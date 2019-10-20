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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4325432643274328> Додано: Нед 20 жов, 2019 14:33 vano80 написав: ЛАД написав: ......

А можно подробнее, в чём уже "нагнули народ"? ......А можно подробнее, в чём уже "нагнули народ"?



Я так понимаю про выгоды спонсора от выборов 73 процентов рассказывать не надо? И то славно.

Про налоговые улучшение для малого бизнеса ничего не слышал наверно. Про вранье тарифное, порохоботы наверно придумали. Ну ничего, время еще есть, бочки с дерьмом готовы, черпаки розданы Я так понимаю про выгоды спонсора от выборов 73 процентов рассказывать не надо? И то славно.Про налоговые улучшение для малого бизнеса ничего не слышал наверно. Про вранье тарифное, порохоботы наверно придумали. Ну ничего, время еще есть, бочки с дерьмом готовы, черпаки розданы

1. Реальных выгод "спонсора" пока нет.

2. Налоговые улучшения для малого бизнеса вводятся не завтра. Принципиально они верны, а недостатки и технические ошибки за год с лишним можно исправить. Было бы желание.

3. "Враньё тарифное" - пока что не понятно, чем закончится с тарифами. Посмотрим. Надеюсь, Вы об отоплении? 1.выгод "спонсора" пока нет.2. Налоговые улучшения для малого бизнеса вводятся не завтра. Принципиально они верны, а недостатки и технические ошибки за год с лишним можно исправить. Было бы желание.3. "Враньё тарифное" - пока что не понятно, чем закончится с тарифами. Посмотрим. Надеюсь, Вы об отоплении? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14489 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4289 раз. Подякували: 3978 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2019 14:40 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: vano80 написав: ЛАД написав: ......

А можно подробнее, в чём уже "нагнули народ"? ......А можно подробнее, в чём уже "нагнули народ"?



Я так понимаю про выгоды спонсора от выборов 73 процентов рассказывать не надо? И то славно.

Про налоговые улучшение для малого бизнеса ничего не слышал наверно. Про вранье тарифное, порохоботы наверно придумали. Ну ничего, время еще есть, бочки с дерьмом готовы, черпаки розданы Я так понимаю про выгоды спонсора от выборов 73 процентов рассказывать не надо? И то славно.Про налоговые улучшение для малого бизнеса ничего не слышал наверно. Про вранье тарифное, порохоботы наверно придумали. Ну ничего, время еще есть, бочки с дерьмом готовы, черпаки розданы

1. Реальных выгод "спонсора" пока нет.

2. Налоговые улучшения для малого бизнеса вводятся не завтра. Принципиально они верны, а недостатки и технические ошибки за год с лишним можно исправить. Было бы желание.

3. "Враньё тарифное" - пока что не понятно, чем закончится с тарифами. Посмотрим. Надеюсь, Вы об отоплении? 1.выгод "спонсора" пока нет.2. Налоговые улучшения для малого бизнеса вводятся не завтра. Принципиально они верны, а недостатки и технические ошибки за год с лишним можно исправить. Было бы желание.3. "Враньё тарифное" - пока что не понятно, чем закончится с тарифами. Посмотрим. Надеюсь, Вы об отоплении?



1. Да ладно:-) млрд з центренерго. Прямі договори для феросплавів на купівлю е/е з білорусії. Готується проект по компенсації втрат за обліт рф:-)

3. Закончится? Газ вверх, тепло вверх.





Всім процвітання! 1. Да ладно:-) млрд з центренерго. Прямі договори для феросплавів на купівлю е/е з білорусії. Готується проект по компенсації втрат за обліт рф:-)3. Закончится? Газ вверх, тепло вверх.Всім процвітання! Всім процвітання! Первый Повідомлень: 14818 З нами з: 27.10.09 Подякував: 233 раз. Подякували: 1929 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2019 14:57 budivelnik написав: zРадио написав: антисемитизм и радикальный национализм - ненадуманные проблемы сегодняшнего дня антисемитизм и радикальный национализм - ненадуманные проблемы сегодняшнего дня Ну-ну...

Може з педерації так і виглядає , але для України

найяскравіший приклад антисемітизму- щорічний празник в Умані

найяскравіший приклад радикального націоналізму-Львів... де відсутні будь які націоналістичні розбірки Ну-ну...Може з педерації так і виглядає , але для Українинайяскравіший приклад антисемітизму- щорічний празник в Уманінайяскравіший приклад радикального націоналізму-Львів... де відсутні будь які націоналістичні розбірки

Пост zРадио опять удалён, хотя пост Schmit'а остался. Цитировать приходится в цитате budivelnik'а.

