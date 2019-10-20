Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ой+ написав:чи зіб'є машина, хай це потішить 73 % маси.
- тут вже писали, але ніхто так і не прокоментував: ... ну а як же ролик, де камаз збиває Зе? - тут граєм - тут не граєм... - а тут рибу завертаєм?
....і головне, що офтоп-ііілять багато форумчан, а винуватий, як завжди, Долярчик (я що тут - невістка? )
motosmile написав:Как не жаль, но ветка уже давно засрана долярчиком
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Ой+ написав:Бидло тішиться гумору. Ну що ж якою мірою міряють, такою щоб і їм відмірялось і якщо їм спалять хату чи зіб'є машина, хай це потішить 73 % маси. А як це впливає на економіку, то навіть
Тимофей Милованов: - Для внешних инвесторов это выглядит очень плохо. Объясню почему. Большинство внешних инвесторов воспринимают Гонтареву как выдающегося реформатора. Под ее руководством, НБУ перешел на гибкое курсообразования и инфляционное таргетирование. Это технические термины, описывающие, каким образом НБУ сегодня принимает решения. Новый тип принятия решений позволил, по мнению экспертов и инвесторов (и я согласен), обеспечить низкую инфляцию и стабильность курса сегодня. В то же время, по мнению внешних наблюдателей, Гонтарева находит под давлением от Коломойского из-за решения по Приватбанка. Также они не понимают насколько независимым от Коломойского и других олигархов сегодняшняя власть. 95 квартал ассоциируется с властью. И шутки против Гонтаревой могут и будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью. Это может быть несправедливо, но такова реальность. Поэтому, номер 95 квартала о Гонтаревой прямым образом влияет на инвестиционный климат в Украине и это влияние отрицательное, - в Фейсбуке. https://kp.ua/politics/649907-mynystr-k ... 5-kvartala
не такий він і тупий це Міловашка, оказуєццо
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Тоді ж, у грудні 1917 року, Михайло Опанасович намагався піти з армії та спеціально для цього поїхав у Москву просити про демобілізацію.
У ніч з 2 на 3 лютого 1919 року Булгакова мобілізували в армію УНР, звідки він дезертирував
Уже 12 вересня Михайла Булгакова мобілізували до лав білої армії
Існує також версія, що наприкінці серпня того ж року лікаря все ж мобілізували до лав Червоної Армії, з якою він покинув місто до 14—16 жовтня, коли у ході боїв на вулицях Києва або перейшов до лав Збройних Сил Півдня Росії, або ж потрапив у полон до них. У лавах „білих“ він став начальником санітарного околотка 3-го Терського козачого полку
.....
Письменник та його родина тяжко переживали перші роки становлення комуністичної влади. Однак, чим далі, тим легше було жити.
Вже 20 квітня 1923 року Михайло Опанасович став членом Всеросійської спілки письменників
.....
Завдяки листу, написаному уряду, влада відреагувала на заклик письменника і вже 18 квітня 1930 року Булгакову особисто подзвонив секретар Центрального комітету ВКП(б), Йосип „Сталін“ Джугашвілі. Після розмови з комуністичним діячем митця призначили режисером-асистентом Московського художнього академічного театру.
Коротше, цікава така біографія. Вже в 1917 році говорив тільки по-російськи(його цитати). Воював проти України(УНР) і по-швидкому злиняв в Москву, коли в Україні стало гаряче. Говорив зі Сталіним і успішно пережив всі "чистки" аж до 1940 року(рік смерті, по хворобі). Мав трьох дружин і жодної дитини. Нічого УКРАЇНСЬКОГО у нього не було. Так, твори його відомі, але "отчизна" у нього одна - Російська імперія(пізніше СССР).
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 21 жов, 2019 17:55, всього редагувалось 3 разів.
pesikot написав:PPS. Зеленский умотал в Японию на 4 дня. Спели песню. Хм, от чего они пытаются отвлечь внимание всех нас
Вы считаете , что его отсутствие что-то изменит ? От перемены разных фамилий и присутствия -отсутствия ничего не меняется, если кукловод остается прежний. А кукловод включил режим ПОРОХ2-ТУРБО. так что куда кто уедет, кого заменят - шило на мыло - не суть. Они винтики в системе - только чуть обновили декорации для полных идиотов - типа - ввели шоу на "самокате" , выход с шаурмой, и даже легкая эротика - купание в фонтане , сценка "купание на пляже", дефиле в шортах Назовите мне 3- 4 отличия экономических и политических - в стране при Порохе и при Зеле ? Я не про вранье, которое нам обещают, а про факты ? Кстати, когда толкуют , якобы премьерминистра назначает не президент , а избирает Зрада - это явная ложь. Кто знал одноклассника и кума Порошенка Гройсмана кроме самого Пороха ? Его никто даже и не знал. Аналогично Гончарук. Кто его знает даже сегодня ? Прямую ответственность за него несет тот, кто его рекомендовал и продавил и посадил на "самокат".
freeze написав:Итить, премьер еще и нетрадиционный премьер. Лжедоцент, лжедоктор наук, любитель правых групп. Прямо Дитя порока какое то.
