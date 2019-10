Додано: Пон 21 жов, 2019 17:29

Ой+ написав: Бидло тішиться гумору. Ну що ж якою мірою міряють, такою щоб і їм відмірялось і якщо їм спалять хату чи зіб'є машина, хай це потішить 73 % маси.

А як це впливає на економіку, то навіть



- Для внешних инвесторов это выглядит очень плохо. Объясню почему. Большинство внешних инвесторов воспринимают Гонтареву как выдающегося реформатора. Под ее руководством, НБУ перешел на гибкое курсообразования и инфляционное таргетирование. Это технические термины, описывающие, каким образом НБУ сегодня принимает решения. Новый тип принятия решений позволил, по мнению экспертов и инвесторов (и я согласен), обеспечить низкую инфляцию и стабильность курса сегодня. В то же время, по мнению внешних наблюдателей, Гонтарева находит под давлением от Коломойского из-за решения по Приватбанка. Также они не понимают насколько независимым от Коломойского и других олигархов сегодняшняя власть. 95 квартал ассоциируется с властью. И шутки против Гонтаревой могут и будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью. Это может быть несправедливо, но такова реальность. Поэтому, номер 95 квартала о Гонтаревой прямым образом влияет на инвестиционный климат в Украине и это влияние отрицательное, - в Фейсбуке. https://kp.ua/politics/649907-mynystr-k ... 5-kvartala Тимофей Милованов:- Для внешних инвесторов это выглядит очень плохо. Объясню почему. Большинство внешних инвесторов воспринимают Гонтареву как выдающегося реформатора. Под ее руководством, НБУ перешел на гибкое курсообразования и инфляционное таргетирование. Это технические термины, описывающие, каким образом НБУ сегодня принимает решения. Новый тип принятия решений позволил, по мнению экспертов и инвесторов (и я согласен), обеспечить низкую инфляцию и стабильность курса сегодня. В то же время, по мнению внешних наблюдателей, Гонтарева находит под давлением от Коломойского из-за решения по Приватбанка. Также они не понимают насколько независимым от Коломойского и других олигархов сегодняшняя власть. 95 квартал ассоциируется с властью. И шутки против Гонтаревой могут и будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью. Это может быть несправедливо, но такова реальность. Поэтому, номер 95 квартала о Гонтаревой прямым образом влияет на инвестиционный климат в Украине и это влияние отрицательное, - в Фейсбуке. Бидло тішиться гумору. Ну що ж якою мірою міряють, такою щоб і їм відмірялось і якщо їм спалять хату чи зіб'є машина, хай це потішить 73 % маси.А як це впливає на економіку, то навіть

не такий він і тупий це Міловашка, оказуєццо не такий він і тупий це Міловашка, оказуєццо

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/