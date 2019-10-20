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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4325432643274328
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 19:01

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Кстати, а куда пропал наш бубочка ?
Как вернулся из Латвии (или Литвы) так его не видно на публике. Только указы подписывает. "Работает с документами"


Може вдосконалюється в стуканні латвійським молоточком?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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