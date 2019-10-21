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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4338433943404341> Додано: Пон 21 жов, 2019 21:58 detroytred написав: Кармелюк написав: Постійні шарахання з однієї крайнощі до протилежної крайнощі членів правлячої нині команди (і тих, що в ОП, і тих, що в Раді, і тих, що в уряді і поряд з ним) з будь-якого питання (чи то по "формулі Штанмаєра", чи по ринку землі, чи по відносинам з МВФ, чи стосовно справи "Приватбанку" і колишніх власників цієї установи, чи по діяльності в країні бувших регіоналів типу Портнова і Лукаш і т.п.), а також діяльність наближених до них "діячів культури" з "Квартал 95" по цілковитому "обидлячуванню" населення призводить до того, що виникає таке відчуття, що все це робиться з однією метою: демонтаж держави Україна! Постійні шарахання з однієї крайнощі до протилежної крайнощі членів правлячої нині команди (і тих, що в ОП, і тих, що в Раді, і тих, що в уряді і поряд з ним) з будь-якого питання (чи то по "формулі Штанмаєра", чи по ринку землі, чи по відносинам з МВФ, чи стосовно справи "Приватбанку" і колишніх власників цієї установи, чи по діяльності в країні бувших регіоналів типу Портнова і Лукаш і т.п.), а також діяльність наближених до них "діячів культури" з "Квартал 95" по цілковитому "обидлячуванню" населення призводить до того, що виникає таке відчуття, що все це робиться з однією метою: демонтаж держави Україна! ЗЕ является следствием, а не причиной.

Следствием Порошенко и Ко. ЗЕ является следствием, а не причиной.Следствием Порошенко и Ко.

Угу, а ПАП - следствие Овоща и Ко.

А Овощ - следствие Юща и Ко.

А Ющ - и так далее...

С такой логикой можно доказать все, что угодно.



ЗЕ - никакое не следствие, а продукт избирательных технологий, апеллирующих к низшим рефлексам - "отомстить гадам за все".

Мир и всеобщее благоденствие в той или иной форме обещали все.

Но победил Голобородько на велосипедике. Угу, а ПАП - следствие Овоща и Ко.А Овощ - следствие Юща и Ко.А Ющ - и так далее...С такой логикой можно доказать все, что угодно.ЗЕ - никакое не следствие, а продукт избирательных технологий, апеллирующих к низшим рефлексам - "отомстить гадам за все".Мир и всеобщее благоденствие в той или иной форме обещали все.Но победил Голобородько на велосипедике. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16317 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1547 раз. Подякували: 2525 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 22:10 Starikan написав: ЗЕ - никакое не следствие, а продукт избирательных технологий, апеллирующих к низшим рефлексам - "отомстить гадам за все".

ЗЕ - никакое не следствие, а продукт избирательных технологий, апеллирующих к низшим рефлексам - "отомстить гадам за все".



Эммм... А к каким рефлексам "мирних мітингувальників" аппелировали на майдане? Ты же не будешь, надеюсь, отрицать, что Президент Порошенко - продукт майдана?



Там по-круче Голобородько было - "они украли наше светлое европейское будущее", "так больше жить нельзя", "хуже не будет"... Эммм... А к каким рефлексам "мирних мітингувальників" аппелировали на майдане? Ты же не будешь, надеюсь, отрицать, что Президент Порошенко - продукт майдана?Там по-круче Голобородько было - "они украли наше светлое европейское будущее", "так больше жить нельзя", "хуже не будет"... zРадио

Повідомлень: 3891 З нами з: 02.05.18 Подякував: 814 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 22:21 kalinavalera1 написав: andrijk777 Например деньги. Покупаются доллары по 8 гривен А через месяц продаются по 36 гр. Например деньги. Покупаются доллары по 8 гривен А через месяц продаются по 36 гр.

Це дитячий садок. Мені просто лінь пояснювати вам, що це брєд(чисто з економічної точки зору).

По цих двох реченнях я зрозумів ваш "рівень".

Загалом раджу не читати "все підряд" в інтернеті, а більш вдумливо підходити до проблем нашої держави. Повірте, це все дуже складно, все дуже пов'язано і переплетено.

