європі, забуваючі, що Європа омивається теплою окіанічним течею, яка Гольфстрімом називається. В школі їм краще потрібно було вчитися, тоді б знали, що через Гольфстрім у Європі середня зимова температура десь 10 на градусів вища, чим в Україні. Дурять народ цим, а люди шалені гроші платять за газ!!!
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 19 жов, 2019 21:28, всього редагувалось 3 разів.
ЛАД написав:yanyura, Starikan Вы, собственно, подтвердили цифрами, что в Союзе у рядовых ученых не было высоких зарплат. И успехи в науке обусловлены не этим.
"успехи в науке СССР обусловлены" одним і тільки одним - неможливістю виїхати(втекти) з СССР.
Во всяком случае - на 50% точно. Эмигрировали евреи, уехали москвичи и ленинградцы (у которых давно были хорошие контакты с западной наукой, с периферии на международные конференции ездили, как правило, только директора НИИ и академики, да и западные визитеры ездили в основном в Москву) - и наука в эксСССР рухнула. Плюс, конечно, финансирование. "На оборудование денег нет и не будет - добывайте сами через гранты".
тут штаны просиживали и стали там никем... встречал таких... охраники, таксисты... достижения... они долба3бы... был в израиле, в конторе на вхоже охраник бывший полковник... уехал из украины, причина не бажав вивчати мову... и мое мнение наху+ таких дегенератов...
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
Kudrjavuy написав:Страшно видеть, что должен пройти, что бы хоть что-то понимать, или попытаться в чём то разобраться. Появилось новое поколение прошедших "ничто". Но ничего не понявших в системе, и глупо верящих в "светлое будущее".(и свою востребованность )
Рекомендую просмотреть до конца.
+1000500 Первая часть тоже информативна.
Удивительно, как этот *кремлебот* говорит, что *жертва сама виновата* (с) порошенковцы. Как приоткрывает(ведь реально сглаживает углы) глубину *реформ*.
Изюминка -- спец с таким опытом ... не востребован. Требования))) по *подбору бычков* и лекций (практических занятий) в академиях не потянул.
Ну а фраза о лифтах продвижения - вообще приговор.
Во всяком случае - на 50% точно. Эмигрировали евреи, уехалимосквичи и ленинградцы (у которых давно были хорошие контакты с западной наукой, с периферии на международные конференции ездили, как правило, только директора НИИ и академики, да и западные визитеры ездили в основном в Москву) - и наука в эксСССР рухнула. Плюс, конечно, финансирование. "На оборудование денег нет и не будет - добывайте сами через гранты".
тут штаны просиживали и стали там никем... встречал таких... охраники, таксисты... достижения... они долба3бы... был в израиле, в конторе на вхоже охраник бывший полковник... уехал из украины, причина не бажав вивчати мову... и мое мнение наху+ таких дегенератов...
freeze написав:Наверное думает, а мог бы выступать на сцене Квартала, делать веселые пародии на президента, мне бы все хлопали
Коллега freeze, я вас не узнаю в гриме Вы стали ещё бОльшим противником ЗЕ!, чем я сам
Это была моя ошибка, возможно Зеленский и имел чистые и светлые помыслы, но набранная им команда, большинство депутатов это просто лютый трэш, какие то фрики за небольшим исключением. Но команда это и есть ответственность Зеленского, и главная его задача, он с этим категорически не справился, это уже очевидно. Ну а его наезды на малый бизнес это уже меня полностью изменило.
+1000500 Признать ошибку. Но ведь она не больше, чем преступление.
Нюанс -- личная ошибка. А теперь представьте, что ситуацию создали и сама она создалась таковой, что даже Вы с таким широким кругозором, знаниями и активно интересующийся политической и общественной жизнью ошиблись то, что ж тогда иные???
С выбором ПАПа, который тоже не оправдал ожиданий, тоже ошиблись
Не ошибаются только противсихи...
Ключевое - сильно потеряли-то? Нет. Не сильно. Ключевое - ошиблись в ожиданиях выигрыша...
Ну а превеличивать)) (то есть считать выиграшем переизбрание ПАПа) -- это тоже ошибка. Но Ваши оппоненты слабы, чтобы ее признать...
