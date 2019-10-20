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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4325432643274328> Додано: Нед 20 жов, 2019 14:57 budivelnik написав: zРадио написав: антисемитизм и радикальный национализм - ненадуманные проблемы сегодняшнего дня антисемитизм и радикальный национализм - ненадуманные проблемы сегодняшнего дня Ну-ну...

Може з педерації так і виглядає , але для України

найяскравіший приклад антисемітизму- щорічний празник в Умані

найяскравіший приклад радикального націоналізму-Львів... де відсутні будь які націоналістичні розбірки Ну-ну...Може з педерації так і виглядає , але для Українинайяскравіший приклад антисемітизму- щорічний празник в Уманінайяскравіший приклад радикального націоналізму-Львів... де відсутні будь які націоналістичні розбірки

Пост zРадио опять удалён, хотя пост Schmit'а остался. Цитировать приходится в цитате budivelnik'а.

1. Вопросы истории чаще поднимают как раз порохоботы и националисты, начиная доказывать как плох был Союз, роль Союза в победе над фашизмом близка к нолю, главные борцы с нацизмом это ОУН-УПА и т.д, и т.п.

2. "Отсутствие антисемитизма" хорошо доказывают посты Schmit'а, а иногда и др. "товарищей".

"Уманские доказательства", конечно, хороши, но напоминают Союз и "Антисионистский комитет". Тогда тоже рассказывали, сколько у нас учёных-евреев, но тут Волгарь упоминал, что на ряд специальностей евреев в вузы не принимали и никто не возразил. Добавлю, что и на работу во многие места тоже не брали.

Но антисемитизма "не было".

Можно было бы добавить и о национализме, но не буду. Постопять удалён, хотя пост'а остался. Цитировать приходится в цитате'а.1. Вопросы истории чаще поднимают как раз порохоботы и националисты, начиная доказывать как плох был Союз, роль Союза в победе над фашизмом близка к нолю, главные борцы с нацизмом это ОУН-УПА и т.д, и т.п.2. "Отсутствие антисемитизма" хорошо доказывают посты'а, а иногда и др. "товарищей"."Уманские доказательства", конечно, хороши, но напоминают Союз и "Антисионистский комитет". Тогда тоже рассказывали, сколько у нас учёных-евреев, но тут Волгарь упоминал, что на ряд специальностей евреев в вузы не принимали и никто не возразил. Добавлю, что и на работу во многие места тоже не брали.Но антисемитизма "не было".Можно было бы добавить и о национализме, но не буду. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14488 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4289 раз. Подякували: 3978 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2019 15:56 ЛАД написав: 2. Налоговые улучшения для малого бизнеса вводятся не завтра. Принципиально они верны, а недостатки и технические ошибки за год с лишним можно исправить. Было бы желание.

2. Налоговые улучшения для малого бизнеса вводятся не завтра. Принципиально они верны, а недостатки и технические ошибки за год с лишним можно исправить. Было бы желание.



Конечно исправить можно. Потом, как волгарь тут писал (почти), будет - " в 56 году вам 5 сортов колбасы дали, че вам собаки не хватает?" Конечно исправить можно. Потом, как волгарь тут писал (почти), будет - " в 56 году вам 5 сортов колбасы дали, че вам собаки не хватает?" vano80 Повідомлень: 1514 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 197 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2019 16:14 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Вопросы истории чаще поднимают как раз порохоботы и националисты, Вопросы истории чаще поднимают как раз порохоботы и националисты, В деяких випадках історія дозволяє не вигадувати велосипед, а користуватись інструментами які

а - були задіяні

б - довели свою ефективність..

Отже історія

Приблизно 2300 років місто Салоніки було Грецьким , поки в 1430 його не завоювали турки , які в свою чергу володіли цим містом приблизно 490 років - поки воно знову не повернулось під юрисдикцію Греції...

Чи чув хтось заявки жителів Салонік - що Салоніки турецьке місто?

Не чув, а все тому що в 1920(приблизно) турки з греками домовились - турки (ті хто захоче) з Салонік переїдуть в Турцію , греки( ті хто захочуть) з турецьких територій повернуться в Салоніки....

Приклад №2

Після 1945 року по результатам Другої світовою СРСР відкусив від Польщі частину(наголошую слово частину) Західної України , а взамін передав Польщі бувші німецькі території...

