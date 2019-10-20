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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4336433743384339
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:51

  Перес де Куэльяр написав:якщо ти себе не відносиш до якогось табору, тобто не маєш своїх політичних вподобань, то або ти жид, або ворог. Пояснюю, жид хоче щоб українці пересварилися і ворогували, ціль - збагачення на попелищі. Якщо ворог з півночі,то мрієш щоб українці вбивали один одного, та потім захопити територію з залишками хохлів.


Модераторы, прошу забанить разжигателя! Это уже через край.

PS: а ведь порохоботы не далее, как вчера с напускным удивлением спрашивали "и где же в Украине этот радикальный национализм"...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:53

  zРадио написав:
  Перес де Куэльяр написав:якщо ти себе не відносиш до якогось табору, тобто не маєш своїх політичних вподобань, то або ти жид, або ворог. Пояснюю, жид хоче щоб українці пересварилися і ворогували, ціль - збагачення на попелищі. Якщо ворог з півночі,то мрієш щоб українці вбивали один одного, та потім захопити територію з залишками хохлів.


Модераторы, прошу забанить разжигателя! Это уже через край.

PS: а ведь порохоботы не далее, как вчера с напускным удивлением спрашивали "и где же в Украине этот радикальный национализм"...

Та може то провокатор, зовсім не з України. :P Розпалює ворожнечу. Стверджувати однозначно ні про кого тут, нічого не можна. Але явно провокує.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:59

  zРадио написав:
  Перес де Куэльяр написав:якщо ти себе не відносиш до якогось табору, тобто не маєш своїх політичних вподобань, то або ти жид, або ворог. Пояснюю, жид хоче щоб українці пересварилися і ворогували, ціль - збагачення на попелищі. Якщо ворог з півночі,то мрієш щоб українці вбивали один одного, та потім захопити територію з залишками хохлів.


Модераторы, прошу забанить разжигателя! Это уже через край.

PS: а ведь порохоботы не далее, как вчера с напускным удивлением спрашивали "и где же в Украине этот радикальный национализм"...
То підгорає? Палай вата! А Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам! Як тобі, ніяковієш? Досить скиглити чухонець, запам"ятай - Україна понад усе!
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 21 жов, 2019 21:00, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 20:59

  Перес де Куэльяр написав:
  zРадио"[quote="4775837:Перес де Куэльяр написав:zРадио Хто ти є? Якщо не вата, не порохобот, не ЗЕбіл? Ти де знаходишся, агов провокаторе? В якому таборі?
Чекаю чітку відповідь, достатньо декілька слів, позначить себе.
Якщо ти ніхто, то для мене ти воно, тобто десь збоку пусте місце, яке майже всим невдоволене.


"Табори"? :mrgreen: Клеймо тебе уже нанесли - одевай колокольчик на шею. О чем с тобой говорить, если ты даже не понимаешь, как можно не принадлежать ни одному из них!
Я підозрюю що ти на зарплатні, провокатором тут присмикаєшся. Або є інший варіант, якщо ти себе не відносиш до якогось табору, тобто не маєш своїх політичних вподобань, то або ти жид, або ворог. Пояснюю, жид хоче щоб українці пересварилися і ворогували, ціль - збагачення на попелищі. Якщо ворог з півночі,то мрієш щоб українці вбивали один одного, та потім захопити територію з залишками хохлів. То висновок такий: Сієш смуту, каламутиш воду для дескридитації всього українського. Ти для мене непотріб, якого я буду знищувати в твоєму образі, щоб продовжити життя України і українців.Пішов геть лайно.[/quote]
Настоящий европеец с европейскими ценностями :lol: :lol: :lol:

Вы бы правила форума изучили что ли бы...

Ну а со своими такими подозрениями вместо пафосного голословия в СБУ нужно обращаться. Раз уж Вы настолько уверены в этих подозрениях, что запросто обвиняете форумчанина в тяжелейших преступлениях. И это я серьезно рекомендую.

