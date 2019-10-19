Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Starikan написав: Во всяком случае - на 50% точно. Эмигрировали евреи, уехали москвичи и ленинградцы (у которых давно были хорошие контакты с западной наукой, с периферии на международные конференции ездили, как правило, только директора НИИ и академики, да и западные визитеры ездили в основном в Москву) - и наука в эксСССР рухнула. Плюс, конечно, финансирование. "На оборудование денег нет и не будет - добывайте сами через гранты".
Вам не кажется, что основные причины всё же отсутствие финансирования и наступившая разруха? + у евреев были и др. причины, о кот., думаю, Вы знаете.
В совке и странах постсовка не было, нет и никогда не будет такого финансирования науки, как в ведущих европейских странах, США, Китае, Ю.Корее, Израиле (не знаю, как в рфовском ВПК, возможно, там не намного хуже). Как не будет и такой зарплаты, как в перечисленных странах.
Поэтому даже если бы удалось сохранить финансирование на лучшем советском уровне и не было бы разрухи - всё равно бы уехали, когда открыли границу. Да и вообще в мире научная (и не только) рабсила полностью глобализовалась. Постоянных позиций в странах развитого капитализма очень мало (в этом смысле у нас еще советская благодать и не только в науке ), постдоки мечутся по всему миру в поисках грантов и работы хотя бы на год, максимум на 3 (мой младший так помотался, надоело, вернулся домой и переквалифицировался в айтишники).
Кстати, отчасти поэтому я так хладнокровно воспринимаю эмиграцию нашего населения.
Starikan написав: Во всяком случае - на 50% точно. Эмигрировали евреи, уехали москвичи и ленинградцы (у которых давно были хорошие контакты с западной наукой, с периферии на международные конференции ездили, как правило, только директора НИИ и академики, да и западные визитеры ездили в основном в Москву) - и наука в эксСССР рухнула. Плюс, конечно, финансирование. "На оборудование денег нет и не будет - добывайте сами через гранты".
Вам не кажется, что основные причины всё же отсутствие финансирования и наступившая разруха? + у евреев были и др. причины, о кот., думаю, Вы знаете.
В совке и странах постсовка не было, нет и никогда не будет такого финансирования науки, как в ведущих европейских странах, США, Китае, Ю.Корее, Израиле (не знаю, как в рфовском ВПК, возможно, там не намного хуже). Как не будет и такой зарплаты, как в перечисленных странах.
Поэтому даже если бы удалось сохранить финансирование на лучшем советском уровне и не было бы разрухи - всё равно бы уехали, когда открыли границу. Да и вообще в мире научная (и не только) рабсила полностью глобализовалась. Постоянных позиций в странах развитого капитализма очень мало (в этом смысле у нас еще советская благодать и не только в науке ), постдоки мечутся по всему миру в поисках грантов и работы хотя бы на год, максимум на 3 (мой младший так помотался, надоело, вернулся домой и переквалифицировался в айтишники).
Кстати, отчасти поэтому я так хладнокровно воспринимаю эмиграцию нашего населения.
Оборонка в Союзе финансировалась тоже неплохо, а там было занято если не большинство, то очень много учёных. Зарплаты да, были заметно ниже, чем на Западе. И глобализация тоже имеет место быть. Но Вы знаете, думаю, что если бы не развал Союза и, как следствие, экономики, такой массовой эмиграции учёных не было бы. Люди больше реагируют не на большие зарплаты "там", а на падение жизненного уровня "здесь". Это подтверждается и тем, что выезд открылся ещё при Горби, но массовый выезд пошёл уже после развала Союза. И не знаю насчёт "мечутся по миру", но мои знакомые устроены более-менее постоянно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
zРадио написав:Как говорится, почувствуйте разницу. Реакция адекватного человека (freeze) - трезвая оценка политика не по риторике, а по результатам работы; способность признать свою ошибку и изменить позицию в связи с изменением внешних факторов. Реакция порохобота (pesikot) - давать оценку личности, а не результатам работы; до конца стоять на своем, игнорируя изменение внешних факторов; никогда не признавать свою ошибку, выдавая черное за белое...
А можно подробнее про внешние факторы. Которые заставили "слуг народа" нагнуть этот самый народ, и облагодетельствовать бабушку-спонсора?
freeze, спасибо за ссылку на Ланькова. Интересно было почитать. Но мне больше понравилась серия его статей об истории КНДР. В частности, "Дом, который построил Ким" - https://theins.ru/opinions/andrej-lankov/136602. Кое в чем напоминает нас. Понравилась "денежная реформа". На том же сайте серия статей к 20-летию власти Путина - на мой взгляд, самая интересная Милова https://theins.ru/opinions/vladimir-milov/170198. Тоже есть некоторые вещи, важные и для нас. Что касается Зе, мне кажется, что, с одной стороны, Вы всё же торопитесь. А, с другой стороны, Вы считаете, что, если бы остался По, было бы лучше? Что было бы лучше, а что хуже, на Ваш взгляд? Конечно, трудно судить "что было бы, если бы", но мне кажется, что если Вы спокойно ответите на эти вопросы, то не будете сильно раскаиваться в своем выборе. Посмотрим, что будет дальг, но мне кажется, что Зе пытается что-то изменить, не поставив страну раком (или на дыбы).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
zРадио написав:Уважаемые модераторы, вас не смущает тот факт, что ряд авторов (например, Schmit, Frant) использует форум finance.ua для рекламы других медиа-ресурсов?
Причем рекламы системной, не эпизодической!
Полезны ли для форума ссылки на чужие мысли без какого-либо сопровождения от себя, которыми некоторые персонажи прям ооочень сильно злоупотребляют?
Приводить источник в подкрепление своих соображений - это одно. А марафон копипаста... впрочем, решайте сами. Хозяин - барин...
Главное, что по теме форума и вопреки желаниям здешних кремлеботов завести все разговоры в дебри исторических событий Второй мировой, райской жизни в очередях СССР, националистам, антисемитизму и прочим отвлекающим и побочным вопросам.