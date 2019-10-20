Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь написав:СВОЮ ЗЕМЛЮ, заметьте, а не отнятую у других государств. Если не признавать, что Украина - правоприемница УССР (члена ООО с 1945-го года, если Вы забыли), то тогда И НИКАКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРАВ на ЧУЖИЕ ЗЕМЛИ она не имеет, не так ли?
У світі існують процедури визнання нових держав. Зокрема це визнання держави іншими державами. УСІ НОВІ ДЕРЖАВИ СТВОРЮЮТЬСЯ НА ЧУЖИХ ЗЕМЛЯХ. В світі утворились десятки держав після 1945 року! Вони усі не мають "НИКАКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРАВ на ЧУЖИЕ ЗЕМЛИ". АЛЕ ЧОМУСЬ ТІЛЬКИ РОСІЯ і ТАКІ ЯК ВОЛГАРЬ вирішили оспорити ці правила і процедури і захопили Крим. Єдині з 1945 року. Зрозуміло що їм міжнародні закони і правила не писані. І плювати вони на них хотіли. Ось і вся суперечка.
Волгарь написав:СВОЮ ЗЕМЛЮ
Я вже пояснив вище, що з 1920 до 1991 року в України було 0,0 своєї землі.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 21 жов, 2019 14:29, всього редагувалось 3 разів.
andrijk777 написав:АЛЕ ЧОМУСЬ ТІЛЬКИ РОСІЯ і ТАКІ ЯК ВОЛГАРЬ вирішили оспорити ці правила і процедури і захопили Крим. Єдині з 1945 року. Зрозуміло що їм міжнародні закони і правила не писані. І плювати вони на них хотіли. Ось і вся суперечка.
Ха. Далеко не единственная. Запомните суть всей международной политики - это право сильного. всё остальное лишь словесные прикрытия этой сути.
andrijk777 написав: Зрозуміло що їм міжнародні закони і правила не писані. І плювати вони на них хотіли.
Дикуни. Варвари. Світ живе в 21 ст., а вони ще мріють про перерозподіл земель. Хоча в самих тієї землі не міряно. На тому що мають ладу і порядку навести не можуть, а лізуть на чуже. Орда якась, дійсно! Гени дають ознаки, все ж. Улус Орди. Це історична тяглість. Кочовики в пошуках пасовищ завжди прагнули нових земель. Менталітет кочовиків. Українці ж на своїй землі, менталітет хліборобів.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 21 жов, 2019 14:22, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
andrijk777 написав:АЛЕ ЧОМУСЬ ТІЛЬКИ РОСІЯ і ТАКІ ЯК ВОЛГАРЬ вирішили оспорити ці правила і процедури і захопили Крим. Єдині з 1945 року. Зрозуміло що їм міжнародні закони і правила не писані. І плювати вони на них хотіли. Ось і вся суперечка.
Ха. Далеко не единственная. Запомните суть всей международной политики - это право сильного. всё остальное лишь словесные прикрытия этой сути.
Ось і вся суперечка.
Приклад в студію.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 21 жов, 2019 14:19, всього редагувалось 1 раз.
Shram написав:Ха. Далеко не единственная. Запомните суть всей международной политики - это право сильного. всё остальное лишь словесные прикрытия этой сути.
Ось і вся суперечка.
З цим не посперечаєшся! Сила і воля! Писав вже тут про місію кесаря і еліти. Але все ж, якщо держава хоче бути в клЮбі цивілізованих країн, то треба жити по понятіям жітільмєнського клЮба...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник Чому мало уваги приділяють дуже важливій темі та дуже актуальній ? В багатьох країнах в"їзд Сороса заборонений. Бо факт - що він міжнародний Шахрай - встановлено давно - ще у Франції він навіть був засуджений за шахрайтство. Йому заборонено в"їзд до його Батьківщини - Угорщини. Збирали підписи про заборону в"їзду до США, але не знаю як там зам"ли справу ? Чи ні ? А ось в Укаїні він має величезний вплив на державу. Це дуже дивно, бо у світі його вважають за Шахрая.
