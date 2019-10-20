Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Перес де Куэльяр написав:zРадио Хто ти є? Якщо не вата, не порохобот, не ЗЕбіл? Ти де знаходишся, агов провокаторе? В якому таборі? Чекаю чітку відповідь, достатньо декілька слів, позначить себе. Якщо ти ніхто, то для мене ти воно, тобто десь збоку пусте місце, яке майже всим невдоволене.
"Табори"? Клеймо тебе уже нанесли - одевай колокольчик на шею. О чем с тобой говорить, если ты даже не понимаешь, как можно не принадлежать ни одному из них!
Я підозрюю що ти на зарплатні, провокатором тут присмикаєшся. Або є інший варіант, якщо ти себе не відносиш до якогось табору, тобто не маєш своїх політичних вподобань, то або ти жид, або ворог. Пояснюю, жид хоче щоб українці пересварилися і ворогували, ціль - збагачення на попелищі. Якщо ворог з півночі,то мрієш щоб українці вбивали один одного, та потім захопити територію з залишками хохлів. То висновок такий: Сієш смуту, каламутиш воду для дескридитації всього українського. Ти для мене непотріб, якого я буду знищувати в твоєму образі, щоб продовжити життя України і українців.Пішов геть лайно.
kalinavalera1 написав: Думали ?! Ну нет ! Что Зеленскй марионетка Коломойского ? Да он не скрывал даже - еще до подачи документов в избирательную комиссию - не будучи даже кандидатом, пошел на "консультацию" в американское посольство. Это было на Фэйсбуке публично. Понятно , что на тот момент он был мальчик с улицы - а не представитель государства, он не был даже одним из 30 кандидатов. А посол со своей стороны не принимает решения - а только озвучивает их. Логическую цепочку постройте сами - эта позиция и статус называется "чего изволите "?. Так думал и говорил только П.П. - - вернее и он так не думал - но не мог же он спалить своего собственного куратора ? Ведь куратор у них один ? И это не Коломойский ? А что касается Коломойского - то он влияние конечно имеет на Зелю. Но главный кукловод не он. Сценарий и почерк криминальный вполне узнаваемый. Но и Коломйский свое возьмет конечно. Но в рамках , установленных куратором и кукловодом.
Ок. Зрозуміло. А можете озвучити які конкретно вказівки дає США(чи Сорос, я хз) Зеленському? І взагалі, яка кінцева ціль(позиція) США по Україні? Що нас там чекає в майбутньому?
andrijk777 написав:Нічого УКРАЇНСЬКОГО у нього не було. Так, твори його відомі, але "отчизна" у нього одна - Російська імперія(пізніше СССР).
Булкагов коренной киевлянин, в нескольких поколениях, который много сделал для того, чтобы Киев знали и уважали по всему свету, всемирно признанный писатель. А вот кто вы такой, это никому неизвестно. Моська лает на слона (с)
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Кармелюк написав:Постійні шарахання з однієї крайнощі до протилежної крайнощі членів правлячої нині команди (і тих, що в ОП, і тих, що в Раді, і тих, що в уряді і поряд з ним) з будь-якого питання (чи то по "формулі Штанмаєра", чи по ринку землі, чи по відносинам з МВФ, чи стосовно справи "Приватбанку" і колишніх власників цієї установи, чи по діяльності в країні бувших регіоналів типу Портнова і Лукаш і т.п.), а також діяльність наближених до них "діячів культури" з "Квартал 95" по цілковитому "обидлячуванню" населення призводить до того, що виникає таке відчуття, що все це робиться з однією метою: демонтаж держави Україна!
Не шукайте кішку в темній кімнаті, особливо якщо її там немає. Не потрібно шукати зради чи змови там де її немає. Шарахання відбуваються через некомпетентність і недосвідченість нової влади. Зеленський прийшов до влади - ви можете озвучити його програму? Ні, напевне. Бо немає ніякої програми. (між іншим в Порошенка сяка-така програма була) Тоді чому 73% за нього голосували? Бо не потрібна людям ніякі програми!!! Вони хочуть щоб прийшла людина і "всьо порішала" і життя стало краще. А немає програми - це означає що рішення приймаються "на ходу", тобто не з погляду стратегічних чи глобальних інтересів України, а задля тимчасових вигод. Ось і все пояснення. Ніхто ніякого демонтажу держави Україна не прагне. Все складається з маленьких кроків, які робляться під впливом тимчасових обставин.
