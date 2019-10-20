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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4334433543364337>
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 19:23

  pesikot написав:Пригожинский ватник, ты себя уже обозначил :)


Бан провокатору будет, уважаемые модераторы?

  pesikot написав:То будет что-то о смехе над "сгоревшей вате" ?


Будет. Пересмотри свои любимые "Вата-шоу" Андрея Полтавы
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 19:25

Re: Політичні дискусії

Порошенко: История с Кадыровым показала, что Квартал умеет извиняться
Пятый президент Украины напомнил руководителям 95 квартала про инцидент с Кадыровым, когда Зеленский извинялся за шутку перед чеченским лидером и посоветовал извиниться перед хором Веревки, зрителями и Гонтаревой.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 19:26

zРадио
Провокатор у нас тут ты.
Врёшь и ссылок не приводишь.
А когда тебя макают в твоё же враньё, начинаешь что-то говорит о бане, о модераторах :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 19:28

  Кармелюк написав:Постійні шарахання з однієї крайнощі до протилежної крайнощі членів правлячої нині команди (і тих, що в ОП, і тих, що в Раді, і тих, що в уряді і поряд з ним) з будь-якого питання (чи то по "формулі Штанмаєра", чи по ринку землі, чи по відносинам з МВФ, чи стосовно справи "Приватбанку" і колишніх власників цієї установи, чи по діяльності в країні бувших регіоналів типу Портнова і Лукаш і т.п.), а також діяльність наближених до них "діячів культури" з "Квартал 95" по цілковитому "обидлячуванню" населення призводить до того, що виникає таке відчуття, що все це робиться з однією метою: демонтаж держави Україна!

Не шукайте кішку в темній кімнаті, особливо якщо її там немає.
Не потрібно шукати зради чи змови там де її немає.
Шарахання відбуваються через некомпетентність і недосвідченість нової влади.
Зеленський прийшов до влади - ви можете озвучити його програму? Ні, напевне. Бо немає ніякої програми. (між іншим в Порошенка сяка-така програма була)
Тоді чому 73% за нього голосували?
Бо не потрібна людям ніякі програми!!! Вони хочуть щоб прийшла людина і "всьо порішала" і життя стало краще.
А немає програми - це означає що рішення приймаються "на ходу", тобто не з погляду стратегічних чи глобальних інтересів України, а задля тимчасових вигод.
Ось і все пояснення.
Ніхто ніякого демонтажу держави Україна не прагне. Все складається з маленьких кроків, які робляться під впливом тимчасових обставин.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 21 жов, 2019 19:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 19:29

  pesikot написав:kalinavalera1
Мокшань, не старайся говорить по-украински, у тебя не получается.
У мойому місті - мільйоннику - не знайшлося більш обізнаних в українській мові та культурі - ніж я - мене запросили , я навіть організлвув обласний конкурс патріотів - хто сам знає українську мову та конкурс родин, де в сім"ях українську мову знають батьки і діти. Не суржик. Прикро що в нас це були раніше постанови , де за не велику платню - найманці виконовали ролі бездітних родин , знаючих українську мову. То я бачу який ти "патріот" ! Навіть мову не знаєш? Добробут українців не потрібен - це вірна ознака зрадника ? Потрібно тобі війну , щоб крали не росіяне, а свої зрадники українські та й Сорос долучився у купі до корита ? :mrgreen: Якщо знайдеш помилку - то це доказ - що я не користуюся перекладачем. А помиляюся - від обурення. До того ж - українська не моя рідна мова. Але в мене в родині розмовляли та знали - поважали українську мову теж. Це не про тебе так ?
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 19:44

  pesikot написав:А когда тебя макают в твоё же враньё, начинаешь что-то говорит о бане, о модераторах :)


О бане и модераторах я говорил именно макая тебя в твое вранье :mrgreen:

  pesikot написав:Врёшь и ссылок не приводишь.


Ты врешь, что я якобы вру :D Да, ссылку я не дам, потому что в этом информационном дерьме колупаться не собираюсь. Но память у меня отличная - Полтава высмеивал заживо сгоревших в Одессе неоднократно!
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 21 жов, 2019 19:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 19:45

  kalinavalera1 написав:У мойому місті - мільйоннику - не знайшлося більш обізнаних в українській мові та культурі - ніж я -

В моєму місті
  kalinavalera1 написав:мене запросили , я навіть організлвув обласний конкурс патріотів - хто сам знає українську мову та конкурс родин, де в сім"ях українську мову знають батьки і діти.

Організовував
Гугл-переводчик :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 19:48

  zРадио написав:Ты врешь, что я якобы вру :D Да, ссылку я не дам, потому что в этом информационном дерьме колупаться не собираюсь. Но память у меня отличная - Полтава высмеивал заживо сгоревших в Одессе неоднократно!

Память отличная, но ссылок нет :) Значит, никто не высмеивал заживо сгоревших в Одессе. И ты соврал.
При этом помнишь свои посты за январь-февраль-март 2019 года :)
А тут, как отшибло память. "Тут помню, тут не помню" :)
Пригожинский писака :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:03

  pesikot написав:Память отличная, но ссылок нет :) Значит, никто не высмеивал заживо сгоревших в Одессе. И ты соврал.

А зашкварец все продолжает - нет ссылки, значит не было и факта, нет решения суда, значит не было и коррупции... Ну-ну. Я тебе сказал, почему нет ссылки - не умеет гугл искать внутри видеоряда! А я колупаться в говне не буду
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:06

  pesikot написав:
  zРадио написав:
  Перес де Куэльяр написав:zРадио Хто ти є? Якщо не вата, не порохобот, не ЗЕбіл? Ти де знаходишся, агов провокаторе? В якому таборі?
Чекаю чітку відповідь, достатньо декілька слів, позначить себе.
Якщо ти ніхто, то для мене ти воно, тобто десь збоку пусте місце, яке майже всим невдоволене.


"Табори"? :mrgreen: Клеймо тебе уже нанесли - одевай колокольчик на шею. О чем с тобой говорить, если ты даже не понимаешь, как можно не принадлежать ни одному из них!

Пригожинский ватник, ты себя уже обозначил :)
То будет что-то о смехе над "сгоревшей вате" ?
Ви зрозуміли хто ці персонажі, так от чому я повернувся сюди. Жаль що один, засланий провокатор збоку все оцінює, інший вимірює шлунком і землею, зовсім не розуміючи глобальної проблеми.
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