1. Вопросы истории чаще поднимают как раз порохоботы и националисты, начиная доказывать как плох был Союз, роль Союза в победе над фашизмом близка к нолю, главные борцы с нацизмом это ОУН-УПА и т.д, и т.п.

2. "Отсутствие антисемитизма" хорошо доказывают посты Schmit'а, а иногда и др. "товарищей".

"Уманские доказательства", конечно, хороши, но напоминают Союз и "Антисионистский комитет". Тогда тоже рассказывали, сколько у нас учёных-евреев, но тут Волгарь упоминал, что на ряд специальностей евреев в вузы не принимали и никто не возразил. Добавлю, что и на работу во многие места тоже не брали.

Но антисемитизма "не было".

Можно было бы добавить и о национализме, но не буду. Постопять удалён, хотя пост'а остался. Цитировать приходится в цитате'а.1. Вопросы истории чаще поднимают как раз порохоботы и националисты, начиная доказывать как плох был Союз, роль Союза в победе над фашизмом близка к нолю, главные борцы с нацизмом это ОУН-УПА и т.д, и т.п.2. "Отсутствие антисемитизма" хорошо доказывают посты'а, а иногда и др. "товарищей"."Уманские доказательства", конечно, хороши, но напоминают Союз и "Антисионистский комитет". Тогда тоже рассказывали, сколько у нас учёных-евреев, но тут Волгарь упоминал, что на ряд специальностей евреев в вузы не принимали и никто не возразил. Добавлю, что и на работу во многие места тоже не брали.Но антисемитизма "не было".Можно было бы добавить и о национализме, но не буду. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14489 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4289 раз. Подякували: 3978 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2019 15:56 ЛАД написав: 2. Налоговые улучшения для малого бизнеса вводятся не завтра. Принципиально они верны, а недостатки и технические ошибки за год с лишним можно исправить. Было бы желание.

2. Налоговые улучшения для малого бизнеса вводятся не завтра. Принципиально они верны, а недостатки и технические ошибки за год с лишним можно исправить. Было бы желание.



Конечно исправить можно. Потом, как волгарь тут писал (почти), будет - " в 56 году вам 5 сортов колбасы дали, че вам собаки не хватает?" Конечно исправить можно. Потом, как волгарь тут писал (почти), будет - " в 56 году вам 5 сортов колбасы дали, че вам собаки не хватает?" vano80 Повідомлень: 1514 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 197 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2019 16:14 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Вопросы истории чаще поднимают как раз порохоботы и националисты, Вопросы истории чаще поднимают как раз порохоботы и националисты, В деяких випадках історія дозволяє не вигадувати велосипед, а користуватись інструментами які

а - були задіяні

б - довели свою ефективність..

Отже історія

Приблизно 2300 років місто Салоніки було Грецьким , поки в 1430 його не завоювали турки , які в свою чергу володіли цим містом приблизно 490 років - поки воно знову не повернулось під юрисдикцію Греції...

Чи чув хтось заявки жителів Салонік - що Салоніки турецьке місто?

Не чув, а все тому що в 1920(приблизно) турки з греками домовились - турки (ті хто захоче) з Салонік переїдуть в Турцію , греки( ті хто захочуть) з турецьких територій повернуться в Салоніки....

Приклад №2

Після 1945 року по результатам Другої світовою СРСР відкусив від Польщі частину(наголошую слово частину) Західної України , а взамін передав Польщі бувші німецькі території...

Після чого , всі хто мав можливість заявити що він поляк - мали право переселитись з Західної України в Польщу... - таким чином у Львові не залишилось крайніх польських націоналістів які б заявляли що Львів-польське місто і при цьому в самій Польщі такі заяви були , але львівян вони не цікавили

Далі більше

Але в Польщі залишалась маса Українців які не хотіли потрапляти під юрисдикцію СРСР , але при цьому були крайніми націоналістами... так от щоб в подальшому українці не претендували на Пряшів(Жешув) або Люблін... їх вислали(операція Вісла) на території відібрані ві німців.

Ієзуїтське рішення - тепер українці мали бодатись з німцями допомогаючи полякам асимілювати отримані після війни території...



