на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4325432643274328 Додано: Нед 20 жов, 2019 17:32 брехливе зрадіо знову віщає з ольгіно zРадио написав: budivelnik написав: в - запропонувати Путіну захистити російськомовне населення ОРДЛО надавши тим хто захоче- можливість емігрувати з українських земель(чого чого а землі в росії вистарчає)

Всі будуть у виграші

1 Україна піде пришвидшеним темпом в Європу

Население Ровенской области уже сейчас практически пусто, по крайней мере от молодежи - все на заработках (исключение составляют разве же янтарные рудники и сам областной центр). Никакой приближающейся Европы не наблюдается даже за горизонтом. Неужели и там виноваты "ватные русскоязычные" жители ОРДЛО??



То же самое касается и всех остальных территорий, включая само ОРДЛО - как будто существуют выездные визы, и все, кто хотел, еще не уехали...



цікаво. хто там підтримує найвищу народжуваність на Україні. діди з бабами.



цікаво. хто там підтримує найвищу народжуваність на Україні. діди з бабами.

брехливе зрадіо знову віщає з ольгіно.

О национализме - либо хорошо, либо никак.



Плохо то, что в мы не можем просто выразить свое мнение.



И удивляет то,

что Европа с негодованием порицая национализм и крайних правых у себя

безмолствует,

когда на территории европейской страны разжигается костер национализма.



ну да, вори і корупція це хорошо, а українські націоналісти це плохо.



так комуніст Єльцін із комуністом Кравчуком і комуністом Шушкевичом розвалили СРСР. тролику, де ти націоналістів побачив?



ну да, вори і корупція це хорошо, а українські націоналісти це плохо.

так комуніст Єльцін із комуністом Кравчуком і комуністом Шушкевичом розвалили СРСР. тролику, де ти націоналістів побачив?

жгі істчо

Долгие годы самой критически настроенной группой («негатив» + «смесь позитива и негатива») были взрослые, от 31 до 45 лет. А те, кто младше, смотрели на работу вождя с несколько большим оптимизмом. Как и вообще на все окружающие явления, что совершенно естественно в их возрасте.



Но в последние месяцы произошел сдвиг. Примерно с конца лета молодежь (18—30 лет) стала самой недовольной возрастной группой. Вот расклады из самого свежего бюллетеня ФОМа.



Во всей массе опрошенных доля тех, чье восприятие Путина классифицируется как «позитив», равна 42%. А среди молодежи — 34%. Воспринимающих его со «смесью позитива и негатива» среди всех — 27%, среди молодых — 30%. А воспринимающих чисто «негативно» — соответственно, 14% и 19%. Доля «безразличных» и там, и там одинакова — 17%.



Прежняя лидировавшая в скептицизме возрастная группа (31—45) не стала лучше относиться к работе вождя. К ней начали хуже относиться молодые. Их неодобрение плавно нарастало и раньше. Но только сейчас они вышли на первое место

https://m.rosbalt.ru/blogs/2019/10/18/1808588.html Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

цікаво. хто там підтримує найвищу народжуваність на Україні. діди з бабами.



Провокатор, а где трудовые эмигранты рожают и детей регистрируют? В США, как жена Омеляна? Даже в Польше это недоступно для 99% будущих мам - возвращаются в декрет домой...



flyman написав: брехливе зрадіо знову віщає з ольгіно. брехливе зрадіо знову віщає з ольгіно.

Это ты - брехливый невоспитанный рупор лжи о несуществующих пэрэмогах! Провокатор, а где трудовые эмигранты рожают и детей регистрируют? В США, как жена Омеляна?Даже в Польше это недоступно для 99% будущих мам - возвращаются в декрет домой...Это ты - брехливый невоспитанный рупор лжи о несуществующих пэрэмогах! zРадио

