Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:АЛЕ ЧОМУСЬ ТІЛЬКИ РОСІЯ і ТАКІ ЯК ВОЛГАРЬ вирішили оспорити ці правила і процедури і захопили Крим. Єдині з 1945 року. Зрозуміло що їм міжнародні закони і правила не писані. І плювати вони на них хотіли. Ось і вся суперечка.
Ха. Далеко не единственная. Запомните суть всей международной политики - это право сильного. всё остальное лишь словесные прикрытия этой сути.
Ось і вся суперечка.
Турецкая Республика Северного Кипра, например. А по всему миру их с несколько десятков таких примеров, если не сотен.
Турецкая Республика Северного Кипра є частиною Турції??? Що курите, поділіться. Є ще невдалі приклади з СОТЕНЬ?
budivelnik написав:А Росія.яка позиціонує себе захисницею російськомовного населення(а не українських територій) - нехай створює для тих хто хоче жити по російським законом, умови для їх переселення на російську територію
Дуже справедливо. За чим же зупинка?! Накажіть їм та й годі. Мене обурюють проплачені писаки - які пишуть дурні несінитниці - щоб вигадувати приводи розкрадати український ресурс . Бо перемогти РФ при нашому ресурсі сьогодні - ми не змогли за 5 років, так РФ ще не кинула на нас свою армію. А ось ресурс України свої "захисники" вже розікрали велечезний. То може пишіть щось таке реалістичне - бо тут фінансовий форум - то рахуйте кошти та ресурси !!! То Пишить як вклади кошти та людські ресурси - щоб перемогти ? Якщо такої можливості та таких ресурсів в нас немає - то давайте не розкрадати залишки ресурсу - під дурнуватими поиводами " а ля Сорос", а накопичувати реальний ресурс для реальної перемоги !
Ресурси пораховані чудово і вкладені ефективно 1 Ми обороняємось і не нападаємо при цьому не дозволяючи розширювати захоплені території Оборона завжди коштувала в рази менше нападу 2 Ми заручились підтримкою НАТівських країн , для яких втратити на нашу допомогу всього 1 млрд доларів в рік _що слону дробинка... але при цьому в п1 описано що вартість оборони в рази менша вартості нападу,отже 4 млрд наш військовий бюджет +1 млрд спонсорських* в рази=15-30 млрд доларів щорічних втрат для росії.
Хто там ще щось розскаже про фінансовий форум і про не правильність наших дій?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Волгарь написав:Поясните, пожалуйста, какой-такой неведомый украинский ресурс хотят розкрадати. Я знаю только 2 - железную руду и чернозем. Первый РФ точно не нужен - есть своя КМА. Вотороq при таких темпах посевов кукурудзы и соняшника превратится в суглинок уже через четверть века. Может есть что-то еще?
Населення -також ресурс... і ресурс якого катастрофічно не вистарчає педерації+ якщо згадати що розмножуються в ній тільки мусульмани , а з християнам в цьому питанні проблема- то не далекий той час , коли педерація змушена буде змінювати офіційну релігійну парадігму і замість Третього Риму - перетворюватись в Другий Стамбул.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Волгарь А Булгаков хто такий? Які докази його чесності і об'єктивності в цьому питанні? Знайшов:
Булгаков був симпатиком білогвардійців, зневажливо ставився до української мови, мав українофобські погляди та був противником незалежності України і українського національного руху.
Хоч Булгаков ніколи не приховував своєї імперської позиції щодо України, він, як очевидець подій 1918—1919 рр. у Києві, змушений був показати у своїх творах («Біла гвардія» і «Дні Турбіних») те піднесення, яке опанувало українським суспільством під час здобуття незалежності та постання Української Народної Республіки.
Все з ним зрозуміло. Звичайний "більшовикобот", яких мільйони в сучасній Україні. Потім втік до Москви і писав під їх дудку.
09.02.1918 — Українська Центральна Рада підписала Берестейський договір, яким Україну як незалежну державу було визнано державами Четверного союзу та РРФСР.
Мені(і всьому нормальному світу) цього достатньо. Навіть якщо вона існувала день і визнана світом - цього достатньо щоб вважати сучасну Україну правонаступницею УНР.
The Treaty of Brest-Litovsk was a peace treaty signed on 3 March 1918 between the Russian SFSR and the Central Powers, but prior to that on 9 February 1918, the Central Powers signed an exclusive protectorate treaty (German: Brotfrieden, "peace for bread") with the Ukrainian People's Republic as part of the negotiations that took place in Brest-Litovsk, Grodno Governorate (now Brest, Belarus) recognizing the sovereignty of the Ukrainian republic. Although not formally annexing the territory of the former Russian Empire, Germany and Austria-Hungary secured food-supply support in return for providing military protection. The Quadruple Alliance recognized Ukraine as a neutral state.
А знаете, я ничуть не удивлен. В ОТЛИЧИИ ОТ ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО МИРА, Вы похоже, действительно, не подозреваете о существовании ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНОГО РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ - МИХАИЛА АФАНАСЬЕВИЧА БУЛГАКОВА. Родившего в Киеве в 1891-ом, жившего на Андреевском спуске, автора Белой гвардии, Дней Турбиных, Собачьего сердца, Мастера и Маргариты и множества других замечательных произведений. И не мудрено - КНИГ ВЫ НЕ ЧИТАЕТЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ, на мову его замечательные творения если и переведены, то сейчас не издаются (не соответствуют духу времени), а российские фильмы по его романам на Украине запрещены (по той же причине - за показ истинного лица Петлюры и К и киевских событий зимы 18-19-го). Откуда ж знать-то? Ваша тирада словно сошла с его страниц - того места в Мастере и Маргарите, где Коровьев говорит о саморазоблачении Семпелярова (впрочем, для Вас, любезный и тот и другой, и сам автор, как выяснилось, пустой звук). Вы, голубчик, увы, НЕВЕЖДА.
Немає ніяких донецьких, всі українські... Взагалі то правильно "дончани".
andrein написав: И что не завидуете даже, что донецкие по две пенсии получают ? А цены как у нас, только в рублях! И газ по 2 рубля.
А чому заздрити? Порадіти можна лише за співвітчизників. Нехай москалі платять, якщо грошей нема куди дівати. Адже Росія - щедрая душа! З кишені Волгаря виймуть і віддадуть українцю на Донбасі.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 21 жов, 2019 15:46, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.