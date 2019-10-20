Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4336433743384339 Додано: Пон 21 жов, 2019 20:51 Перес де Куэльяр написав: якщо ти себе не відносиш до якогось табору, тобто не маєш своїх політичних вподобань, то або ти жид, або ворог. Пояснюю, жид хоче щоб українці пересварилися і ворогували, ціль - збагачення на попелищі. Якщо ворог з півночі,то мрієш щоб українці вбивали один одного, та потім захопити територію з залишками хохлів. якщо ти себе не відносиш до якогось табору, тобто не маєш своїх політичних вподобань, то або ти, або ворог. Пояснюю,, ціль - збагачення на попелищі. Якщо ворог з півночі,то мрієш щоб українці вбивали один одного, та потім захопити територію з залишками хохлів.



Модераторы, прошу забанить разжигателя! Это уже через край.



PS: а ведь порохоботы не далее, как вчера с напускным удивлением спрашивали "и где же в Украине этот радикальный национализм"... Модераторы, прошу забанить разжигателя! Это уже через край.PS: а ведь порохоботы не далее, как вчера с напускным удивлением спрашивали "и где же в Украине этот радикальный национализм"... zРадио

Повідомлень: 3888 З нами з: 02.05.18 Подякував: 814 раз. Подякували: 1907 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 20:53 zРадио написав: Перес де Куэльяр написав: якщо ти себе не відносиш до якогось табору, тобто не маєш своїх політичних вподобань, то або ти жид, або ворог. Пояснюю, жид хоче щоб українці пересварилися і ворогували, ціль - збагачення на попелищі. Якщо ворог з півночі,то мрієш щоб українці вбивали один одного, та потім захопити територію з залишками хохлів. якщо ти себе не відносиш до якогось табору, тобто не маєш своїх політичних вподобань, то або ти, або ворог. Пояснюю,, ціль - збагачення на попелищі. Якщо ворог з півночі,то мрієш щоб українці вбивали один одного, та потім захопити територію з залишками хохлів.



Модераторы, прошу забанить разжигателя! Это уже через край.



PS: а ведь порохоботы не далее, как вчера с напускным удивлением спрашивали "и где же в Украине этот радикальный национализм"... Модераторы, прошу забанить разжигателя! Это уже через край.PS: а ведь порохоботы не далее, как вчера с напускным удивлением спрашивали "и где же в Украине этот радикальный национализм"...

Та може то провокатор, зовсім не з України. Розпалює ворожнечу. Стверджувати однозначно ні про кого тут, нічого не можна. Але явно провокує. Та може то провокатор, зовсім не з України.Розпалює ворожнечу. Стверджувати однозначно ні про кого тут, нічого не можна. Але явно провокує. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26882 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1873 раз. Подякували: 2062 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 20:59 zРадио написав: Перес де Куэльяр написав: якщо ти себе не відносиш до якогось табору, тобто не маєш своїх політичних вподобань, то або ти жид, або ворог. Пояснюю, жид хоче щоб українці пересварилися і ворогували, ціль - збагачення на попелищі. Якщо ворог з півночі,то мрієш щоб українці вбивали один одного, та потім захопити територію з залишками хохлів. якщо ти себе не відносиш до якогось табору, тобто не маєш своїх політичних вподобань, то або ти, або ворог. Пояснюю,, ціль - збагачення на попелищі. Якщо ворог з півночі,то мрієш щоб українці вбивали один одного, та потім захопити територію з залишками хохлів.



Модераторы, прошу забанить разжигателя! Это уже через край.



