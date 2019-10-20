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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4329433043314332
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 15:43

  Волгарь написав:Вы, голубчик, увы, НЕВЕЖДА.

А ви ідіот.
Переписав свій пост вище.
Те що він був відомим письменником не означає що він любив Україну. І це навіть не означає, що він писав правду(про Україну).

"Хто такий Булгаков" - малось на увазі хто він такий, щоб не сумніватись в його об'єктивності. Але вам легше образити людину ніж зрозуміти зміст його слів.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 21 жов, 2019 15:46, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 15:44

  budivelnik написав:
  kalinavalera1 написав:
  budivelnik написав:А Росія.яка позиціонує себе захисницею російськомовного населення(а не українських територій) - нехай створює для тих хто хоче жити по російським законом, умови для їх переселення на російську територію
Дуже справедливо. За чим же зупинка?! Накажіть їм та й годі. Мене обурюють проплачені писаки - які пишуть дурні несінитниці - щоб вигадувати приводи розкрадати український ресурс . Бо перемогти РФ при нашому ресурсі сьогодні - ми не змогли за 5 років, так РФ ще не кинула на нас свою армію. А ось ресурс України свої "захисники" вже розікрали велечезний. То може пишіть щось таке реалістичне - бо тут фінансовий форум - то рахуйте кошти та ресурси !!! То Пишить як вклади кошти та людські ресурси - щоб перемогти ? Якщо такої можливості та таких ресурсів в нас немає - то давайте не розкрадати залишки ресурсу - під дурнуватими поиводами " а ля Сорос", а накопичувати реальний ресурс для реальної перемоги !
Ресурси пораховані чудово і вкладені ефективно
1 Ми обороняємось і не нападаємо при цьому не дозволяючи розширювати захоплені території
Оборона завжди коштувала в рази менше нападу
2 Ми заручились підтримкою НАТівських країн , для яких втратити на нашу допомогу всього 1 млрд доларів в рік _що слону дробинка... але при цьому в п1 описано що вартість оборони в рази менша вартості нападу,отже
4 млрд наш військовий бюджет +1 млрд спонсорських* в рази=15-30 млрд доларів щорічних втрат для росії.

Хто там ще щось розскаже про фінансовий форум і про не правильність наших дій?

Не вірний підрахунок. "спонсорсьу допомогу" - ще віддавати з процентами ? Ссилочку будь ласка ? Покладатися на "спонсорьку допомогу" - безглуздо, бо вона не планова та не є обов"язкова - то може бути не перерахована, як було вже багато разів. Пам"ятаєте Будапештську угоду ? Нам було багато о обіцяно, та мало що виконано. Спонсори завжди вимагають послуги - бо спонсор - це не благодійник. Всі ці послуги - які від нас вимагають спонсори - ведуть до зубожуння та скорочення чисельності населення Украиїни - та зменшують наш ресурс. Утримувати кордон - потрібно, але в найближчий час буде нукму це робити. Працездатні виїжджають за кордон. А розвиток промисловосты не передбачений зовсім. Ви под патріотичним приводом - агітуєте за розкрадання ресурсу та розвал економіки. Бо у новому бюджеті передбачено ще на багато збільшення коштів на оборону - та заплановано ще зменшення статків громалян та геноцид пенсіонерів. Цього вимагають "спонсори" за "безкоштовну" допомогу. То ссилочку - про цю спонсорську допомогу - яка умовою для позики у борг під проценти - вимагає геноцид ?
kalinavalera1
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