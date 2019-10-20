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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4329433043314332> Додано: Пон 21 жов, 2019 14:41 Волгарь

Цитувати російську вікіпедію в цьому питанні це круто!!! 5 балів! Аплодую стоячи. andrijk777

Повідомлень: 1661 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 14:48 Shram написав: Shram написав: andrijk777 написав: АЛЕ ЧОМУСЬ ТІЛЬКИ РОСІЯ і ТАКІ ЯК ВОЛГАРЬ вирішили оспорити ці правила і процедури і захопили Крим. Єдині з 1945 року. Зрозуміло що їм міжнародні закони і правила не писані. І плювати вони на них хотіли.

Ось і вся суперечка. вирішили оспорити ці правила і процедури і захопили Крим.Зрозуміло що їм міжнародні закони і правила не писані. І плювати вони на них хотіли.Ось і вся суперечка.



Ха.

Далеко не единственная.

Запомните суть всей международной политики - это право сильного. всё остальное лишь словесные прикрытия этой сути.



Ось і вся суперечка. Ха.Запомните суть всей международной политики - это право сильного. всё остальное лишь словесные прикрытия этой сути.Ось і вся суперечка.

Турецкая Республика Северного Кипра, например.

А по всему миру их с несколько десятков таких примеров, если не сотен. Турецкая Республика Северного Кипра, например.А по всему миру их с несколько десятков таких примеров, если не сотен.

Турецкая Республика Северного Кипра є частиною Турції??? Що курите, поділіться.

Є ще невдалі приклади з СОТЕНЬ? Турецкая Республика Северного Кипра є частиною Турції??? Що курите, поділіться.Є ще невдалі приклади з andrijk777

Повідомлень: 1661 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 15:00 andrein написав: Форумчане с Западной Украины походу завидуют донецким , что те уже присоединились к России, а они пока только мечтают присоединиться к Польше. Форумчане с Западной Украины походу завидуют донецким , что те уже присоединились к России, а они пока только мечтают присоединиться к Польше.

Можете особливо не переживати - там таке вже було не так давно . Багато ще хто пам"ятає про життя "за Польщі" ... Там не так багато з Західної . З Заходу їдуть трохи далі ... Можете особливо не переживати - там таке вже було не так давно . Багато ще хто пам"ятає про життя "за Польщі" ... Там не так багато з Західної . З Заходу їдуть трохи далі ... Puente Повідомлень: 1933 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 262 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 15:00 andrein написав: Форумчане с Западной Украины походу завидуют донецким , что те уже присоединились к России, а они пока только мечтают присоединиться к Польше. Форумчане с Западной Украины походу завидуют донецким , что те уже присоединились к России, а они пока только мечтают присоединиться к Польше.

5 балів! Кожен день просинаюсь з заздрістю донецьким! Як я їм заздрю, словами не передати. 5 балів! Кожен день просинаюсь з заздрістю донецьким! Як я їм заздрю, словами не передати. andrijk777

Повідомлень: 1661 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 15:18 kalinavalera1 написав: budivelnik написав: А Росія.яка позиціонує себе захисницею російськомовного населення(а не українських територій) - нехай створює для тих хто хоче жити по російським законом, умови для їх переселення на російську територію А Росія.яка позиціонує себе захисницею російськомовного населення(а не українських територій) - нехай створює для тих хто хоче жити по російським законом, умови для їх переселення на російську територію Дуже справедливо. За чим же зупинка?! Накажіть їм та й годі. Мене обурюють проплачені писаки - які пишуть дурні несінитниці - щоб вигадувати приводи розкрадати український ресурс . Бо перемогти РФ при нашому ресурсі сьогодні - ми не змогли за 5 років, так РФ ще не кинула на нас свою армію. А ось ресурс України свої "захисники" вже розікрали велечезний. То може пишіть щось таке реалістичне - бо тут фінансовий форум - то рахуйте кошти та ресурси !!! То Пишить як вклади кошти та людські ресурси - щоб перемогти ? Якщо такої можливості та таких ресурсів в нас немає - то давайте не розкрадати залишки ресурсу - під дурнуватими поиводами " а ля Сорос", а накопичувати реальний ресурс для реальної перемоги ! Дуже справедливо. За чим же зупинка?! Накажіть їм та й годі. Мене обурюють проплачені писаки - які пишуть дурні несінитниці - щоб вигадувати приводи розкрадати український ресурс . Бо перемогти РФ при нашому ресурсі сьогодні - ми не змогли за 5 років, так РФ ще не кинула на нас свою армію. А ось ресурс України свої "захисники" вже розікрали велечезний. То може пишіть щось таке реалістичне - бо тут фінансовий форум - то рахуйте кошти та ресурси !!! То Пишить як вклади кошти та людські ресурси - щоб перемогти ? Якщо такої можливості та таких ресурсів в нас немає - то давайте не розкрадати залишки ресурсу - під дурнуватими поиводами " а ля Сорос", а накопичувати реальний ресурс для реальної перемоги ! Ресурси пораховані чудово і вкладені ефективно

1 Ми обороняємось і не нападаємо при цьому не дозволяючи розширювати захоплені території

Оборона завжди коштувала в рази менше нападу

2 Ми заручились підтримкою НАТівських країн , для яких втратити на нашу допомогу всього 1 млрд доларів в рік _що слону дробинка... але при цьому в п1 описано що вартість оборони в рази менша вартості нападу,отже

4 млрд наш військовий бюджет +1 млрд спонсорських* в рази=15-30 млрд доларів щорічних втрат для росії.