Может, когда Вам объяснят, что Вы ошибаетесь (в случае Вашей ошибки), Вы не будете с такой лёгкостью оскорблять и обвинять.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 21:05

  kalinavalera1 написав:Во всем мире прибыль от продажи промышленникам своего национального газа ( к примеру) имеет население - каждый имеет конкретно счет и получает прибыль . В СССР, в Украине и в РФ НЕ ТАК ДО СИХ ПОР. Как и раньше прибыль от продажи украинского газа и эксплуатации ГТС - получают захватчики этого ресурса. Я сегодня уже расписал схему - нас принудительно удерживают в СССР, только ухудшая с каждым годом наше положение - все время придумывая для этого разные басни. Так удобнее разграблять национальное достояние.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
У вас якась каша в голові....
Я не знаю жодної країни, окрім Саудовської Аравії(і можливо Катару), де "каждый имеет конкретно счет и получает прибыль" з нафти/газу.
Але в СА і Катарі прибутки від нафти/газу на душу населення в ТИСЯЧІ разів більші ніж в Україні.
І ви не відповіли на питання:
А можете озвучити які конкретно вказівки дає США(чи Сорос, я хз) Зеленському?
І взагалі, яка кінцева ціль(позиція) США по Україні? Що нас там чекає в майбутньому?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 21:10

  Перес де Куэльяр написав:Палай вата!


О, вот и "палай вата". А песикот переживал, что ссылок с подтверждением нет :mrgreen:

"Спасибо" тебе, разжигатель Перес - мне теперь не нужно смотреть видео другого разжигателя Андрея Полтавы...

PS: эпичненько, конечно... И на злобу дня... Гори хата - кощунство, гори вата - в порядке вещей...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 21:19

  andrijk777 написав:
  kalinavalera1 написав: Думали ?! Ну нет ! Что Зеленскй марионетка Коломойского ? Да он не скрывал даже - еще до подачи документов в избирательную комиссию - не будучи даже кандидатом, пошел на "консультацию" в американское посольство. Это было на Фэйсбуке публично. Понятно , что на тот момент он был мальчик с улицы - а не представитель государства, он не был даже одним из 30 кандидатов. А посол со своей стороны не принимает решения - а только озвучивает их. Логическую цепочку постройте сами - эта позиция и статус называется "чего изволите "?. Так думал и говорил только П.П. - - вернее и он так не думал - но не мог же он спалить своего собственного куратора ? Ведь куратор у них один ? И это не Коломойский ? А что касается Коломойского - то он влияние конечно имеет на Зелю. Но главный кукловод не он. Сценарий и почерк криминальный вполне узнаваемый. Но и Коломйский свое возьмет конечно. Но в рамках , установленных куратором и кукловодом.

Ок. Зрозуміло.
А можете озвучити які конкретно вказівки дає США(чи Сорос, я хз) Зеленському?
І взагалі, яка кінцева ціль(позиція) США по Україні? Що нас там чекає в майбутньому?

Я все це написав тільки що. Перечитайте будь ласка. Ви дуже не уважні По перше потрібно розподіляти - Сорос та CША - як завжди буває - мають різну зацікавленність, а щось спільне. Ще є транснаціональні корпорації - вони родом зі США теж та теж конкуруть і мають дуже великий вплив на керівництво США. Є думка - зо вони його навіть формують на свій смак. Це вже не важливо, бо вплив мають величезний - володіють грошами США. Ви ж у курсі - що навіть долар друкують у США приватні банки та ФРС. То ж приватні ці особи - вони мають великий вплив. Наприклад відомо, з українських СМІ - що "банк Ротшильдів у країнах СНД" скупає всі позики України та володіє десб 90% боргів України. Також відомо , що Порох мав до Ротшильдів, до не знайомих людей ( !!!) величезну СЛІПУ ДОВІРУ, навіть вілписав їм свій РОШЕН. Відомо - що багато посадовців тепершніх - отримали освіту за рахунок Сороса. Та існували на гранти Сороса. Він іх утроимував. Почитайте про Сороса - чому його виперли з багатьох країн ? Я не достатьно володію англійською мовою - тож ссилка на російський ресурс - але факти про таку петицію мають місце. Може щось перебільшено, але суть - вірна. Можете пошукате теж саме з інших джерел. Аналогічно Сороса турнили з його Батьківщини Угоорщини. Я все це писав. Гугл вам у допомогу. Тут є перебільшення - але є факти. https://lt.sputniknews.ru/world/2017090 ... pisej.html
Я написал и цель и даже криминальній почерк , как он формировался у Сороса с детства. Цель - нажива - алчность - любой ценой. Алгоритм известен - не мі первіе. Вкладівает деньги - покупает чиновников и устраивает дестабилизацию, революцию, войну. Зависит от уровня продажности и коррупции в стране. В вону и революцию все национальные богатства стоят копейки. Все скупит и потом продать . Продать с выгодой. Есть вариант - скупит - что бы уничтожить конкурента - так с шинным заводом поступили к примеру. Финансовые махинации и мошенничество. Главная цель - скупить за бесценок. Для этого нужна война , революция и тп. При том кто и какие раздает указания я не присутствовал. Но косвенные факты - имеют железную логику. О каких ЦУ в американском посольстве может идти речь ? Но ведь это даже не скрывают. Порох как-то маскировался. Сейчас уже в открытую. Что нас ждет ? Зависит от нас. От уровня продажности нации. Если не будет сопротивления - нас разграбят и уничтожат. Почитайте к примеру разработки института - который финансировали одно время Ротшильды - во времена Бжезинского. Бжезинский умер - институт жив. А цель обогащение за чужой счет у всех. Но у них тоже есть противоборство и разные интересы. если говорить о державе США - то налогоплательщики США ничего против нас не имеют и не хотят обогащаться за наш счет. А вот разные кланы и группы влияния - обогащаться очень хотят. Бжезинский декларировал цель - уничтожить около 80 % населения СССР, кажется 80? и завладеть национальными богатствами СССР, оставив только "обслуживающий персонал" .
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Пон 21 жов, 2019 21:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 21:39

