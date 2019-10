Додано: Нед 20 жов, 2019 17:32

zРадио написав: budivelnik написав: в - запропонувати Путіну захистити російськомовне населення ОРДЛО надавши тим хто захоче- можливість емігрувати з українських земель(чого чого а землі в росії вистарчає)

Всі будуть у виграші

1 Україна піде пришвидшеним темпом в Європу

Население Ровенской области уже сейчас практически пусто, по крайней мере от молодежи - все на заработках (исключение составляют разве же янтарные рудники и сам областной центр). Никакой приближающейся Европы не наблюдается даже за горизонтом. Неужели и там виноваты "ватные русскоязычные" жители ОРДЛО??



То же самое касается и всех остальных территорий, включая само ОРДЛО - как будто существуют выездные визы, и все, кто хотел, еще не уехали...



цікаво. хто там підтримує найвищу народжуваність на Україні. діди з бабами.