Имхо - право на личную ошибку имеет каждый. И ничего в ней нет зазорного. Массовая же ошибка имеет другие корни.
Попытки повесить львиную долю ответственности за целенаправленный общественный процесс (то есть продвижение не сельского кандидата, а целого президента) на пересичного -- это от низкого уровня знаний.
Вы же не за условных медведчуков, моторыл, аксеновых и т.п. голосовали-то.
А теперь личные косяки президента Ваши оппоненты хотят повесить в львиной доле лично на Вас. Это манипуляции.
Ну а требования к пересичному в точности напоминают требования из морального кодекса строителя капитализма.
Но пересичный янки сейчас смотрит увлекательнейшую часть МЛБ. Плей-офф как никак. И что Трампыча выберет, что другого. Ошибется и пофигу)))
Потому что там система противовесов, условные баффеты и т.д. И эту систему не пересичный янки создал.
Украинский народ очень даже активен в стремлении к лучшему ... Майданы. Куда уж выше требования к нему предъявлять...
andrijk777 написав:Ну одні фантазери на цьому форумі. *Вінду-95 я особисто бачив в репортажі на ютубі десь рік-два тому. Самі корейці її не використовують, але журналісту дали, бо йому той їх Лінукс не підходить, очевидно чому. Це прямо говорить про їх "рівень". Могли хоча б Windows XP поставити, але напевно "залізо" не дозволяє.
Специально для изучения в детском садике предлагается подробная статья Как устроен интернет в Северной Корее.
И о чем Вы спорите с человеком, кот. Вы говорите, что винда-95 не используется, а вместо неё Линукс, а он отвечает, что "Самі корейці її не використовують, але журналісту дали, бо йому той їх Лінукс не підходить".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:yanyura, Starikan Вы, собственно, подтвердили цифрами, что в Союзе у рядовых ученых не было высоких зарплат. И успехи в науке обусловлены не этим.
"успехи в науке СССР обусловлены" одним і тільки одним - неможливістю виїхати(втекти) з СССР.
Во всяком случае - на 50% точно. Эмигрировали евреи, уехали москвичи и ленинградцы (у которых давно были хорошие контакты с западной наукой, с периферии на международные конференции ездили, как правило, только директора НИИ и академики, да и западные визитеры ездили в основном в Москву) - и наука в эксСССР рухнула. Плюс, конечно, финансирование. "На оборудование денег нет и не будет - добывайте сами через гранты".
Вам не кажется, что основные причины всё же отсутствие финансирования и наступившая разруха? + у евреев были и др. причины, о кот., думаю, Вы знаете.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Почему дракон в ярости? А потому, что те, кто Христовы, потому что те, кто не признает власти безумного дракона - живое свидетельство его поражения. Мы - живое свидетельство того, что 25 - это значительно больше и важнее 73, потому что мы способны отстаивать свои и Божьи интересы до конца, конца дракона. Дракон хочет ласки, любви и денег, но постоянно получает тумаки, недовольство и презрение. Дракон обвиняет во всех своих проблемах "папередников", ищет проплаченных порохоботов и майдановцев, и не понимает почему мы над ним смеемся, потому что тупой. Ничего нового сатана нам не предлагает и сейчас. Его стратегия неизменна тысячелетиями - запутать, привлечь и запугать
freeze написав:Это была моя ошибка, возможно Зеленский и имел чистые и светлые помыслы, но набранная им команда, большинство депутатов это просто лютый трэш, какие то фрики за небольшим исключением. Но команда это и есть ответственность Зеленского, и главная его задача, он с этим категорически не справился, это уже очевидно. Ну а его наезды на малый бизнес это уже меня полностью изменило.
Как говорится, почувствуйте разницу. Реакция адекватного человека (freeze) - трезвая оценка политика не по риторике, а по результатам работы; способность признать свою ошибку и изменить позицию в связи с изменением внешних факторов. Реакция порохобота (pesikot) - давать оценку личности, а не результатам работы; до конца стоять на своем, игнорируя изменение внешних факторов; никогда не признавать свою ошибку, выдавая черное за белое...