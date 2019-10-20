budivelnik написав:

В деяких випадках історія дозволяє не вигадувати велосипед, а користуватись інструментами якіа - були задіяніб - довели свою ефективність..Отже історіяПриблизно 2300 років місто Салоніки було Грецьким , поки в 1430 його не завоювали турки , які в свою чергу володіли цим містом приблизно 490 років - поки воно знову не повернулось під юрисдикцію Греції...Чи чув хтось заявки жителів Салонік - що Салоніки турецьке місто?Не чув, а все тому що в 1920(приблизно) турки з греками домовились - турки (ті хто захоче) з Салонік переїдуть в Турцію , греки( ті хто захочуть) з турецьких територій повернуться в Салоніки....Приклад №2Після 1945 року по результатам Другої світовою СРСР відкусив від Польщі частину(наголошую слово частину) Західної України , а взамін передав Польщі бувші німецькі території...Після чого , всі хто мав можливість заявити що він поляк - мали право переселитись з Західної України в Польщу... - таким чином у Львові не залишилось крайніх польських націоналістів які б заявляли що Львів-польське місто і при цьому в самій Польщі такі заяви були , але львівян вони не цікавилиДалі більшеАле в Польщі залишалась маса Українців які не хотіли потрапляти під юрисдикцію СРСР , але при цьому були крайніми націоналістами... так от щоб в подальшому українці не претендували на Пряшів(Жешув) або Люблін... їх вислали(операція Вісла) на території відібрані ві німців.Ієзуїтське рішення - тепер українці мали бодатись з німцями допомогаючи полякам асимілювати отримані після війни території...Тому в мене питання-пропозиціяА що буде якщоа - Зеленський поцікавиться чи є в Путіна територіальні претензії до земель Донецької-Луганської областейб - ясно що навіть в цього мудельмана вистарчить клепки зметикувати що такі претензій висловлювати не вартов - запропонувати Путіну захистити російськомовне населення ОРДЛО надавши тим хто захоче- можливість емігрувати з українських земель(чого чого а землі в росії вистарчає)Всі будуть у виграші1 Україна піде пришвидшеним темпом в Європу2 Ті хто захоче - покине розорені війною землі в прийнятному для себе напрямку