PS: а ведь порохоботы не далее, как вчера с напускным удивлением спрашивали "и где же в Украине этот радикальный национализм"... Модераторы, прошу забанить разжигателя! Это уже через край.PS: а ведь порохоботы не далее, как вчера с напускным удивлением спрашивали "и где же в Украине этот радикальный национализм"... То підгорає? Палай вата! А Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам! Як тобі, ніяковієш? Досить скиглити чухонець, запам"ятай - Україна понад усе! То підгорає? Палай вата! А Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам! Як тобі, ніяковієш? Досить скиглити чухонець, запам"ятай - Україна понад усе! Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 21 жов, 2019 21:00, всього редагувалось 1 раз. Перес де Куэльяр

Повідомлень: 2426 З нами з: 06.01.17 Подякував: 1021 раз. Подякували: 1033 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 20:59 Перес де Куэльяр написав: zРадио"[quote="4775837:Перес де Куэльяр написав: zРадио Хто ти є? Якщо не вата, не порохобот, не ЗЕбіл? Ти де знаходишся, агов провокаторе? В якому таборі?

Чекаю чітку відповідь, достатньо декілька слів, позначить себе.

Якщо ти ніхто, то для мене ти воно, тобто десь збоку пусте місце, яке майже всим невдоволене. Хто ти є? Якщо не вата, не порохобот, не ЗЕбіл? Ти де знаходишся, агов провокаторе? В якому таборі?Чекаю чітку відповідь, достатньо декілька слів, позначить себе.Якщо ти ніхто, то для мене ти воно, тобто десь збоку пусте місце, яке майже всим невдоволене.



"Табори"? Клеймо тебе уже нанесли - одевай колокольчик на шею. О чем с тобой говорить, если ты даже не понимаешь, как можно не принадлежать ни одному из них! "Табори"?Клеймо тебе уже нанесли - одевай колокольчик на шею. О чем с тобой говорить, если ты даже не понимаешь, как можно не принадлежать ни одному из них! Я підозрюю що ти на зарплатні, провокатором тут присмикаєшся. Або є інший варіант, якщо ти себе не відносиш до якогось табору, тобто не маєш своїх політичних вподобань, то або ти жид, або ворог. Пояснюю, жид хоче щоб українці пересварилися і ворогували, ціль - збагачення на попелищі. Якщо ворог з півночі,то мрієш щоб українці вбивали один одного, та потім захопити територію з залишками хохлів. То висновок такий: Сієш смуту, каламутиш воду для дескридитації всього українського. Ти для мене непотріб, якого я буду знищувати в твоєму образі, щоб продовжити життя України і українців.Пішов геть лайно.[/quote]

Настоящий европеец с европейскими ценностями



Вы бы правила форума изучили что ли бы...



Ну а со своими такими подозрениями вместо пафосного голословия в СБУ нужно обращаться. Раз уж Вы настолько уверены в этих подозрениях, что запросто обвиняете форумчанина в тяжелейших преступлениях. И это я серьезно рекомендую.



Может, когда Вам объяснят, что Вы ошибаетесь (в случае Вашей ошибки), Вы не будете с такой лёгкостью оскорблять и обвинять. Я підозрюю що ти на зарплатні, провокатором тут присмикаєшся. Або є інший варіант, якщо ти себе не відносиш до якогось табору, тобто не маєш своїх політичних вподобань, то або ти жид, або ворог. Пояснюю, жид хоче щоб українці пересварилися і ворогували, ціль - збагачення на попелищі. Якщо ворог з півночі,то мрієш щоб українці вбивали один одного, та потім захопити територію з залишками хохлів. То висновок такий: Сієш смуту, каламутиш воду для дескридитації всього українського. Ти для мене непотріб, якого я буду знищувати в твоєму образі, щоб продовжити життя України і українців.Пішов геть лайно.[/quote]Настоящий европеец с европейскими ценностямиВы бы правила форума изучили что ли бы...Ну а со своими такими подозрениями вместо пафосного голословия в СБУ нужно обращаться. Раз уж Вы настолько уверены в этих подозрениях, что запросто обвиняете форумчанина в тяжелейших преступлениях. И это я серьезно рекомендую.Может, когда Вам объяснят, что Вы ошибаетесь (в случае Вашей ошибки), Вы не будете с такой лёгкостью оскорблять и обвинять. detroytred

