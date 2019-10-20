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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 43284329433043314332> Додано: Пон 21 жов, 2019 13:58 Волгарь написав: СВОЮ ЗЕМЛЮ, заметьте, а не отнятую у других государств. Если не признавать, что Украина - правоприемница УССР (члена ООО с 1945-го года, если Вы забыли), то тогда И НИКАКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРАВ на ЧУЖИЕ ЗЕМЛИ она не имеет, не так ли? СВОЮ ЗЕМЛЮ, заметьте, а не отнятую у других государств. Если не признавать, что Украина - правоприемница УССР (члена ООО с 1945-го года, если Вы забыли), то тогда И НИКАКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРАВ на ЧУЖИЕ ЗЕМЛИ она не имеет, не так ли?

У світі існують процедури визнання нових держав. Зокрема це визнання держави іншими державами.

УСІ НОВІ ДЕРЖАВИ СТВОРЮЮТЬСЯ НА ЧУЖИХ ЗЕМЛЯХ. В світі утворились десятки держав після 1945 року! Вони усі не мають "НИКАКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРАВ на ЧУЖИЕ ЗЕМЛИ".

АЛЕ ЧОМУСЬ ТІЛЬКИ РОСІЯ і ТАКІ ЯК ВОЛГАРЬ вирішили оспорити ці правила і процедури і захопили Крим. Єдині з 1945 року. Зрозуміло що їм міжнародні закони і правила не писані. І плювати вони на них хотіли.

Ось і вся суперечка.

Волгарь написав: СВОЮ ЗЕМЛЮ СВОЮ ЗЕМЛЮ

Я вже пояснив вище, що з 1920 до 1991 року в України було 0,0 своєї землі. У світі існують. Зокрема це визнання держави іншими державами.В світі утворились десятки держав після 1945 року! Вони усі не мають "НИКАКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРАВ на ЧУЖИЕ ЗЕМЛИ".вирішили оспорити ці правила і процедури і захопили Крим.Зрозуміло що їм міжнародні закони і правила не писані. І плювати вони на них хотіли.Ось і вся суперечка.Я вже пояснив вище, що з 1920 до 1991 року в України було 0,0 своєї землі. Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 21 жов, 2019 14:29, всього редагувалось 3 разів. andrijk777

Повідомлень: 1661 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 14:08 andrijk777 написав: АЛЕ ЧОМУСЬ ТІЛЬКИ РОСІЯ і ТАКІ ЯК ВОЛГАРЬ вирішили оспорити ці правила і процедури і захопили Крим. Єдині з 1945 року. Зрозуміло що їм міжнародні закони і правила не писані. І плювати вони на них хотіли.

Ось і вся суперечка. вирішили оспорити ці правила і процедури і захопили Крим.Зрозуміло що їм міжнародні закони і правила не писані. І плювати вони на них хотіли.Ось і вся суперечка.



Ха.

Далеко не единственная.

Запомните суть всей международной политики - это право сильного. всё остальное лишь словесные прикрытия этой сути.



Ось і вся суперечка. Ха.Далеко не единственная.Запомните суть всей международной политики - это право сильного. всё остальное лишь словесные прикрытия этой сути.Ось і вся суперечка. Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 2815 З нами з: 26.03.16 Подякував: 138 раз. Подякували: 874 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 14:08 andrijk777 написав: Зрозуміло що їм міжнародні закони і правила не писані. І плювати вони на них хотіли.

Зрозуміло що їм міжнародні закони і правила не писані. І плювати вони на них хотіли.

Дикуни. Варвари. Світ живе в 21 ст., а вони ще мріють про перерозподіл земель. Хоча в самих тієї землі не міряно. На тому що мають ладу і порядку навести не можуть, а лізуть на чуже. Орда якась, дійсно! Гени дають ознаки, все ж. Улус Орди. Це історична тяглість. Кочовики в пошуках пасовищ завжди прагнули нових земель. Менталітет кочовиків. Українці ж на своїй землі, менталітет хліборобів.