Все має свою причину і причини різні.

Ви валите все в одну "кучу" - навіть не знаю, ви це робите спеціально(займаєтесь пропагандою), чи просто злоба накопичилась. Це дитячий садок. Мені просто лінь пояснювати вам, що це брєд(чисто з економічної точки зору).По цих двох реченнях я зрозумів ваш "рівень".Загалом раджу не читати "все підряд" в інтернеті, а більш вдумливо підходити до проблем нашої держави. Повірте, це все дуже складно, все дуже пов'язано і переплетено.Все має свою причину і причини різні.Ви валите все в одну "кучу" - навіть не знаю, ви це робите спеціально(займаєтесь пропагандою), чи просто злоба накопичилась. andrijk777

Повідомлень: 1677 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 22:27 andrijk777 написав: kalinavalera1 написав: Во всем мире прибыль от продажи промышленникам своего национального газа ( к примеру) имеет население - каждый имеет конкретно счет и получает прибыль . В СССР, в Украине и в РФ НЕ ТАК ДО СИХ ПОР. Как и раньше прибыль от продажи украинского газа и эксплуатации ГТС - получают захватчики этого ресурса. Я сегодня уже расписал схему - нас принудительно удерживают в СССР, только ухудшая с каждым годом наше положение - все время придумывая для этого разные басни. Так удобнее разграблять национальное достояние. Во всем мире прибыль от продажи промышленникам своего национального газа ( к примеру) имеет население - каждый имеет конкретно счет и получает прибыль . В СССР, в Украине и в РФ НЕ ТАК ДО СИХ ПОР. Как и раньше прибыль от продажи украинского газа и эксплуатации ГТС - получают захватчики этого ресурса. Я сегодня уже расписал схему - нас принудительно удерживают в СССР, только ухудшая с каждым годом наше положение - все время придумывая для этого разные басни. Так удобнее разграблять национальное достояние.



У вас якась каша в голові....

Я не знаю жодної країни, окрім Саудовської Аравії(і можливо Катару), де "каждый имеет конкретно счет и получает прибыль" з нафти/газу.

Але в СА і Катарі прибутки від нафти/газу на душу населення в ТИСЯЧІ разів більші ніж в Україні.

І ви не відповіли на питання:

А можете озвучити які конкретно вказівки дає США(чи Сорос, я хз) Зеленському?

І взагалі, яка кінцева ціль(позиція) США по Україні? Що нас там чекає в майбутньому? У вас якась каша в голові....Я не знаю жодної країни, окрім Саудовської Аравії(і можливо Катару), де "каждый имеет конкретно счет и получает прибыль" з нафти/газу.Але в СА і Катарі прибутки від нафти/газу на душу населення вразів більші ніж в Україні.І ви не відповіли на питання:А можете озвучити які конкретно вказівки дає США(чи Сорос, я хз) Зеленському?І взагалі, яка кінцева ціль(позиція) США по Україні? Що нас там чекає в майбутньому?

Например за тот же газ получают прибыль лично получают так же в Норвегии. около 800 евро в месяц, кажется. За точность не ручаюсь. Но факт точно на лицо. При чем тут много или мало прибыли от газа у нас крадут сынок Байдена и Коболев ? Судя по их миллиардам вполне достаточно А вот про мало газа - это ложь. Как раз на местрождения нашего газа и смотрят те, кто скупает наши долговые обязательства. С одной стороны завладеть нашим газам - который еще в недрах - а его там не мало , его много , у нас 2 место в Европе по не разработанному газу. И тут же продавать нам по ходу свой сжиженный газ в тридорог. Вы знаете что такое мировая монополия ? К примеру по газу ? так вот это модель ТНК. Если в ы не понимаете простые вещи - к чему писать все по 2 раза ? Читайте Гугл и анализируйте совокупность фактов. Обычно многие факты и события связаны логикой и они очевидны . Если Зе отравляется на собеседование в посольство СШа перед подачей документов на выборы - какие выводы ? И отслеживаем дальше его законы и действия. Не выполненные - заведомо ложные обещания. Нам он обещаает повышение коммуналки, повышение цен, продажу земли и стратегических предприятий ? Я не слышал , что такие ЦУ ему дали в посольстве. Но раз он туда ходил - то хотел знать какую политику они одобрят. Верно ? Знгачит нуждается в их "одобрении" ? И я точно знаю , что народ - слугой которого он себя изображал - точно не давал ему ЦУ - повышать коммуналку и цены , продавать землю и стратегические предприятия. Не развивать промышленность , Платить зарплату как в СССР - %5 от реального заработка и тп. Поскльку он продемонстрировал - кто для него важен и к кому он прислушивается - вывод очевиден.