Повідомлень: 22251 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 21:05 kalinavalera1 написав: Во всем мире прибыль от продажи промышленникам своего национального газа ( к примеру) имеет население - каждый имеет конкретно счет и получает прибыль . В СССР, в Украине и в РФ НЕ ТАК ДО СИХ ПОР. Как и раньше прибыль от продажи украинского газа и эксплуатации ГТС - получают захватчики этого ресурса. Я сегодня уже расписал схему - нас принудительно удерживают в СССР, только ухудшая с каждым годом наше положение - все время придумывая для этого разные басни. Так удобнее разграблять национальное достояние. Во всем мире прибыль от продажи промышленникам своего национального газа ( к примеру) имеет население - каждый имеет конкретно счет и получает прибыль . В СССР, в Украине и в РФ НЕ ТАК ДО СИХ ПОР. Как и раньше прибыль от продажи украинского газа и эксплуатации ГТС - получают захватчики этого ресурса. Я сегодня уже расписал схему - нас принудительно удерживают в СССР, только ухудшая с каждым годом наше положение - все время придумывая для этого разные басни. Так удобнее разграблять национальное достояние.



У вас якась каша в голові....

Я не знаю жодної країни, окрім Саудовської Аравії(і можливо Катару), де "каждый имеет конкретно счет и получает прибыль" з нафти/газу.

Але в СА і Катарі прибутки від нафти/газу на душу населення в ТИСЯЧІ разів більші ніж в Україні.

І ви не відповіли на питання:

А можете озвучити які конкретно вказівки дає США(чи Сорос, я хз) Зеленському?

І взагалі, яка кінцева ціль(позиція) США по Україні? Що нас там чекає в майбутньому? У вас якась каша в голові....Я не знаю жодної країни, окрім Саудовської Аравії(і можливо Катару), де "каждый имеет конкретно счет и получает прибыль" з нафти/газу.Але в СА і Катарі прибутки від нафти/газу на душу населення вразів більші ніж в Україні.І ви не відповіли на питання:А можете озвучити які конкретно вказівки дає США(чи Сорос, я хз) Зеленському?І взагалі, яка кінцева ціль(позиція) США по Україні? Що нас там чекає в майбутньому? andrijk777

Повідомлень: 1671 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 21:10 Перес де Куэльяр написав: Палай вата! Палай вата!



О, вот и "палай вата". А песикот переживал, что ссылок с подтверждением нет



"Спасибо" тебе, разжигатель Перес - мне теперь не нужно смотреть видео другого разжигателя Андрея Полтавы...



PS: эпичненько, конечно... И на злобу дня... Гори хата - кощунство, гори вата - в порядке вещей... О, вот и "палай вата". А песикот переживал, что ссылок с подтверждением нет"Спасибо" тебе, разжигатель Перес - мне теперь не нужно смотреть видео другого разжигателя Андрея Полтавы...PS: эпичненько, конечно... И на злобу дня... Гори хата - кощунство, гори вата - в порядке вещей... zРадио

