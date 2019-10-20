Шутка про "сгоревшую хату", конечно, несмешная и неэтичная. Но точно не порохоботам, смеявшимся над "сгоревшей ватой", об этом заикаться...
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 21 жов, 2019 18:26
Додано: Пон 21 жов, 2019 18:36
у нас есть настоящие "патриоты", а не всякие там булгаковы...
а шо делать?
Додано: Пон 21 жов, 2019 18:37
zРадио Хто ти є? Якщо не вата, не порохобот, не ЗЕбіл? Ти де знаходишся, агов провокаторе? В якому таборі?
Чекаю чітку відповідь, достатньо декілька слів, позначить себе.
Якщо ти ніхто, то для мене ти воно, тобто десь збоку пусте місце, яке майже всим невдоволене.
Додано: Пон 21 жов, 2019 18:39
Примеры в студию о смехе над "сгоревшей вате" ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 21 жов, 2019 18:41
kalinavalera1
Мокшань, не старайся говорить по-украински, у тебя не получается.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 21 жов, 2019 18:42
как стать звіздуном
хароший ліфт.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 21 жов, 2019 18:46
о загнув кізяк
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 21 жов, 2019 18:48
Re: Політичні дискусії
То ви вважаєте , що ваші пости "патріотичні" ? Як би так - то вас хвилював би добробут та лад в українців. А вас турбує - хто пограбує українців? Гіршого лиха = крім РФ в нас немає ? То ви не бачите - що завдяки дурноватому та вороватиму керівництву країни - країна стала слабка - та її "має" кожен ворог - хто забажає? Що проблема не в "поганих росіянах " а у слабкості та злиднях України ? У тому що Україну грабуть " свої патріоти" на довір"ї? І грабують її не росіяне в першу Чергу. Росіяне теж користуються , але не в першу Чергу. Вони треті у черзі. Росіяне не українці - то нас не зраджуть , як наше керівництво та " наші патріоти". Ви не на ту адресу обурюєтеся. Росіяне використовують наслідки зради своїх же посадовців та керівників. А чому б ні ? Якщо своїм можно - то чужим чому не можна ?
Псевдо патріотам - коли ви пишете буквально , що любите Україну - буквально це означає - ви любите проибуток від продажу землі України та наших ресурсів - це не є патріотизм, це є зрада. патріоти люблять народ України - та діють так - щоб народ мав добробут та спокій. Як що не буде українців - то не буде держави Україна. То можуть патріоти творити геноцид ? Та знищувати україгців війною та злиднями, безробіттям та пограбуванням під кодовою назвою "картирна плата", що на багато бульше за прибуток більшості українців? А населення скорочується, вимирає та драпає з України. А ті, хто люблять "землю№ України "- щоб її продати - то зрадники. Самі посудіть - як можно любити землю Уураїни , але не любити народ ? то наші патріоти люблять нашу землю без нас - без власників землі ? Так вори люблять чужу власність. Я розумію, що багатьох псевдо патріотів фінансує Сорос та ТНК США. І Сорос в нас є "головний патріот України" - він дуже полюбляє українську землю - щоб продати та збагатится. Народ України йому не потрібен для цього. Тож коли бачите такий алгоритм - то розумійте - це зрадники та крадїї.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Пон 21 жов, 2019 19:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 21 жов, 2019 19:10
"Табори"? Клеймо тебе уже нанесли - одевай колокольчик на шею. О чем с тобой говорить, если ты даже не понимаешь, как можно не принадлежать ни одному из них!
Додано: Пон 21 жов, 2019 19:16
Пригожинский ватник, ты себя уже обозначил
То будет что-то о смехе над "сгоревшей вате" ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Зараз переглядають цей форум: Перес де Куэльяр, ЛАД і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|