Цель финансовых и политических махинаций нужно ПИСАТЬ ?!? Сколько стоит мир - в любые времена и разных странах - цель - одна. Обогащение. Власть над миром в особых случаях с клиническим подтекстом. Впрочем Деньги и обогащение всегда на 1 месте. Вы даже такое не понимаете ? На этом стоит мир .... Например за тот же газ получают прибыль лично получают так же в Норвегии. около 800 евро в месяц, кажется. За точность не ручаюсь. Но факт точно на лицо. При чем тут много или мало прибыли от газа у нас крадут сынок Байдена и Коболев ? Судя по их миллиардам вполне достаточноА вот про мало газа - это ложь. Как раз на местрождения нашего газа и смотрят те, кто скупает наши долговые обязательства. С одной стороны завладеть нашим газам - который еще в недрах - а его там не мало , его много , у нас 2 место в Европе по не разработанному газу. И тут же продавать нам по ходу свой сжиженный газ в тридорог. Вы знаете что такое мировая монополия ? К примеру по газу ? так вот это модель ТНК. Если в ы не понимаете простые вещи - к чему писать все по 2 раза ? Читайте Гугл и анализируйте совокупность фактов. Обычно многие факты и события связаны логикой и они очевидны . Если Зе отравляется на собеседование в посольство СШа перед подачей документов на выборы - какие выводы ? И отслеживаем дальше его законы и действия. Не выполненные - заведомо ложные обещания. Нам он обещаает повышение коммуналки, повышение цен, продажу земли и стратегических предприятий ? Я не слышал , что такие ЦУ ему дали в посольстве. Но раз он туда ходил - то хотел знать какую политику они одобрят. Верно ? Знгачит нуждается в их "одобрении" ? И я точно знаю , что народ - слугой которого он себя изображал - точно не давал ему ЦУ - повышать коммуналку и цены , продавать землю и стратегические предприятия. Не развивать промышленность , Платить зарплату как в СССР - %5 от реального заработка и тп. Поскльку он продемонстрировал - кто для него важен и к кому он прислушивается - вывод очевиден.Цель финансовых и политических махинаций нужно ПИСАТЬ ?!?Сколько стоит мир - в любые времена и разных странах - цель - одна. Обогащение. Власть над миром в особых случаях с клиническим подтекстом. Впрочем Деньги и обогащение всегда на 1 месте. Вы даже такое не понимаете ? На этом стоит мир .... kalinavalera1

Повідомлень: 4962 З нами з: 07.05.11 Подякував: 661 раз. Подякували: 507 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 22:27 zРадио написав: Starikan написав: ЗЕ - никакое не следствие, а продукт избирательных технологий, апеллирующих к низшим рефлексам - "отомстить гадам за все".

ЗЕ - никакое не следствие, а продукт избирательных технологий, апеллирующих к низшим рефлексам - "отомстить гадам за все".



Эммм... А к каким рефлексам "мирних мітингувальників" аппелировали на майдане? Ты же не будешь, надеюсь, отрицать, что Президент Порошенко - продукт майдана?



