Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:...... А можно подробнее, в чём уже "нагнули народ"?
Я так понимаю про выгоды спонсора от выборов 73 процентов рассказывать не надо? И то славно. Про налоговые улучшение для малого бизнеса ничего не слышал наверно. Про вранье тарифное, порохоботы наверно придумали. Ну ничего, время еще есть, бочки с дерьмом готовы, черпаки розданы
1. Реальных выгод "спонсора" пока нет. 2. Налоговые улучшения для малого бизнеса вводятся не завтра. Принципиально они верны, а недостатки и технические ошибки за год с лишним можно исправить. Было бы желание. 3. "Враньё тарифное" - пока что не понятно, чем закончится с тарифами. Посмотрим. Надеюсь, Вы об отоплении?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:...... А можно подробнее, в чём уже "нагнули народ"?
Я так понимаю про выгоды спонсора от выборов 73 процентов рассказывать не надо? И то славно. Про налоговые улучшение для малого бизнеса ничего не слышал наверно. Про вранье тарифное, порохоботы наверно придумали. Ну ничего, время еще есть, бочки с дерьмом готовы, черпаки розданы
1. Реальных выгод "спонсора" пока нет. 2. Налоговые улучшения для малого бизнеса вводятся не завтра. Принципиально они верны, а недостатки и технические ошибки за год с лишним можно исправить. Было бы желание. 3. "Враньё тарифное" - пока что не понятно, чем закончится с тарифами. Посмотрим. Надеюсь, Вы об отоплении?
1. Да ладно:-) млрд з центренерго. Прямі договори для феросплавів на купівлю е/е з білорусії. Готується проект по компенсації втрат за обліт рф:-) 3. Закончится? Газ вверх, тепло вверх.
zРадио написав:антисемитизм и радикальный национализм - ненадуманные проблемы сегодняшнего дня
Ну-ну... Може з педерації так і виглядає , але для України найяскравіший приклад антисемітизму- щорічний празник в Умані найяскравіший приклад радикального націоналізму-Львів... де відсутні будь які націоналістичні розбірки
Пост zРадио опять удалён, хотя пост Schmit'а остался. Цитировать приходится в цитате budivelnik'а. 1. Вопросы истории чаще поднимают как раз порохоботы и националисты, начиная доказывать как плох был Союз, роль Союза в победе над фашизмом близка к нолю, главные борцы с нацизмом это ОУН-УПА и т.д, и т.п. 2. "Отсутствие антисемитизма" хорошо доказывают посты Schmit'а, а иногда и др. "товарищей". "Уманские доказательства", конечно, хороши, но напоминают Союз и "Антисионистский комитет". Тогда тоже рассказывали, сколько у нас учёных-евреев, но тут Волгарь упоминал, что на ряд специальностей евреев в вузы не принимали и никто не возразил. Добавлю, что и на работу во многие места тоже не брали. Но антисемитизма "не было". Можно было бы добавить и о национализме, но не буду.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Вопросы истории чаще поднимают как раз порохоботы и националисты,
В деяких випадках історія дозволяє не вигадувати велосипед, а користуватись інструментами які а - були задіяні б - довели свою ефективність.. Отже історія Приблизно 2300 років місто Салоніки було Грецьким , поки в 1430 його не завоювали турки , які в свою чергу володіли цим містом приблизно 490 років - поки воно знову не повернулось під юрисдикцію Греції... Чи чув хтось заявки жителів Салонік - що Салоніки турецьке місто? Не чув, а все тому що в 1920(приблизно) турки з греками домовились - турки (ті хто захоче) з Салонік переїдуть в Турцію , греки( ті хто захочуть) з турецьких територій повернуться в Салоніки.... Приклад №2 Після 1945 року по результатам Другої світовою СРСР відкусив від Польщі частину(наголошую слово частину) Західної України , а взамін передав Польщі бувші німецькі території... Після чого , всі хто мав можливість заявити що він поляк - мали право переселитись з Західної України в Польщу... - таким чином у Львові не залишилось крайніх польських націоналістів які б заявляли що Львів-польське місто і при цьому в самій Польщі такі заяви були , але львівян вони не цікавили Далі більше Але в Польщі залишалась маса Українців які не хотіли потрапляти під юрисдикцію СРСР , але при цьому були крайніми націоналістами... так от щоб в подальшому українці не претендували на Пряшів(Жешув) або Люблін... їх вислали(операція Вісла) на території відібрані ві німців. Ієзуїтське рішення - тепер українці мали бодатись з німцями допомогаючи полякам асимілювати отримані після війни території...
