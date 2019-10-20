RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 433543364337433843394340>
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:10

  pesikot написав:
  Долярчик написав:... ну а як же ролик, де камаз збиває Зе?
- тут граєм - тут не граєм... - а тут рибу завертаєм?

Полиция открыла производство из-за видео, на котором Зеленского "сбивает" грузовик: "Судьба автора будет несладкой"
Открываем производство на Квартал"95 ? :)
Я только - ЗА!

Отличная песня. Эта сволочь курс с 10 на 28 уронила, ограбив население Украины и уничтожив банковскую систему. В Украине 75% это государственные банки!!! Надеюсь прокуратура её из Лондона достанет
innamax2008
Аватар користувача
 
Повідомлень: 350
З нами з: 11.04.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:12

  zРадио написав:
  pesikot написав:Память отличная, но ссылок нет :) Значит, никто не высмеивал заживо сгоревших в Одессе. И ты соврал.

А зашкварец все продолжает - нет ссылки, значит не было и факта, нет решения суда, значит не было и коррупции... Ну-ну. Я тебе сказал, почему нет ссылки - не умеет гугл искать внутри видеоряда! А я колупаться в говне не буду

Типичная отмазка всех пригожинских. Соврать, ссылок не привести, ответить "я в говне колупаться не буду"
Лично для тебя повторяю, что я на свои сообщения даю ссылки.
Поэтому тебя и корёжит от этого, пригожинский :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3214
З нами з: 31.08.09
Подякував: 242 раз.
Подякували: 787 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:13

Re: Політичні дискусії

  andrijk777 написав:Зеленський прийшов до влади - ви можете озвучити його програму? Ні, напевне. Бо немає ніякої програми. (між іншим в Порошенка сяка-така програма була)Тоді чому 73% за нього голосували?Бо не потрібна людям ніякі програми!!! Вони хочуть щоб прийшла людина і "всьо порішала" і життя стало краще.А немає програми - це означає що рішення приймаються "на ходу", тобто не з погляду стратегічних чи глобальних інтересів України, а задля тимчасових вигод.Ось і все пояснення.Ніхто ніякого демонтажу держави Україна не прагне. Все складається з маленьких кроків, які робляться під впливом тимчасових обставин.


Последний раз редактировалось andrijk777 Пн 21 окт, 2019 19:30, всего редактировалось 1 раз



А ви не згодні - що людей не влаштовувала програма Порошенка ? Це ж так зрозуміло. Українцям потрібно сито-спокійне життя, а не війна хоч з ким , щоб мати роботу - з оплатою за неї - як в усьому світі - а не 5% від заробленного ? А "програма№ Пороха - то зрада та зубожіння нації ? Хто за це прлоголосує ? А Зеля теж продовжує саме під керівництвом Сороса. Але у Турбо режимі. Програму не озвучив - то обдурив - щоб не налякати виборців - та дурить далі, поки вдається продовжувати політику Сороса, як робив Порох. Він навіть не замовчує що отримує вказівки у посольстві США. Як і Порох. Скільки він протримається ? так він розвалює державу у турбо режимі! Бо так дешевше можно буде її розпродавати. Мета розпродати все за безцінь та обогатитися. Це традиційний алгоритм Сороса , не ми перші. тільки інши країни його виперли. А українці - гинуть. Я не був в Україні 2 тижня. Я приїхав в іншу країну у жовтні. Гриби подорожали на 30% , М"ясо курки на 40%. Днпро перетворили на болто вже 3 роки як. А ось так щоб у центрі міста валилися будинки ? Щоб у центрі міста не ходим транспорт? Зовсім ні ?
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4957
З нами з: 07.05.11
Подякував: 661 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:13

  innamax2008 написав:Отличная песня. Эта сволочь курс с 10 на 28 уронила, ограбив население Украины и уничтожив банковскую систему. В Украине 75% это государственные банки!!! Надеюсь прокуратура её из Лондона достанет

За 75% государственных банков базар держать будешь ? Испанец :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3214
З нами з: 31.08.09
Подякував: 242 раз.
Подякували: 787 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:21

  pesikot написав:Типичная отмазка всех пригожинских. Соврать, ссылок не привести, ответить "я в говне колупаться не буду"
Лично для тебя повторяю, что я на свои сообщения даю ссылки.
Поэтому тебя и корёжит от этого, пригожинский :)


Лично для себя повтори :mrgreen: Вешаешь ярлык "пригожинский", но не дашь не то, что ссылку в подтверждение, а даже дедуктивно не сможешь этого доказать!

Типичная отмазка порохоботов - соврать о принадлежности оппонента стране-агрессору

PS: то, что ты - порохобот, я обосную без труда!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3888
З нами з: 02.05.18
Подякував: 814 раз.
Подякували: 1907 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:29

  Puente написав:
  ЛАД написав:Борьба вокруг исторических оценок — это не борьба за прошлое, это борьба за будущее. Кого общество назначит героями в прошлом, так оно мыслит себе желаемое будущее.