Дикуни. Варвари.Світ живе в 21 ст., а вони ще мріють про перерозподіл земель. Хоча в самих тієї землі не міряно. На тому що мають ладу і порядку навести не можуть, а лізуть на чуже.Орда якась, дійсно!Гени дають ознаки, все ж. Улус Орди. Це історична тяглість. Кочовики в пошуках пасовищ завжди прагнули нових земель. Менталітет кочовиків. Українці ж на своїй землі, менталітет хліборобів. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 21 жов, 2019 14:22, всього редагувалось 1 раз. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26877 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1873 раз. Подякували: 2062 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 14:11 Shram написав: andrijk777 написав: АЛЕ ЧОМУСЬ ТІЛЬКИ РОСІЯ і ТАКІ ЯК ВОЛГАРЬ вирішили оспорити ці правила і процедури і захопили Крим. Єдині з 1945 року. Зрозуміло що їм міжнародні закони і правила не писані. І плювати вони на них хотіли.

Ось і вся суперечка. вирішили оспорити ці правила і процедури і захопили Крим.Зрозуміло що їм міжнародні закони і правила не писані. І плювати вони на них хотіли.Ось і вся суперечка.



Ха.

Далеко не единственная.

Запомните суть всей международной политики - это право сильного. всё остальное лишь словесные прикрытия этой сути.



Ось і вся суперечка. Ха.Запомните суть всей международной политики - это право сильного. всё остальное лишь словесные прикрытия этой сути.Ось і вся суперечка.

Приклад в студію. Приклад в студію. Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 21 жов, 2019 14:19, всього редагувалось 1 раз. andrijk777

Повідомлень: 1661 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 14:15 Shram написав: Ха.

Далеко не единственная.

Запомните суть всей международной политики - это право сильного. всё остальное лишь словесные прикрытия этой сути.



Ось і вся суперечка. Ха.Далеко не единственная.Запомните суть всей международной политики - это право сильного. всё остальное лишь словесные прикрытия этой сути.Ось і вся суперечка.

З цим не посперечаєшся! Сила і воля! Писав вже тут про місію кесаря і еліти. Але все ж, якщо держава хоче бути в клЮбі цивілізованих країн, то треба жити по понятіям жітільмєнського клЮба... З цим не посперечаєшся! Сила і воля!Писав вже тут про місію кесаря і еліти. Але все ж, якщо держава хоче бути в клЮбі цивілізованих країн, то треба жити по понятіям жітільмєнського клЮба... Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26877 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1873 раз. Подякували: 2062 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 14:24

https://aif.ua/society/law/novyy_zakon_v_rade_ukraina_pravopreemnica_ukrainskoy_narodnoy_respubliki

Я б не проти якби такий закон прийняли.

З Вікі:

Площа УНР на 1918 рік - 850 100 км2

Вертайте НАШІ землі, москалі.

*Думаєш тільки такі, як ти, вміють писати і переписувати історію? Спеціально для Волгарь.Я б не проти якби такий закон прийняли.З Вікі:Площа УНР на 1918 рік -Вертайте НАШІ землі, москалі.*Думаєш тільки такі, як ти, вміють писати і переписувати історію? andrijk777

Повідомлень: 1661 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 14:29 Козак-характерник Чому мало уваги приділяють дуже важливій темі та дуже актуальній ? В багатьох країнах в"їзд Сороса заборонений. Бо факт - що він міжнародний Шахрай - встановлено давно - ще у Франції він навіть був засуджений за шахрайтство. Йому заборонено в"їзд до його Батьківщини - Угорщини. Збирали підписи про заборону в"їзду до США, але не знаю як там зам"ли справу ? Чи ні ? А ось в Укаїні він має величезний вплив на державу. Це дуже дивно, бо у світі його вважають за Шахрая. kalinavalera1

Повідомлень: 4950 З нами з: 07.05.11 Подякував: 661 раз. Подякували: 507 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 14:35 andrijk777 написав: Спеціально для Волгарь.

https://aif.ua/society/law/novyy_zakon_v_rade_ukraina_pravopreemnica_ukrainskoy_narodnoy_respubliki

Я б не проти якби такий закон прийняли.

З Вікі:

Площа УНР на 1918 рік - 850 100 км2

Вертайте НАШІ землі, москалі.

*Думаєш тільки такі, як ти, вміють писати і переписувати історію? Спеціально для Волгарь.Я б не проти якби такий закон прийняли.З Вікі:Площа УНР на 1918 рік -Вертайте НАШІ землі, москалі.*Думаєш тільки такі, як ти, вміють писати і переписувати історію?

УНР -НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ МИФ

Украи́нская Наро́дная Респу́блика (укр. Українська Народна Республіка), УНР — государственное образование в федеративной связи с Российской Республикой, провозглашённое III Универсалом Украинской Центральной рады 7 (20) ноября 1917 года, после свержения Временного правительства России.

