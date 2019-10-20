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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 21 жов, 2019 11:57
Волгарь написав:
Видимо, вспоминающим СССР не хватает главного - НОРМАЛЬНО ФУНКЦИОНИРУЮЩЕГО ГОСУДАРСТВА, ВЫПОЛНЯЮЩЕГО СВОИ ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕД ЕГО НАРОДОМ.
Прекрасно сказано. Напевне це є 100% правда.
Але потрібно пам'ятати з чого ПОЧИНАЛОСЯ це "государство".
А починалось вона з війн, захоплення чужих народів/територій, терору, голоду, ніщети і т.д. і це тривало майже половину його існування
.
На-жаль більшість "вспоминающих СССР" не "вспоминают" ті часи.
І потрібно пам'ятати чим закінчилось існування цього "государства"(останні його роки). Напевно в 89-90рр воно вже не дуже добре "функціонувало". А далі було б ще гірше(якби не розпад)
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andrijk777
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Додано: Пон 21 жов, 2019 12:08
andrijk777 написав: Волгарь написав:
Видимо, вспоминающим СССР не хватает главного - НОРМАЛЬНО ФУНКЦИОНИРУЮЩЕГО ГОСУДАРСТВА, ВЫПОЛНЯЮЩЕГО СВОИ ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕД ЕГО НАРОДОМ.
Прекрасно сказано. Напевне це є 100% правда.
Але потрібно пам'ятати з чого ПОЧИНАЛОСЯ це "государство".
А починалось вона з війн, захоплення чужих народів/територій, терору, голоду, ніщети і т.д. і це тривало майже половину його існування
.
На-жаль більшість "вспоминающих СССР" не "вспоминают" ті часи.
І потрібно пам'ятати чим закінчилось існування цього "государства"(останні його роки).
вспоминают 60-80-ые годы (до 88-го - начала кризиса), когда СССР был едва ли не самым стабильным и безопасным государством в мире. То. что творилось в стране с 18-го по 54-ый (гражданскую войну/голод/коллективизацию/террор против народа) естественно остаются за кадром.
Насчет чужих территорий - это Вы зря. СССР собрал свое (Прибалтику/Бессарабию/Волынь/Южный Сахалин/Выборгскую губернию/Западную Белоруссию), получил территории государств-агрессоров 2-ой мировой (Калининградскую область/Закарпатье/Курилы) или присоединил территории, население которых исторически тяготело к России (Западная Украина/Буковина). Но если Вы против захоплення чужих народів/територій, ВЕРНИТЕСЬ К ГРАНИЦАМ УССР на 17/9/1939-го! А?
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Волгарь
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Додано: Пон 21 жов, 2019 12:40
Волгарь написав:
Насчет чужих территорий - это Вы зря. СССР собрал свое (Прибалтику/Бессарабию/Волынь/Южный Сахалин/Выборгскую губернию/Западную Белоруссию), получил территории государств-агрессоров 2-ой мировой (Калининградскую область/Закарпатье/Курилы) или присоединил территории, население которых исторически тяготело к России (Западная Украина/Буковина). Но если Вы против захоплення чужих народів/територій, ВЕРНИТЕСЬ К ГРАНИЦАМ УССР на 17/9/1939-го! А?
Це зрозуміло.
Але наприклад Київ - ви називаєте(називали) його "своїм", а я "своїм". Але те, що Київ був "приєднаний" воєнним шляхом, говорить що правди більше в мене, а не у вас.
Тому СССР і був імперією, яка закономірно розпалась.
А ось Росія вже імперією не є. Тому що за століття асимілювались майже усі захоплені території.
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andrijk777
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