Додано: Пон 21 жов, 2019 18:48

Перес де Куэльяр написав: зникаючий вид раси, росіянин скоро буде вузькооким. Тому запустили вірус "руського міру", який підхоплюють колаборанти-зрадники, по визначенню, всі розуміють хто ці істоти, яких московити називають своїми, а також їх треба захищати, розв"язуючи при цьому військові конфлікти. Є ще така думка, що кремль має мабуть договір таємний з Китаєм, бо ті добре освоюють населенням Сибір, відкусюючи шматки зникаючий вид раси, росіянин скоро буде вузькооким. Тому запустили вірус "руського міру", який підхоплюють колаборанти-зрадники, по визначенню, всі розуміють хто ці істоти, яких московити називають своїми, а також їх треба захищати, розв"язуючи при цьому військові конфлікти. Є ще така думка, що кремль має мабуть договір таємний з Китаєм, бо ті добре освоюють населенням Сибір, відкусюючи шматки

То ви вважаєте , що ваші пости "патріотичні" ? Як би так - то вас хвилював би добробут та лад в українців. А вас турбує - хто пограбує українців? Гіршого лиха = крім РФ в нас немає ? То ви не бачите - що завдяки дурноватому та вороватиму керівництву країни - країна стала слабка - та її "має" кожен ворог - хто забажає? Що проблема не в "поганих росіянах " а у слабкості та злиднях України ? У тому що Україну грабуть " свої патріоти" на довір"ї? І грабують її не росіяне в першу Чергу. Росіяне теж користуються , але не в першу Чергу. Вони треті у черзі. Росіяне не українці - то нас не зраджуть , як наше керівництво та " наші патріоти". Ви не на ту адресу обурюєтеся. Росіяне використовують наслідки зради своїх же посадовців та керівників. А чому б ні ? Якщо своїм можно - то чужим чому не можна ?Псевдо патріотам - коли ви пишете буквально , що любите Україну - буквально це означає - ви любите проибуток від продажу землі України та наших ресурсів - це не є патріотизм, це є зрада. патріоти люблять народ України - та діють так - щоб народ мав добробут та спокій. Як що не буде українців - то не буде держави Україна. То можуть патріоти творити геноцид ? Та знищувати україгців війною та злиднями, безробіттям та пограбуванням під кодовою назвою "картирна плата", що на багато бульше за прибуток більшості українців? А населення скорочується, вимирає та драпає з України. А ті, хто люблять "землю№ України "- щоб її продати - то зрадники. Самі посудіть - як можно любити землю Уураїни , але не любити народ ? то наші патріоти люблять нашу землю без нас - без власників землі ? Так вори люблять чужу власність. Я розумію, що багатьох псевдо патріотів фінансує Сорос та ТНК США. І Сорос в нас є "головний патріот України" - він дуже полюбляє українську землю - щоб продати та збагатится. Народ України йому не потрібен для цього. Тож коли бачите такий алгоритм - то розумійте - це зрадники та крадїї.