Хто там ще щось розскаже про фінансовий форум і про не правильність наших дій? Ресурси пораховані чудово і вкладені ефективно1 Ми обороняємось і не нападаємо при цьому не дозволяючи розширювати захоплені територіїОборона завжди коштувала в рази менше нападу2 Ми заручились підтримкою НАТівських країн , для яких втратити на нашу допомогу всього 1 млрд доларів в рік _що слону дробинка... але при цьому в п1 описано що вартість оборони в рази менша вартості нападу,отже4 млрд наш військовий бюджет +1 млрд спонсорських* в рази=15-30 млрд доларів щорічних втрат для росії.Хто там ще щось розскаже про фінансовий форум і про не правильність наших дій? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21510 З нами з: 15.01.09 Подякував: 149 раз. Подякували: 2165 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 15:21 Волгарь написав: Поясните, пожалуйста, какой-такой неведомый украинский ресурс хотят розкрадати. Я знаю только 2 - железную руду и чернозем. Первый РФ точно не нужен - есть своя КМА. Вотороq при таких темпах посевов кукурудзы и соняшника превратится в суглинок уже через четверть века. Может есть что-то еще? Поясните, пожалуйста, какой-такой неведомый украинский ресурс хотят розкрадати. Я знаю только 2 - железную руду и чернозем. Первый РФ точно не нужен - есть своя КМА. Вотороq при таких темпах посевов кукурудзы и соняшника превратится в суглинок уже через четверть века. Может есть что-то еще? Населення -також ресурс... і ресурс якого катастрофічно не вистарчає педерації+ якщо згадати що розмножуються в ній тільки мусульмани , а з християнам в цьому питанні проблема- то не далекий той час , коли педерація змушена буде змінювати офіційну релігійну парадігму і замість Третього Риму - перетворюватись в Другий Стамбул. Населення -також ресурс... і ресурс якого катастрофічно не вистарчає педерації+ якщо згадати що розмножуються в ній тільки мусульмани , а з християнам в цьому питанні проблема- то не далекий той час , коли педерація змушена буде змінювати офіційну релігійну парадігму і замість Третього Риму - перетворюватись в Другий Стамбул. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21510 З нами з: 15.01.09 Подякував: 149 раз. Подякували: 2165 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 15:22 Волгарь

А Булгаков хто такий? Які докази його чесності і об'єктивності в цьому питанні?

Знайшов:

Булгаков був симпатиком білогвардійців, зневажливо ставився до української мови, мав українофобські погляди та був противником незалежності України і українського національного руху.

Хоч Булгаков ніколи не приховував своєї імперської позиції щодо України, він, як очевидець подій 1918—1919 рр. у Києві, змушений був показати у своїх творах («Біла гвардія» і «Дні Турбіних») те піднесення, яке опанувало українським суспільством під час здобуття незалежності та постання Української Народної Республіки.

Все з ним зрозуміло. Звичайний "більшовикобот", яких мільйони в сучасній Україні. Потім втік до Москви і писав під їх дудку.



09.02.1918 — Українська Центральна Рада підписала Берестейський договір, яким Україну як незалежну державу було визнано державами Четверного союзу та РРФСР.

Мені(і всьому нормальному світу) цього достатньо. Навіть якщо вона існувала день і визнана світом - цього достатньо щоб вважати сучасну Україну правонаступницею УНР.



The Treaty of Brest-Litovsk was a peace treaty signed on 3 March 1918 between the Russian SFSR and the Central Powers, but prior to that on 9 February 1918, the Central Powers signed an exclusive protectorate treaty (German: Brotfrieden, "peace for bread") with the Ukrainian People's Republic as part of the negotiations that took place in Brest-Litovsk, Grodno Governorate (now Brest, Belarus) recognizing the sovereignty of the Ukrainian republic. Although not formally annexing the territory of the former Russian Empire, Germany and Austria-Hungary secured food-supply support in return for providing military protection. The Quadruple Alliance recognized Ukraine as a neutral state.



https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:UNR_1918_divisions-0.png

- "записывай", що ви нам маєте віддати. А Булгаков хто такий? Які докази його чесності і об'єктивності в цьому питанні?Знайшов:Все з ним зрозуміло. Звичайний "більшовикобот", яких мільйони в сучасній Україні. Потім втік до Москви і писав під їх дудку.Мені(і всьому нормальному світу) цього достатньо. Навіть якщо вона існувала день і визнана світом - цього достатньо щоб вважати сучасну Україну правонаступницею УНР.- "записывай", що ви нам маєте віддати. Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 21 жов, 2019 15:37, всього редагувалось 1 раз. andrijk777

Повідомлень: 1661 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 15:36 andrijk777 написав: Волгарь

А Булгаков хто такий? Які докази його чесності і об'єктивності в цьому питанні?



