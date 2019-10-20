Додано: Пон 21 жов, 2019 19:29

pesikot написав: kalinavalera1

Мокшань, не старайся говорить по-украински, у тебя не получается. Мокшань, не старайся говорить по-украински, у тебя не получается.

У мойому місті - мільйоннику - не знайшлося більш обізнаних в українській мові та культурі - ніж я - мене запросили , я навіть організлвув обласний конкурс патріотів - хто сам знає українську мову та конкурс родин, де в сім"ях українську мову знають батьки і діти. Не суржик. Прикро що в нас це були раніше постанови , де за не велику платню - найманці виконовали ролі бездітних родин , знаючих українську мову. То я бачу який ти "патріот" ! Навіть мову не знаєш? Добробут українців не потрібен - це вірна ознака зрадника ? Потрібно тобі війну , щоб крали не росіяне, а свої зрадники українські та й Сорос долучився у купі до корита ?Якщо знайдеш помилку - то це доказ - що я не користуюся перекладачем. А помиляюся - від обурення. До того ж - українська не моя рідна мова. Але в мене в родині розмовляли та знали - поважали українську мову теж. Це не про тебе так ?