Після чого , всі хто мав можливість заявити що він поляк - мали право переселитись з Західної України в Польщу... - таким чином у Львові не залишилось крайніх польських націоналістів які б заявляли що Львів-польське місто і при цьому в самій Польщі такі заяви були , але львівян вони не цікавили

Далі більше

Але в Польщі залишалась маса Українців які не хотіли потрапляти під юрисдикцію СРСР , але при цьому були крайніми націоналістами... так от щоб в подальшому українці не претендували на Пряшів(Жешув) або Люблін... їх вислали(операція Вісла) на території відібрані ві німців.

Ієзуїтське рішення - тепер українці мали бодатись з німцями допомогаючи полякам асимілювати отримані після війни території...



Тому в мене питання-пропозиція

А що буде якщо

а - Зеленський поцікавиться чи є в Путіна територіальні претензії до земель Донецької-Луганської областей

б - ясно що навіть в цього мудельмана вистарчить клепки зметикувати що такі претензій висловлювати не варто

в - запропонувати Путіну захистити російськомовне населення ОРДЛО надавши тим хто захоче- можливість емігрувати з українських земель(чого чого а землі в росії вистарчає)

Всі будуть у виграші

1 Україна піде пришвидшеним темпом в Європу

2 Ті хто захоче - покине розорені війною землі в прийнятному для себе напрямку В деяких випадках історія дозволяє не вигадувати велосипед, а користуватись інструментами якіа - були задіяніб - довели свою ефективність..Отже історіяПриблизно 2300 років місто Салоніки було Грецьким , поки в 1430 його не завоювали турки , які в свою чергу володіли цим містом приблизно 490 років - поки воно знову не повернулось під юрисдикцію Греції...Чи чув хтось заявки жителів Салонік - що Салоніки турецьке місто?Не чув, а все тому що в 1920(приблизно) турки з греками домовились - турки (ті хто захоче) з Салонік переїдуть в Турцію , греки( ті хто захочуть) з турецьких територій повернуться в Салоніки....Приклад №2Після 1945 року по результатам Другої світовою СРСР відкусив від Польщі частину(наголошую слово частину) Західної України , а взамін передав Польщі бувші німецькі території...Після чого , всі хто мав можливість заявити що він поляк - мали право переселитись з Західної України в Польщу... - таким чином у Львові не залишилось крайніх польських націоналістів які б заявляли що Львів-польське місто і при цьому в самій Польщі такі заяви були , але львівян вони не цікавилиДалі більшеАле в Польщі залишалась маса Українців які не хотіли потрапляти під юрисдикцію СРСР , але при цьому були крайніми націоналістами... так от щоб в подальшому українці не претендували на Пряшів(Жешув) або Люблін... їх вислали(операція Вісла) на території відібрані ві німців.Ієзуїтське рішення - тепер українці мали бодатись з німцями допомогаючи полякам асимілювати отримані після війни території...Тому в мене питання-пропозиціяА що буде якщоа - Зеленський поцікавиться чи є в Путіна територіальні претензії до земель Донецької-Луганської областейб - ясно що навіть в цього мудельмана вистарчить клепки зметикувати що такі претензій висловлювати не вартов - запропонувати Путіну захистити російськомовне населення ОРДЛО надавши тим хто захоче- можливість емігрувати з українських земель(чого чого а землі в росії вистарчає)Всі будуть у виграші1 Україна піде пришвидшеним темпом в Європу2 Ті хто захоче - покине розорені війною землі в прийнятному для себе напрямку в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21506 З нами з: 15.01.09 Подякував: 149 раз. Подякували: 2164 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2019 16:31 «Как любой ученый, историк занимается поиском ответа на вопрос: да или нет, истинно или ложно некоторое высказывание о прошлом. Когда он получает ответ, все — его работа закончена. Но этот результат обществу совершенно не интересен. Как правило, его волнует другое: хорошо это или плохо. А вот на этот вопрос должен отвечать уже не ученый-историк, а само общество, исходя из своих ценностных ориентиров на будущее. Именно поэтому идет такая борьба вокруг российского прошлого. Потому что это не борьба за прошлое. У историков все известно: и про грозненский террор, и про сталинский. Просто некоторые не хотят в это верить. Но это совсем другой вопрос — не к историкам.



