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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4325432643274328
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 17:32

брехливе зрадіо знову віщає з ольгіно

  zРадио написав:
  budivelnik написав:в - запропонувати Путіну захистити російськомовне населення ОРДЛО надавши тим хто захоче- можливість емігрувати з українських земель(чого чого а землі в росії вистарчає)
Всі будуть у виграші
1 Україна піде пришвидшеним темпом в Європу
2 Ті хто захоче - покине розорені війною землі в прийнятному для себе напрямку


Население Ровенской области уже сейчас практически пусто, по крайней мере от молодежи - все на заработках (исключение составляют разве же янтарные рудники и сам областной центр). Никакой приближающейся Европы не наблюдается даже за горизонтом. Неужели и там виноваты "ватные русскоязычные" жители ОРДЛО??

То же самое касается и всех остальных территорий, включая само ОРДЛО - как будто существуют выездные визы, и все, кто хотел, еще не уехали...

Или ты предлагаешь насильно выселять оставшихся? Ну-ну. Может тогда сформируешь и критерии - язык, вера, отношение к майдану, физиология?..

цікаво. хто там підтримує найвищу народжуваність на Україні. діди з бабами.

брехливе зрадіо знову віщає з ольгіно.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 17:34

  Автор77 написав:Плохо то, что в обществе происходит некое навязывание аксиомы:

О национализме - либо хорошо, либо никак.

Плохо то, что в мы не можем просто выразить свое мнение.

И удивляет то,
что Европа с негодованием порицая национализм и крайних правых у себя
безмолствует,
когда на территории европейской страны разжигается костер национализма.

Плохо то, что мы не можем заявить очевидное ( чем-то напоминает прессинг инакомыслия в Союзе) - пока не было ударения на национализме, страна худо - бедно с воровством и коррупцией , с олигархией и монополией - но была целостна, плюс помаленьку продвигалась вперед чисто экономически.

ну да, вори і корупція це хорошо, а українські націоналісти це плохо.

так комуніст Єльцін із комуністом Кравчуком і комуністом Шушкевичом розвалили СРСР. тролику, де ти націоналістів побачив?

жгі істчо
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 17:48

Фонд «Общественное мнение» еженедельно публикует отчеты об отношении всех возрастных групп к деятельности Владимира Путина. Комбинируя несколько индикаторов, полстеры распределяют граждан по четырем категориям: те, чьи чувства к вождю оцениваются как «позитив»; те, у кого они образуют «смесь позитива и негатива»; те, чье отношение классифицируется как «негатив»; и, наконец, безразличные.

Долгие годы самой критически настроенной группой («негатив» + «смесь позитива и негатива») были взрослые, от 31 до 45 лет. А те, кто младше, смотрели на работу вождя с несколько большим оптимизмом. Как и вообще на все окружающие явления, что совершенно естественно в их возрасте.

Но в последние месяцы произошел сдвиг. Примерно с конца лета молодежь (18—30 лет) стала самой недовольной возрастной группой. Вот расклады из самого свежего бюллетеня ФОМа.

Во всей массе опрошенных доля тех, чье восприятие Путина классифицируется как «позитив», равна 42%. А среди молодежи — 34%. Воспринимающих его со «смесью позитива и негатива» среди всех — 27%, среди молодых — 30%. А воспринимающих чисто «негативно» — соответственно, 14% и 19%. Доля «безразличных» и там, и там одинакова — 17%.

Прежняя лидировавшая в скептицизме возрастная группа (31—45) не стала лучше относиться к работе вождя. К ней начали хуже относиться молодые. Их неодобрение плавно нарастало и раньше. Но только сейчас они вышли на первое место

https://m.rosbalt.ru/blogs/2019/10/18/1808588.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 17:52

  flyman написав:цікаво. хто там підтримує найвищу народжуваність на Україні. діди з бабами.


Провокатор, а где трудовые эмигранты рожают и регистрируют детей? В США, как жена Омеляна? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Даже в Польше это недоступно для 99% будущих мам - возвращаются в декрет домой...

  flyman написав:брехливе зрадіо знову віщає з ольгіно.

Это ты - брехливый невоспитанный рупор лжи о несуществующих пэрэмогах!
zРадио
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