09.02.1918 — Українська Центральна Рада підписала Берестейський договір, яким Україну як незалежну державу було визнано державами Четверного союзу та РРФСР.

Мені(і всьому нормальному світу) цього достатньо. Навіть якщо вона існувала день і визнана світом - цього достатньо щоб вважати сучасну Україну правонаступницею УНР.



https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:UNR_1918_divisions-0.png

- "записывай", що ви нам маєте віддати. Які докази його чесності і об'єктивності в цьому питанні?Мені(і всьому нормальному світу) цього достатньо. Навіть якщо вона існувала день і визнана світом - цього достатньо щоб вважати сучасну Україну правонаступницею УНР.- "записывай", що ви нам маєте віддати.

А знаете, я ничуть не удивлен. В ОТЛИЧИИ ОТ ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО МИРА, Вы похоже, действительно, не подозреваете о существовании ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНОГО РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ - МИХАИЛА АФАНАСЬЕВИЧА БУЛГАКОВА. Родившего в Киеве в 1891-ом, жившего на Андреевском спуске, автора Белой гвардии, Дней Турбиных, Собачьего сердца, Мастера и Маргариты и множества других замечательных произведений.

И не мудрено - КНИГ ВЫ НЕ ЧИТАЕТЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ, на мову его замечательные творения если и переведены, то сейчас не издаются (не соответствуют духу времени), а российские фильмы по его романам на Украине запрещены (по той же причине - за показ истинного лица Петлюры и К и киевских событий зимы 18-19-го). Откуда ж знать-то?

Ваша тирада словно сошла с его страниц - того места в Мастере и Маргарите, где Коровьев говорит о саморазоблачении Семпелярова (впрочем, для Вас, любезный и тот и другой, и сам автор, как выяснилось, пустой звук). Вы, голубчик, увы, НЕВЕЖДА. А знаете, я ничуть не удивлен. В ОТЛИЧИИ ОТ ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО МИРА, Вы похоже, действительно, не подозреваете о существовании ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНОГО РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ - МИХАИЛА АФАНАСЬЕВИЧА БУЛГАКОВА. Родившего в Киеве в 1891-ом, жившего на Андреевском спуске, автораи множества других замечательных произведений.И не мудрено - КНИГ ВЫ НЕ ЧИТАЕТЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ, на мову его замечательные творения если и переведены, то сейчас не издаются (не соответствуют духу времени), а российские фильмы по его романам на Украине запрещены (по той же причине - за показ истинного лица Петлюры и К и киевских событий зимы 18-19-го). Откуда ж знать-то?Ваша тирада словно сошла с его страниц - того места в Мастере и Маргарите, где Коровьев говорит о саморазоблачении Семпелярова (впрочем, для Вас, любезный и тот и другой, и сам автор, как выяснилось, пустой звук). Вы, голубчик, увы, НЕВЕЖДА. Волгарь Повідомлень: 7220 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 746 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 15:36 andrijk777 написав: andrein написав: Форумчане с Западной Украины походу завидуют донецким , что те уже присоединились к России, а они пока только мечтают присоединиться к Польше. Форумчане с Западной Украины походу завидуют донецким , что те уже присоединились к России, а они пока только мечтают присоединиться к Польше.

5 балів! Кожен день просинаюсь з заздрістю донецьким! Як я їм заздрю, словами не передати. 5 балів! Кожен день просинаюсь з заздрістю донецьким! Як я їм заздрю, словами не передати.

И что не завидуете даже, что донецкие по две пенсии получают ? А цены как у нас, только в рублях! И газ по 2 рубля.

Только представьте как там можно с польской зарплаты пануваты.

И что не завидуете даже, что донецкие по две пенсии получают ? А цены как у нас, только в рублях! И газ по 2 рубля.Только представьте как там можно с польской зарплаты пануваты. Востаннє редагувалось andrein в Пон 21 жов, 2019 15:44, всього редагувалось 3 разів. andrein Повідомлень: 368 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 95 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 15:37 andrijk777 написав: з заздрістю донецьким! з заздрістю донецьким!

Немає ніяких донецьких, всі українські... Взагалі то правильно "дончани".

andrein написав: И что не завидуете даже, что донецкие по две пенсии получают ? А цены как у нас, только в рублях! И газ по 2 рубля.

И что не завидуете даже, что донецкие по две пенсии получают ? А цены как у нас, только в рублях! И газ по 2 рубля.

А чому заздрити? Порадіти можна лише за співвітчизників. Нехай москалі платять, якщо грошей нема куди дівати. Адже Росія - щедрая душа! З кишені Волгаря виймуть і віддадуть українцю на Донбасі. Немає ніяких донецьких, всі українські...Взагалі то правильно "дончани".А чому заздрити? Порадіти можна лише за співвітчизників.Нехай москалі платять, якщо грошей нема куди дівати. Адже Росія - щедрая душа!З кишені Волгаря виймуть і віддадуть українцю на Донбасі. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 21 жов, 2019 15:46, всього редагувалось 1 раз. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26877 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1873 раз. Подякували: 2062 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4329433043314332> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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