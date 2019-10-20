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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4325432643274328 Додано: Нед 20 жов, 2019 19:01 Re: Політичні дискусії pesikot написав: Кстати, а куда пропал наш бубочка ?

Как вернулся из Латвии (или Литвы) так его не видно на публике. Только указы подписывает. "Работает с документами" Кстати, а куда пропал наш бубочка ?Как вернулся из Латвии (или Литвы) так его не видно на публике. Только указы подписывает. "Работает с документами"



Може вдосконалюється в стуканні латвійським молоточком?

Може вдосконалюється в стуканні латвійським молоточком? Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 2872 З нами з: 19.04.12 Подякував: 36 раз. Подякували: 357 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 жов, 2019 20:55 budivelnik написав: Всі будуть у виграші

1 Україна піде пришвидшеним темпом в Європу

2 Ті хто захоче - покине розорені війною землі в прийнятному для себе напрямку Всі будуть у виграші1 Україна піде пришвидшеним темпом в Європу2 Ті хто захоче - покине розорені війною землі в прийнятному для себе напрямку

Просто интересно, кто быстрее уедет - украинцы в Польшу или донбасцы в Россию ?

Просто интересно, кто быстрее уедет - украинцы в Польшу или донбасцы в Россию ? andrein Повідомлень: 367 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 95 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 00:01 pesikot написав: ЛАД

Вы и есть тот самый, который видит национализм во всём. Для вас наличие чего-то украинского - уже признак национализма. Вы и есть тот самый, который видит национализм во всём. Для вас наличие чего-то украинского - уже признак национализма.

А можно хотя бы один пример? А то Вы меня регулярно обвиняете, но исключительно общими словами. Когда прошу цитату или ссылку, тихо отмалчиваетесь.



Приписываете "порохоботам" того, чего они не говорили. Я про победу СССР во Второй мировой.

Здесь на ветке как-то была дискуссия на эту тему.



И долбите о "национализме" в каждом посте . Просто потому что, с вами не согласны.

Опять же, где Вы такое увидели? Может, это особенности Вашего восприятия? А можно хотя бы один пример? А то Вы меня регулярно обвиняете, но исключительно общими словами. Когда прошу цитату или ссылку, тихо отмалчиваетесь.Здесь на ветке как-то была дискуссия на эту тему.Опять же, где Вы такое увидели? Может, это особенности Вашего восприятия? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14490 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4289 раз. Подякували: 3979 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 08:45 detroytred написав: Kudrjavuy написав: Страшно видеть, что должен пройти, что бы хоть что-то понимать, или попытаться в чём то разобраться. Появилось новое поколение прошедших "ничто".

Но ничего не понявших в системе, и глупо верящих в "светлое будущее".(и свою востребованность )



Рекомендую просмотреть до конца. Страшно видеть, что должен пройти, что бы хоть что-то понимать, или попытаться в чём то разобраться. Появилось новое поколение прошедших "ничто".Но ничего не понявших в системе, и глупо верящих в "светлое будущее".(и свою востребованностьРекомендую просмотреть до конца.

+1000500

Первая часть тоже информативна.



Удивительно, как этот *кремлебот* говорит, что *жертва сама виновата* (с) порошенковцы.

Как приоткрывает(ведь реально сглаживает углы) глубину *реформ*.



Изюминка -- спец с таким опытом ... не востребован.

Требования))) по *подбору бычков* и лекций (практических занятий) в академиях не потянул.



Ну а фраза о лифтах продвижения - вообще приговор. +1000500Первая часть тоже информативна.Удивительно, как этот *кремлебот* говорит, что *жертва сама виновата* (с) порошенковцы.Как приоткрывает(ведь реально сглаживает углы) глубину *реформ*.Изюминка -- спец с таким опытом ... не востребован.Требования))) по *подбору бычков* и лекций (практических занятий) в академиях не потянул.Ну а фраза о лифтах продвижения - вообще приговор. Цей Герой зломлений, війна, полон подіяли на психічний стан людини. що видно, навіть не потрібно бути лікарем, бо коли розповідає про шматки м"яса трупів навколо і при цьому виникає посмішка - це хвороба. Нажаль він своє віддав Україні в захисті від ворога, тепер тільки відпочинок, або праця не пов"язана з ЗСУ. Слава Героям! Велика подяка. Цей Герой зломлений, війна, полон подіяли на психічний стан людини. що видно, навіть не потрібно бути лікарем, бо коли розповідає про шматки м"яса трупів навколо і при цьому виникає посмішка - це хвороба. Нажаль він своє віддав Україні в захисті від ворога, тепер тільки відпочинок, або праця не пов"язана з ЗСУ. Слава Героям! Велика подяка. Перес де Куэльяр

Повідомлень: 2420 З нами з: 06.01.17 Подякував: 1019 раз. Подякували: 1033 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 09:16 andrein написав: budivelnik написав: В деяких випадках історія дозволяє не вигадувати велосипед, а користуватись інструментами які

а - були задіяні

б - довели свою ефективність..