Что то у меня чувство, что мы с ним не отпразднуем увеличение ВВП на 40 процентов. Заменят раньше.
Ставлю на то, что даже +10% не отпразднуем. На месте Зеленского я бы сливал Гончарука уже. Да, быть может, есть еще в загашнике собаки, которых можно на него повесить при увольнении, скажем, непосредственно перед местными выборами. Но рейтинг ведь небезразмерный - его уже сейчас нужно спасать!
PS: похоже, в учебники войдет не только сверхуспешная избирательная кампания, но и сверхпровальная пост-избирательная
freeze написав:Итить, премьер еще и нетрадиционный премьер.
ОДна новость лучше другой
Бывший народный депутат Игорь Мосийчук обвинил премьер-министра Украины Алексея Гончарука в сексуальных домогательствах к сотрудникам. Соответствующее заявление Мосийчук обнародовал на своей странице в Facebook.
Мосийчук утверждает, что "сын его знакомого", который устроился на работу в аппарат премьера, пожаловался на сексуальные домогательства. Мосийчук привел диалог парня со своим отцом:
- он ко мне приставал... - кто он? - кто? кто? премьер... - и как приставал? - как? как? прямо приставал, домогался интимных отношений со мной...
"Сразу скажу, - мне безразлична сексуальная ориентация премьера. Ею пусть занимаются правые, которые приглашают этого человека на свои мероприятия и концерты. Меня же интересует, чтобы премьер работал в интересах Украины и украинцев и не нарушал действующее законодательство.
И вот тут проблема. Действия премьер-министра по домогательствам к подчиненному нарушают нормы международного права и подпадают под действие уголовного кодекса Украины...Пока убеждаю парня и родителей дать публичные показания...", - добавил Мосийчук.
Отметим, никаких доказательств или имен Мосийчук не привел.
Актер и бывший тренер "Лиги смеха" Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Об этом Сивохо сообщил на своей странице в Facebook и опубликовал фото удостоверения. https://112.ua/glavnye-novosti/eks-tren ... 11901.html
де фотка ксіви Сівохи?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
kalinavalera1 написав:Есть две страны мира - где природные богатства - принадлежат не гражданам страны - а "захватчикам" этого ресурса. Эти две страны Украина и Россия. Во всех странах мира к примеру газ - принадлежит населению страны. И каждый младенец получает прибыль - от продажи своего газа. так хоть при монархии, хоть при капитализме, хоть при эмире. А у нас мало того , что промышленники не платят нам за пользование нашим национальным ресурсом ,
Я не знаю як там в росії ділять... але 1 Газ продає на 100% Державна компанія і 100% прибутку+акцизи+ПДВ+ПДФО+ЄСВ - ця компанія платить в Держбюджет 2 Продажна ціна газу видобутого в Україні=150 млрд грн Нафтогаз платить в рік в Держбюджет приблизно 120 млрд грн різних податків/зборів 3 Таким чином 80% від ціни видобутого газу через Держбюджет повертається громадянам України у вигляді субсидій-пенсій-освіти-медицини-охорони життя
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
kalinavalera1 написав:Есть две страны мира - где природные богатства - принадлежат не гражданам страны - а "захватчикам" этого ресурса. Эти две страны Украина и Россия. Во всех странах мира к примеру газ - принадлежит населению страны. И каждый младенец получает прибыль - от продажи своего газа. так хоть при монархии, хоть при капитализме, хоть при эмире. А у нас мало того , что промышленники не платят нам за пользование нашим национальным ресурсом ,
Я не знаю як там в росії ділять... але 1 Газ продає на 100% Державна компанія і 100% прибутку+акцизи+ПДВ+ПДФО+ЄСВ - ця компанія платить в Держбюджет 2 Продажна ціна газу видобутого в Україні=150 млрд грн Нафтогаз платить в рік в Держбюджет приблизно 120 млрд грн різних податків/зборів 3 Таким чином 80% від ціни видобутого газу через Держбюджет повертається громадянам України у вигляді субсидій-пенсій-освіти-медицини-охорони життя
В своих расчетах ты упустил 70 млрд грн в год, которые (пока еще) дает транзит. Ну и соврал про перечисление 100% прибыли в Бюджет.
Обоснованные претензии к Нефтегазу следующие: 1) нереально раздутый штат и, соответственно, административные расходы управляющей компании; 2) нереально завышенные расходы на менеджмент, включающие миллионные зарплаты, многомиллионные парки авто и миллиардные бонусы; 3) ну и ложь ее руководства, направленная не на победу в переговорах с Газпромом, а на внутреннего потребителя, за чей счет и оплачивается банкет коболевых-витренок.
PS: из того, что очевидно на больших цифрах, но трудно доказать, не имея доступа к документации компании, это еще пункт 4) нереально высокая коррупция на закупках, не связанных с газом