9 (22) января 1918 года IV Универсалом Центральной рады была провозглашена государственная самостоятельность Украинской Народной Республики, признанная Центральными державами и, по условиям Брестского мира, — РСФСР. Страны Антанты не признали независимости Украины.

В апреле 1918 года УНР была ликвидирована в результате государственного переворота гетмана П. П. Скоропадского , поддержанного австро-германскими оккупационными войсками. В декабре 1918 года после свержения войсками Директории гетмана Скоропадского и его Украинской державы УНР была воссоздана, однако лишь на части территории, на которую претендовала.

Северо-восточные границы УНР проходили по линии Батайск (сейчас город Ростовской области, Россия) — Дон — Северский Донец — Дёгтево — Осиповка — Новобелая (сейчас деревня Новопсковского района Луганской области) — Валуйки (город Белгородской области, Россия) — Грушевка — Белгород — Суджа — Рыльск (сейчас оба города Курской области, Россия)[3].

22 января 1919 года было подписано соглашение об объединении УНР с Западно-Украинской народной республикой (ЗУНР), однако фактически объединение так и не произошло, а к лету 1919 года территория ЗУНР была оккупирована польскими войсками и ЗУНР перестала существовать.

УНР фактически прекратила своё существование в ходе летнего наступления Красной Армии (1920 год). По Рижскому договору 1921 года бывшую территорию УНР разделили между собой Украинская Советская Социалистическая Республика и Польша, к которой отошла бо́льшая часть Волыни и треть Полесья. Часть территории, на которую претендовала УНР, вошла в состав РСФСР и БССР. Территория ЗУНР была разделена между Польшей (Восточная Галиция), Чехословакией (Закарпатье) и Румынией (Северная Буковина).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0 ... 0%BA%D0%B0

С таким же успехом можно было претендовать и на Луну - эти декларации государства, просушествовавшего фактически НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ (с ноября 17-го по январь 18-го и декабря 18-го по фокевраль 19-го), так декларациями и остались УНР -НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ МИФС таким же успехом можно было претендовать и на Луну - эти декларации государства, просушествовавшего фактически НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ (с ноября 17-го по январь 18-го и декабря 18-го по фокевраль 19-го), так декларациями и остались Волгарь Повідомлень: 7220 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 746 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 14:36 andrijk777 написав: Shram написав: andrijk777 написав: АЛЕ ЧОМУСЬ ТІЛЬКИ РОСІЯ і ТАКІ ЯК ВОЛГАРЬ вирішили оспорити ці правила і процедури і захопили Крим. Єдині з 1945 року. Зрозуміло що їм міжнародні закони і правила не писані. І плювати вони на них хотіли.

Ось і вся суперечка. вирішили оспорити ці правила і процедури і захопили Крим.Зрозуміло що їм міжнародні закони і правила не писані. І плювати вони на них хотіли.Ось і вся суперечка.



Ха.

Далеко не единственная.

Запомните суть всей международной политики - это право сильного. всё остальное лишь словесные прикрытия этой сути.



Ось і вся суперечка. Ха.Запомните суть всей международной политики - это право сильного. всё остальное лишь словесные прикрытия этой сути.Ось і вся суперечка.

Приклад в студію. Приклад в студію.



Турецкая Республика Северного Кипра, например.

А по всему миру их с несколько десятков таких примеров, если не сотен. Турецкая Республика Северного Кипра, например.А по всему миру их с несколько десятков таких примеров, если не сотен. Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 2815 З нами з: 26.03.16 Подякував: 138 раз. Подякували: 874 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 14:38 ЛАД написав: budivelnik написав: Приблизно 2300 років місто Салоніки було Грецьким , поки в 1430 його не завоювали турки , які в свою чергу володіли цим містом приблизно 490 років - поки воно знову не повернулось під юрисдикцію Греції...

Чи чув хтось заявки жителів Салонік - що Салоніки турецьке місто?

Не чув, а все тому що в 1920(приблизно) турки з греками домовились - турки (ті хто захоче) з Салонік переїдуть в Турцію , греки( ті хто захочуть) з турецьких територій повернуться в Салоніки....

Приклад №2

Після 1945 року по результатам Другої світовою СРСР відкусив від Польщі частину(наголошую слово частину) Західної України , а взамін передав Польщі бувші німецькі території...

