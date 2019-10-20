RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4332433343344335>
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 18:03

  kalinavalera1 написав:
  pesikot написав:PPS. Зеленский умотал в Японию на 4 дня. Спели песню. Хм, от чего они пытаются отвлечь внимание всех нас


Вы считаете , что его отсутствие что-то изменит ? От перемены разных фамилий и присутствия -отсутствия ничего не меняется, если кукловод остается прежний.

А столько здесь писали, что Зеленский не кукла Коломойского.
И ведь думали, что Зеленский - Слуга Народа.
А вот оно чё оказывается :) Кто бы мог подумать :)
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 21 жов, 2019 18:06, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3205
З нами з: 31.08.09
Подякував: 242 раз.
Подякували: 781 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 18:06

  flyman написав:де фотка ксіви Сівохи?


Комик Сергей Сивохо стал советником секретаря СНБО (фото)
Зображення
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3205
З нами з: 31.08.09
Подякував: 242 раз.
Подякували: 781 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 18:06

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Квартал 95 и хор Веревки высмеяли Гонтареву
Номер был показан в ДР Гонтаревой. Что кагбы намекает. Наверное, это она сама "заказала" номер у Квартала. Как ранее, сама себя "сбила" и сама себе "сожгла" дом


21 жовтня ще день смерті Григо́рія Гу́рійовича Верьо́вки, так би мовити "вшанували" і його пам'ять.

  Долярчик написав:
  Ой+ написав:чи зіб'є машина, хай це потішить 73 % маси.

- тут вже писали, але ніхто так і не прокоментував:
... ну а як же ролик, де камаз збиває Зе?
- тут граєм - тут не граєм... - а тут рибу завертаєм?


Хто там кого грає чи ще що робить в команді Моніки це собі розбирайтесь, але:
Как сообщается в Telegram-канале "Команда Зеленского", за время расследования уголовного производства старший следователь по особо важным делам Главного управления Нацполиции уже собрал всю информацию относительно обвинений и предполагаемого автора видео. Автору видео грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на тот же срок.
https://www.unian.net/politics/10630617 ... zovik.html


Причому якщо до конкретного ролику відношення президента Порошенка незрозуміле і якогось фактичного підґрунтя нема, то у випадку кварталу насміхаються над людиною яка зазнала низки кримінальних загроз після того як дещо потисла казнокрадів.

Президент України Володимир Зеленський може бути причетний до скандального номеру "Кварталу 95", у якому висміяли підпал будинку ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої.
Про це у телеграм-каналі заявила журналістка Соня Кошкіна, яка пригадала зізнання шоувумен Олени Кравець про те, що Зеленський вичитує сценарії та жарти своїх колишніх колег.
"Хтось із кварталівців говорив, що Зе досі присутній в усіх чатах, а також вичитує всі сценарії. Тобто, якщо він це пропустив, для нього це норм", – написала вона. posting.php?mode=reply&f=13&t=221395
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2875
З нами з: 19.04.12
Подякував: 36 раз.
Подякували: 359 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 18:08

  kalinavalera1 написав:А "неумение" руководителей , лидеров страны договриться с РФ и создать в стране благополучную и мирную жизнь ? Пр этом наживая на войне баснословные капиталы ?

Старые методички достали :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3205
З нами з: 31.08.09
Подякував: 242 раз.
Подякували: 781 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 18:14

Re: Політичні дискусії

Постійні шарахання з однієї крайнощі до протилежної крайнощі членів правлячої нині команди (і тих, що в ОП, і тих, що в Раді, і тих, що в уряді і поряд з ним) з будь-якого питання (чи то по "формулі Штанмаєра", чи по ринку землі, чи по відносинам з МВФ, чи стосовно справи "Приватбанку" і колишніх власників цієї установи, чи по діяльності в країні бувших регіоналів типу Портнова і Лукаш і т.п.), а також діяльність наближених до них "діячів культури" з "Квартал 95" по цілковитому "обидлячуванню" населення призводить до того, що виникає таке відчуття, що все це робиться з однією метою: демонтаж держави Україна!
Кармелюк
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 575
З нами з: 26.08.12
Подякував: 207 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 18:17

  Кармелюк написав:що виникає таке відчуття, що все це робиться з однією метою: демонтаж держави Україна!