Там по-круче Голобородько было - "они украли наше светлое европейское будущее", "так больше жить нельзя", "хуже не будет"... Эммм... А к каким рефлексам "мирних мітингувальників" аппелировали на майдане? Ты же не будешь, надеюсь, отрицать, что Президент Порошенко - продукт майдана?Там по-круче Голобородько было - "они украли наше светлое европейское будущее", "так больше жить нельзя", "хуже не будет"... Оце так видав. Проти Майдану були тільки риги, які є колаборантами. Я розумію хто ти і чим більше ти пишеш, тим краще копаєш собі яму. Продовжуй, щоб вималювати персону- ворог України.Якщо Шановний Модератор розуміє, нехай зверне увагу на дописи цього персонажа. Оце так видав. Проти Майдану були тільки риги, які є колаборантами. Я розумію хто ти і чим більше ти пишеш, тим краще копаєш собі яму. Продовжуй, щоб вималювати персону- ворог України.Якщо Шановний Модератор розуміє, нехай зверне увагу на дописи цього персонажа. Перес де Куэльяр

Повідомлень: 2428 З нами з: 06.01.17 Подякував: 1021 раз. Подякували: 1033 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 22:30 Starikan написав: ЗЕ является следствием, а не причиной.

Следствием Порошенко и Ко.

Угу, а ПАП - следствие Овоща и Ко.

А Овощ - следствие Юща и Ко.

А Ющ - и так далее...

Угу, а ПАП - следствие Овоща и Ко.А Овощ - следствие Юща и Ко.А Ющ - и так далее...

А я з цим згідний. Ну не на 100%, але на 50% згідний.

Кучма - наслідок "неконкретного" Кравчука.

Ющ - наслідок "напів-диктатора" Кучми.

Яник - наслідок невдахи Юща.

Порох - наслідок зека Яника. Тут поясню - Порох виїхав на обіцянках євроінтеграції, проти якої був Яник і власне через яку сталась революція.

Зе - наслідок "націоналіста і надто великого патріота" Пороха. А я з цим згідний. Ну не на 100%, але на 50% згідний.Кучма - наслідок "неконкретного" Кравчука.Ющ - наслідок "напів-диктатора" Кучми.Яник - наслідок невдахи Юща.Порох - наслідок зека Яника. Тут поясню - Порох виїхав на обіцянках євроінтеграції, проти якої був Яник і власне через яку сталась революція.Зе - наслідок "націоналіста і надто великого патріота" Пороха. andrijk777

Повідомлень: 1677 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 22:38 kalinavalera1 написав: andrijk777 написав: kalinavalera1 написав: Во всем мире прибыль от продажи промышленникам своего национального газа ( к примеру) имеет население - каждый имеет конкретно счет и получает прибыль . В СССР, в Украине и в РФ НЕ ТАК ДО СИХ ПОР. Как и раньше прибыль от продажи украинского газа и эксплуатации ГТС - получают захватчики этого ресурса. Я сегодня уже расписал схему - нас принудительно удерживают в СССР, только ухудшая с каждым годом наше положение - все время придумывая для этого разные басни. Так удобнее разграблять национальное достояние. Во всем мире прибыль от продажи промышленникам своего национального газа ( к примеру) имеет население -и получает прибыль . В СССР, в Украине и в РФ НЕ ТАК ДО СИХ ПОР. Как и раньше прибыль от продажи украинского газа и эксплуатации ГТС - получают захватчики этого ресурса. Я сегодня уже расписал схему - нас принудительно удерживают в СССР, только ухудшая с каждым годом наше положение - все время придумывая для этого разные басни. Так удобнее разграблять национальное достояние.



У вас якась каша в голові....

Я не знаю жодної країни, окрім Саудовської Аравії(і можливо Катару), де "каждый имеет конкретно счет и получает прибыль" з нафти/газу.

Але в СА і Катарі прибутки від нафти/газу на душу населення в ТИСЯЧІ разів більші ніж в Україні.

І ви не відповіли на питання:

А можете озвучити які конкретно вказівки дає США(чи Сорос, я хз) Зеленському?

І взагалі, яка кінцева ціль(позиція) США по Україні? Що нас там чекає в майбутньому? У вас якась каша в голові....Я не знаю жодної країни, окрім Саудовської Аравії(і можливо Катару), де "каждый имеет конкретно счет и получает прибыль" з нафти/газу.Але в СА і Катарі прибутки від нафти/газу на душу населення вразів більші ніж в Україні.І ви не відповіли на питання:А можете озвучити які конкретно вказівки дає США(чи Сорос, я хз) Зеленському?І взагалі, яка кінцева ціль(позиція) США по Україні? Що нас там чекає в майбутньому?