Тому в мене питання-пропозиція А що буде якщо а - Зеленський поцікавиться чи є в Путіна територіальні претензії до земель Донецької-Луганської областей б - ясно що навіть в цього мудельмана вистарчить клепки зметикувати що такі претензій висловлювати не варто в - запропонувати Путіну захистити російськомовне населення ОРДЛО надавши тим хто захоче- можливість емігрувати з українських земель(чого чого а землі в росії вистарчає) Всі будуть у виграші 1 Україна піде пришвидшеним темпом в Європу 2 Ті хто захоче - покине розорені війною землі в прийнятному для себе напрямку
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
«Как любой ученый, историк занимается поиском ответа на вопрос: да или нет, истинно или ложно некоторое высказывание о прошлом. Когда он получает ответ, все — его работа закончена. Но этот результат обществу совершенно не интересен. Как правило, его волнует другое: хорошо это или плохо. А вот на этот вопрос должен отвечать уже не ученый-историк, а само общество, исходя из своих ценностных ориентиров на будущее. Именно поэтому идет такая борьба вокруг российского прошлого. Потому что это не борьба за прошлое. У историков все известно: и про грозненский террор, и про сталинский. Просто некоторые не хотят в это верить. Но это совсем другой вопрос — не к историкам.
Борьба вокруг исторических оценок — это не борьба за прошлое, это борьба за будущее. Кого общество назначит героями в прошлом, так оно мыслит себе желаемое будущее. Или мы ставим памятник Ивану Грозному, или митрополиту Филиппу. А вместе нельзя.
budivelnik написав:........ Приклад №2 Після 1945 року по результатам Другої світовою СРСР відкусив від Польщі частину(наголошую слово частину) Західної України , а взамін передав Польщі бувші німецькі території... Після чого , всі хто мав можливість заявити що він поляк - мали право переселитись з Західної України в Польщу... - таким чином у Львові не залишилось крайніх польських націоналістів які б заявляли що Львів-польське місто і при цьому в самій Польщі такі заяви були , але львівян вони не цікавили Далі більше Але в Польщі залишалась маса Українців які не хотіли потрапляти під юрисдикцію СРСР , але при цьому були крайніми націоналістами... так от щоб в подальшому українці не претендували на Пряшів(Жешув) або Люблін... їх вислали(операція Вісла) на території відібрані ві німців. Ієзуїтське рішення - тепер українці мали бодатись з німцями допомогаючи полякам асимілювати отримані після війни території...
Тому в мене питання-...
I у мене питання - це все було добровiльно?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
budivelnik написав:в - запропонувати Путіну захистити російськомовне населення ОРДЛО надавши тим хто захоче- можливість емігрувати з українських земель(чого чого а землі в росії вистарчає) Всі будуть у виграші 1 Україна піде пришвидшеним темпом в Європу 2 Ті хто захоче - покине розорені війною землі в прийнятному для себе напрямку
Население Ровенской области уже сейчас практически пусто, по крайней мере от молодежи - все на заработках (исключение составляют разве же янтарные рудники и сам областной центр). Никакой приближающейся Европы не наблюдается даже за горизонтом. Неужели и там виноваты "ватные русскоязычные" жители ОРДЛО??
То же самое касается и всех остальных территорий, включая само ОРДЛО - как будто существуют выездные визы, и все, кто хотел, еще не уехали...
Или ты предлагаешь насильно выселять оставшихся? Ну-ну. Может тогда сформируешь и критерии - язык, вера, отношение к майдану, физиология?..
цікаво. хто там підтримує найвищу народжуваність на Україні. діди з бабами.
брехливе зрадіо знову віщає з ольгіно.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Автор77 написав:Плохо то, что в обществе происходит некое навязывание аксиомы:
О национализме - либо хорошо, либо никак.
Плохо то, что в мы не можем просто выразить свое мнение.
И удивляет то, что Европа с негодованием порицая национализм и крайних правых у себя безмолствует, когда на территории европейской страны разжигается костер национализма.
Плохо то, что мы не можем заявить очевидное ( чем-то напоминает прессинг инакомыслия в Союзе) - пока не было ударения на национализме, страна худо - бедно с воровством и коррупцией , с олигархией и монополией - но была целостна, плюс помаленьку продвигалась вперед чисто экономически.
ну да, вори і корупція це хорошо, а українські націоналісти це плохо.
так комуніст Єльцін із комуністом Кравчуком і комуністом Шушкевичом розвалили СРСР. тролику, де ти націоналістів побачив?
жгі істчо
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/