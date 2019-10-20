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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4329433043314332 Додано: Пон 21 жов, 2019 15:43 Волгарь написав: Вы, голубчик, увы, НЕВЕЖДА. Вы, голубчик, увы, НЕВЕЖДА.

А ви ідіот.

Переписав свій пост вище.

Те що він був відомим письменником не означає що він любив Україну. І це навіть не означає, що він писав правду(про Україну).



"Хто такий Булгаков" - малось на увазі хто він такий, щоб не сумніватись в його об'єктивності. Але вам легше образити людину ніж зрозуміти зміст його слів. А ви ідіот.Переписав свій пост вище.Те що він був відомим письменником не означає що він любив Україну. І це навіть не означає, що він писав правду(про Україну). Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 21 жов, 2019 15:46, всього редагувалось 1 раз. andrijk777

Повідомлень: 1661 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 15:44 budivelnik написав: kalinavalera1 написав: budivelnik написав: А Росія.яка позиціонує себе захисницею російськомовного населення(а не українських територій) - нехай створює для тих хто хоче жити по російським законом, умови для їх переселення на російську територію А Росія.яка позиціонує себе захисницею російськомовного населення(а не українських територій) - нехай створює для тих хто хоче жити по російським законом, умови для їх переселення на російську територію Дуже справедливо. За чим же зупинка?! Накажіть їм та й годі. Мене обурюють проплачені писаки - які пишуть дурні несінитниці - щоб вигадувати приводи розкрадати український ресурс . Бо перемогти РФ при нашому ресурсі сьогодні - ми не змогли за 5 років, так РФ ще не кинула на нас свою армію. А ось ресурс України свої "захисники" вже розікрали велечезний. То може пишіть щось таке реалістичне - бо тут фінансовий форум - то рахуйте кошти та ресурси !!! То Пишить як вклади кошти та людські ресурси - щоб перемогти ? Якщо такої можливості та таких ресурсів в нас немає - то давайте не розкрадати залишки ресурсу - під дурнуватими поиводами " а ля Сорос", а накопичувати реальний ресурс для реальної перемоги ! Дуже справедливо. За чим же зупинка?! Накажіть їм та й годі. Мене обурюють проплачені писаки - які пишуть дурні несінитниці - щоб вигадувати приводи розкрадати український ресурс . Бо перемогти РФ при нашому ресурсі сьогодні - ми не змогли за 5 років, так РФ ще не кинула на нас свою армію. А ось ресурс України свої "захисники" вже розікрали велечезний. То може пишіть щось таке реалістичне - бо тут фінансовий форум - то рахуйте кошти та ресурси !!! То Пишить як вклади кошти та людські ресурси - щоб перемогти ? Якщо такої можливості та таких ресурсів в нас немає - то давайте не розкрадати залишки ресурсу - під дурнуватими поиводами " а ля Сорос", а накопичувати реальний ресурс для реальної перемоги ! Ресурси пораховані чудово і вкладені ефективно

1 Ми обороняємось і не нападаємо при цьому не дозволяючи розширювати захоплені території

Оборона завжди коштувала в рази менше нападу

2 Ми заручились підтримкою НАТівських країн , для яких втратити на нашу допомогу всього 1 млрд доларів в рік _що слону дробинка... але при цьому в п1 описано що вартість оборони в рази менша вартості нападу,отже

4 млрд наш військовий бюджет +1 млрд спонсорських* в рази=15-30 млрд доларів щорічних втрат для росії.



Хто там ще щось розскаже про фінансовий форум і про не правильність наших дій? Ресурси пораховані чудово і вкладені ефективно1 Ми обороняємось і не нападаємо при цьому не дозволяючи розширювати захоплені територіїОборона завжди коштувала в рази менше нападу2 Ми заручились підтримкою НАТівських країн , для яких втратити на нашу допомогу всього 1 млрд доларів в рік _що слону дробинка... але при цьому в п1 описано що вартість оборони в рази менша вартості нападу,отже4 млрд наш військовий бюджет +1 млрд спонсорських* в рази=15-30 млрд доларів щорічних втрат для росії.Хто там ще щось розскаже про фінансовий форум і про не правильність наших дій?

Не вірний підрахунок. "спонсорсьу допомогу" - ще віддавати з процентами ? Ссилочку будь ласка ? Покладатися на "спонсорьку допомогу" - безглуздо, бо вона не планова та не є обов"язкова - то може бути не перерахована, як було вже багато разів. Пам"ятаєте Будапештську угоду ? Нам було багато о обіцяно, та мало що виконано. Спонсори завжди вимагають послуги - бо спонсор - це не благодійник. Всі ці послуги - які від нас вимагають спонсори - ведуть до зубожуння та скорочення чисельності населення Украиїни - та зменшують наш ресурс. Утримувати кордон - потрібно, але в найближчий час буде нукму це робити. Працездатні виїжджають за кордон. А розвиток промисловосты не передбачений зовсім. Ви под патріотичним приводом - агітуєте за розкрадання ресурсу та розвал економіки. Бо у новому бюджеті передбачено ще на багато збільшення коштів на оборону - та заплановано ще зменшення статків громалян та геноцид пенсіонерів. Цього вимагають "спонсори" за "безкоштовну" допомогу. То ссилочку - про цю спонсорську допомогу - яка умовою для позики у борг під проценти - вимагає геноцид ? Не вірний підрахунок. "спонсорсьу допомогу" - ще віддавати з процентами ? Ссилочку будь ласка ? Покладатися на "спонсорьку допомогу" - безглуздо, бо вона не планова та не є обов"язкова - то може бути не перерахована, як було вже багато разів. Пам"ятаєте Будапештську угоду ? Нам було багато о обіцяно, та мало що виконано. Спонсори завжди вимагають послуги - бо спонсор - це не благодійник. Всі ці послуги - які від нас вимагають спонсори - ведуть до зубожуння та скорочення чисельності населення Украиїни - та зменшують наш ресурс. Утримувати кордон - потрібно, але в найближчий час буде нукму це робити. Працездатні виїжджають за кордон. А розвиток промисловосты не передбачений зовсім. Ви под патріотичним приводом - агітуєте за розкрадання ресурсу та розвал економіки. Бо у новому бюджеті передбачено ще на багато збільшення коштів на оборону - та заплановано ще зменшення статків громалян та геноцид пенсіонерів. Цього вимагають "спонсори" за "безкоштовну" допомогу. То ссилочку - про цю спонсорську допомогу - яка умовою для позики у борг під проценти - вимагає геноцид ? kalinavalera1

Повідомлень: 4950 З нами з: 07.05.11 Подякував: 661 раз. Подякували: 507 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4329433043314332 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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