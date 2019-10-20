Бан провокатору будет, уважаемые модераторы?
Будет. Пересмотри свои любимые "Вата-шоу" Андрея Полтавы
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 21 жов, 2019 19:23
Додано: Пон 21 жов, 2019 19:25
Re: Політичні дискусії
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 21 жов, 2019 19:26
zРадио
Провокатор у нас тут ты.
Врёшь и ссылок не приводишь.
А когда тебя макают в твоё же враньё, начинаешь что-то говорит о бане, о модераторах
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 21 жов, 2019 19:28
Не шукайте кішку в темній кімнаті, особливо якщо її там немає.
Не потрібно шукати зради чи змови там де її немає.
Шарахання відбуваються через некомпетентність і недосвідченість нової влади.
Зеленський прийшов до влади - ви можете озвучити його програму? Ні, напевне. Бо немає ніякої програми. (між іншим в Порошенка сяка-така програма була)
Тоді чому 73% за нього голосували?
Бо не потрібна людям ніякі програми!!! Вони хочуть щоб прийшла людина і "всьо порішала" і життя стало краще.
А немає програми - це означає що рішення приймаються "на ходу", тобто не з погляду стратегічних чи глобальних інтересів України, а задля тимчасових вигод.
Ось і все пояснення.
Ніхто ніякого демонтажу держави Україна не прагне. Все складається з маленьких кроків, які робляться під впливом тимчасових обставин.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 21 жов, 2019 19:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 21 жов, 2019 19:29
У мойому місті - мільйоннику - не знайшлося більш обізнаних в українській мові та культурі - ніж я - мене запросили , я навіть організлвув обласний конкурс патріотів - хто сам знає українську мову та конкурс родин, де в сім"ях українську мову знають батьки і діти. Не суржик. Прикро що в нас це були раніше постанови , де за не велику платню - найманці виконовали ролі бездітних родин , знаючих українську мову. То я бачу який ти "патріот" ! Навіть мову не знаєш? Добробут українців не потрібен - це вірна ознака зрадника ? Потрібно тобі війну , щоб крали не росіяне, а свої зрадники українські та й Сорос долучився у купі до корита ? Якщо знайдеш помилку - то це доказ - що я не користуюся перекладачем. А помиляюся - від обурення. До того ж - українська не моя рідна мова. Але в мене в родині розмовляли та знали - поважали українську мову теж. Це не про тебе так ?
Додано: Пон 21 жов, 2019 19:44
О бане и модераторах я говорил именно макая тебя в твое вранье
Ты врешь, что я якобы вру Да, ссылку я не дам, потому что в этом информационном дерьме колупаться не собираюсь. Но память у меня отличная - Полтава высмеивал заживо сгоревших в Одессе неоднократно!
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 21 жов, 2019 19:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 21 жов, 2019 19:45
В моєму місті
Організовував
Гугл-переводчик
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 21 жов, 2019 19:48
Память отличная, но ссылок нет Значит, никто не высмеивал заживо сгоревших в Одессе. И ты соврал.
При этом помнишь свои посты за январь-февраль-март 2019 года
А тут, как отшибло память. "Тут помню, тут не помню"
Пригожинский писака
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 21 жов, 2019 20:03
А зашкварец все продолжает - нет ссылки, значит не было и факта, нет решения суда, значит не было и коррупции... Ну-ну. Я тебе сказал, почему нет ссылки - не умеет гугл искать внутри видеоряда! А я колупаться в говне не буду
Додано: Пон 21 жов, 2019 20:06
Ви зрозуміли хто ці персонажі, так от чому я повернувся сюди. Жаль що один, засланий провокатор збоку все оцінює, інший вимірює шлунком і землею, зовсім не розуміючи глобальної проблеми.
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