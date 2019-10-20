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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4332433343344335
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 18:26

  Карме[quote]люк написав:діяльність наближених до них "діячів культури" з "Квартал 95" по цілковитому "обидлячуванню" населення


Шутка про "сгоревшую хату", конечно, несмешная и неэтичная. Но точно не порохоботам, смеявшимся над "сгоревшей ватой", об этом заикаться...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 18:36

  andrein написав:
  pesikot написав:
  Кармелюк написав:що виникає таке відчуття, що все це робиться з однією метою: демонтаж держави Україна!

Тіж самі відчуття

Проект Небесный Иерусалим 2029.
:)

у нас есть настоящие "патриоты", а не всякие там булгаковы...
На уровне с Аль-Каидой - в США требуют признать "Азов" террористической организацией
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 18:37

zРадио Хто ти є? Якщо не вата, не порохобот, не ЗЕбіл? Ти де знаходишся, агов провокаторе? В якому таборі?
Чекаю чітку відповідь, достатньо декілька слів, позначить себе.
Якщо ти ніхто, то для мене ти воно, тобто десь збоку пусте місце, яке майже всим невдоволене.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 18:39

  zРадио написав:
  Карме[quote]люк написав:діяльність наближених до них "діячів культури" з "Квартал 95" по цілковитому "обидлячуванню" населення


Шутка про "сгоревшую хату", конечно, несмешная и неэтичная. Но точно не порохоботам, смеявшимся над "сгоревшей ватой", об этом заикаться...

Примеры в студию о смехе над "сгоревшей вате" ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 18:41

kalinavalera1
Мокшань, не старайся говорить по-украински, у тебя не получается.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 18:42

  pesikot написав:
  flyman написав:де фотка ксіви Сівохи?


Комик Сергей Сивохо стал советником секретаря СНБО (фото)
Зображення

как стать звіздуном

хароший ліфт.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 18:46

  Козак-характерник написав:
  Кармелюк написав:Постійні шарахання з однієї крайнощі до протилежної крайнощі членів правлячої нині команди (і тих, що в ОП, і тих, що в Раді, і тих, що в уряді і поряд з ним) з будь-якого питання (чи то по "формулі Штанмаєра", чи по ринку землі, чи по відносинам з МВФ, чи стосовно справи "Приватбанку" і колишніх власників цієї установи, чи по діяльності в країні бувших регіоналів типу Портнова і Лукаш і т.п.), а також діяльність наближених до них "діячів культури" з "Квартал 95" по цілковитому "обидлячуванню" населення призводить до того, що виникає таке відчуття, що все це робиться з однією метою: демонтаж держави Україна!

Тільки цей процес розпочався не із Зеленського, а триває перманентно, при будь яких режимах.

о загнув кізяк
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 18:48

Re: Політичні дискусії

  Перес де Куэльяр написав:зникаючий вид раси, росіянин скоро буде вузькооким. Тому запустили вірус "руського міру", який підхоплюють колаборанти-зрадники, по визначенню, всі розуміють хто ці істоти, яких московити називають своїми, а також їх треба захищати, розв"язуючи при цьому військові конфлікти. Є ще така думка, що кремль має мабуть договір таємний з Китаєм, бо ті добре освоюють населенням Сибір, відкусюючи шматки

То ви вважаєте , що ваші пости "патріотичні" ? Як би так - то вас хвилював би добробут та лад в українців. А вас турбує - хто пограбує українців? Гіршого лиха = крім РФ в нас немає ? То ви не бачите - що завдяки дурноватому та вороватиму керівництву країни - країна стала слабка - та її "має" кожен хто забажає? Що проблема не в "поганих росіянах " а у слабкості та злиднях України ? У тому що Україну грабуть " свої патріоти" ? І грабують її не росіяне в першу Чергу.
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