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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 43284329433043314332>
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 13:58

  Волгарь написав:СВОЮ ЗЕМЛЮ, заметьте, а не отнятую у других государств. Если не признавать, что Украина - правоприемница УССР (члена ООО с 1945-го года, если Вы забыли), то тогда И НИКАКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРАВ на ЧУЖИЕ ЗЕМЛИ она не имеет, не так ли?

У світі існують процедури визнання нових держав. Зокрема це визнання держави іншими державами.
УСІ НОВІ ДЕРЖАВИ СТВОРЮЮТЬСЯ НА ЧУЖИХ ЗЕМЛЯХ. В світі утворились десятки держав після 1945 року! Вони усі не мають "НИКАКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРАВ на ЧУЖИЕ ЗЕМЛИ".
АЛЕ ЧОМУСЬ ТІЛЬКИ РОСІЯ і ТАКІ ЯК ВОЛГАРЬ вирішили оспорити ці правила і процедури і захопили Крим. Єдині з 1945 року. Зрозуміло що їм міжнародні закони і правила не писані. І плювати вони на них хотіли.
Ось і вся суперечка.
  Волгарь написав:СВОЮ ЗЕМЛЮ

Я вже пояснив вище, що з 1920 до 1991 року в України було 0,0 своєї землі.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 21 жов, 2019 14:29, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 14:08

  andrijk777 написав:АЛЕ ЧОМУСЬ ТІЛЬКИ РОСІЯ і ТАКІ ЯК ВОЛГАРЬ вирішили оспорити ці правила і процедури і захопили Крим. Єдині з 1945 року. Зрозуміло що їм міжнародні закони і правила не писані. І плювати вони на них хотіли.
Ось і вся суперечка.


Ха.
Далеко не единственная.
Запомните суть всей международной политики - это право сильного. всё остальное лишь словесные прикрытия этой сути.

Ось і вся суперечка.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 14:08

  andrijk777 написав: Зрозуміло що їм міжнародні закони і правила не писані. І плювати вони на них хотіли.

Дикуни. Варвари. :P Світ живе в 21 ст., а вони ще мріють про перерозподіл земель. Хоча в самих тієї землі не міряно. На тому що мають ладу і порядку навести не можуть, а лізуть на чуже. 8) Орда якась, дійсно! :P Гени дають ознаки, все ж. Улус Орди. Це історична тяглість. Кочовики в пошуках пасовищ завжди прагнули нових земель. Менталітет кочовиків. Українці ж на своїй землі, менталітет хліборобів.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 21 жов, 2019 14:22, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 14:11

  Shram написав:
  andrijk777 написав:АЛЕ ЧОМУСЬ ТІЛЬКИ РОСІЯ і ТАКІ ЯК ВОЛГАРЬ вирішили оспорити ці правила і процедури і захопили Крим. Єдині з 1945 року. Зрозуміло що їм міжнародні закони і правила не писані. І плювати вони на них хотіли.
Ось і вся суперечка.


Ха.
Далеко не единственная.
Запомните суть всей международной политики - это право сильного. всё остальное лишь словесные прикрытия этой сути.

Ось і вся суперечка.

Приклад в студію.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 21 жов, 2019 14:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 14:15

  Shram написав:Ха.
Далеко не единственная.
Запомните суть всей международной политики - это право сильного. всё остальное лишь словесные прикрытия этой сути.

Ось і вся суперечка.

З цим не посперечаєшся! Сила і воля! :P Писав вже тут про місію кесаря і еліти. Але все ж, якщо держава хоче бути в клЮбі цивілізованих країн, то треба жити по понятіям жітільмєнського клЮба... :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 14:24

Спеціально для Волгарь.
https://aif.ua/society/law/novyy_zakon_v_rade_ukraina_pravopreemnica_ukrainskoy_narodnoy_respubliki
Я б не проти якби такий закон прийняли.
З Вікі:
Площа УНР на 1918 рік - 850 100 км2
Вертайте НАШІ землі, москалі. :mrgreen:
*Думаєш тільки такі, як ти, вміють писати і переписувати історію?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 14:29

Козак-характерник Чому мало уваги приділяють дуже важливій темі та дуже актуальній ? В багатьох країнах в"їзд Сороса заборонений. Бо факт - що він міжнародний Шахрай - встановлено давно - ще у Франції він навіть був засуджений за шахрайтство. Йому заборонено в"їзд до його Батьківщини - Угорщини. Збирали підписи про заборону в"їзду до США, але не знаю як там зам"ли справу ? Чи ні ? А ось в Укаїні він має величезний вплив на державу. Це дуже дивно, бо у світі його вважають за Шахрая.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 14:35

  andrijk777 написав:Спеціально для Волгарь.
https://aif.ua/society/law/novyy_zakon_v_rade_ukraina_pravopreemnica_ukrainskoy_narodnoy_respubliki
Я б не проти якби такий закон прийняли.
З Вікі:
Площа УНР на 1918 рік - 850 100 км2
Вертайте НАШІ землі, москалі. :mrgreen:
*Думаєш тільки такі, як ти, вміють писати і переписувати історію?

