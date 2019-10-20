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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4326432743284329 Додано: Пон 21 жов, 2019 11:57 Волгарь написав: Видимо, вспоминающим СССР не хватает главного - НОРМАЛЬНО ФУНКЦИОНИРУЮЩЕГО ГОСУДАРСТВА, ВЫПОЛНЯЮЩЕГО СВОИ ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕД ЕГО НАРОДОМ. Видимо, вспоминающим СССР не хватает главного - НОРМАЛЬНО ФУНКЦИОНИРУЮЩЕГО ГОСУДАРСТВА, ВЫПОЛНЯЮЩЕГО СВОИ ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕД ЕГО НАРОДОМ.

Прекрасно сказано. Напевне це є 100% правда.

Але потрібно пам'ятати з чого ПОЧИНАЛОСЯ це "государство".

А починалось вона з війн, захоплення чужих народів/територій, терору, голоду, ніщети і т.д. і це тривало майже половину його існування.

На-жаль більшість "вспоминающих СССР" не "вспоминают" ті часи.

І потрібно пам'ятати чим закінчилось існування цього "государства"(останні його роки). Напевно в 89-90рр воно вже не дуже добре "функціонувало". А далі було б ще гірше(якби не розпад) Прекрасно сказано. Напевне це є 100% правда.Але потрібно пам'ятати з чого ПОЧИНАЛОСЯ це "государство".А починалось вона з війн, захоплення чужих народів/територій, терору, голоду, ніщети і т.д. і цеНа-жаль більшість "вспоминающих СССР" не "вспоминают" ті часи.І потрібно пам'ятати чим закінчилось існування цього "государства"(останні його роки). Напевно в 89-90рр воно вже не дуже добре "функціонувало". А далі було б ще гірше(якби не розпад) andrijk777

Повідомлень: 1650 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 12:08 andrijk777 написав: Волгарь написав: Видимо, вспоминающим СССР не хватает главного - НОРМАЛЬНО ФУНКЦИОНИРУЮЩЕГО ГОСУДАРСТВА, ВЫПОЛНЯЮЩЕГО СВОИ ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕД ЕГО НАРОДОМ. Видимо, вспоминающим СССР не хватает главного - НОРМАЛЬНО ФУНКЦИОНИРУЮЩЕГО ГОСУДАРСТВА, ВЫПОЛНЯЮЩЕГО СВОИ ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕД ЕГО НАРОДОМ.

Прекрасно сказано. Напевне це є 100% правда.

Але потрібно пам'ятати з чого ПОЧИНАЛОСЯ це "государство".

А починалось вона з війн, захоплення чужих народів/територій, терору, голоду, ніщети і т.д. і це тривало майже половину його існування.

На-жаль більшість "вспоминающих СССР" не "вспоминают" ті часи.

І потрібно пам'ятати чим закінчилось існування цього "государства"(останні його роки). Прекрасно сказано. Напевне це є 100% правда.Але потрібно пам'ятати з чого ПОЧИНАЛОСЯ це "государство".А починалось вона з війн, захоплення чужих народів/територій, терору, голоду, ніщети і т.д. і цеНа-жаль більшість "вспоминающих СССР" не "вспоминают" ті часи.І потрібно пам'ятати чим закінчилось існування цього "государства"(останні його роки).

вспоминают 60-80-ые годы (до 88-го - начала кризиса), когда СССР был едва ли не самым стабильным и безопасным государством в мире. То. что творилось в стране с 18-го по 54-ый (гражданскую войну/голод/коллективизацию/террор против народа) естественно остаются за кадром.

Насчет чужих территорий - это Вы зря. СССР собрал свое (Прибалтику/Бессарабию/Волынь/Южный Сахалин/Выборгскую губернию/Западную Белоруссию), получил территории государств-агрессоров 2-ой мировой (Калининградскую область/Закарпатье/Курилы) или присоединил территории, население которых исторически тяготело к России (Западная Украина/Буковина). Но если Вы против захоплення чужих народів/територій, ВЕРНИТЕСЬ К ГРАНИЦАМ УССР на 17/9/1939-го! А? вспоминают 60-80-ые годы (до 88-го - начала кризиса), когда СССР был едва ли не самым стабильным и безопасным государством в мире. То. что творилось в стране с 18-го по 54-ый (гражданскую войну/голод/коллективизацию/террор против народа) естественно остаются за кадром.Насчет чужих территорий - это Вы зря. СССР собрал свое (Прибалтику/Бессарабию/Волынь/Южный Сахалин/Выборгскую губернию/Западную Белоруссию), получил территории государств-агрессоров 2-ой мировой (Калининградскую область/Закарпатье/Курилы) или присоединил территории, население которых исторически тяготело к России (Западная Украина/Буковина). Но если Вы против захоплення чужих народів/територій, ВЕРНИТЕСЬ К ГРАНИЦАМ УССР на 17/9/1939-го! А? Волгарь Повідомлень: 7216 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 746 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 12:40 Волгарь написав: Насчет чужих территорий - это Вы зря. СССР собрал свое (Прибалтику/Бессарабию/Волынь/Южный Сахалин/Выборгскую губернию/Западную Белоруссию), получил территории государств-агрессоров 2-ой мировой (Калининградскую область/Закарпатье/Курилы) или присоединил территории, население которых исторически тяготело к России (Западная Украина/Буковина). Но если Вы против захоплення чужих народів/територій, ВЕРНИТЕСЬ К ГРАНИЦАМ УССР на 17/9/1939-го! А? Насчет чужих территорий - это Вы зря. СССР собрал свое (Прибалтику/Бессарабию/Волынь/Южный Сахалин/Выборгскую губернию/Западную Белоруссию), получил территории государств-агрессоров 2-ой мировой (Калининградскую область/Закарпатье/Курилы) или присоединил территории, население которых исторически тяготело к России (Западная Украина/Буковина). Но если Вы против захоплення чужих народів/територій, ВЕРНИТЕСЬ К ГРАНИЦАМ УССР на 17/9/1939-го! А?

Це зрозуміло.

Але наприклад Київ - ви називаєте(називали) його "своїм", а я "своїм". Але те, що Київ був "приєднаний" воєнним шляхом, говорить що правди більше в мене, а не у вас.

Тому СССР і був імперією, яка закономірно розпалась.

А ось Росія вже імперією не є. Тому що за століття асимілювались майже усі захоплені території. Це зрозуміло.Але наприклад Київ - ви називаєте(називали) його "своїм", а я "своїм". Але те, що Київ був "приєднаний" воєнним шляхом, говорить що правди більше в мене, а не у вас.Тому СССР і був імперією, яка закономірно розпалась.А ось Росія вже імперією не є. Тому що за століття асимілювались майже усі захоплені території. andrijk777

Повідомлень: 1650 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4326432743284329 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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