Тому в мене питання-пропозиція

А що буде якщо

а - Зеленський поцікавиться чи є в Путіна територіальні претензії до земель Донецької-Луганської областей

б - ясно що навіть в цього мудельмана вистарчить клепки зметикувати що такі претензій висловлювати не варто

в - запропонувати Путіну захистити російськомовне населення ОРДЛО надавши тим хто захоче- можливість емігрувати з українських земель(чого чого а землі в росії вистарчає)

Всі будуть у виграші

1 Україна піде пришвидшеним темпом в Європу

2 Ті хто захоче - покине розорені війною землі в прийнятному для себе напрямку В деяких випадках історія дозволяє не вигадувати велосипед, а користуватись інструментами якіа - були задіяніб - довели свою ефективність..Отже історіяПриблизно 2300 років місто Салоніки було Грецьким , поки в 1430 його не завоювали турки , які в свою чергу володіли цим містом приблизно 490 років - поки воно знову не повернулось під юрисдикцію Греції...Чи чув хтось заявки жителів Салонік - що Салоніки турецьке місто?Не чув, а все тому що в 1920(приблизно) турки з греками домовились - турки (ті хто захоче) з Салонік переїдуть в Турцію , греки( ті хто захочуть) з турецьких територій повернуться в Салоніки....Приклад №2Після 1945 року по результатам Другої світовою СРСР відкусив від Польщі частину(наголошую слово частину) Західної України , а взамін передав Польщі бувші німецькі території...Після чого , всі хто мав можливість заявити що він поляк - мали право переселитись з Західної України в Польщу... - таким чином у Львові не залишилось крайніх польських націоналістів які б заявляли що Львів-польське місто і при цьому в самій Польщі такі заяви були , але львівян вони не цікавилиДалі більшеАле в Польщі залишалась маса Українців які не хотіли потрапляти під юрисдикцію СРСР , але при цьому були крайніми націоналістами... так от щоб в подальшому українці не претендували на Пряшів(Жешув) або Люблін... їх вислали(операція Вісла) на території відібрані ві німців.Ієзуїтське рішення - тепер українці мали бодатись з німцями допомогаючи полякам асимілювати отримані після війни території...Тому в мене питання-пропозиціяА що буде якщоа - Зеленський поцікавиться чи є в Путіна територіальні претензії до земель Донецької-Луганської областейб - ясно що навіть в цього мудельмана вистарчить клепки зметикувати що такі претензій висловлювати не вартов - запропонувати Путіну захистити російськомовне населення ОРДЛО надавши тим хто захоче- можливість емігрувати з українських земель(чого чого а землі в росії вистарчає)Всі будуть у виграші1 Україна піде пришвидшеним темпом в Європу2 Ті хто захоче - покине розорені війною землі в прийнятному для себе напрямку в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21506 З нами з: 15.01.09 Подякував: 149 раз. Подякували: 2164 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2019 16:29 budivelnik написав: в - запропонувати Путіну захистити російськомовне населення ОРДЛО надавши тим хто захоче- можливість емігрувати з українських земель(чого чого а землі в росії вистарчає)

Всі будуть у виграші

1 Україна піде пришвидшеним темпом в Європу

2 Ті хто захоче - покине розорені війною землі в прийнятному для себе напрямку в - запропонувати Путіну захистити російськомовне населення ОРДЛО надавши тим хто захоче- можливість емігрувати з українських земель(чого чого а землі в росії вистарчає)Всі будуть у виграші1 Україна піде пришвидшеним темпом в Європу2 Ті хто захоче - покине розорені війною землі в прийнятному для себе напрямку



Население Ровенской области уже сейчас практически пусто, по крайней мере от молодежи - все на заработках (исключение составляют разве же янтарные рудники и сам областной центр). Никакой приближающейся Европы не наблюдается даже за горизонтом. Неужели и там виноваты "ватные русскоязычные" жители ОРДЛО??



То же самое касается и всех остальных территорий, включая само ОРДЛО - как будто существуют выездные визы, и все, кто хотел, еще не уехали...



Или ты предлагаешь насильно выселять оставшихся? Ну-ну. Может тогда сформируешь и критерии - язык, вера, отношение к майдану, физиология?.. Население Ровенской области уже сейчас практически пусто, по крайней мере от молодежи - все на заработках (исключение составляют разве же янтарные рудники и сам областной центр). Никакой приближающейся Европы не наблюдается даже за горизонтом. Неужели и там виноваты "ватные русскоязычные" жители ОРДЛО??То же самое касается и всех остальных территорий, включая само ОРДЛО - как будто существуют выездные визы, и все, кто хотел, еще не уехали...Или ты предлагаешь насильно выселять оставшихся? Ну-ну. Может тогда сформируешь и критерии - язык, вера, отношение к майдану, физиология?.. Востаннє редагувалось zРадио в Нед 20 жов, 2019 16:32, всього редагувалось 2 разів. zРадио

