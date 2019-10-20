Додано: Пон 21 жов, 2019 20:13

andrijk777 написав: Зеленський прийшов до влади - ви можете озвучити його програму? Ні, напевне. Бо немає ніякої програми. (між іншим в Порошенка сяка-така програма була)Тоді чому 73% за нього голосували?Бо не потрібна людям ніякі програми!!! Вони хочуть щоб прийшла людина і "всьо порішала" і життя стало краще.А немає програми - це означає що рішення приймаються "на ходу", тобто не з погляду стратегічних чи глобальних інтересів України, а задля тимчасових вигод.Ось і все пояснення.Ніхто ніякого демонтажу держави Україна не прагне. Все складається з маленьких кроків, які робляться під впливом тимчасових обставин.





Последний раз редактировалось andrijk777 Пн 21 окт, 2019 19:30, всего редактировалось 1 раз Зеленський прийшов до влади - ви можете озвучити його програму? Ні, напевне. Бо немає ніякої програми. (між іншим в Порошенка сяка-така програма була)Тоді чому 73% за нього голосували?Бо не потрібна людям ніякі програми!!! Вони хочуть щоб прийшла людина і "всьо порішала" і життя стало краще.А немає програми - це означає що рішення приймаються "на ходу", тобто не з погляду стратегічних чи глобальних інтересів України, а задля тимчасових вигод.Ось і все пояснення.Ніхто ніякого демонтажу держави Україна не прагне. Все складається з маленьких кроків, які робляться під впливом тимчасових обставин.Последний раз редактировалось andrijk777 Пн 21 окт, 2019 19:30, всего редактировалось 1 раз

А ви не згодні - що людей не влаштовувала програма Порошенка ? Це ж так зрозуміло. Українцям потрібно сито-спокійне життя, а не війна хоч з ким , щоб мати роботу - з оплатою за неї - як в усьому світі - а не 5% від заробленного ? А "програма№ Пороха - то зрада та зубожіння нації ? Хто за це прлоголосує ? А Зеля теж продовжує саме під керівництвом Сороса. Але у Турбо режимі. Програму не озвучив - то обдурив - щоб не налякати виборців - та дурить далі, поки вдається продовжувати політику Сороса, як робив Порох. Він навіть не замовчує що отримує вказівки у посольстві США. Як і Порох. Скільки він протримається ? так він розвалює державу у турбо режимі! Бо так дешевше можно буде її розпродавати. Мета розпродати все за безцінь та обогатитися. Це традиційний алгоритм Сороса , не ми перші. тільки інши країни його виперли. А українці - гинуть. Я не був в Україні 2 тижня. Я приїхав в іншу країну у жовтні. Гриби подорожали на 30% , М"ясо курки на 40%. Днпро перетворили на болто вже 3 роки як. А ось так щоб у центрі міста валилися будинки ? Щоб у центрі міста не ходим транспорт? Зовсім ні ?