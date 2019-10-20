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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 43364337433843394340>
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:37

  zРадио написав:
  Перес де Куэльяр написав:zРадио Хто ти є? Якщо не вата, не порохобот, не ЗЕбіл? Ти де знаходишся, агов провокаторе? В якому таборі?
Чекаю чітку відповідь, достатньо декілька слів, позначить себе.
Якщо ти ніхто, то для мене ти воно, тобто десь збоку пусте місце, яке майже всим невдоволене.


"Табори"? :mrgreen: Клеймо тебе уже нанесли - одевай колокольчик на шею. О чем с тобой говорить, если ты даже не понимаешь, как можно не принадлежать ни одному из них!
Я підозрюю що ти на зарплатні, провокатором тут присмикаєшся. Або є інший варіант, якщо ти себе не відносиш до якогось табору, тобто не маєш своїх політичних вподобань, то або ти жид, або ворог. Пояснюю, жид хоче щоб українці пересварилися і ворогували, ціль - збагачення на попелищі. Якщо ворог з півночі,то мрієш щоб українці вбивали один одного, та потім захопити територію з залишками хохлів. То висновок такий: Сієш смуту, каламутиш воду для дескридитації всього українського. Ти для мене непотріб, якого я буду знищувати в твоєму образі, щоб продовжити життя України і українців.Пішов геть лайно.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:40

  kalinavalera1 написав: Думали ?! Ну нет ! Что Зеленскй марионетка Коломойского ? Да он не скрывал даже - еще до подачи документов в избирательную комиссию - не будучи даже кандидатом, пошел на "консультацию" в американское посольство. Это было на Фэйсбуке публично. Понятно , что на тот момент он был мальчик с улицы - а не представитель государства, он не был даже одним из 30 кандидатов. А посол со своей стороны не принимает решения - а только озвучивает их. Логическую цепочку постройте сами - эта позиция и статус называется "чего изволите "?. Так думал и говорил только П.П. - - вернее и он так не думал - но не мог же он спалить своего собственного куратора ? Ведь куратор у них один ? И это не Коломойский ? А что касается Коломойского - то он влияние конечно имеет на Зелю. Но главный кукловод не он. Сценарий и почерк криминальный вполне узнаваемый. Но и Коломйский свое возьмет конечно. Но в рамках , установленных куратором и кукловодом.

Ок. Зрозуміло.
А можете озвучити які конкретно вказівки дає США(чи Сорос, я хз) Зеленському?
І взагалі, яка кінцева ціль(позиція) США по Україні? Що нас там чекає в майбутньому?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:42

Re: Політичні дискусії

andrijk777 написав:Нічого УКРАЇНСЬКОГО у нього не було. Так, твори його відомі, але "отчизна" у нього одна - Російська імперія(пізніше СССР).


Булкагов коренной киевлянин, в нескольких поколениях, который много сделал для того, чтобы Киев знали и уважали по всему свету, всемирно признанный писатель.
А вот кто вы такой, это никому неизвестно.
Моська лает на слона (с)
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:44

  freeze написав:который много сделал для того, чтобы Киев знали и уважали по всему свету

А факти?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:44

  andrijk777 написав:
  Кармелюк написав:Постійні шарахання з однієї крайнощі до протилежної крайнощі членів правлячої нині команди (і тих, що в ОП, і тих, що в Раді, і тих, що в уряді і поряд з ним) з будь-якого питання (чи то по "формулі Штанмаєра", чи по ринку землі, чи по відносинам з МВФ, чи стосовно справи "Приватбанку" і колишніх власників цієї установи, чи по діяльності в країні бувших регіоналів типу Портнова і Лукаш і т.п.), а також діяльність наближених до них "діячів культури" з "Квартал 95" по цілковитому "обидлячуванню" населення призводить до того, що виникає таке відчуття, що все це робиться з однією метою: демонтаж держави Україна!

Не шукайте кішку в темній кімнаті, особливо якщо її там немає.
Не потрібно шукати зради чи змови там де її немає.
Шарахання відбуваються через некомпетентність і недосвідченість нової влади.
Зеленський прийшов до влади - ви можете озвучити його програму? Ні, напевне. Бо немає ніякої програми. (між іншим в Порошенка сяка-така програма була)
Тоді чому 73% за нього голосували?
Бо не потрібна людям ніякі програми!!! Вони хочуть щоб прийшла людина і "всьо порішала" і життя стало краще.
А немає програми - це означає що рішення приймаються "на ходу", тобто не з погляду стратегічних чи глобальних інтересів України, а задля тимчасових вигод.
Ось і все пояснення.
Ніхто ніякого демонтажу держави Україна не прагне. Все складається з маленьких кроків, які робляться під впливом тимчасових обставин.