Повідомлень: 3888 З нами з: 02.05.18 Подякував: 814 раз. Подякували: 1907 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 21:19 andrijk777 написав: kalinavalera1 написав: Думали ?! Ну нет ! Что Зеленскй марионетка Коломойского ? Да он не скрывал даже - еще до подачи документов в избирательную комиссию - не будучи даже кандидатом, пошел на "консультацию" в американское посольство. Это было на Фэйсбуке публично. Понятно , что на тот момент он был мальчик с улицы - а не представитель государства, он не был даже одним из 30 кандидатов. А посол со своей стороны не принимает решения - а только озвучивает их. Логическую цепочку постройте сами - эта позиция и статус называется "чего изволите "?. Так думал и говорил только П.П. - - вернее и он так не думал - но не мог же он спалить своего собственного куратора ? Ведь куратор у них один ? И это не Коломойский ? А что касается Коломойского - то он влияние конечно имеет на Зелю. Но главный кукловод не он. Сценарий и почерк криминальный вполне узнаваемый. Но и Коломйский свое возьмет конечно. Но в рамках , установленных куратором и кукловодом. Думали ?! Ну нет ! Что Зеленскй марионетка Коломойского ? Да он не скрывал даже - еще до подачи документов в избирательную комиссию - не будучи даже кандидатом, пошел на "консультацию" в американское посольство. Это было на Фэйсбуке публично. Понятно , что на тот момент он был мальчик с улицы - а не представитель государства, он не был даже одним из 30 кандидатов. А посол со своей стороны не принимает решения - а только озвучивает их. Логическую цепочку постройте сами - эта позиция и статус называется "чего изволите "?. Так думал и говорил только П.П. - - вернее и он так не думал - но не мог же он спалить своего собственного куратора ? Ведь куратор у них один ? И это не Коломойский ? А что касается Коломойского - то он влияние конечно имеет на Зелю. Но главный кукловод не он. Сценарий и почерк криминальный вполне узнаваемый. Но и Коломйский свое возьмет конечно. Но в рамках , установленных куратором и кукловодом.

Ок. Зрозуміло.

А можете озвучити які конкретно вказівки дає США(чи Сорос, я хз) Зеленському?

І взагалі, яка кінцева ціль(позиція) США по Україні? Що нас там чекає в майбутньому? Ок. Зрозуміло.А можете озвучити які конкретно вказівки дає США(чи Сорос, я хз) Зеленському?І взагалі, яка кінцева ціль(позиція) США по Україні? Що нас там чекає в майбутньому?

Я все це написав тільки що. Перечитайте будь ласка. Ви дуже не уважні По перше потрібно розподіляти - Сорос та CША - як завжди буває - мають різну зацікавленність, а щось спільне. Ще є транснаціональні корпорації - вони родом зі США теж та теж конкуруть і мають дуже великий вплив на керівництво США. Є думка - зо вони його навіть формують на свій смак. Це вже не важливо, бо вплив мають величезний - володіють грошами США. Ви ж у курсі - що навіть долар друкують у США приватні банки та ФРС. То ж приватні ці особи - вони мають великий вплив. Наприклад відомо, з українських СМІ - що "банк Ротшильдів у країнах СНД" скупає всі позики України та володіє десб 90% боргів України. Також відомо , що Порох мав до Ротшильдів, до не знайомих людей ( !!!) величезну СЛІПУ ДОВІРУ, навіть вілписав їм свій РОШЕН. Відомо - що багато посадовців тепершніх - отримали освіту за рахунок Сороса. Та існували на гранти Сороса. Він іх утроимував. Почитайте про Сороса - чому його виперли з багатьох країн ? Я не достатьно володію англійською мовою - тож ссилка на російський ресурс - але факти про таку петицію мають місце. Може щось перебільшено, але суть - вірна. Можете пошукате теж саме з інших джерел. Аналогічно Сороса турнили з його Батьківщини Угоорщини. Я все це писав. Гугл вам у допомогу. Тут є перебільшення - але є факти. https://lt.sputniknews.ru/world/2017090 ... pisej.html