Борьба вокруг исторических оценок — это не борьба за прошлое, это борьба за будущее. Кого общество назначит героями в прошлом, так оно мыслит себе желаемое будущее. Или мы ставим памятник Ивану Грозному, или митрополиту Филиппу. А вместе нельзя.

https://m.rosbalt.ru/moscow/2019/03/16/1769716.html

Это о России, но актуально и для нас. Имена, правда, надо менять.

Вообще интересная была статья. Это о России, но актуально и для нас. Имена, правда, надо менять.Вообще интересная была статья. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14488 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4289 раз. Подякували: 3978 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2019 16:36 budivelnik написав: ........

Приклад №2

Після 1945 року по результатам Другої світовою СРСР відкусив від Польщі частину(наголошую слово частину) Західної України , а взамін передав Польщі бувші німецькі території...

Після чого , всі хто мав можливість заявити що він поляк - мали право переселитись з Західної України в Польщу... - таким чином у Львові не залишилось крайніх польських націоналістів які б заявляли що Львів-польське місто і при цьому в самій Польщі такі заяви були , але львівян вони не цікавили

Далі більше

Але в Польщі залишалась маса Українців які не хотіли потрапляти під юрисдикцію СРСР , але при цьому були крайніми націоналістами... так от щоб в подальшому українці не претендували на Пряшів(Жешув) або Люблін... їх вислали(операція Вісла) на території відібрані ві німців.

Ієзуїтське рішення - тепер українці мали бодатись з німцями допомогаючи полякам асимілювати отримані після війни території...



Тому в мене питання-... ........Приклад №2Після 1945 року по результатам Другої світовою СРСР відкусив від Польщі частину(наголошую слово частину) Західної України , а взамін передав Польщі бувші німецькі території...Після чого , всі хто мав можливість заявити що він поляк - мали право переселитись з Західної України в Польщу... - таким чином у Львові не залишилось крайніх польських націоналістів які б заявляли що Львів-польське місто і при цьому в самій Польщі такі заяви були , але львівян вони не цікавилиДалі більшеАле в Польщі залишалась маса Українців які не хотіли потрапляти під юрисдикцію СРСР , але при цьому були крайніми націоналістами... так от щоб в подальшому українці не претендували на Пряшів(Жешув) або Люблін... їх вислали(операція Вісла) на території відібрані ві німців.Ієзуїтське рішення - тепер українці мали бодатись з німцями допомогаючи полякам асимілювати отримані після війни території...Тому в мене питання-...

I у мене питання - це все було добровiльно? I у мене питання - це все було добровiльно? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14488 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4289 раз. Подякували: 3978 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2019 17:16 Интересное назначение на должность главы Луганской ОГА - Сергей Гайдай, известный политолог, вроде и не фан Зеленского.



Зы. Оказывается какой то левый Сергей Гайдай, не тот, что известный политолог. Востаннє редагувалось freeze в Нед 20 жов, 2019 18:39, всього редагувалось 1 раз. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13191 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3718 раз. Подякували: 5449 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2019 17:48 Фонд «Общественное мнение» еженедельно публикует отчеты об отношении всех возрастных групп к деятельности Владимира Путина. Комбинируя несколько индикаторов, полстеры распределяют граждан по четырем категориям: те, чьи чувства к вождю оцениваются как «позитив»; те, у кого они образуют «смесь позитива и негатива»; те, чье отношение классифицируется как «негатив»; и, наконец, безразличные.



Долгие годы самой критически настроенной группой («негатив» + «смесь позитива и негатива») были взрослые, от 31 до 45 лет. А те, кто младше, смотрели на работу вождя с несколько большим оптимизмом. Как и вообще на все окружающие явления, что совершенно естественно в их возрасте.



Но в последние месяцы произошел сдвиг. Примерно с конца лета молодежь (18—30 лет) стала самой недовольной возрастной группой. Вот расклады из самого свежего бюллетеня ФОМа.



Во всей массе опрошенных доля тех, чье восприятие Путина классифицируется как «позитив», равна 42%. А среди молодежи — 34%. Воспринимающих его со «смесью позитива и негатива» среди всех — 27%, среди молодых — 30%. А воспринимающих чисто «негативно» — соответственно, 14% и 19%. Доля «безразличных» и там, и там одинакова — 17%.