Например за тот же газ получают прибыль лично получают так же в Норвегии. около 800 евро в месяц, кажется. За точность не ручаюсь. Но факт точно на лицо.

Например за тот же газ получают прибыль лично получают так же в Норвегии. около 800 евро в месяц, кажется. За точность не ручаюсь. Но факт точно на лицо.

В Норвегії "каждый имеет конкретно счет"? Ні. Там є національний фонд.

Краще готуватись треба.

kalinavalera1 написав: А вот про мало газа - это ложь.

А вот про мало газа - это ложь.

Читайте по буквах що я написав:

Але в СА і Катарі прибутки від нафти/газу на душу населення в ТИСЯЧІ разів більші ніж в Україні.

Для довідки: в Росії в десятки разів більші ніж в Україні.

Дальше все брєд:

kalinavalera1 написав: Как раз на местрождения нашего газа и смотрят те, кто скупает наши долговые обязательства. С одной стороны завладеть нашим газам - который еще в недрах - а его там не мало , его много , у нас 2 место в Европе по не разработанному газу. И тут же продавать нам по ходу свой сжиженный газ в тридорог. Вы знаете что такое мировая монополия ? К примеру по газу ? так вот это модель ТНК. Если в ы не понимаете простые вещи - к чему писать все по 2 раза ? Читайте Гугл и анализируйте совокупность фактов. Обычно многие факты и события связаны логикой и они очевидны . Если Зе отравляется на собеседование в посольство СШа перед подачей документов на выборы - какие выводы ? И отслеживаем дальше его законы и действия. Не выполненные - заведомо ложные обещания. Нам он обещаает повышение коммуналки, повышение цен, продажу земли и стратегических предприятий ? Я не слышал , что такие ЦУ ему дали в посольстве. Но раз он туда ходил - то хотел знать какую политику они одобрят. Верно ? Знгачит нуждается в их "одобрении" ? И я точно знаю , что народ - слугой которого он себя изображал - точно не давал ему ЦУ - повышать коммуналку и цены , продавать землю и стратегические предприятия. Не развивать промышленность , Платить зарплату как в СССР - %5 от реального заработка и тп. Поскльку он продемонстрировал - кто для него важен и к кому он прислушивается - вывод очевиден.



Цель финансовых и политических махинаций нужно ПИСАТЬ ?!? Сколько стоит мир - в любые времена и разных странах - цель - одна. Обогащение. Власть над миром в особых случаях с клиническим подтекстом. Впрочем Деньги и обогащение всегда на 1 месте. Вы даже такое не понимаете ? На этом стоит мир .... Как раз на местрождения нашего газа и смотрят те, кто скупает наши долговые обязательства. С одной стороны завладеть нашим газам - который еще в недрах - а его там не мало , его много , у нас 2 место в Европе по не разработанному газу. И тут же продавать нам по ходу свой сжиженный газ в тридорог. Вы знаете что такое мировая монополия ? К примеру по газу ? так вот это модель ТНК. Если в ы не понимаете простые вещи - к чему писать все по 2 раза ? Читайте Гугл и анализируйте совокупность фактов. Обычно многие факты и события связаны логикой и они очевидны . Если Зе отравляется на собеседование в посольство СШа перед подачей документов на выборы - какие выводы ? И отслеживаем дальше его законы и действия. Не выполненные - заведомо ложные обещания. Нам он обещаает повышение коммуналки, повышение цен, продажу земли и стратегических предприятий ? Я не слышал , что такие ЦУ ему дали в посольстве. Но раз он туда ходил - то хотел знать какую политику они одобрят. Верно ? Знгачит нуждается в их "одобрении" ? И я точно знаю , что народ - слугой которого он себя изображал - точно не давал ему ЦУ - повышать коммуналку и цены , продавать землю и стратегические предприятия. Не развивать промышленность , Платить зарплату как в СССР - %5 от реального заработка и тп. Поскльку он продемонстрировал - кто для него важен и к кому он прислушивается - вывод очевиден.Цель финансовых и политических махинаций нужно ПИСАТЬ ?!?Сколько стоит мир - в любые времена и разных странах - цель - одна. Обогащение. Власть над миром в особых случаях с клиническим подтекстом. Впрочем Деньги и обогащение всегда на 1 месте. Вы даже такое не понимаете ? На этом стоит мир .... В Норвегії "каждый имеет конкретно счет"? Ні. Там є національний фонд.Краще готуватись треба.Читайте по буквах що я написав:Для довідки: в Росії в десятки разів більші ніж в Україні.Дальше все брєд: andrijk777

