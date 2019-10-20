Додано: Пон 21 жов, 2019 17:41

pesikot написав: PPS. Зеленский умотал в Японию на 4 дня. Спели песню. Хм, от чего они пытаются отвлечь внимание всех нас PPS. Зеленский умотал в Японию на 4 дня. Спели песню. Хм, от чего они пытаются отвлечь внимание всех нас

Вы считаете , что его отсутствие что-то изменит ? От перемены разных фамилий и присутствия -отсутствия ничего не меняется, если кукловод остается прежний. А кукловод включил режим ПОРОХ2-ТУРБО. так что куда кто уедет, кого заменят - шило на мыло - не суть. Они винтики в системе - только чуть обновили декорации для полных идиотов - типа - ввели шоу на "самокате" , выход с шаурмой, и даже легкая эротика - купание в фонтане , сценка "купание на пляже", дефиле в шортах Назовите мне 3- 4 отличия экономических и политических - в стране при Порохе и при Зеле ? Я не про вранье, которое нам обещают, а про факты ? Кстати, когда толкуют , якобы премьерминистра назначает не президент , а избирает Зрада - это явная ложь. Кто знал одноклассника и кума Порошенка Гройсмана кроме самого Пороха ? Его никто даже и не знал. Аналогично Гончарук. Кто его знает даже сегодня ? Прямую ответственность за него несет тот, кто его рекомендовал и продавил и посадил на "самокат".