Украи́нская Наро́дная Респу́блика (укр. Українська Народна Республіка), УНР — государственное образование в федеративной связи с Российской Республикой, провозглашённое III Универсалом Украинской Центральной рады 7 (20) ноября 1917 года, после свержения Временного правительства России. 9 (22) января 1918 года IV Универсалом Центральной рады была провозглашена государственная самостоятельность Украинской Народной Республики, признанная Центральными державами и, по условиям Брестского мира, — РСФСР. Страны Антанты не признали независимости Украины. В апреле 1918 года УНР была ликвидирована в результате государственного переворота гетмана П. П. Скоропадского, поддержанного австро-германскими оккупационными войсками. В декабре 1918 года после свержения войсками Директории гетмана Скоропадского и его Украинской державы УНР была воссоздана, однако лишь на части территории, на которую претендовала. Северо-восточные границы УНР проходили по линии Батайск (сейчас город Ростовской области, Россия) — Дон — Северский Донец — Дёгтево — Осиповка — Новобелая (сейчас деревня Новопсковского района Луганской области) — Валуйки (город Белгородской области, Россия) — Грушевка — Белгород — Суджа — Рыльск (сейчас оба города Курской области, Россия)[3]. 22 января 1919 года было подписано соглашение об объединении УНР с Западно-Украинской народной республикой (ЗУНР), однако фактически объединение так и не произошло, а к лету 1919 года территория ЗУНР была оккупирована польскими войсками и ЗУНР перестала существовать. УНР фактически прекратила своё существование в ходе летнего наступления Красной Армии (1920 год). По Рижскому договору 1921 года бывшую территорию УНР разделили между собой Украинская Советская Социалистическая Республика и Польша, к которой отошла бо́льшая часть Волыни и треть Полесья. Часть территории, на которую претендовала УНР, вошла в состав РСФСР и БССР. Территория ЗУНР была разделена между Польшей (Восточная Галиция), Чехословакией (Закарпатье) и Румынией (Северная Буковина).
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0 ... 0%BA%D0%B0 С таким же успехом можно было претендовать и на Луну - эти декларации государства, просушествовавшего фактически НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ (с ноября 17-го по январь 18-го и декабря 18-го по фокевраль 19-го), так декларациями и остались
andrijk777 написав:АЛЕ ЧОМУСЬ ТІЛЬКИ РОСІЯ і ТАКІ ЯК ВОЛГАРЬ вирішили оспорити ці правила і процедури і захопили Крим. Єдині з 1945 року. Зрозуміло що їм міжнародні закони і правила не писані. І плювати вони на них хотіли. Ось і вся суперечка.
Ха. Далеко не единственная. Запомните суть всей международной политики - это право сильного. всё остальное лишь словесные прикрытия этой сути.
Ось і вся суперечка.
Приклад в студію.
Турецкая Республика Северного Кипра, например. А по всему миру их с несколько десятков таких примеров, если не сотен.
budivelnik написав:Приблизно 2300 років місто Салоніки було Грецьким , поки в 1430 його не завоювали турки , які в свою чергу володіли цим містом приблизно 490 років - поки воно знову не повернулось під юрисдикцію Греції... Чи чув хтось заявки жителів Салонік - що Салоніки турецьке місто? Не чув, а все тому що в 1920(приблизно) турки з греками домовились - турки (ті хто захоче) з Салонік переїдуть в Турцію , греки( ті хто захочуть) з турецьких територій повернуться в Салоніки.... Приклад №2 Після 1945 року по результатам Другої світовою СРСР відкусив від Польщі частину(наголошую слово частину) Західної України , а взамін передав Польщі бувші німецькі території... Після чого , всі хто мав можливість заявити що він поляк - мали право переселитись з Західної України в Польщу... - таким чином у Львові не залишилось крайніх польських націоналістів які б заявляли що Львів-польське місто і при цьому в самій Польщі такі заяви були , але львівян вони не цікавили Далі більше Але в Польщі залишалась маса Українців які не хотіли потрапляти під юрисдикцію СРСР , але при цьому були крайніми націоналістами... так от щоб в подальшому українці не претендували на Пряшів(Жешув) або Люблін... їх вислали(операція Вісла) на території відібрані ві німців. Ієзуїтське рішення - тепер українці мали бодатись з німцями допомогаючи полякам асимілювати отримані після війни території...
Тому в мене питання-пропозиція А що буде якщо а - Зеленський поцікавиться чи є в Путіна територіальні претензії до земель Донецької-Луганської областей б - ясно що навіть в цього мудельмана вистарчить клепки зметикувати що такі претензій висловлювати не варто в - запропонувати Путіну захистити російськомовне населення ОРДЛО надавши тим хто захоче- можливість емігрувати з українських земель(чого чого а землі в росії вистарчає) Всі будуть у виграші 1 Україна піде пришвидшеним темпом в Європу 2 Ті хто захоче - покине розорені війною землі в прийнятному для себе напрямку
I у мене питання - це все було добровiльно?
А що формула Штанмайєра чи варіант силового визволення - це більш добровільно від описаних мною варіантів? Тому ще раз 1 Людина може хотіти в Росію чи будь-куди інше 2 Людина не має права , хотячи в Росію вимагати приєднати до Росії територію на якій проживає.
В якому з двох вищенаведенних пунктів я не правий?
ПС А Росія.яка позиціонує себе захисницею російськомовного населення(а не українських територій) - нехай створює для тих хто хоче жити по російським законом, умови для їх переселення на російську територію
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69