Повідомлень: 1677 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 22:42 andrijk777 написав: kalinavalera1 написав: andrijk777 Например деньги. Покупаются доллары по 8 гривен А через месяц продаются по 36 гр. Например деньги. Покупаются доллары по 8 гривен А через месяц продаются по 36 гр.

Це дитячий садок. Мені просто лінь пояснювати вам, що це брєд(чисто з економічної точки зору).

По цих двох реченнях я зрозумів ваш "рівень".

Загалом раджу не читати "все підряд" в інтернеті, а більш вдумливо підходити до проблем нашої держави. Повірте, це все дуже складно, все дуже пов'язано і переплетено.

Все має свою причину і причини різні.

Ви валите все в одну "кучу" - навіть не знаю, ви це робите спеціально(займаєтесь пропагандою), чи просто злоба накопичилась. Це дитячий садок. Мені просто лінь пояснювати вам, що це брєд(чисто з економічної точки зору).По цих двох реченнях я зрозумів ваш "рівень".Загалом раджу не читати "все підряд" в інтернеті, а більш вдумливо підходити до проблем нашої держави. Повірте, це все дуже складно, все дуже пов'язано і переплетено.Все має свою причину і причини різні.Ви валите все в одну "кучу" - навіть не знаю, ви це робите спеціально(займаєтесь пропагандою), чи просто злоба накопичилась.

Что за бессмысленный набор слов ни о чем ? Да финансовые спекуляции и мошенничество - это профессия Сорос . можно сказать его криминальный профиль. Вот представьте - 11 сентября в Сша - террористы на самолетах? Но их послал конкретный человек. Усама Бен Ладен - он точно ЗНАЛ, что завтра это случится и как результат - доллар упадет на мировых рынках и акции США тоже. Можно заработать миллиарды долларов. Я вот НЕ вижу в этом случае других целей - их вообще не было. Но если вы видите какие-то "полтические " бла-бла -бла - то это все бла-бла - ни о чем. Если я не вижу ФАКТЫ И ЛОГИКУ - КОТОРАЯ ИХ СВЯЗЫВАЕТ - я присматриваюсь внимательнее и нахожу ее. Бла-бла про любовь к украинской земле - что бы ее продать ? И при этом программа ухудшения жизни украинцев - ? Логику видите. Это не патриотизм _ это грабеж нации. Или ввергать нацию в войну без конца - если нет ресурса эту войну выиграть ? Не вижу смысла повторять очевидные и без моих комментов вещи. За чем нужна война - гибель украинцев - разрушение промышленных предприятий - если ее нет возможности выиграть ? За чем ее разжигать ? Что за бессмысленный набор слов ни о чем ? Да финансовые спекуляции и мошенничество - это профессия Сорос . можно сказать его криминальный профиль. Вот представьте - 11 сентября в Сша - террористы на самолетах? Но их послал конкретный человек. Усама Бен Ладен - он точно ЗНАЛ, что завтра это случится и как результат - доллар упадет на мировых рынках и акции США тоже. Можно заработать миллиарды долларов. Я вот НЕ вижу в этом случае других целей - их вообще не было. Но если вы видите какие-то "полтические " бла-бла -бла - то это все бла-бла - ни о чем. Если я не вижу ФАКТЫ И ЛОГИКУ - КОТОРАЯ ИХ СВЯЗЫВАЕТ - я присматриваюсь внимательнее и нахожу ее. Бла-бла про любовь к украинской земле - что бы ее продать ? И при этом программа ухудшения жизни украинцев - ? Логику видите. Это не патриотизм _ это грабеж нации. Или ввергать нацию в войну без конца - если нет ресурса эту войну выиграть ? Не вижу смысла повторять очевидные и без моих комментов вещи. За чем нужна война - гибель украинцев - разрушение промышленных предприятий - если ее нет возможности выиграть ? За чем ее разжигать ? Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Пон 21 жов, 2019 22:44, всього редагувалось 1 раз. kalinavalera1

