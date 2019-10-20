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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 20 жов, 2019 19:01
pesikot написав:
Кстати, а куда пропал наш бубочка ?
Как вернулся из Латвии (или Литвы) так его не видно на публике. Только указы подписывает. "Работает с документами"
Може вдосконалюється в стуканні латвійським молоточком?
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Нед 20 жов, 2019 20:55
budivelnik написав:
Всі будуть у виграші
1 Україна піде пришвидшеним темпом в Європу
2 Ті хто захоче - покине розорені війною землі в прийнятному для себе напрямку
Просто интересно, кто быстрее уедет - украинцы в Польшу или донбасцы в Россию ?
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andrein
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Додано: Пон 21 жов, 2019 00:01
pesikot написав:ЛАД
Вы и есть тот самый, который видит национализм во всём. Для вас наличие чего-то украинского - уже признак национализма.
А можно хотя бы один пример? А то Вы меня регулярно обвиняете, но исключительно общими словами. Когда прошу цитату или ссылку, тихо отмалчиваетесь.
Приписываете "порохоботам" того, чего они не говорили. Я про победу СССР во Второй мировой.
Здесь на ветке как-то была дискуссия на эту тему.
И долбите о "национализме" в каждом посте. Просто потому что, с вами не согласны.
Опять же, где Вы такое увидели? Может, это особенности Вашего восприятия?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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ЛАД
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Додано: Пон 21 жов, 2019 08:45
detroytred написав: Kudrjavuy написав:
Страшно видеть, что должен пройти, что бы хоть что-то понимать, или попытаться в чём то разобраться. Появилось новое поколение прошедших "ничто".
Но ничего не понявших в системе, и глупо верящих в "светлое будущее".(и свою востребованность
)
Рекомендую просмотреть до конца.
+1000500
Первая часть тоже информативна.
Удивительно, как этот *кремлебот* говорит, что *жертва сама виновата* (с) порошенковцы.
Как приоткрывает(ведь реально сглаживает углы) глубину *реформ*.
Изюминка -- спец с таким опытом ... не востребован.
Требования))) по *подбору бычков* и лекций (практических занятий) в академиях не потянул.
Ну а фраза о лифтах продвижения - вообще приговор.
Цей Герой зломлений, війна, полон подіяли на психічний стан людини. що видно, навіть не потрібно бути лікарем, бо коли розповідає про шматки м"яса трупів навколо і при цьому виникає посмішка - це хвороба. Нажаль він своє віддав Україні в захисті від ворога, тепер тільки відпочинок, або праця не пов"язана з ЗСУ. Слава Героям! Велика подяка.
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Додано: Пон 21 жов, 2019 09:16
andrein написав: budivelnik написав:
В деяких випадках історія дозволяє не вигадувати велосипед, а користуватись інструментами які
а - були задіяні
б - довели свою ефективність..
Отже історія
Приблизно 2300 років місто Салоніки було Грецьким , поки в 1430 його не завоювали турки , які в свою чергу володіли цим містом приблизно 490 років - поки воно знову не повернулось під юрисдикцію Греції...
Чи чув хтось заявки жителів Салонік - що Салоніки турецьке місто?
Не чув, а все тому що в 1920(приблизно) турки з греками домовились - турки (ті хто захоче) з Салонік переїдуть в Турцію , греки( ті хто захочуть) з турецьких територій повернуться в Салоніки....
Приклад №2
Після 1945 року по результатам Другої світовою СРСР відкусив від Польщі частину(наголошую слово частину) Західної України , а взамін передав Польщі бувші німецькі території...
Після чого , всі хто мав можливість заявити що він поляк - мали право переселитись з Західної України в Польщу... - таким чином у Львові не залишилось крайніх польських націоналістів які б заявляли що Львів-польське місто і при цьому в самій Польщі такі заяви були , але львівян вони не цікавили
Далі більше
Але в Польщі залишалась маса Українців які не хотіли потрапляти під юрисдикцію СРСР , але при цьому були крайніми націоналістами... так от щоб в подальшому українці не претендували на Пряшів(Жешув) або Люблін... їх вислали(операція Вісла) на території відібрані ві німців.
Ієзуїтське рішення - тепер українці мали бодатись з німцями допомогаючи полякам асимілювати отримані після війни території...
Тому в мене питання-пропозиція
А що буде якщо
а - Зеленський поцікавиться чи є в Путіна територіальні претензії до земель Донецької-Луганської областей
б - ясно що навіть в цього мудельмана вистарчить клепки зметикувати що такі претензій висловлювати не варто
в - запропонувати Путіну захистити російськомовне населення ОРДЛО надавши тим хто захоче- можливість емігрувати з українських земель(чого чого а землі в росії вистарчає)
Всі будуть у виграші
1 Україна піде пришвидшеним темпом в Європу
2 Ті хто захоче - покине розорені війною землі в прийнятному для себе напрямку
Просто интересно, кто быстрее уедет - украинцы в Польшу или донбасцы в Россию ?:)
Бачу Ви так і не зрозуміли суті..
1 Людина вільна істота і має право на користування своєю свободою по максимуму
2 Сьогодні поляки їздять працювати в Англію і Німеччину , українців в Італію-Португалію-Іспанію....
Але при цьому - вони не вимагають приєднати свої будинки до країни в яку виїхали.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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