Після чого , всі хто мав можливість заявити що він поляк - мали право переселитись з Західної України в Польщу... - таким чином у Львові не залишилось крайніх польських націоналістів які б заявляли що Львів-польське місто і при цьому в самій Польщі такі заяви були , але львівян вони не цікавили

Далі більше

Але в Польщі залишалась маса Українців які не хотіли потрапляти під юрисдикцію СРСР , але при цьому були крайніми націоналістами... так от щоб в подальшому українці не претендували на Пряшів(Жешув) або Люблін... їх вислали(операція Вісла) на території відібрані ві німців.

Ієзуїтське рішення - тепер українці мали бодатись з німцями допомогаючи полякам асимілювати отримані після війни території...



Тому в мене питання-пропозиція

А що буде якщо

а - Зеленський поцікавиться чи є в Путіна територіальні претензії до земель Донецької-Луганської областей

б - ясно що навіть в цього мудельмана вистарчить клепки зметикувати що такі претензій висловлювати не варто

в - запропонувати Путіну захистити російськомовне населення ОРДЛО надавши тим хто захоче- можливість емігрувати з українських земель(чого чого а землі в росії вистарчає)

Всі будуть у виграші

1 Україна піде пришвидшеним темпом в Європу

2 Ті хто захоче - покине розорені війною землі в прийнятному для себе напрямку Приблизно 2300 років місто Салоніки було Грецьким , поки в 1430 його не завоювали турки , які в свою чергу володіли цим містом приблизно 490 років - поки воно знову не повернулось під юрисдикцію Греції...Чи чув хтось заявки жителів Салонік - що Салоніки турецьке місто?Не чув, а все тому що в 1920(приблизно) турки з греками домовились - турки (ті хто захоче) з Салонік переїдуть в Турцію , греки( ті хто захочуть) з турецьких територій повернуться в Салоніки....Приклад №2Після 1945 року по результатам Другої світовою СРСР відкусив від Польщі частину(наголошую слово частину) Західної України , а взамін передав Польщі бувші німецькі території...Після чого , всі хто мав можливість заявити що він поляк - мали право переселитись з Західної України в Польщу... - таким чином у Львові не залишилось крайніх польських націоналістів які б заявляли що Львів-польське місто і при цьому в самій Польщі такі заяви були , але львівян вони не цікавилиДалі більшеАле в Польщі залишалась маса Українців які не хотіли потрапляти під юрисдикцію СРСР , але при цьому були крайніми націоналістами... так от щоб в подальшому українці не претендували на Пряшів(Жешув) або Люблін... їх вислали(операція Вісла) на території відібрані ві німців.Ієзуїтське рішення - тепер українці мали бодатись з німцями допомогаючи полякам асимілювати отримані після війни території...Тому в мене питання-пропозиціяА що буде якщоа - Зеленський поцікавиться чи є в Путіна територіальні претензії до земель Донецької-Луганської областейб - ясно що навіть в цього мудельмана вистарчить клепки зметикувати що такі претензій висловлювати не вартов - запропонувати Путіну захистити російськомовне населення ОРДЛО надавши тим хто захоче- можливість емігрувати з українських земель(чого чого а землі в росії вистарчає)Всі будуть у виграші1 Україна піде пришвидшеним темпом в Європу2 Ті хто захоче - покине розорені війною землі в прийнятному для себе напрямку I у мене питання - це все було добровiльно? I у мене питання - це все було добровiльно? А що формула Штанмайєра чи варіант силового визволення - це більш добровільно від описаних мною варіантів?

Тому ще раз

1 Людина може хотіти в Росію чи будь-куди інше

2 Людина не має права , хотячи в Росію вимагати приєднати до Росії територію на якій проживає.



В якому з двох вищенаведенних пунктів я не правий?



ПС

А Росія.яка позиціонує себе захисницею російськомовного населення(а не українських територій) - нехай створює для тих хто хоче жити по російським законом, умови для їх переселення на російську територію А що формула Штанмайєра чи варіант силового визволення - це більш добровільно від описаних мною варіантів?Тому ще раз1 Людина може хотіти в Росію чи будь-куди інше2 Людина не має права , хотячи в Росію вимагати приєднати до Росії територію на якій проживає.В якому з двох вищенаведенних пунктів я не правий?ПСА Росія.яка позиціонує себе захисницею російськомовного населення(а не українських територій) - нехай створює для тих хто хоче жити по російським законом, умови для їх переселення на російську територію в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21510 З нами з: 15.01.09 Подякував: 149 раз. Подякували: 2165 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 43284329433043314332> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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