Повідомлень: 3869 З нами з: 02.05.18 Подякував: 812 раз. Подякували: 1905 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2019 16:31 «Как любой ученый, историк занимается поиском ответа на вопрос: да или нет, истинно или ложно некоторое высказывание о прошлом. Когда он получает ответ, все — его работа закончена. Но этот результат обществу совершенно не интересен. Как правило, его волнует другое: хорошо это или плохо. А вот на этот вопрос должен отвечать уже не ученый-историк, а само общество, исходя из своих ценностных ориентиров на будущее. Именно поэтому идет такая борьба вокруг российского прошлого. Потому что это не борьба за прошлое. У историков все известно: и про грозненский террор, и про сталинский. Просто некоторые не хотят в это верить. Но это совсем другой вопрос — не к историкам.



Борьба вокруг исторических оценок — это не борьба за прошлое, это борьба за будущее. Кого общество назначит героями в прошлом, так оно мыслит себе желаемое будущее. Или мы ставим памятник Ивану Грозному, или митрополиту Филиппу. А вместе нельзя.

https://m.rosbalt.ru/moscow/2019/03/16/1769716.html

Это о России, но актуально и для нас. Имена, правда, надо менять.

Вообще интересная была статья. Это о России, но актуально и для нас. Имена, правда, надо менять.Вообще интересная была статья. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14489 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4289 раз. Подякували: 3978 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2019 16:36 budivelnik написав: ........

Приклад №2

Після 1945 року по результатам Другої світовою СРСР відкусив від Польщі частину(наголошую слово частину) Західної України , а взамін передав Польщі бувші німецькі території...

Після чого , всі хто мав можливість заявити що він поляк - мали право переселитись з Західної України в Польщу... - таким чином у Львові не залишилось крайніх польських націоналістів які б заявляли що Львів-польське місто і при цьому в самій Польщі такі заяви були , але львівян вони не цікавили

Далі більше

Але в Польщі залишалась маса Українців які не хотіли потрапляти під юрисдикцію СРСР , але при цьому були крайніми націоналістами... так от щоб в подальшому українці не претендували на Пряшів(Жешув) або Люблін... їх вислали(операція Вісла) на території відібрані ві німців.

Ієзуїтське рішення - тепер українці мали бодатись з німцями допомогаючи полякам асимілювати отримані після війни території...



Тому в мене питання-... ........Приклад №2Після 1945 року по результатам Другої світовою СРСР відкусив від Польщі частину(наголошую слово частину) Західної України , а взамін передав Польщі бувші німецькі території...Після чого , всі хто мав можливість заявити що він поляк - мали право переселитись з Західної України в Польщу... - таким чином у Львові не залишилось крайніх польських націоналістів які б заявляли що Львів-польське місто і при цьому в самій Польщі такі заяви були , але львівян вони не цікавилиДалі більшеАле в Польщі залишалась маса Українців які не хотіли потрапляти під юрисдикцію СРСР , але при цьому були крайніми націоналістами... так от щоб в подальшому українці не претендували на Пряшів(Жешув) або Люблін... їх вислали(операція Вісла) на території відібрані ві німців.Ієзуїтське рішення - тепер українці мали бодатись з німцями допомогаючи полякам асимілювати отримані після війни території...Тому в мене питання-...

I у мене питання - це все було добровiльно? I у мене питання - це все було добровiльно? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14489 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4289 раз. Подякували: 3978 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2019 17:16 Интересное назначение на должность главы Луганской ОГА - Сергей Гайдай, известный политолог, вроде и не фан Зеленского. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13191 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3718 раз. Подякували: 5448 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2019 17:17 Re: Політичні дискусії Плохо то, что в обществе происходит некое навязывание аксиомы:



О национализме - либо хорошо, либо никак.



Плохо то, что в мы не можем просто выразить свое мнение.



И удивляет то,

что Европа с негодованием порицая национализм и крайних правых у себя

безмолствует,

когда на территории европейской страны разжигается костер национализма.



Плохо то, что мы не можем заявить очевидное ( чем-то напоминает прессинг инакомыслия в Союзе) - пока не было ударения на национализме, страна худо - бедно с воровством и коррупцией , с олигархией и монополией - но была целостна, плюс помаленьку продвигалась вперед чисто экономически. Автор77 Повідомлень: 463 З нами з: 09.11.16 Подякував: 53 раз. Подякували: 558 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 4325432643274328> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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