Отже історія

Приблизно 2300 років місто Салоніки було Грецьким , поки в 1430 його не завоювали турки , які в свою чергу володіли цим містом приблизно 490 років - поки воно знову не повернулось під юрисдикцію Греції...

Чи чув хтось заявки жителів Салонік - що Салоніки турецьке місто?

Не чув, а все тому що в 1920(приблизно) турки з греками домовились - турки (ті хто захоче) з Салонік переїдуть в Турцію , греки( ті хто захочуть) з турецьких територій повернуться в Салоніки....

Приклад №2

Після 1945 року по результатам Другої світовою СРСР відкусив від Польщі частину(наголошую слово частину) Західної України , а взамін передав Польщі бувші німецькі території...

Після чого , всі хто мав можливість заявити що він поляк - мали право переселитись з Західної України в Польщу... - таким чином у Львові не залишилось крайніх польських націоналістів які б заявляли що Львів-польське місто і при цьому в самій Польщі такі заяви були , але львівян вони не цікавили

Далі більше

Але в Польщі залишалась маса Українців які не хотіли потрапляти під юрисдикцію СРСР , але при цьому були крайніми націоналістами... так от щоб в подальшому українці не претендували на Пряшів(Жешув) або Люблін... їх вислали(операція Вісла) на території відібрані ві німців.

Ієзуїтське рішення - тепер українці мали бодатись з німцями допомогаючи полякам асимілювати отримані після війни території...



Тому в мене питання-пропозиція

А що буде якщо

а - Зеленський поцікавиться чи є в Путіна територіальні претензії до земель Донецької-Луганської областей

б - ясно що навіть в цього мудельмана вистарчить клепки зметикувати що такі претензій висловлювати не варто

в - запропонувати Путіну захистити російськомовне населення ОРДЛО надавши тим хто захоче- можливість емігрувати з українських земель(чого чого а землі в росії вистарчає)

Всі будуть у виграші

1 Україна піде пришвидшеним темпом в Європу

2 Ті хто захоче - покине розорені війною землі в прийнятному для себе напрямку В деяких випадках історія дозволяє не вигадувати велосипед, а користуватись інструментами якіа - були задіяніб - довели свою ефективність..Отже історіяПриблизно 2300 років місто Салоніки було Грецьким , поки в 1430 його не завоювали турки , які в свою чергу володіли цим містом приблизно 490 років - поки воно знову не повернулось під юрисдикцію Греції...Чи чув хтось заявки жителів Салонік - що Салоніки турецьке місто?Не чув, а все тому що в 1920(приблизно) турки з греками домовились - турки (ті хто захоче) з Салонік переїдуть в Турцію , греки( ті хто захочуть) з турецьких територій повернуться в Салоніки....Приклад №2Після 1945 року по результатам Другої світовою СРСР відкусив від Польщі частину(наголошую слово частину) Західної України , а взамін передав Польщі бувші німецькі території...Після чого , всі хто мав можливість заявити що він поляк - мали право переселитись з Західної України в Польщу... - таким чином у Львові не залишилось крайніх польських націоналістів які б заявляли що Львів-польське місто і при цьому в самій Польщі такі заяви були , але львівян вони не цікавилиДалі більшеАле в Польщі залишалась маса Українців які не хотіли потрапляти під юрисдикцію СРСР , але при цьому були крайніми націоналістами... так от щоб в подальшому українці не претендували на Пряшів(Жешув) або Люблін... їх вислали(операція Вісла) на території відібрані ві німців.Ієзуїтське рішення - тепер українці мали бодатись з німцями допомогаючи полякам асимілювати отримані після війни території...Тому в мене питання-пропозиціяА що буде якщоа - Зеленський поцікавиться чи є в Путіна територіальні претензії до земель Донецької-Луганської областейб - ясно що навіть в цього мудельмана вистарчить клепки зметикувати що такі претензій висловлювати не вартов - запропонувати Путіну захистити російськомовне населення ОРДЛО надавши тим хто захоче- можливість емігрувати з українських земель(чого чого а землі в росії вистарчає)Всі будуть у виграші1 Україна піде пришвидшеним темпом в Європу2 Ті хто захоче - покине розорені війною землі в прийнятному для себе напрямку Просто интересно, кто быстрее уедет - украинцы в Польшу или донбасцы в Россию ?:) Просто интересно, кто быстрее уедет - украинцы в Польшу или донбасцы в Россию ?:) Бачу Ви так і не зрозуміли суті..

1 Людина вільна істота і має право на користування своєю свободою по максимуму

2 Сьогодні поляки їздять працювати в Англію і Німеччину , українців в Італію-Португалію-Іспанію....

Але при цьому - вони не вимагають приєднати свої будинки до країни в яку виїхали. Бачу Ви так і не зрозуміли суті..1 Людина вільна істота і має право на користування своєю свободою по максимуму2 Сьогодні поляки їздять працювати в Англію і Німеччину , українців в Італію-Португалію-Іспанію....Але при цьому - в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21507 З нами з: 15.01.09 Подякував: 149 раз. Подякували: 2165 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4325432643274328 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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