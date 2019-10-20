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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 20 жов, 2019 19:01
pesikot написав:
Кстати, а куда пропал наш бубочка ?
Как вернулся из Латвии (или Литвы) так его не видно на публике. Только указы подписывает. "Работает с документами"
Може вдосконалюється в стуканні латвійським молоточком?
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Нед 20 жов, 2019 20:55
budivelnik написав:
Всі будуть у виграші
1 Україна піде пришвидшеним темпом в Європу
2 Ті хто захоче - покине розорені війною землі в прийнятному для себе напрямку
Просто интересно, кто быстрее уедет - украинцы в Польшу или донбасцы в Россию ?
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