Воооот! Здравая мысль.
Конечно не нужно обывателю задумываться над программой. Точнее не так. Задумываться ему нужно. Но обыватель таков, как есть: пьёт пиво и смотрит *футбол* или битву экстрасенсов...
Проще: нефиг к нему завышенные требования предъявлять.
innamax2008 написав:Отличная песня. Эта сволочь курс с 10 на 28 уронила, ограбив население Украины и уничтожив банковскую систему. В Украине 75% это государственные банки!!! Надеюсь прокуратура её из Лондона достанет
За 75% государственных банков базар держать будешь ? Испанец
Ты тупой? Один приват это почти 75%. Лера-полстакана постаралась. Даже когда Яныка русские выкрали, доллар по 10 был. Ну а алкоголичка уже постаралась и гривну обвалить и частные банки уничтожить. Суды отменяют решения НБУ о признании банков неплатежеспособными.
Востаннє редагувалось innamax2008 в Пон 21 жов, 2019 20:47, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Нічого УКРАЇНСЬКОГО у нього не було. Так, твори його відомі, але "отчизна" у нього одна - Російська імперія(пізніше СССР).
Булкагов коренной киевлянин, в нескольких поколениях, который много сделал для того, чтобы Киев знали и уважали по всему свету, всемирно признанный писатель. А вот кто вы такой, это никому неизвестно. Моська лает на слона (с)
Но к сожалению, как и многие русские патологически не любил украинцев.
ЛАД написав:Борьба вокруг исторических оценок — это не борьба за прошлое, это борьба за будущее. Кого общество назначит героями в прошлом, так оно мыслит себе желаемое будущее.
Це , до речі , зовсім неправильно . Просто хтось ( це вже можна розвивати конспірологічні теорії ) розкручує питання про "помилки в історії" - і змушує країни та народи змінювати свої думки про щось . Причому частенько - через достатньо тривалий час . От , наприклад , конфедерати в США , колаборанти у Франції . Але зовсім не скрізь - найяскравіший приклад - Італія і Муссоліні . Та ж Японія , чи Іспанія ...
Смена героев, смена истории направлены на изменение будущего. Кто, для чего и в какую сторону хочет менять будущее, это другой вопрос.
Другой вопрос ? Никогда не нужно терять из вижу свой кошелек, свое имущество и свое здоровье. Остальное от лукавого. Вы считаете , что меняют толкование - что бы что-то изменить ? У нас конкретно меняют название и толквание - ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ МЕНЯТЬ !!! ЧТОБЫ УСУГУБЛЯТЬ УЖАСЫ ПРОШЛОГО. Я же только что написалю Раньше - каки и сейчас платили тоже 5% от заработанного. Но раньше вся остальная прибыль шла в бюджет и каждый имел - за счет этих денег квартиру, мед обслуживание, образование и тп. Прожиточный минимум был всегда реальный. А сегодня платят тоже как в СССР 5% от заработанного , только остальные 95% разворовывает кукловод и его подручные. И мы уже не имеем какое ни какое здравоохранение бесплатное, бесплатный бассейн, символическую кварт. плату. Или к примеру национальные ресурсы. Во всем мире прибыль от продажи промышленникам своего национального газа ( к примеру) имеет население - каждый имеет конкретно счет и получает прибыль . В СССР, в Украине и в РФ НЕ ТАК ДО СИХ ПОР. Как и раньше прибыль от продажи украинского газа и эксплуатации ГТС - получают захватчики этого ресурса. Я сегодня уже расписал схему - нас принудительно удерживают в СССР, только ухудшая с каждым годом наше положение - все время придумывая для этого разные басни. Так удобнее разграблять национальное достояние. Так об этом и речь. басни разные для удерживания в рабстве и нищете. Якобы что-то меняется. И это что-то "новое". А все старое - только турбо -ухудшение и нищета.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Пон 21 жов, 2019 20:50, всього редагувалось 1 раз.