Це , до речі , зовсім неправильно . Просто хтось ( це вже можна розвивати конспірологічні теорії ) розкручує питання про "помилки в історії" - і змушує країни та народи змінювати свої думки про щось . Причому частенько - через достатньо тривалий час . От , наприклад , конфедерати в США , колаборанти у Франції . Але зовсім не скрізь - найяскравіший приклад - Італія і Муссоліні . Та ж Японія , чи Іспанія ...

Так об этом и речь.
Смена героев, смена истории направлены на изменение будущего.
Кто, для чего и в какую сторону хочет менять будущее, это другой вопрос.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14491
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4289 раз.
Подякували: 3979 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:30

  pesikot написав:
  kalinavalera1 написав:
  pesikot написав:PPS. Зеленский умотал в Японию на 4 дня. Спели песню. Хм, от чего они пытаются отвлечь внимание всех нас


Вы считаете , что его отсутствие что-то изменит ? От перемены разных фамилий и присутствия -отсутствия ничего не меняется, если кукловод остается прежний.

А столько здесь писали, что Зеленский не кукла Коломойского.
И ведь думали, что Зеленский - Слуга Народа.
А вот оно чё оказывается :) Кто бы мог подумать :)


Думали ?! Ну нет ! Что Зеленскй марионетка Коломойского ? Да он не скрывал даже - еще до подачи документов в избирательную комиссию - не будучи даже кандидатом, пошел на "консультацию" в американское посольство. Это было на Фэйсбуке публично. Понятно , что на тот момент он был мальчик с улицы - а не представитель государства, он не был даже одним из 30 кандидатов. А посол со своей стороны не принимает решения - а только озвучивает их. Логическую цепочку постройте сами - эта позиция и статус называется "чего изволите "?. Так думал и говорил только П.П. - - вернее и он так не думал - но не мог же он спалить своего собственного куратора ? Ведь куратор у них один ? И это не Коломойский ? А что касается Коломойского - то он влияние конечно имеет на Зелю. Но главный кукловод не он. Сценарий и почерк криминальный вполне узнаваемый. Но и Коломйский свое возьмет конечно. Но в рамках , установленных куратором и кукловодом.
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4957
З нами з: 07.05.11
Подякував: 661 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:33

  kalinavalera1 написав:Скільки він протримається ?

Він протримається до 2024 року. Можу вам гарантувати на 99%. Якщо не буде серйозних зовнішніх чинників(війна наприклад), звичайно.
А вже в 2024 будуть нові вибори, і я зх який в нього буде рейтинг.
Тільки не смішіть мене що народ його "змете", буде революція чи ще якась фігня...
Все що ви розказуєте про зубожіння - це сміх.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1671
З нами з: 11.11.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:34

  Кармелюк написав:Постійні шарахання з однієї крайнощі до протилежної крайнощі членів правлячої нині команди (і тих, що в ОП, і тих, що в Раді, і тих, що в уряді і поряд з ним) з будь-якого питання (чи то по "формулі Штанмаєра", чи по ринку землі, чи по відносинам з МВФ, чи стосовно справи "Приватбанку" і колишніх власників цієї установи, чи по діяльності в країні бувших регіоналів типу Портнова і Лукаш і т.п.), а також діяльність наближених до них "діячів культури" з "Квартал 95" по цілковитому "обидлячуванню" населення призводить до того, що виникає таке відчуття, що все це робиться з однією метою: демонтаж держави Україна!

8) 8) 8)
ЗЕ является следствием, а не причиной.
Следствием Порошенко и Ко.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22251
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:35

  zРадио написав:
  Карме[quote]люк написав:діяльність наближених до них "діячів культури" з "Квартал 95" по цілковитому "обидлячуванню" населення


Шутка про "сгоревшую хату", конечно, несмешная и неэтичная. Но точно не порохоботам, смеявшимся над "сгоревшей ватой", об этом заикаться...

Скільки років пройшло, а в КДБістів і їх прихвоснів нічого не змінюється. Привести приклад не може, бо сміялись не "порохоботи", а "лапті" під видом "порохоботів" - ну точно як у кінці 40-вих минулого століття: мдбешники перевдягнені в "бандерівців" або бувші "бандерівці", яких перевербували, кинуть кілька зарізаних вчителів, які приїхали із-за Збруча, в криницю, а потім звинувачують в цьому справжніх "бандерівців"...
Ти гідний учень ВУНК, НКВС, МДБ і КДБ.
Провокація, брехня, підтасовка і маніпуляція - ваше все!!!
Кармелюк
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 576
З нами з: 26.08.12
Подякував: 207 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 433543364337433843394340>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.