Я написал и цель и даже криминальній почерк , как он формировался у Сороса с детства. Цель - нажива - алчность - любой ценой. Алгоритм известен - не мі первіе. Вкладівает деньги - покупает чиновников и устраивает дестабилизацию, революцию, войну. Зависит от уровня продажности и коррупции в стране. В вону и революцию все национальные богатства стоят копейки. Все скупит и потом продать . Продать с выгодой. Есть вариант - скупит - что бы уничтожить конкурента - так с шинным заводом поступили к примеру. Финансовые махинации и мошенничество. Главная цель - скупить за бесценок. Для этого нужна война , революция и тп. При том кто и какие раздает указания я не присутствовал. Но косвенные факты - имеют железную логику. О каких ЦУ в американском посольстве может идти речь ? Но ведь это даже не скрывают. Порох как-то маскировался. Сейчас уже в открытую. Что нас ждет ? Зависит от нас. От уровня продажности нации. Если не будет сопротивления - нас разграбят и уничтожат. Почитайте к примеру разработки института - который финансировали одно время Ротшильды - во времена Бжезинского. Бжезинский умер - институт жив. А цель обогащение за чужой счет у всех. Но у них тоже есть противоборство и разные интересы. если говорить о державе США - то налогоплательщики США ничего против нас не имеют и не хотят обогащаться за наш счет. А вот разные кланы и группы влияния - обогащаться очень хотят. Бжезинский декларировал цель - уничтожить около 80 % населения СССР, кажется 80? и завладеть национальными богатствами СССР, оставив только "обслуживающий персонал" . Я все це написав тільки що. Перечитайте будь ласка. Ви дуже не уважні По перше потрібно розподіляти - Сорос та CША - як завжди буває - мають різну зацікавленність, а щось спільне. Ще є транснаціональні корпорації - вони родом зі США теж та теж конкуруть і мають дуже великий вплив на керівництво США. Є думка - зо вони його навіть формують на свій смак. Це вже не важливо, бо вплив мають величезний - володіють грошами США. Ви ж у курсі - що навіть долар друкують у США приватні банки та ФРС. То ж приватні ці особи - вони мають великий вплив. Наприклад відомо, з українських СМІ - що "банк Ротшильдів у країнах СНД" скупає всі позики України та володіє десб 90% боргів України. Також відомо , що Порох мав до Ротшильдів, до не знайомих людей ( !!!) величезну СЛІПУ ДОВІРУ, навіть вілписав їм свій РОШЕН. Відомо - що багато посадовців тепершніх - отримали освіту за рахунок Сороса. Та існували на гранти Сороса. Він іх утроимував. Почитайте про Сороса - чому його виперли з багатьох країн ? Я не достатьно володію англійською мовою - тож ссилка на російський ресурс - але факти про таку петицію мають місце. Може щось перебільшено, але суть - вірна. Можете пошукате теж саме з інших джерел. Аналогічно Сороса турнили з його Батьківщини Угоорщини. Я все це писав. Гугл вам у допомогу. Тут є перебільшення - але є факти.Я написал и цель и даже криминальній почерк , как он формировался у Сороса с детства. Цель - нажива - алчность - любой ценой. Алгоритм известен - не мі первіе. Вкладівает деньги - покупает чиновников и устраивает дестабилизацию, революцию, войну. Зависит от уровня продажности и коррупции в стране. В вону и революцию все национальные богатства стоят копейки. Все скупит и потом продать . Продать с выгодой. Есть вариант - скупит - что бы уничтожить конкурента - так с шинным заводом поступили к примеру. Финансовые махинации и мошенничество. Главная цель - скупить за бесценок. Для этого нужна война , революция и тп. При том кто и какие раздает указания я не присутствовал. Но косвенные факты - имеют железную логику. О каких ЦУ в американском посольстве может идти речь ? Но ведь это даже не скрывают. Порох как-то маскировался. Сейчас уже в открытую. Что нас ждет ? Зависит от нас. От уровня продажности нации. Если не будет сопротивления - нас разграбят и уничтожат. Почитайте к примеру разработки института - который финансировали одно время Ротшильды - во времена Бжезинского. Бжезинский умер - институт жив. А цель обогащение за чужой счет у всех. Но у них тоже есть противоборство и разные интересы. если говорить о державе США - то налогоплательщики США ничего против нас не имеют и не хотят обогащаться за наш счет. А вот разные кланы и группы влияния - обогащаться очень хотят. Бжезинский декларировал цель - уничтожить около 80 % населения СССР, кажется 80? и завладеть национальными богатствами СССР, оставив только "обслуживающий персонал" . Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Пон 21 жов, 2019 21:42, всього редагувалось 1 раз. kalinavalera1

