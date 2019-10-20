Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио Хто ти є? Якщо не вата, не порохобот, не ЗЕбіл? Ти де знаходишся, агов провокаторе? В якому таборі? Чекаю чітку відповідь, достатньо декілька слів, позначить себе. Якщо ти ніхто, то для мене ти воно, тобто десь збоку пусте місце, яке майже всим невдоволене.
Кармелюк написав:Постійні шарахання з однієї крайнощі до протилежної крайнощі членів правлячої нині команди (і тих, що в ОП, і тих, що в Раді, і тих, що в уряді і поряд з ним) з будь-якого питання (чи то по "формулі Штанмаєра", чи по ринку землі, чи по відносинам з МВФ, чи стосовно справи "Приватбанку" і колишніх власників цієї установи, чи по діяльності в країні бувших регіоналів типу Портнова і Лукаш і т.п.), а також діяльність наближених до них "діячів культури" з "Квартал 95" по цілковитому "обидлячуванню" населення призводить до того, що виникає таке відчуття, що все це робиться з однією метою: демонтаж держави Україна!
Тільки цей процес розпочався не із Зеленського, а триває перманентно, при будь яких режимах.
о загнув кізяк
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Перес де Куэльяр написав:зникаючий вид раси, росіянин скоро буде вузькооким. Тому запустили вірус "руського міру", який підхоплюють колаборанти-зрадники, по визначенню, всі розуміють хто ці істоти, яких московити називають своїми, а також їх треба захищати, розв"язуючи при цьому військові конфлікти. Є ще така думка, що кремль має мабуть договір таємний з Китаєм, бо ті добре освоюють населенням Сибір, відкусюючи шматки
То ви вважаєте , що ваші пости "патріотичні" ? Як би так - то вас хвилював би добробут та лад в українців. А вас турбує - хто пограбує українців? Гіршого лиха = крім РФ в нас немає ? То ви не бачите - що завдяки дурноватому та вороватиму керівництву країни - країна стала слабка - та її "має" кожен хто забажає? Що проблема не в "поганих росіянах " а у слабкості та злиднях України ? У тому що Україну грабуть " свої патріоти" ? І грабують її не росіяне в першу Чергу.