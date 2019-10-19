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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4323432443254326 Додано: Суб 19 жов, 2019 23:10 Уважаемые модераторы, вас не смущает тот факт, что ряд авторов (например, Schmit, Frant) использует форум finance.ua для рекламы других медиа-ресурсов?



Причем рекламы системной, не эпизодической!



Полезны ли для форума ссылки на чужие мысли без какого-либо сопровождения от себя, которыми некоторые персонажи прям ооочень сильно злоупотребляют?



Приводить источник в подкрепление своих соображений - это одно. А марафон копипаста... впрочем, решайте сами. Хозяин - барин... zРадио

Повідомлень: 3867 З нами з: 02.05.18 Подякував: 811 раз. Подякували: 1903 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 жов, 2019 23:45 ЛАД написав: Starikan написав: Во всяком случае - на 50% точно.

Эмигрировали евреи, уехали москвичи и ленинградцы (у которых давно были хорошие контакты с западной наукой, с периферии на международные конференции ездили, как правило, только директора НИИ и академики, да и западные визитеры ездили в основном в Москву) - и наука в эксСССР рухнула.

Плюс, конечно, финансирование. "На оборудование денег нет и не будет - добывайте сами через гранты". Во всяком случае - на 50% точно.Эмигрировали евреи, уехали москвичи и ленинградцы (у которых давно были хорошие контакты с западной наукой, с периферии на международные конференции ездили, как правило, только директора НИИ и академики, да и западные визитеры ездили в основном в Москву) - и наука в эксСССР рухнула.Плюс, конечно, финансирование. "На оборудование денег нет и не будет - добывайте сами через гранты".

Вам не кажется, что основные причины всё же отсутствие финансирования и наступившая разруха?

+ у евреев были и др. причины, о кот., думаю, Вы знаете. Вам не кажется, что основные причины всё же отсутствие финансирования и наступившая разруха?+ у евреев были и др. причины, о кот., думаю, Вы знаете.

В совке и странах постсовка не было, нет и никогда не будет такого финансирования науки, как в ведущих европейских странах, США, Китае, Ю.Корее, Израиле (не знаю, как в рфовском ВПК, возможно, там не намного хуже). Как не будет и такой зарплаты, как в перечисленных странах.



Поэтому даже если бы удалось сохранить финансирование на лучшем советском уровне и не было бы разрухи - всё равно бы уехали, когда открыли границу. Да и вообще в мире научная (и не только) рабсила полностью глобализовалась. Постоянных позиций в странах развитого капитализма очень мало (в этом смысле у нас еще советская благодать и не только в науке ), постдоки мечутся по всему миру в поисках грантов и работы хотя бы на год, максимум на 3 (мой младший так помотался, надоело, вернулся домой и переквалифицировался в айтишники).



Кстати, отчасти поэтому я так хладнокровно воспринимаю эмиграцию нашего населения. В совке и странах постсовка не было, нет и никогда не будет такого финансирования науки, как в ведущих европейских странах, США, Китае, Ю.Корее, Израиле (не знаю, как в рфовском ВПК, возможно, там не намного хуже). Как не будет и такой зарплаты, как в перечисленных странах.Поэтому даже если бы удалось сохранить финансирование на лучшем советском уровне и не было бы разрухи - всё равно бы уехали, когда открыли границу. Да и вообще в мире научная (и не только) рабсилаполностью глобализовалась. Постоянных позиций в странах развитого капитализма очень мало (в этом смысле у нас еще советская благодатьи не только в науке), постдоки мечутся по всему миру в поисках грантов и работы хотя бы на год, максимум на 3 (мой младший так помотался, надоело, вернулся домой и переквалифицировался в айтишники).Кстати, отчасти поэтому я так хладнокровно воспринимаю эмиграцию нашего населения. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16316 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1547 раз. Подякували: 2524 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4323432443254326 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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