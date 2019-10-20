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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 21 жов, 2019 20:10
Отличная песня. Эта сволочь курс с 10 на 28 уронила, ограбив население Украины и уничтожив банковскую систему. В Украине 75% это государственные банки!!! Надеюсь прокуратура её из Лондона достанет
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Додано: Пон 21 жов, 2019 20:12
zРадио написав: pesikot написав:
Память отличная, но ссылок нет
Значит, никто не высмеивал заживо сгоревших в Одессе. И ты соврал.
А зашкварец все продолжает - нет ссылки, значит не было и факта, нет решения суда, значит не было и коррупции... Ну-ну. Я тебе сказал, почему нет ссылки - не умеет гугл искать внутри видеоряда! А я колупаться в говне не буду
Типичная отмазка всех пригожинских. Соврать, ссылок не привести, ответить "я в говне колупаться не буду"
Лично для тебя повторяю, что я на свои сообщения даю ссылки.
Поэтому тебя и корёжит от этого, пригожинский
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Пон 21 жов, 2019 20:13
andrijk777 написав:
Зеленський прийшов до влади - ви можете озвучити його програму? Ні, напевне. Бо немає ніякої програми. (між іншим в Порошенка сяка-така програма була)Тоді чому 73% за нього голосували?Бо не потрібна людям ніякі програми!!! Вони хочуть щоб прийшла людина і "всьо порішала" і життя стало краще.А немає програми - це означає що рішення приймаються "на ходу", тобто не з погляду стратегічних чи глобальних інтересів України, а задля тимчасових вигод.Ось і все пояснення.Ніхто ніякого демонтажу держави Україна не прагне. Все складається з маленьких кроків, які робляться під впливом тимчасових обставин.
Последний раз редактировалось andrijk777 Пн 21 окт, 2019 19:30, всего редактировалось 1 раз
А ви не згодні - що людей не влаштовувала програма Порошенка ? Це ж так зрозуміло. Українцям потрібно сито-спокійне життя, а не війна хоч з ким , щоб мати роботу - з оплатою за неї - як в усьому світі - а не 5% від заробленного ? А "програма№ Пороха - то зрада та зубожіння нації ? Хто за це прлоголосує ? А Зеля теж продовжує саме під керівництвом Сороса. Але у Турбо режимі. Програму не озвучив - то обдурив - щоб не налякати виборців - та дурить далі, поки вдається продовжувати політику Сороса, як робив Порох. Він навіть не замовчує що отримує вказівки у посольстві США. Як і Порох. Скільки він протримається ? так він розвалює державу у турбо режимі! Бо так дешевше можно буде її розпродавати. Мета розпродати все за безцінь та обогатитися. Це традиційний алгоритм Сороса , не ми перші. тільки інши країни його виперли. А українці - гинуть. Я не був в Україні 2 тижня. Я приїхав в іншу країну у жовтні. Гриби подорожали на 30% , М"ясо курки на 40%. Днпро перетворили на болто вже 3 роки як. А ось так щоб у центрі міста валилися будинки ? Щоб у центрі міста не ходим транспорт? Зовсім ні ?
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Додано: Пон 21 жов, 2019 20:13
innamax2008 написав:
Отличная песня. Эта сволочь курс с 10 на 28 уронила, ограбив население Украины и уничтожив банковскую систему. В Украине 75% это государственные банки!!! Надеюсь прокуратура её из Лондона достанет
За 75% государственных банков базар держать будешь ? Испанец
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Пон 21 жов, 2019 20:21
pesikot написав:
Типичная отмазка всех пригожинских. Соврать, ссылок не привести, ответить "я в говне колупаться не буду"
Лично для тебя повторяю, что я на свои сообщения даю ссылки.
Поэтому тебя и корёжит от этого, пригожинский
Лично для себя повтори
Вешаешь ярлык "пригожинский", но не дашь не то, что ссылку в подтверждение, а даже дедуктивно не сможешь этого доказать!
Типичная отмазка порохоботов - соврать о принадлежности оппонента стране-агрессору
PS: то, что ты - порохобот, я обосную без труда!
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Додано: Пон 21 жов, 2019 20:29
Puente написав: ЛАД написав:Борьба вокруг исторических оценок — это не борьба за прошлое, это борьба за будущее. Кого общество назначит героями в прошлом, так оно мыслит себе желаемое будущее.
