«Как любой ученый, историк занимается поиском ответа на вопрос: да или нет, истинно или ложно некоторое высказывание о прошлом. Когда он получает ответ, все — его работа закончена. Но этот результат обществу совершенно не интересен. Как правило, его волнует другое: хорошо это или плохо. А вот на этот вопрос должен отвечать уже не ученый-историк, а само общество, исходя из своих ценностных ориентиров на будущее. Именно поэтому идет такая борьба вокруг российского прошлого. Потому что это не борьба за прошлое. У историков все известно: и про грозненский террор, и про сталинский. Просто некоторые не хотят в это верить. Но это совсем другой вопрос — не к историкам.



Борьба вокруг исторических оценок — это не борьба за прошлое, это борьба за будущее. Кого общество назначит героями в прошлом, так оно мыслит себе желаемое будущее. Или мы ставим памятник Ивану Грозному, или митрополиту Филиппу. А вместе нельзя.