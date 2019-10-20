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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4329433043314332>
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 14:41

Волгарь
Цитувати російську вікіпедію в цьому питанні це круто!!! 5 балів! Аплодую стоячи.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 14:48

  Shram написав:
  Shram написав:
  andrijk777 написав:АЛЕ ЧОМУСЬ ТІЛЬКИ РОСІЯ і ТАКІ ЯК ВОЛГАРЬ вирішили оспорити ці правила і процедури і захопили Крим. Єдині з 1945 року. Зрозуміло що їм міжнародні закони і правила не писані. І плювати вони на них хотіли.
Ось і вся суперечка.


Ха.
Далеко не единственная.
Запомните суть всей международной политики - это право сильного. всё остальное лишь словесные прикрытия этой сути.

Ось і вся суперечка.

Турецкая Республика Северного Кипра, например.
А по всему миру их с несколько десятков таких примеров, если не сотен.

Турецкая Республика Северного Кипра є частиною Турції??? Що курите, поділіться.
Є ще невдалі приклади з СОТЕНЬ?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 15:00

  andrein написав:Форумчане с Западной Украины походу завидуют донецким , что те уже присоединились к России, а они пока только мечтают присоединиться к Польше. :)

Можете особливо не переживати - там таке вже було не так давно . Багато ще хто пам"ятає про життя "за Польщі" ... Там не так багато з Західної . З Заходу їдуть трохи далі ...
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 15:00

  andrein написав:Форумчане с Западной Украины походу завидуют донецким , что те уже присоединились к России, а они пока только мечтают присоединиться к Польше. :)

5 балів! Кожен день просинаюсь з заздрістю донецьким! Як я їм заздрю, словами не передати. :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 15:18

  kalinavalera1 написав:
  budivelnik написав:А Росія.яка позиціонує себе захисницею російськомовного населення(а не українських територій) - нехай створює для тих хто хоче жити по російським законом, умови для їх переселення на російську територію
Дуже справедливо. За чим же зупинка?! Накажіть їм та й годі. Мене обурюють проплачені писаки - які пишуть дурні несінитниці - щоб вигадувати приводи розкрадати український ресурс . Бо перемогти РФ при нашому ресурсі сьогодні - ми не змогли за 5 років, так РФ ще не кинула на нас свою армію. А ось ресурс України свої "захисники" вже розікрали велечезний. То може пишіть щось таке реалістичне - бо тут фінансовий форум - то рахуйте кошти та ресурси !!! То Пишить як вклади кошти та людські ресурси - щоб перемогти ? Якщо такої можливості та таких ресурсів в нас немає - то давайте не розкрадати залишки ресурсу - під дурнуватими поиводами " а ля Сорос", а накопичувати реальний ресурс для реальної перемоги !
Ресурси пораховані чудово і вкладені ефективно
1 Ми обороняємось і не нападаємо при цьому не дозволяючи розширювати захоплені території
Оборона завжди коштувала в рази менше нападу
2 Ми заручились підтримкою НАТівських країн , для яких втратити на нашу допомогу всього 1 млрд доларів в рік _що слону дробинка... але при цьому в п1 описано що вартість оборони в рази менша вартості нападу,отже
4 млрд наш військовий бюджет +1 млрд спонсорських* в рази=15-30 млрд доларів щорічних втрат для росії.

Хто там ще щось розскаже про фінансовий форум і про не правильність наших дій?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 15:21

  Волгарь написав:Поясните, пожалуйста, какой-такой неведомый украинский ресурс хотят розкрадати. Я знаю только 2 - железную руду и чернозем. Первый РФ точно не нужен - есть своя КМА. Вотороq при таких темпах посевов кукурудзы и соняшника превратится в суглинок уже через четверть века. Может есть что-то еще?
Населення -також ресурс... і ресурс якого катастрофічно не вистарчає педерації+ якщо згадати що розмножуються в ній тільки мусульмани , а з християнам в цьому питанні проблема- то не далекий той час , коли педерація змушена буде змінювати офіційну релігійну парадігму і замість Третього Риму - перетворюватись в Другий Стамбул.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 15:22

Волгарь
А Булгаков хто такий? Які докази його чесності і об'єктивності в цьому питанні?
Знайшов:
Булгаков був симпатиком білогвардійців, зневажливо ставився до української мови, мав українофобські погляди та був противником незалежності України і українського національного руху.