Повідомлень: 4962 З нами з: 07.05.11 Подякував: 661 раз. Подякували: 507 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 22:42 Перес де Куэльяр написав: Проти Майдану були тільки риги

Проти Майдану були тільки риги



Это тебе на майдане сказали? Противников было много, в том числе реально ватных, топивших против ЕС за ТС. Я же был против, увидев на сцене майдана переобутых рыгов. Уже вначале декабря было понятно, что это межклановая разборка с использованием доверчивых людей на амбразуре.



Перес де Куэльяр написав: Продовжуй, щоб вималювати персону- ворог України. Продовжуй, щоб вималювати персону- ворог України.



Себе это говори, себе! Настоящий враг Украины - это ксенофоб, вооруженный фразой "кто не с нами, тот против нас"! Это тебе на майдане сказали?Противников было много, в том числе реально ватных, топивших против ЕС за ТС. Я же был против, увидев на сцене майдана переобутых рыгов. Уже вначале декабря было понятно, что это межклановая разборка с использованием доверчивых людей на амбразуре.Себе это говори, себе! Настоящий враг Украины - это ксенофоб, вооруженный фразой "кто не с нами, тот против нас"! zРадио

Повідомлень: 3891 З нами з: 02.05.18 Подякував: 814 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 22:52 andrijk777 Когда не можете аргументы привести - пишете оскорбления ? Бред ? Что бред ? Обнищание украинцев ? развал промышленности и ее уничтожение ? Потеря рынков сбыта при Пете Порохе? Что Мы продали по дешевке - официально отдали вообще задаром рынки сбыта Украины то есть уничтожили будущее украинской промышленности. задаром отдали ЕС и США всю свою промышленность и наше будущее - мы отдали рынок сбыта в странах СНГ - нам демонстративно поставили такие условия при подписании договора об ассоции. Это условие НОРМАЛЬНОЕ ?! После потери рынков сбыта - наша промышленность никому не нужна. А Европа свои рынки нам не открыла. Зато получила наши рынки сбыта в странах СНГ. Порох полный профан ? Как вы ? нет. свое состояние он успшно множит - значит не идиот, а предатель. Оно и понятно. Финт ушами. Кто-то откат за это получил конечно. Нов целом это факт - полное разрушение промышленности = без рынков сбыта - она никому н нужна. Еще смешно про инвесторов в стране где нищее население! Когда не можете аргументы привести - пишете оскорбления ?Бред ? Что бред ? Обнищание украинцев ? развал промышленности и ее уничтожение ? Потеря рынков сбыта при Пете Порохе? Что Мы продали по дешевке - официально отдали вообще задаром рынки сбыта Украины то есть уничтожили будущее украинской промышленности. задаром отдали ЕС и США всю свою промышленность и наше будущее - мы отдали рынок сбыта в странах СНГ - нам демонстративно поставили такие условия при подписании договора об ассоции. Это условие НОРМАЛЬНОЕ ?! После потери рынков сбыта - наша промышленность никому не нужна. А Европа свои рынки нам не открыла. Зато получила наши рынки сбыта в странах СНГ. Порох полный профан ? Как вы ? нет. свое состояние он успшно множит - значит не идиот, а предатель. Оно и понятно. Финт ушами. Кто-то откат за это получил конечно. Нов целом это факт - полное разрушение промышленности = без рынков сбыта - она никому н нужна. Еще смешно про инвесторов в стране где нищее население! Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Пон 21 жов, 2019 22:59, всього редагувалось 1 раз. kalinavalera1

Повідомлень: 4962 З нами з: 07.05.11 Подякував: 661 раз. Подякували: 507 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4338433943404341> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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