Це , до речі , зовсім неправильно . Просто хтось ( це вже можна розвивати конспірологічні теорії ) розкручує питання про "помилки в історії" - і змушує країни та народи змінювати свої думки про щось . Причому частенько - через достатньо тривалий час . От , наприклад , конфедерати в США , колаборанти у Франції . Але зовсім не скрізь - найяскравіший приклад - Італія і Муссоліні . Та ж Японія , чи Іспанія ...
Так об этом и речь.
Смена героев, смена истории направлены на изменение будущего.
Кто, для чего и в какую сторону хочет менять будущее, это другой вопрос.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Пон 21 жов, 2019 20:30
pesikot написав: kalinavalera1 написав: pesikot написав:
PPS. Зеленский умотал в Японию на 4 дня. Спели песню. Хм, от чего они пытаются отвлечь внимание всех нас
Вы считаете , что его отсутствие что-то изменит ? От перемены разных фамилий и присутствия -отсутствия ничего не меняется, если кукловод остается прежний.
А столько здесь писали, что Зеленский не кукла Коломойского.
И ведь думали, что Зеленский - Слуга Народа.
А вот оно чё оказывается
Кто бы мог подумать
Думали ?! Ну нет ! Что Зеленскй марионетка Коломойского ? Да он не скрывал даже - еще до подачи документов в избирательную комиссию - не будучи даже кандидатом, пошел на "консультацию" в американское посольство. Это было на Фэйсбуке публично. Понятно , что на тот момент он был мальчик с улицы - а не представитель государства, он не был даже одним из 30 кандидатов. А посол со своей стороны не принимает решения - а только озвучивает их. Логическую цепочку постройте сами - эта позиция и статус называется "чего изволите "?. Так думал и говорил только П.П. - - вернее и он так не думал - но не мог же он спалить своего собственного куратора ? Ведь куратор у них один ? И это не Коломойский ? А что касается Коломойского - то он влияние конечно имеет на Зелю. Но главный кукловод не он. Сценарий и почерк криминальный вполне узнаваемый. Но и Коломйский свое возьмет конечно. Но в рамках , установленных куратором и кукловодом.
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Додано: Пон 21 жов, 2019 20:33
kalinavalera1 написав:
Скільки він протримається ?
Він протримається до 2024 року. Можу вам гарантувати на 99%. Якщо не буде серйозних зовнішніх чинників(війна наприклад), звичайно.
А вже в 2024 будуть нові вибори, і я зх який в нього буде рейтинг.
Тільки не смішіть мене що народ його "змете", буде революція чи ще якась фігня...
Все що ви розказуєте про зубожіння - це сміх.
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Додано: Пон 21 жов, 2019 20:34
Кармелюк написав:
Постійні шарахання з однієї крайнощі до протилежної крайнощі членів правлячої нині команди (і тих, що в ОП, і тих, що в Раді, і тих, що в уряді і поряд з ним) з будь-якого питання (чи то по "формулі Штанмаєра", чи по ринку землі, чи по відносинам з МВФ, чи стосовно справи "Приватбанку" і колишніх власників цієї установи, чи по діяльності в країні бувших регіоналів типу Портнова і Лукаш і т.п.), а також діяльність наближених до них "діячів культури" з "Квартал 95" по цілковитому "обидлячуванню" населення призводить до того, що виникає таке відчуття, що все це робиться з однією метою: демонтаж держави Україна!
ЗЕ является следствием, а не причиной.
Следствием Порошенко и Ко.
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Додано: Пон 21 жов, 2019 20:35
zРадио написав: Карме[quote]люк написав:
діяльність наближених до них "діячів культури" з "Квартал 95" по цілковитому "обидлячуванню" населення
Шутка про "сгоревшую хату", конечно, несмешная и неэтичная. Но точно не порохоботам, смеявшимся над "сгоревшей ватой", об этом заикаться...
Скільки років пройшло, а в КДБістів і їх прихвоснів нічого не змінюється. Привести приклад не може, бо сміялись не "порохоботи", а "лапті" під видом "порохоботів" - ну точно як у кінці 40-вих минулого століття: мдбешники перевдягнені в "бандерівців" або бувші "бандерівці", яких перевербували, кинуть кілька зарізаних вчителів, які приїхали із-за Збруча, в криницю, а потім звинувачують в цьому справжніх "бандерівців"...
Ти гідний учень ВУНК, НКВС, МДБ і КДБ.
Провокація, брехня, підтасовка і маніпуляція - ваше все!!!
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