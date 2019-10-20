Волгарь
Цитувати російську вікіпедію в цьому питанні це круто!!! 5 балів! Аплодую стоячи.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 21 жов, 2019 14:41
Волгарь
Цитувати російську вікіпедію в цьому питанні це круто!!! 5 балів! Аплодую стоячи.
Додано: Пон 21 жов, 2019 14:48
Турецкая Республика Северного Кипра є частиною Турції??? Що курите, поділіться.
Є ще невдалі приклади з СОТЕНЬ?
Додано: Пон 21 жов, 2019 15:00
Можете особливо не переживати - там таке вже було не так давно . Багато ще хто пам"ятає про життя "за Польщі" ... Там не так багато з Західної . З Заходу їдуть трохи далі ...
Додано: Пон 21 жов, 2019 15:00
Додано: Пон 21 жов, 2019 15:18
Ресурси пораховані чудово і вкладені ефективно
1 Ми обороняємось і не нападаємо при цьому не дозволяючи розширювати захоплені території
Оборона завжди коштувала в рази менше нападу
2 Ми заручились підтримкою НАТівських країн , для яких втратити на нашу допомогу всього 1 млрд доларів в рік _що слону дробинка... але при цьому в п1 описано що вартість оборони в рази менша вартості нападу,отже
4 млрд наш військовий бюджет +1 млрд спонсорських* в рази=15-30 млрд доларів щорічних втрат для росії.
Хто там ще щось розскаже про фінансовий форум і про не правильність наших дій?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Пон 21 жов, 2019 15:21
Населення -також ресурс... і ресурс якого катастрофічно не вистарчає педерації+ якщо згадати що розмножуються в ній тільки мусульмани , а з християнам в цьому питанні проблема- то не далекий той час , коли педерація змушена буде змінювати офіційну релігійну парадігму і замість Третього Риму - перетворюватись в Другий Стамбул.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Пон 21 жов, 2019 15:22
Волгарь
А Булгаков хто такий? Які докази його чесності і об'єктивності в цьому питанні?
Знайшов:
Все з ним зрозуміло. Звичайний "більшовикобот", яких мільйони в сучасній Україні. Потім втік до Москви і писав під їх дудку.
Мені(і всьому нормальному світу) цього достатньо. Навіть якщо вона існувала день і визнана світом - цього достатньо щоб вважати сучасну Україну правонаступницею УНР.
- "записывай", що ви нам маєте віддати.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 21 жов, 2019 15:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 21 жов, 2019 15:36
А знаете, я ничуть не удивлен. В ОТЛИЧИИ ОТ ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО МИРА, Вы похоже, действительно, не подозреваете о существовании ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНОГО РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ - МИХАИЛА АФАНАСЬЕВИЧА БУЛГАКОВА. Родившего в Киеве в 1891-ом, жившего на Андреевском спуске, автора Белой гвардии, Дней Турбиных, Собачьего сердца, Мастера и Маргариты и множества других замечательных произведений.
И не мудрено - КНИГ ВЫ НЕ ЧИТАЕТЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ, на мову его замечательные творения если и переведены, то сейчас не издаются (не соответствуют духу времени), а российские фильмы по его романам на Украине запрещены (по той же причине - за показ истинного лица Петлюры и К и киевских событий зимы 18-19-го). Откуда ж знать-то?
Ваша тирада словно сошла с его страниц - того места в Мастере и Маргарите, где Коровьев говорит о саморазоблачении Семпелярова (впрочем, для Вас, любезный и тот и другой, и сам автор, как выяснилось, пустой звук). Вы, голубчик, увы, НЕВЕЖДА.
Додано: Пон 21 жов, 2019 15:36
И что не завидуете даже, что донецкие по две пенсии получают ? А цены как у нас, только в рублях! И газ по 2 рубля.
Только представьте как там можно с польской зарплаты пануваты.
Востаннє редагувалось andrein в Пон 21 жов, 2019 15:44, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Пон 21 жов, 2019 15:37
Немає ніяких донецьких, всі українські... Взагалі то правильно "дончани".
А чому заздрити? Порадіти можна лише за співвітчизників. Нехай москалі платять, якщо грошей нема куди дівати. Адже Росія - щедрая душа! З кишені Волгаря виймуть і віддадуть українцю на Донбасі.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 21 жов, 2019 15:46, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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