Воооот! Здравая мысль.

Конечно не нужно обывателю задумываться над программой.
Точнее не так.
Задумываться ему нужно.
Но обыватель таков, как есть: пьёт пиво и смотрит *футбол* или битву экстрасенсов...

Проще: нефиг к нему завышенные требования предъявлять.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:45

  pesikot написав:
  innamax2008 написав:Отличная песня. Эта сволочь курс с 10 на 28 уронила, ограбив население Украины и уничтожив банковскую систему. В Украине 75% это государственные банки!!! Надеюсь прокуратура её из Лондона достанет

За 75% государственных банков базар держать будешь ? Испанец :)

Ты тупой? Один приват это почти 75%. Лера-полстакана постаралась. Даже когда Яныка русские выкрали, доллар по 10 был. Ну а алкоголичка уже постаралась и гривну обвалить и частные банки уничтожить. Суды отменяют решения НБУ о признании банков неплатежеспособными.
Востаннє редагувалось innamax2008 в Пон 21 жов, 2019 20:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:46

Re: Політичні дискусії

  flyman написав:о загнув кізяк
Латентний, тобто прогнути можна.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:47

  freeze написав:
andrijk777 написав:Нічого УКРАЇНСЬКОГО у нього не було. Так, твори його відомі, але "отчизна" у нього одна - Російська імперія(пізніше СССР).


Булкагов коренной киевлянин, в нескольких поколениях, который много сделал для того, чтобы Киев знали и уважали по всему свету, всемирно признанный писатель.
А вот кто вы такой, это никому неизвестно.
Моська лает на слона (с)

Но к сожалению, как и многие русские патологически не любил украинцев.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:47

  ЛАД написав:
  Puente написав:
  ЛАД написав:Борьба вокруг исторических оценок — это не борьба за прошлое, это борьба за будущее. Кого общество назначит героями в прошлом, так оно мыслит себе желаемое будущее.

Це , до речі , зовсім неправильно . Просто хтось ( це вже можна розвивати конспірологічні теорії ) розкручує питання про "помилки в історії" - і змушує країни та народи змінювати свої думки про щось . Причому частенько - через достатньо тривалий час . От , наприклад , конфедерати в США , колаборанти у Франції . Але зовсім не скрізь - найяскравіший приклад - Італія і Муссоліні . Та ж Японія , чи Іспанія ...
Смена героев, смена истории направлены на изменение будущего.
Кто, для чего и в какую сторону хочет менять будущее, это другой вопрос.



Другой вопрос ? Никогда не нужно терять из вижу свой кошелек, свое имущество и свое здоровье. Остальное от лукавого. Вы считаете , что меняют толкование - что бы что-то изменить ? У нас конкретно меняют название и толквание - ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ МЕНЯТЬ !!! ЧТОБЫ УСУГУБЛЯТЬ УЖАСЫ ПРОШЛОГО. Я же только что написалю Раньше - каки и сейчас платили тоже 5% от заработанного. Но раньше вся остальная прибыль шла в бюджет и каждый имел - за счет этих денег квартиру, мед обслуживание, образование и тп. Прожиточный минимум был всегда реальный. А сегодня платят тоже как в СССР 5% от заработанного , только остальные 95% разворовывает кукловод и его подручные. И мы уже не имеем какое ни какое здравоохранение бесплатное, бесплатный бассейн, символическую кварт. плату. Или к примеру национальные ресурсы. Во всем мире прибыль от продажи промышленникам своего национального газа ( к примеру) имеет население - каждый имеет конкретно счет и получает прибыль . В СССР, в Украине и в РФ НЕ ТАК ДО СИХ ПОР. Как и раньше прибыль от продажи украинского газа и эксплуатации ГТС - получают захватчики этого ресурса. Я сегодня уже расписал схему - нас принудительно удерживают в СССР, только ухудшая с каждым годом наше положение - все время придумывая для этого разные басни. Так удобнее разграблять национальное достояние.
Так об этом и речь. басни разные для удерживания в рабстве и нищете. Якобы что-то меняется. И это что-то "новое". А все старое - только турбо -ухудшение и нищета.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Пон 21 жов, 2019 20:50, всього редагувалось 1 раз.
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