УНР -НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ МИФ
Украи́нская Наро́дная Респу́блика (укр. Українська Народна Республіка), УНР — государственное образование в федеративной связи с Российской Республикой, провозглашённое III Универсалом Украинской Центральной рады 7 (20) ноября 1917 года, после свержения Временного правительства России.
9 (22) января 1918 года IV Универсалом Центральной рады была провозглашена государственная самостоятельность Украинской Народной Республики, признанная Центральными державами и, по условиям Брестского мира, — РСФСР. Страны Антанты не признали независимости Украины.
В апреле 1918 года УНР была ликвидирована в результате государственного переворота гетмана П. П. Скоропадского, поддержанного австро-германскими оккупационными войсками. В декабре 1918 года после свержения войсками Директории гетмана Скоропадского и его Украинской державы УНР была воссоздана, однако лишь на части территории, на которую претендовала.
Северо-восточные границы УНР проходили по линии Батайск (сейчас город Ростовской области, Россия) — Дон — Северский Донец — Дёгтево — Осиповка — Новобелая (сейчас деревня Новопсковского района Луганской области) — Валуйки (город Белгородской области, Россия) — Грушевка — Белгород — Суджа — Рыльск (сейчас оба города Курской области, Россия)[3].
22 января 1919 года было подписано соглашение об объединении УНР с Западно-Украинской народной республикой (ЗУНР), однако фактически объединение так и не произошло, а к лету 1919 года территория ЗУНР была оккупирована польскими войсками и ЗУНР перестала существовать.
УНР фактически прекратила своё существование в ходе летнего наступления Красной Армии (1920 год). По Рижскому договору 1921 года бывшую территорию УНР разделили между собой Украинская Советская Социалистическая Республика и Польша, к которой отошла бо́льшая часть Волыни и треть Полесья. Часть территории, на которую претендовала УНР, вошла в состав РСФСР и БССР. Территория ЗУНР была разделена между Польшей (Восточная Галиция), Чехословакией (Закарпатье) и Румынией (Северная Буковина).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0 ... 0%BA%D0%B0
С таким же успехом можно было претендовать и на Луну - эти декларации государства, просушествовавшего фактически НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ (с ноября 17-го по январь 18-го и декабря 18-го по фокевраль 19-го), так декларациями и остались
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 14:36

  andrijk777 написав:
  Shram написав:
  andrijk777 написав:АЛЕ ЧОМУСЬ ТІЛЬКИ РОСІЯ і ТАКІ ЯК ВОЛГАРЬ вирішили оспорити ці правила і процедури і захопили Крим. Єдині з 1945 року. Зрозуміло що їм міжнародні закони і правила не писані. І плювати вони на них хотіли.
Ось і вся суперечка.


Ха.
Далеко не единственная.
Запомните суть всей международной политики - это право сильного. всё остальное лишь словесные прикрытия этой сути.

Ось і вся суперечка.

Приклад в студію.


Турецкая Республика Северного Кипра, например.
А по всему миру их с несколько десятков таких примеров, если не сотен.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 14:38

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:Приблизно 2300 років місто Салоніки було Грецьким , поки в 1430 його не завоювали турки , які в свою чергу володіли цим містом приблизно 490 років - поки воно знову не повернулось під юрисдикцію Греції...
Чи чув хтось заявки жителів Салонік - що Салоніки турецьке місто?
Не чув, а все тому що в 1920(приблизно) турки з греками домовились - турки (ті хто захоче) з Салонік переїдуть в Турцію , греки( ті хто захочуть) з турецьких територій повернуться в Салоніки....
Приклад №2
Після 1945 року по результатам Другої світовою СРСР відкусив від Польщі частину(наголошую слово частину) Західної України , а взамін передав Польщі бувші німецькі території...
Після чого , всі хто мав можливість заявити що він поляк - мали право переселитись з Західної України в Польщу... - таким чином у Львові не залишилось крайніх польських націоналістів які б заявляли що Львів-польське місто і при цьому в самій Польщі такі заяви були , але львівян вони не цікавили
Далі більше
Але в Польщі залишалась маса Українців які не хотіли потрапляти під юрисдикцію СРСР , але при цьому були крайніми націоналістами... так от щоб в подальшому українці не претендували на Пряшів(Жешув) або Люблін... їх вислали(операція Вісла) на території відібрані ві німців.
Ієзуїтське рішення - тепер українці мали бодатись з німцями допомогаючи полякам асимілювати отримані після війни території...

Тому в мене питання-пропозиція
А що буде якщо
а - Зеленський поцікавиться чи є в Путіна територіальні претензії до земель Донецької-Луганської областей
б - ясно що навіть в цього мудельмана вистарчить клепки зметикувати що такі претензій висловлювати не варто
в - запропонувати Путіну захистити російськомовне населення ОРДЛО надавши тим хто захоче- можливість емігрувати з українських земель(чого чого а землі в росії вистарчає)
Всі будуть у виграші
1 Україна піде пришвидшеним темпом в Європу
2 Ті хто захоче - покине розорені війною землі в прийнятному для себе напрямку
I у мене питання - це все було добровiльно?
А що формула Штанмайєра чи варіант силового визволення - це більш добровільно від описаних мною варіантів?
Тому ще раз
1 Людина може хотіти в Росію чи будь-куди інше
2 Людина не має права , хотячи в Росію вимагати приєднати до Росії територію на якій проживає.

В якому з двох вищенаведенних пунктів я не правий?

ПС
А Росія.яка позиціонує себе захисницею російськомовного населення(а не українських територій) - нехай створює для тих хто хоче жити по російським законом, умови для їх переселення на російську територію
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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