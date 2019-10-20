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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 21 жов, 2019 13:58
Волгарь написав:
СВОЮ ЗЕМЛЮ, заметьте, а не отнятую у других государств. Если не признавать, что Украина - правоприемница УССР (члена ООО с 1945-го года, если Вы забыли), то тогда И НИКАКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРАВ на ЧУЖИЕ ЗЕМЛИ она не имеет, не так ли?
У світі існують процедури визнання нових держав
. Зокрема це визнання держави іншими державами.УСІ НОВІ ДЕРЖАВИ СТВОРЮЮТЬСЯ НА ЧУЖИХ ЗЕМЛЯХ.
В світі утворились десятки держав після 1945 року! Вони усі не мають "НИКАКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРАВ на ЧУЖИЕ ЗЕМЛИ".АЛЕ ЧОМУСЬ ТІЛЬКИ РОСІЯ і ТАКІ ЯК ВОЛГАРЬ
вирішили оспорити ці правила і процедури і захопили Крим. Єдині з 1945 року.
Зрозуміло що їм міжнародні закони і правила не писані. І плювати вони на них хотіли.
Ось і вся суперечка.
Волгарь написав:
СВОЮ ЗЕМЛЮ
Я вже пояснив вище, що до 1991 року в України було 0,0 своєї землі.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Пон 21 жов, 2019 14:10, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 21 жов, 2019 14:08
andrijk777 написав:АЛЕ ЧОМУСЬ ТІЛЬКИ РОСІЯ і ТАКІ ЯК ВОЛГАРЬ
вирішили оспорити ці правила і процедури і захопили Крим. Єдині з 1945 року.
Зрозуміло що їм міжнародні закони і правила не писані. І плювати вони на них хотіли.
Ось і вся суперечка.
Ха.
Далеко не единственная.
Запомните суть всей международной политики - это право сильного. всё остальное лишь словесные прикрытия этой сути.
Ось і вся суперечка.
Теперь уже точно не вернусь
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Додано: Пон 21 жов, 2019 14:08
andrijk777 написав:
Зрозуміло що їм міжнародні закони і правила не писані. І плювати вони на них хотіли.
Дикуни. Варвари.
Світ живе в 21 ст., а вони ще мріють про перерозподіл земель. Хоча в самих тієї землі не міряно. На тому що мають ладу і порядку навести не можуть, а лізуть на чуже.
Орда якась, дійсно!
Гени дають ознаки, все ж. Улус Орди. Це історична тяглість. Кочовики в пошуках пасовищ завжди прагнули нових земель. Менталітет кочовиків. Українці ж на своїй землі, менталітет хліборобів.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Пон 21 жов, 2019 14:11
Shram написав: andrijk777 написав:АЛЕ ЧОМУСЬ ТІЛЬКИ РОСІЯ і ТАКІ ЯК ВОЛГАРЬ
вирішили оспорити ці правила і процедури і захопили Крим. Єдині з 1945 року.
Зрозуміло що їм міжнародні закони і правила не писані. І плювати вони на них хотіли.
Ось і вся суперечка.
Ха.
Далеко не единственная.
Запомните суть всей международной политики - это право сильного. всё остальное лишь словесные прикрытия этой сути.
Ось і вся суперечка.
Приклад в студію.
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