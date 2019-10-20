А столько здесь писали, что Зеленский не кукла Коломойского.
И ведь думали, что Зеленский - Слуга Народа.
А вот оно чё оказывается Кто бы мог подумать
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 21 жов, 2019 18:03
А столько здесь писали, что Зеленский не кукла Коломойского.
И ведь думали, что Зеленский - Слуга Народа.
А вот оно чё оказывается Кто бы мог подумать
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 21 жов, 2019 18:06, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 21 жов, 2019 18:06
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 21 жов, 2019 18:06
Re: Політичні дискусії
21 жовтня ще день смерті Григо́рія Гу́рійовича Верьо́вки, так би мовити "вшанували" і його пам'ять.
Хто там кого грає чи ще що робить в команді Моніки це собі розбирайтесь, але:
Причому якщо до конкретного ролику відношення президента Порошенка незрозуміле і якогось фактичного підґрунтя нема, то у випадку кварталу насміхаються над людиною яка зазнала низки кримінальних загроз після того як дещо потисла казнокрадів.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 21 жов, 2019 18:08
Старые методички достали
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 21 жов, 2019 18:14
Re: Політичні дискусії
Постійні шарахання з однієї крайнощі до протилежної крайнощі членів правлячої нині команди (і тих, що в ОП, і тих, що в Раді, і тих, що в уряді і поряд з ним) з будь-якого питання (чи то по "формулі Штанмаєра", чи по ринку землі, чи по відносинам з МВФ, чи стосовно справи "Приватбанку" і колишніх власників цієї установи, чи по діяльності в країні бувших регіоналів типу Портнова і Лукаш і т.п.), а також діяльність наближених до них "діячів культури" з "Квартал 95" по цілковитому "обидлячуванню" населення призводить до того, що виникає таке відчуття, що все це робиться з однією метою: демонтаж держави Україна!
Додано: Пон 21 жов, 2019 18:17
Тіж самі відчуття
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 21 жов, 2019 18:18
Тільки цей процес розпочався не із Зеленського, а триває перманентно, при будь яких режимах.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Пон 21 жов, 2019 18:19
Re: Політичні дискусії
Без проблем
1 Українці споживають в комуналці і опаленні 100% видобутого в Україні газу
2 За видобуток Українці повинні платити чи ні?
3 Звідки візьметься прибуток ,якщо ми споживаємо все?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Пон 21 жов, 2019 18:21
Проект Небесный Иерусалим 2029.
Востаннє редагувалось andrein в Пон 21 жов, 2019 18:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 21 жов, 2019 18:24
Так, писав я про це, рік чи два тому. Ви чудово розумієте яка мета педерації на державному рівні. Просуватися на Захід, захоплюючи території зі слов"янськими народами, бо в самій мокшандіїї з цим виникли вже проблеми, зникаючий вид раси, росіянин скоро буде вузькооким. Тому запустили вірус "руського міру", який підхоплюють колаборанти-зрадники, по визначенню, всі розуміють хто ці істоти, яких московити називають своїми, а також їх треба захищати, розв"язуючи при цьому військові конфлікти. Є ще така думка, що кремль має мабуть договір таємний з Китаєм, бо ті добре освоюють населенням Сибір, відкусюючи шматки паРаші і це, як бачимо влаштовує обидві країни. Китай скоріш за все фінансово підтримує товарообігом рф, щоб далі остання здійснювала агресивні дії, війни, бо вирішується територіальна складова в обох країнах - розширення кордонів. РФ захоплює території зі слов"янським населенням, а Китай узгоджено заселяє Сибір, розширюючи теж кордони. Ану налітайте колаборанти, послухаю вас зрадників і покидьків.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 21 жов, 2019 18:28, всього редагувалось 1 раз.
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