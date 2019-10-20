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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4334433543364337
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:10

  pesikot написав:
  Долярчик написав:... ну а як же ролик, де камаз збиває Зе?
- тут граєм - тут не граєм... - а тут рибу завертаєм?

Полиция открыла производство из-за видео, на котором Зеленского "сбивает" грузовик: "Судьба автора будет несладкой"
Открываем производство на Квартал"95 ? :)
Я только - ЗА!

Отличная песня. Эта сволочь курс с 10 на 28 уронила, ограбив население Украины и уничтожив банковскую систему. В Украине 75% это государственные банки!!! Надеюсь прокуратура её из Лондона достанет
innamax2008
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:12

  zРадио написав:
  pesikot написав:Память отличная, но ссылок нет :) Значит, никто не высмеивал заживо сгоревших в Одессе. И ты соврал.

А зашкварец все продолжает - нет ссылки, значит не было и факта, нет решения суда, значит не было и коррупции... Ну-ну. Я тебе сказал, почему нет ссылки - не умеет гугл искать внутри видеоряда! А я колупаться в говне не буду

Типичная отмазка всех пригожинских. Соврать, ссылок не привести, ответить "я в говне колупаться не буду"
Лично для тебя повторяю, что я на свои сообщения даю ссылки.
Поэтому тебя и корёжит от этого, пригожинский :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:13

Re: Політичні дискусії

  andrijk777 написав:Зеленський прийшов до влади - ви можете озвучити його програму? Ні, напевне. Бо немає ніякої програми. (між іншим в Порошенка сяка-така програма була)Тоді чому 73% за нього голосували?Бо не потрібна людям ніякі програми!!! Вони хочуть щоб прийшла людина і "всьо порішала" і життя стало краще.А немає програми - це означає що рішення приймаються "на ходу", тобто не з погляду стратегічних чи глобальних інтересів України, а задля тимчасових вигод.Ось і все пояснення.Ніхто ніякого демонтажу держави Україна не прагне. Все складається з маленьких кроків, які робляться під впливом тимчасових обставин.


Последний раз редактировалось andrijk777 Пн 21 окт, 2019 19:30, всего редактировалось 1 раз



А ви не згодні - що людей не влаштовувала програма Порошенка ? Це ж так зрозуміло. Українцям потрібно сито-спокійне життя, а не війна хоч з ким , щоб мати роботу - з оплатою за неї - як в усьому світі - а не 5% від заробленного ? А "програма№ Пороха - то зрада та зубожіння нації ? Хто за це прлоголосує ? А Зеля теж продовжує саме під керівництвом Сороса. Але у Турбо режимі. Програму не озвучив - то обдурив - щоб не налякати виборців - та дурить далі, поки вдається продовжувати політику Сороса, як робив Порох. Він навіть не замовчує що отримує вказівки у посольстві США. Як і Порох. Скільки він протримається ? так він розвалює державу у турбо режимі! Бо так дешевше можно буде її розпродавати. Мета розпродати все за безцінь та обогатитися. Це традиційний алгоритм Сороса , не ми перші. тільки інши країни його виперли. А українці - гинуть. Я не був в Україні 2 тижня. Я приїхав в іншу країну у жовтні. Гриби подорожали на 30% , М"ясо курки на 40%. Днпро перетворили на болто вже 3 роки як. А ось так щоб у центрі міста валилися будинки ? Щоб у центрі міста не ходим транспорт? Зовсім ні ?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:13

  innamax2008 написав:Отличная песня. Эта сволочь курс с 10 на 28 уронила, ограбив население Украины и уничтожив банковскую систему. В Украине 75% это государственные банки!!! Надеюсь прокуратура её из Лондона достанет

За 75% государственных банков базар держать будешь ? Испанец :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:21

  pesikot написав:Типичная отмазка всех пригожинских. Соврать, ссылок не привести, ответить "я в говне колупаться не буду"
Лично для тебя повторяю, что я на свои сообщения даю ссылки.
Поэтому тебя и корёжит от этого, пригожинский :)


Лично для себя повтори :mrgreen: Вешаешь ярлык "пригожинский", но не дашь не то, что ссылку в подтверждение, а даже дедуктивно не сможешь этого доказать!

Типичная отмазка порохоботов - соврать о принадлежности оппонента стране-агрессору

PS: то, что ты - порохобот, я обосную без труда!
zРадио
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