Повідомлень: 4957 З нами з: 07.05.11 Подякував: 661 раз. Подякували: 507 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 21:39 Перес де Куэльяр написав: якщо ти себе не відносиш до якогось табору, тобто не маєш своїх політичних вподобань, то або ти жид , або ворог. Пояснюю, жид хоче щоб українці пересварилися і ворогували, ціль - збагачення на попелищі. Якщо ворог з півночі,то мрієш щоб українці вбивали один одного, та потім захопити територію з залишками хохлів. якщо ти себе не відносиш до якогось табору, тобто не маєш своїх політичних вподобань, то або ти, або ворог. Пояснюю,Якщо ворог з півночі,то мрієш щоб українці вбивали один одного, та потім захопити територію з залишками хохлів.

В точку про своего порошенко вместе с его pork ами. В точку про своего порошенко вместе с егоами. Востаннє редагувалось Аlександр в Пон 21 жов, 2019 21:48, всього редагувалось 2 разів. Аlександр Повідомлень: 3320 З нами з: 10.04.08 Подякував: 115 раз. Подякували: 227 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 21:41 kalinavalera1 написав: Я все це написав тільки що. Перечитайте будь ласка. Ви дуже не уважні По перше потрібно розподіляти - Сорос та CША - як завжди буває - мають різну зацікавленність, а щось спільне. Ще є транснаціональні корпорації - вони родом зі США теж та теж конкуруть і мають дуже великий вплив на керівництво США. Є думка - зо вони його навіть формують на свій смак. Це вже не важливо, бо вплив мають величезний - володіють грошами США. Ви ж у курсі - що навіть долар друкують у США приватні банки та ФРС. То ж приватні ці особи - вони мають великий вплив. Наприклад відомо, з українських СМІ - що "банк Ротшильдів у країнах СНД" скупає всі позики України та володіє десб 90% боргів України. Також відомо , що Порох мав до Ротшильдів, до не знайомих людей ( !!!) величезну СЛІПУ ДОВІРУ, навіть вілписав їм свій РОШЕН. Відомо - що багато посадовців тепершніх - отримали освіту за рахунок Сороса. Та існували на гранти Сороса. Він іх утроимував. Почитайте про Сороса - чому його виперли з багатьох країн ? Я не достатьно володію англійською мовою - тож ссилка на російський ресурс - але факти про таку петицію мають місце. Може щось перебільшено, але суть - вірна. Можете пошукате теж саме з інших джерел. Аналогічно Сороса турнили з його Батьківщини Угоорщини. Я все це писав. Гугл вам у допомогу. Тут є перебільшення - але є факти. https://lt.sputniknews.ru/world/2017090 ... pisej.html

