|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 21 жов, 2019 20:10
Отличная песня. Эта сволочь курс с 10 на 28 уронила, ограбив население Украины и уничтожив банковскую систему. В Украине 75% это государственные банки!!! Надеюсь прокуратура её из Лондона достанет
-
innamax2008
-
-
- Повідомлень: 348
- З нами з: 11.04.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 жов, 2019 20:12
zРадио написав: pesikot написав:
Память отличная, но ссылок нет
Значит, никто не высмеивал заживо сгоревших в Одессе. И ты соврал.
А зашкварец все продолжает - нет ссылки, значит не было и факта, нет решения суда, значит не было и коррупции... Ну-ну. Я тебе сказал, почему нет ссылки - не умеет гугл искать внутри видеоряда! А я колупаться в говне не буду
Типичная отмазка всех пригожинских. Соврать, ссылок не привести, ответить "я в говне колупаться не буду"
Лично для тебя повторяю, что я на свои сообщения даю ссылки.
Поэтому тебя и корёжит от этого, пригожинский
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 3214
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 242 раз.
- Подякували: 782 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Пон 21 жов, 2019 20:13
andrijk777 написав:
Зеленський прийшов до влади - ви можете озвучити його програму? Ні, напевне. Бо немає ніякої програми. (між іншим в Порошенка сяка-така програма була)Тоді чому 73% за нього голосували?Бо не потрібна людям ніякі програми!!! Вони хочуть щоб прийшла людина і "всьо порішала" і життя стало краще.А немає програми - це означає що рішення приймаються "на ходу", тобто не з погляду стратегічних чи глобальних інтересів України, а задля тимчасових вигод.Ось і все пояснення.Ніхто ніякого демонтажу держави Україна не прагне. Все складається з маленьких кроків, які робляться під впливом тимчасових обставин.
Последний раз редактировалось andrijk777 Пн 21 окт, 2019 19:30, всего редактировалось 1 раз
А ви не згодні - що людей не влаштовувала програма Порошенка ? Це ж так зрозуміло. Українцям потрібно сито-спокійне життя, а не війна хоч з ким , щоб мати роботу - з оплатою за неї - як в усьому світі - а не 5% від заробленного ? А "програма№ Пороха - то зрада та зубожіння нації ? Хто за це прлоголосує ? А Зеля теж продовжує саме під керівництвом Сороса. Але у Турбо режимі. Програму не озвучив - то обдурив - щоб не налякати виборців - та дурить далі, поки вдається продовжувати політику Сороса, як робив Порох. Він навіть не замовчує що отримує вказівки у посольстві США. Як і Порох. Скільки він протримається ? так він розвалює державу у турбо режимі! Бо так дешевше можно буде її розпродавати. Мета розпродати все за безцінь та обогатитися. Це традиційний алгоритм Сороса , не ми перші. тільки інши країни його виперли. А українці - гинуть. Я не був в Україні 2 тижня. Я приїхав в іншу країну у жовтні. Гриби подорожали на 30% , М"ясо курки на 40%. Днпро перетворили на болто вже 3 роки як. А ось так щоб у центрі міста валилися будинки ? Щоб у центрі міста не ходим транспорт? Зовсім ні ?
-
kalinavalera1
-
-
- Повідомлень: 4953
- З нами з: 07.05.11
- Подякував: 661 раз.
- Подякували: 507 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 жов, 2019 20:13
innamax2008 написав:
Отличная песня. Эта сволочь курс с 10 на 28 уронила, ограбив население Украины и уничтожив банковскую систему. В Украине 75% это государственные банки!!! Надеюсь прокуратура её из Лондона достанет
За 75% государственных банков базар держать будешь ? Испанец
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 3214
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 242 раз.
- Подякували: 782 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Пон 21 жов, 2019 20:21
pesikot написав:
Типичная отмазка всех пригожинских. Соврать, ссылок не привести, ответить "я в говне колупаться не буду"
Лично для тебя повторяю, что я на свои сообщения даю ссылки.
Поэтому тебя и корёжит от этого, пригожинский
Лично для себя повтори
Вешаешь ярлык "пригожинский", но не дашь не то, что ссылку в подтверждение, а даже дедуктивно не сможешь этого доказать!
Типичная отмазка порохоботов - соврать о принадлежности оппонента стране-агрессору
PS: то, что ты - порохобот, я обосную без труда!
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 3884
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 812 раз.
- Подякували: 1906 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|