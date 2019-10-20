Може вдосконалюється в стуканні латвійським молоточком?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 20 жов, 2019 19:01
Re: Політичні дискусії
Може вдосконалюється в стуканні латвійським молоточком?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 20 жов, 2019 20:55
Додано: Пон 21 жов, 2019 00:01
А можно хотя бы один пример? А то Вы меня регулярно обвиняете, но исключительно общими словами. Когда прошу цитату или ссылку, тихо отмалчиваетесь.
Здесь на ветке как-то была дискуссия на эту тему.
Опять же, где Вы такое увидели? Может, это особенности Вашего восприятия?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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