Я написал и цель и даже криминальній почерк , как он формировался у Сороса с детства. Цель - нажива - алчность - любой ценой. Алгоритм известен - не мі первіе. Вкладівает деньги - покупает чиновников и устраивает дестабилизацию, революцию, войну. Зависит от уровня продажности и коррупции в стране. В вону и революцию все национальные богатства стоят копейки. Все скупит и потом продать . Продать с выгодой. Есть вариант - скупит - что бы уничтожить конкурента - так с шинным заводом поступили к примеру. Финансовые махинации и мошенничество. Главная цель - скупить за бесценок. Для этого нужна война , революция и тп. При том кто и какие раздает указания я не присутствовал. Но косвенные факты - имеют железную логику. О каких ЦУ в американском посольстве может идти речь ? Но ведь это даже не скрывают. Порох как-то маскировался. Сейчас уже в открытую. Я все це написав тільки що. Перечитайте будь ласка. Ви дуже не уважні По перше потрібно розподіляти - Сорос та CША - як завжди буває - мають різну зацікавленність, а щось спільне. Ще є транснаціональні корпорації - вони родом зі США теж та теж конкуруть і мають дуже великий вплив на керівництво США. Є думка - зо вони його навіть формують на свій смак. Це вже не важливо, бо вплив мають величезний - володіють грошами США. Ви ж у курсі - що навіть долар друкують у США приватні банки та ФРС. То ж приватні ці особи - вони мають великий вплив. Наприклад відомо, з українських СМІ - що "банк Ротшильдів у країнах СНД" скупає всі позики України та володіє десб 90% боргів України. Також відомо , що Порох мав до Ротшильдів, до не знайомих людей ( !!!) величезну СЛІПУ ДОВІРУ, навіть вілписав їм свій РОШЕН. Відомо - що багато посадовців тепершніх - отримали освіту за рахунок Сороса. Та існували на гранти Сороса. Він іх утроимував. Почитайте про Сороса - чому його виперли з багатьох країн ? Я не достатьно володію англійською мовою - тож ссилка на російський ресурс - але факти про таку петицію мають місце. Може щось перебільшено, але суть - вірна. Можете пошукате теж саме з інших джерел. Аналогічно Сороса турнили з його Батьківщини Угоорщини. Я все це писав. Гугл вам у допомогу. Тут є перебільшення - але є факти.Я написал и цель и даже криминальній почерк , как он формировался у Сороса с детства. Цель - нажива - алчность - любой ценой. Алгоритм известен - не мі первіе. Вкладівает деньги - покупает чиновников и устраивает дестабилизацию, революцию, войну. Зависит от уровня продажности и коррупции в стране. В вону и революцию все национальные богатства стоят копейки. Все скупит и потом продать . Продать с выгодой. Есть вариант - скупит - что бы уничтожить конкурента - так с шинным заводом поступили к примеру. Финансовые махинации и мошенничество. Главная цель - скупить за бесценок. Для этого нужна война , революция и тп. При том кто и какие раздает указания я не присутствовал. Но косвенные факты - имеют железную логику. О каких ЦУ в американском посольстве может идти речь ? Но ведь это даже не скрывают. Порох как-то маскировался. Сейчас уже в открытую.

Якийсь брєд.

А можете озвучити які конкретно вказівки дає США(чи Сорос, я хз) Зеленському?

І взагалі, яка кінцева ціль(позиція) США по Україні?

Главная цель - скупить за бесценок.

Що конкретно було куплено "за бесценок" за 5 років правління Пороха? Якийсь брєд. andrijk777

Повідомлень: 1671 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 21:57 andrijk777 Например деньги. Покупаются доллары по 8 гривен А через месяц продаются по 36 гр. при Порохе Начало войны ! Мадам Гонтарева устроила гешефт. Сорос первым делом финансовый спекулянт на разнице курсов. За что и получил уголовный приговор во Франции. После чего стал загребать жар чужими руками. Все предприятия я не отслеживал - но тот же Приват ?! А уж сам Рошен в "слепое управление "? Сегодня я вам расписал схему Нафтогаза и Ротердам + ! Почему-то денежные потоки от руководства Нафтогазом текут в США ? Ага к мамочкам сотрудников ?! Вам скачка доллара мало ? Какме ЦУ ? Но еще во времена Пороха по ТВ транслировали как Байден раздавал ЦУ. И сынка своего к корыту пристроил в Нафтога! Но ведь газ народный. И система ГТС построена на народные деньги. А прибыль получают сынки Баденов и мамки Коболевой ? Что сказали Зе в посольстве США и от чьего имени - я не слышал. Но по тому , что он продавливает - продажу земли и всех стратегических предприятий , турбо - обнищание украинцев, хотя и так дальше некуда, рост цен и коммуналки, безработица. Полный развал промышленности. kalinavalera1

Повідомлень: 4957 З нами з: 07.05.11 Подякував: 661 раз. Подякували: 507 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4336433743384339 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 2 гостейМодератори: ТупУм