Прежняя лидировавшая в скептицизме возрастная группа (31—45) не стала лучше относиться к работе вождя. К ней начали хуже относиться молодые. Их неодобрение плавно нарастало и раньше. Но только сейчас они вышли на первое место

https://m.rosbalt.ru/blogs/2019/10/18/1808588.html Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14488 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4289 раз. Подякували: 3978 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2019 18:19 zРадио написав: Реакция порохобота (pesikot) - давать оценку личности, а не результатам работы; до конца стоять на своем, игнорируя изменение внешних факторов; никогда не признавать свою ошибку, выдавая черное за белое... Реакция порохобота () - давать оценку личности, а не результатам работы; до конца стоять на своем, игнорируя изменение внешних факторов; никогда не признавать свою ошибку, выдавая черное за белое...

Я описывал что такое ЗЕ! ещё до его избрания на должность Президента. По его делам.

Но и тогда я был "порохобот", и сейчас я "порохобот"

Но ты очень точно описал, на основание чего ты топишь против Порошенко "давать оценку личности, а не результатам работы"

А про симпатиков ЗЕ!, есть такой анек

В русскую деревню пришли немцы. Всех выгнали на улицу и говорят:"Кто

покажет где прячутся партизаны, тому дадим корову".

Все молчат. Выходит один дедок и говорит, мол, я покажу. Привел немцев в

лес, показал где партизаны. Туда взвод карателей-всех партизан

перестреляли и повесили. Дед подходит к офицеру и спрашивает, мол, где

корова-то обещанная?. Деда избили и послали подальше. Дед идет по лесу и

думает:"Ну вот, и корову не дали, и с ребятами как-то некрасиво

получилось..." Я описывал что такое ЗЕ! ещё до его избрания на должность Президента. По его делам.Но и тогда я был "порохобот", и сейчас я "порохобот"Но ты очень точно описал, на основание чего ты топишь против Порошенко"давать оценку личности, а не результатам работы"А про симпатиков ЗЕ!, есть такой анек "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3196 З нами з: 31.08.09 Подякував: 242 раз. Подякували: 781 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2019 18:32 ЛАД

Вы и есть тот самый, который видит национализм во всём. Для вас наличие чего-то украинского - уже признак национализма.

Приписываете "порохоботам" того, чего они не говорили. Я про победу СССР во Второй мировой.

Вы всё читаете через призму своих убеждений, отнюдь не самых лучших.

И долбите о "национализме" в каждом посте. Просто потому что, с вами не согласны. Но это к "национализму" не имеет никакого отношения. Вы просто не приемлете никакой точки зрения, кроме вашей "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3196 З нами з: 31.08.09 Подякував: 242 раз. Подякували: 781 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2019 18:46 pesikot написав: Но ты очень точно описал, на основание чего ты топишь против Порошенко "давать оценку личности, а не результатам работы"

Но ты очень точно описал, на основание чего ты топишь против Порошенко"давать оценку личности, а не результатам работы"



Зашквар на зашкваре Это ТЫ в каждом комментарии о Зеленском говоришь о его личных качествах (клоун, говорить не умеет, думать не умеет, вести себя не умеет и пр.), а не результатах работы. Найди хоть одну личную оценку Порошенко у меня! Я топлю не против Порошенко, а против коррупции. Если коррупционер - Порошенко, значит попадает в него, если Зеленский, значит в него...



Например, вчера, говоря о "славнозвестных" тепловозах GE, я адресовал претензии Милованову, а не папередникам. Хотя год назад - папередникам (тогда еще власти).



Вот кардинальное различие между нами - у тебя симпатии и идолы, у меня принципы и ценности! Зашквар на зашквареЭто ТЫ в каждом комментарии о Зеленском говоришь о его личных качествах (клоун, говорить не умеет, думать не умеет, вести себя не умеет и пр.), а не результатах работы. Найдиличную оценку Порошенко у меня! Я топлю не против Порошенко, а против коррупции. Если коррупционер - Порошенко, значит попадает в него, если Зеленский, значит в него...Например, вчера, говоря о "славнозвестных" тепловозах GE, я адресовал претензии Милованову, а не папередникам. Хотя год назад - папередникам (тогда еще власти).Вот кардинальное различие между нами - у тебя симпатии и идолы, у меня принципы и ценности! zРадио

Повідомлень: 3869 З нами з: 02.05.18 Подякував: 812 раз. Подякували: 1905 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 4325432643274328> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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