Хоч Булгаков ніколи не приховував своєї імперської позиції щодо України, він, як очевидець подій 1918—1919 рр. у Києві, змушений був показати у своїх творах («Біла гвардія» і «Дні Турбіних») те піднесення, яке опанувало українським суспільством під час здобуття незалежності та постання Української Народної Республіки.

Все з ним зрозуміло. Звичайний "більшовикобот", яких мільйони в сучасній Україні. Потім втік до Москви і писав під їх дудку.

09.02.1918 — Українська Центральна Рада підписала Берестейський договір, яким Україну як незалежну державу було визнано державами Четверного союзу та РРФСР.

Мені(і всьому нормальному світу) цього достатньо. Навіть якщо вона існувала день і визнана світом - цього достатньо щоб вважати сучасну Україну правонаступницею УНР.

The Treaty of Brest-Litovsk was a peace treaty signed on 3 March 1918 between the Russian SFSR and the Central Powers, but prior to that on 9 February 1918, the Central Powers signed an exclusive protectorate treaty (German: Brotfrieden, "peace for bread") with the Ukrainian People's Republic as part of the negotiations that took place in Brest-Litovsk, Grodno Governorate (now Brest, Belarus) recognizing the sovereignty of the Ukrainian republic. Although not formally annexing the territory of the former Russian Empire, Germany and Austria-Hungary secured food-supply support in return for providing military protection. The Quadruple Alliance recognized Ukraine as a neutral state.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:UNR_1918_divisions-0.png
- "записывай", що ви нам маєте віддати. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 21 жов, 2019 15:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 15:36

  andrijk777 написав:Волгарь
А Булгаков хто такий? Які докази його чесності і об'єктивності в цьому питанні?

09.02.1918 — Українська Центральна Рада підписала Берестейський договір, яким Україну як незалежну державу було визнано державами Четверного союзу та РРФСР.

Мені(і всьому нормальному світу) цього достатньо. Навіть якщо вона існувала день і визнана світом - цього достатньо щоб вважати сучасну Україну правонаступницею УНР.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:UNR_1918_divisions-0.png
- "записывай", що ви нам маєте віддати. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

А знаете, я ничуть не удивлен. В ОТЛИЧИИ ОТ ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО МИРА, Вы похоже, действительно, не подозреваете о существовании ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНОГО РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ - МИХАИЛА АФАНАСЬЕВИЧА БУЛГАКОВА. Родившего в Киеве в 1891-ом, жившего на Андреевском спуске, автора Белой гвардии, Дней Турбиных, Собачьего сердца, Мастера и Маргариты и множества других замечательных произведений.
И не мудрено - КНИГ ВЫ НЕ ЧИТАЕТЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ, на мову его замечательные творения если и переведены, то сейчас не издаются (не соответствуют духу времени), а российские фильмы по его романам на Украине запрещены (по той же причине - за показ истинного лица Петлюры и К и киевских событий зимы 18-19-го). Откуда ж знать-то?
Ваша тирада словно сошла с его страниц - того места в Мастере и Маргарите, где Коровьев говорит о саморазоблачении Семпелярова (впрочем, для Вас, любезный и тот и другой, и сам автор, как выяснилось, пустой звук). Вы, голубчик, увы, НЕВЕЖДА.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 15:36

  andrijk777 написав:
  andrein написав:Форумчане с Западной Украины походу завидуют донецким , что те уже присоединились к России, а они пока только мечтают присоединиться к Польше. :)

5 балів! Кожен день просинаюсь з заздрістю донецьким! Як я їм заздрю, словами не передати. :mrgreen: :mrgreen:

И что не завидуете даже, что донецкие по две пенсии получают ? А цены как у нас, только в рублях! И газ по 2 рубля.
Только представьте как там можно с польской зарплаты пануваты.
:)
Востаннє редагувалось andrein в Пон 21 жов, 2019 15:44, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 15:37

  andrijk777 написав:з заздрістю донецьким!

Немає ніяких донецьких, всі українські... :P Взагалі то правильно "дончани".
  andrein написав: И что не завидуете даже, что донецкие по две пенсии получают ? А цены как у нас, только в рублях! И газ по 2 рубля.
:)

А чому заздрити? Порадіти можна лише за співвітчизників. :P Нехай москалі платять, якщо грошей нема куди дівати. Адже Росія - щедрая душа! :P З кишені Волгаря виймуть і віддадуть українцю на Донбасі.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 21 жов, 2019 15:46, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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