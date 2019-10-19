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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4323432443254326
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 23:10

Уважаемые модераторы, вас не смущает тот факт, что ряд авторов (например, Schmit, Frant) использует форум finance.ua для рекламы других медиа-ресурсов?

Причем рекламы системной, не эпизодической!

Полезны ли для форума ссылки на чужие мысли без какого-либо сопровождения от себя, которыми некоторые персонажи прям ооочень сильно злоупотребляют?

Приводить источник в подкрепление своих соображений - это одно. А марафон копипаста... впрочем, решайте сами. Хозяин - барин...
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 23:45

  ЛАД написав:
  Starikan написав: Во всяком случае - на 50% точно.
Эмигрировали евреи, уехали москвичи и ленинградцы (у которых давно были хорошие контакты с западной наукой, с периферии на международные конференции ездили, как правило, только директора НИИ и академики, да и западные визитеры ездили в основном в Москву) - и наука в эксСССР рухнула.
Плюс, конечно, финансирование. "На оборудование денег нет и не будет - добывайте сами через гранты".

Вам не кажется, что основные причины всё же отсутствие финансирования и наступившая разруха?
+ у евреев были и др. причины, о кот., думаю, Вы знаете.

В совке и странах постсовка не было, нет и никогда не будет такого финансирования науки, как в ведущих европейских странах, США, Китае, Ю.Корее, Израиле (не знаю, как в рфовском ВПК, возможно, там не намного хуже). Как не будет и такой зарплаты, как в перечисленных странах.

Поэтому даже если бы удалось сохранить финансирование на лучшем советском уровне и не было бы разрухи - всё равно бы уехали, когда открыли границу. Да и вообще в мире научная (и не только) рабсила 8) полностью глобализовалась. Постоянных позиций в странах развитого капитализма очень мало (в этом смысле у нас еще советская благодать 8) и не только в науке 8) ), постдоки мечутся по всему миру в поисках грантов и работы хотя бы на год, максимум на 3 (мой младший так помотался, надоело, вернулся домой и переквалифицировался в айтишники).

Кстати, отчасти поэтому я так хладнокровно воспринимаю эмиграцию нашего населения.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Starikan
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