  Перес де Куэльяр написав:якщо ти себе не відносиш до якогось табору, тобто не маєш своїх політичних вподобань, то або ти жид, або ворог. Пояснюю, жид хоче щоб українці пересварилися і ворогували, ціль - збагачення на попелищі. Якщо ворог з півночі,то мрієш щоб українці вбивали один одного, та потім захопити територію з залишками хохлів.

В точку про своего порошенко вместе с его porkами.
Востаннє редагувалось Аlександр в Пон 21 жов, 2019 21:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 21:41

  kalinavalera1 написав: Я все це написав тільки що. Перечитайте будь ласка. Ви дуже не уважні По перше потрібно розподіляти - Сорос та CША - як завжди буває - мають різну зацікавленність, а щось спільне. Ще є транснаціональні корпорації - вони родом зі США теж та теж конкуруть і мають дуже великий вплив на керівництво США. Є думка - зо вони його навіть формують на свій смак. Це вже не важливо, бо вплив мають величезний - володіють грошами США. Ви ж у курсі - що навіть долар друкують у США приватні банки та ФРС. То ж приватні ці особи - вони мають великий вплив. Наприклад відомо, з українських СМІ - що "банк Ротшильдів у країнах СНД" скупає всі позики України та володіє десб 90% боргів України. Також відомо , що Порох мав до Ротшильдів, до не знайомих людей ( !!!) величезну СЛІПУ ДОВІРУ, навіть вілписав їм свій РОШЕН. Відомо - що багато посадовців тепершніх - отримали освіту за рахунок Сороса. Та існували на гранти Сороса. Він іх утроимував. Почитайте про Сороса - чому його виперли з багатьох країн ? Я не достатьно володію англійською мовою - тож ссилка на російський ресурс - але факти про таку петицію мають місце. Може щось перебільшено, але суть - вірна. Можете пошукате теж саме з інших джерел. Аналогічно Сороса турнили з його Батьківщини Угоорщини. Я все це писав. Гугл вам у допомогу. Тут є перебільшення - але є факти. https://lt.sputniknews.ru/world/2017090 ... pisej.html
Я написал и цель и даже криминальній почерк , как он формировался у Сороса с детства. Цель - нажива - алчность - любой ценой. Алгоритм известен - не мі первіе. Вкладівает деньги - покупает чиновников и устраивает дестабилизацию, революцию, войну. Зависит от уровня продажности и коррупции в стране. В вону и революцию все национальные богатства стоят копейки. Все скупит и потом продать . Продать с выгодой. Есть вариант - скупит - что бы уничтожить конкурента - так с шинным заводом поступили к примеру. Финансовые махинации и мошенничество. Главная цель - скупить за бесценок. Для этого нужна война , революция и тп. При том кто и какие раздает указания я не присутствовал. Но косвенные факты - имеют железную логику. О каких ЦУ в американском посольстве может идти речь ? Но ведь это даже не скрывают. Порох как-то маскировался. Сейчас уже в открытую.

Якийсь брєд.
А можете озвучити які конкретно вказівки дає США(чи Сорос, я хз) Зеленському?
І взагалі, яка кінцева ціль(позиція) США по Україні?
Главная цель - скупить за бесценок.

Що конкретно було куплено "за бесценок" за 5 років правління Пороха?
andrijk777
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