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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4325432643274328
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 19:01

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Кстати, а куда пропал наш бубочка ?
Как вернулся из Латвии (или Литвы) так его не видно на публике. Только указы подписывает. "Работает с документами"


Може вдосконалюється в стуканні латвійським молоточком?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 20:55

  budivelnik написав:Всі будуть у виграші
1 Україна піде пришвидшеним темпом в Європу
2 Ті хто захоче - покине розорені війною землі в прийнятному для себе напрямку

Просто интересно, кто быстрее уедет - украинцы в Польшу или донбасцы в Россию ?
:)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 00:01

  pesikot написав:ЛАД
Вы и есть тот самый, который видит национализм во всём. Для вас наличие чего-то украинского - уже признак национализма.

А можно хотя бы один пример? А то Вы меня регулярно обвиняете, но исключительно общими словами. Когда прошу цитату или ссылку, тихо отмалчиваетесь.

Приписываете "порохоботам" того, чего они не говорили. Я про победу СССР во Второй мировой.

Здесь на ветке как-то была дискуссия на эту тему.

И долбите о "национализме" в каждом посте. Просто потому что, с вами не согласны.

Опять же, где Вы такое увидели? Может, это особенности Вашего восприятия?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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  #<1 ... 4325432643274328
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