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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4327432843294330
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 13:58

  Волгарь написав:СВОЮ ЗЕМЛЮ, заметьте, а не отнятую у других государств. Если не признавать, что Украина - правоприемница УССР (члена ООО с 1945-го года, если Вы забыли), то тогда И НИКАКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРАВ на ЧУЖИЕ ЗЕМЛИ она не имеет, не так ли?

У світі існують процедури визнання нових держав. Зокрема це визнання держави іншими державами.
УСІ НОВІ ДЕРЖАВИ СТВОРЮЮТЬСЯ НА ЧУЖИХ ЗЕМЛЯХ. В світі утворились десятки держав після 1945 року! Вони усі не мають "НИКАКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРАВ на ЧУЖИЕ ЗЕМЛИ".
АЛЕ ЧОМУСЬ ТІЛЬКИ РОСІЯ і ТАКІ ЯК ВОЛГАРЬ вирішили оспорити ці правила і процедури і захопили Крим. Єдині з 1945 року. Зрозуміло що їм міжнародні закони і правила не писані. І плювати вони на них хотіли.
Ось і вся суперечка.
  Волгарь написав:СВОЮ ЗЕМЛЮ

Я вже пояснив вище, що до 1991 року в України було 0,0 своєї землі.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 21 жов, 2019 14:10, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 14:08

  andrijk777 написав:АЛЕ ЧОМУСЬ ТІЛЬКИ РОСІЯ і ТАКІ ЯК ВОЛГАРЬ вирішили оспорити ці правила і процедури і захопили Крим. Єдині з 1945 року. Зрозуміло що їм міжнародні закони і правила не писані. І плювати вони на них хотіли.
Ось і вся суперечка.


Ха.
Далеко не единственная.
Запомните суть всей международной политики - это право сильного. всё остальное лишь словесные прикрытия этой сути.

Ось і вся суперечка.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 14:08

  andrijk777 написав: Зрозуміло що їм міжнародні закони і правила не писані. І плювати вони на них хотіли.

Дикуни. Варвари. :P Світ живе в 21 ст., а вони ще мріють про перерозподіл земель. Хоча в самих тієї землі не міряно. На тому що мають ладу і порядку навести не можуть, а лізуть на чуже. 8) Орда якась, дійсно! :P Гени дають ознаки, все ж. Улус Орди. Це історична тяглість. Кочовики в пошуках пасовищ завжди прагнули нових земель. Менталітет кочовиків. Українці ж на своїй землі, менталітет хліборобів.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 14:11

  Shram написав:
  andrijk777 написав:АЛЕ ЧОМУСЬ ТІЛЬКИ РОСІЯ і ТАКІ ЯК ВОЛГАРЬ вирішили оспорити ці правила і процедури і захопили Крим. Єдині з 1945 року. Зрозуміло що їм міжнародні закони і правила не писані. І плювати вони на них хотіли.
Ось і вся суперечка.


Ха.
Далеко не единственная.
Запомните суть всей международной политики - это право сильного. всё остальное лишь словесные прикрытия этой сути.

Ось і вся суперечка.

Приклад в студію.
andrijk777
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