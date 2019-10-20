Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь написав:Видимо, вспоминающим СССР не хватает главного - НОРМАЛЬНО ФУНКЦИОНИРУЮЩЕГО ГОСУДАРСТВА, ВЫПОЛНЯЮЩЕГО СВОИ ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕД ЕГО НАРОДОМ.
Прекрасно сказано. Напевне це є 100% правда. Але потрібно пам'ятати з чого ПОЧИНАЛОСЯ це "государство". А починалось вона з війн, захоплення чужих народів/територій, терору, голоду, ніщети і т.д. і це тривало майже половину його існування. На-жаль більшість "вспоминающих СССР" не "вспоминают" ті часи. І потрібно пам'ятати чим закінчилось існування цього "государства"(останні його роки). Напевно в 89-90рр воно вже не дуже добре "функціонувало". А далі було б ще гірше(якби не розпад)
Волгарь написав:Насчет чужих территорий - это Вы зря. СССР собрал свое (Прибалтику/Бессарабию/Волынь/Южный Сахалин/Выборгскую губернию/Западную Белоруссию), получил территории государств-агрессоров 2-ой мировой (Калининградскую область/Закарпатье/Курилы) или присоединил территории, население которых исторически тяготело к России (Западная Украина/Буковина). Но если Вы против захоплення чужих народів/територій, ВЕРНИТЕСЬ К ГРАНИЦАМ УССР на 17/9/1939-го! А?
Це зрозуміло. Але наприклад Київ - ви називаєте(називали) його "своїм", а я "своїм". Але те, що Київ був "приєднаний" воєнним шляхом, говорить що правди більше в мене, а не у вас. Тому СССР і був імперією, яка закономірно розпалась. А ось Росія вже імперією не є. Тому що за століття асимілювались майже усі захоплені території. *І населення Західної України ніколи до Росії не "тяготело", це цілковита брехня. Західна Україна захоплена чисто воєнним шляхом, причому опір був серйозний(на відміну, наприклад, від Криму в 2014)
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 21 жов, 2019 12:50, всього редагувалось 1 раз.
Волгарь написав:ВЕРНИТЕ ДЛЯ НАЧАЛА СОСЕДЯМ (Молдавии/Румынии/Словакии/Венгрии) НЕЗАКОННО ОТТОРГНУТЫЕ У НИХ СОВЕТАМИ ТЕРРИТОРИИ.
А чому це МИ маємо вертати? Совєти в них забрали - хай совєти їм і вертають. *А так як совєтів вже немає, то вже ніхто їм нічого не верне. Хоча Росія є правонаступниця СССР. Можна в Росії їх вимагати. Або хоча б компенсацію.
Ой+ написав:За 30 тис. хор Верьовки підспівує кварталу, що тішиться з підпалу будинку Гонтарьової - ось такий тріумф бидляцтва і тих хто за них голосує.
Ну - взагалі-то переважна більшість критиків самі ніколи Квартал не дивляться взагалі . Чомусь нікого не зачіпали ні мультики їх про нашу спільну владу , ні номери практично про всіх політиків - а зараз ну вже неможливо залишити без коментарів ...
Волгарь написав:НЕ СУЩЕСТВОВАЛО? Еще проще - значит, И НИКАКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРАВ НА ЗЕМЛИ ПОЛЬШИ, СЛОВАКИИ/ВЕНГРИИ ИЛИ РУМЫНИИ, отторгнутые у этих государств в 39-ом/40-ом/45-ом годах клятым СССР, полученные от УССР, у нынешней Украины просто нет, в принципе. Вертайте взад.
Вибачне, але це вже брєд. В світі утворились десятки держав після 1945 року і є процедури узгодження "ЮРИДИЧЕСКИХ ПРАВ НА ЗЕМЛИ". Міжнародне визнання і т.д. Я не юрист-міжнародник. Вважав вас більш адекватною людиною.
П.С. Є міжнародно визнані кордони на 1991. Від того й танцюємо! А то можна багато чого пригадати і від РФ відкусити. Взагалі татарам їх улус повернути. Не буди лихо, допоки воно тихо!
П.С. 2. Злодії, поверніть Крим!
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 21 жов, 2019 13:38, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Волгарь написав:НЕ СУЩЕСТВОВАЛО? Еще проще - значит, И НИКАКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРАВ НА ЗЕМЛИ ПОЛЬШИ, СЛОВАКИИ/ВЕНГРИИ ИЛИ РУМЫНИИ, отторгнутые у этих государств в 39-ом/40-ом/45-ом годах клятым СССР, полученные от УССР, у нынешней Украины просто нет, в принципе. Вертайте взад.
Вибачне, але це вже брєд. В світі утворились десятки держав після 1945 року і є процедури узгодження "ЮРИДИЧЕСКИХ ПРАВ НА ЗЕМЛИ". Міжнародне визнання і т.д. Я не юрист-міжнародник. Вважав вас більш адекватною людиною.
СВОЮ ЗЕМЛЮ, заметьте, а не отнятую у других государств. Если не признавать, что Украина - правоприемница УССР (члена ООО с 1945-го года, если Вы забыли), то тогда И НИКАКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРАВ на ЧУЖИЕ ЗЕМЛИ она не имеет, не так ли?
Щось тут у вас взагалі якась маячня пішла - про історію створення держав . А давайте виберемо найкращий період розселення народу - і відповідно з тим будемо вимагати території ? Крим - татарам ? Полякам - від моря до моря ... Німцям - так взагалі ...
Волгарь написав: Если не признавать, что Украина - правоприемница УССР (члена ООО с 1945-го года, если Вы забыли), то тогда И НИКАКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРАВ на ЧУЖИЕ ЗЕМЛИ она не имеет, не так ли?
Не бачу причинно-наслідкових зв'язків. Є міжнародно визнані кордони. Правонаступництво актуальне лише для з'ясування майнових, фінансових і т.п. обов'язків правонаступника. А питання історичної тяглості, витоків держави, це питання істориків. Наприклад ми вважаємо, що Русь - це Україна, а Московія привласнила собі нашу назву і частину історії, видаючи за свою. Московити ж вважають Русь і наших князів своїми. Навіть пам'ятники ставлять їм. Це світоглядні і філософські питання. А от питання кордонів сучасних, міжнародно визнаних, ці історичні дебати ніяк не стосуються. Якщо почати переглядати кордони, це відкрити ящик панди.
andrijk777 написав:По якому праву??? Україна визнана усім світом(в межах своїх територій). У тому числі визнана Польщею, Румунією і т.д.
По праву гопника і злодія. Вкрали Крим, а повертати не хочуть!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.