Тіж самі відчуття
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3205
З нами з: 31.08.09
Подякував: 242 раз.
Подякували: 781 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 18:18

  Кармелюк написав:Постійні шарахання з однієї крайнощі до протилежної крайнощі членів правлячої нині команди (і тих, що в ОП, і тих, що в Раді, і тих, що в уряді і поряд з ним) з будь-якого питання (чи то по "формулі Штанмаєра", чи по ринку землі, чи по відносинам з МВФ, чи стосовно справи "Приватбанку" і колишніх власників цієї установи, чи по діяльності в країні бувших регіоналів типу Портнова і Лукаш і т.п.), а також діяльність наближених до них "діячів культури" з "Квартал 95" по цілковитому "обидлячуванню" населення призводить до того, що виникає таке відчуття, що все це робиться з однією метою: демонтаж держави Україна!

Тільки цей процес розпочався не із Зеленського, а триває перманентно, при будь яких режимах.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26880
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1873 раз.
Подякували: 2062 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 18:19

Re: Політичні дискусії

  kalinavalera1 написав:И когда каждый украинец получит от продажи украинского газа прибыль - он заплатит процент налог в бюджет. Но это будет 10% , а не всю прибыль - как у него обманом отнимают.
Без проблем
1 Українці споживають в комуналці і опаленні 100% видобутого в Україні газу
2 За видобуток Українці повинні платити чи ні?
3 Звідки візьметься прибуток ,якщо ми споживаємо все?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21515
З нами з: 15.01.09
Подякував: 149 раз.
Подякували: 2165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 18:21

  pesikot написав:
  Кармелюк написав:що виникає таке відчуття, що все це робиться з однією метою: демонтаж держави Україна!

Тіж самі відчуття

Проект Небесный Иерусалим 2029.
:)

Востаннє редагувалось andrein в Пон 21 жов, 2019 18:24, всього редагувалось 1 раз.
andrein
 
Повідомлень: 370
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 18:24

  budivelnik написав:
  Волгарь написав:Поясните, пожалуйста, какой-такой неведомый украинский ресурс хотят розкрадати. Я знаю только 2 - железную руду и чернозем. Первый РФ точно не нужен - есть своя КМА. Вотороq при таких темпах посевов кукурудзы и соняшника превратится в суглинок уже через четверть века. Может есть что-то еще?
Населення -також ресурс... і ресурс якого катастрофічно не вистарчає педерації+ якщо згадати що розмножуються в ній тільки мусульмани , а з християнам в цьому питанні проблема- то не далекий той час , коли педерація змушена буде змінювати офіційну релігійну парадігму і замість Третього Риму - перетворюватись в Другий Стамбул.
Так, писав я про це, рік чи два тому. Ви чудово розумієте яка мета педерації на державному рівні. Просуватися на Захід, захоплюючи території зі слов"янськими народами, бо в самій мокшандіїї з цим виникли вже проблеми, зникаючий вид раси, росіянин скоро буде вузькооким. Тому запустили вірус "руського міру", який підхоплюють колаборанти-зрадники, по визначенню, всі розуміють хто ці істоти, яких московити називають своїми, а також їх треба захищати, розв"язуючи при цьому військові конфлікти. Є ще така думка, що кремль має мабуть договір таємний з Китаєм, бо ті добре освоюють населенням Сибір, відкусюючи шматки паРаші і це, як бачимо влаштовує обидві країни. Китай скоріш за все фінансово підтримує товарообігом рф, щоб далі остання здійснювала агресивні дії, війни, бо вирішується територіальна складова в обох країнах - розширення кордонів. РФ захоплює території зі слов"янським населенням, а Китай узгоджено заселяє Сибір, розширюючи теж кордони. Ану налітайте колаборанти, послухаю вас зрадників і покидьків.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 21 жов, 2019 18:28, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2422
З нами з: 06.01.17
Подякував: 1019 раз.
Подякували: 1033 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 4332433343344335>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (77734)
21.10.2019 19:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.