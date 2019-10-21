RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4338433943404341>
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 21:58

  detroytred написав:
  Кармелюк написав:Постійні шарахання з однієї крайнощі до протилежної крайнощі членів правлячої нині команди (і тих, що в ОП, і тих, що в Раді, і тих, що в уряді і поряд з ним) з будь-якого питання (чи то по "формулі Штанмаєра", чи по ринку землі, чи по відносинам з МВФ, чи стосовно справи "Приватбанку" і колишніх власників цієї установи, чи по діяльності в країні бувших регіоналів типу Портнова і Лукаш і т.п.), а також діяльність наближених до них "діячів культури" з "Квартал 95" по цілковитому "обидлячуванню" населення призводить до того, що виникає таке відчуття, що все це робиться з однією метою: демонтаж держави Україна!
ЗЕ является следствием, а не причиной.
Следствием Порошенко и Ко.

Угу, а ПАП - следствие Овоща и Ко.
А Овощ - следствие Юща и Ко.
А Ющ - и так далее... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
С такой логикой можно доказать все, что угодно.

ЗЕ - никакое не следствие, а продукт избирательных технологий, апеллирующих к низшим рефлексам - "отомстить гадам за все".
Мир и всеобщее благоденствие в той или иной форме обещали все.
Но победил Голобородько на велосипедике.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Starikan
2
 
Повідомлень: 16317
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1547 раз.
Подякували: 2525 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 22:10

  Starikan написав:ЗЕ - никакое не следствие, а продукт избирательных технологий, апеллирующих к низшим рефлексам - "отомстить гадам за все".


Эммм... А к каким рефлексам "мирних мітингувальників" аппелировали на майдане? Ты же не будешь, надеюсь, отрицать, что Президент Порошенко - продукт майдана?

Там по-круче Голобородько было - "они украли наше светлое европейское будущее", "так больше жить нельзя", "хуже не будет"...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3891
З нами з: 02.05.18
Подякував: 814 раз.
Подякували: 1908 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 22:21

  kalinavalera1 написав:andrijk777 Например деньги. Покупаются доллары по 8 гривен А через месяц продаются по 36 гр.

Це дитячий садок. Мені просто лінь пояснювати вам, що це брєд(чисто з економічної точки зору).
По цих двох реченнях я зрозумів ваш "рівень".
Загалом раджу не читати "все підряд" в інтернеті, а більш вдумливо підходити до проблем нашої держави. Повірте, це все дуже складно, все дуже пов'язано і переплетено.
Все має свою причину і причини різні.
Ви валите все в одну "кучу" - навіть не знаю, ви це робите спеціально(займаєтесь пропагандою), чи просто злоба накопичилась.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1677
З нами з: 11.11.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 22:27

  andrijk777 написав:
  kalinavalera1 написав:Во всем мире прибыль от продажи промышленникам своего национального газа ( к примеру) имеет население - каждый имеет конкретно счет и получает прибыль . В СССР, в Украине и в РФ НЕ ТАК ДО СИХ ПОР. Как и раньше прибыль от продажи украинского газа и эксплуатации ГТС - получают захватчики этого ресурса. Я сегодня уже расписал схему - нас принудительно удерживают в СССР, только ухудшая с каждым годом наше положение - все время придумывая для этого разные басни. Так удобнее разграблять национальное достояние.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
У вас якась каша в голові....
Я не знаю жодної країни, окрім Саудовської Аравії(і можливо Катару), де "каждый имеет конкретно счет и получает прибыль" з нафти/газу.
Але в СА і Катарі прибутки від нафти/газу на душу населення в ТИСЯЧІ разів більші ніж в Україні.
І ви не відповіли на питання:
А можете озвучити які конкретно вказівки дає США(чи Сорос, я хз) Зеленському?
І взагалі, яка кінцева ціль(позиція) США по Україні? Що нас там чекає в майбутньому?

Например за тот же газ получают прибыль лично получают так же в Норвегии. около 800 евро в месяц, кажется. За точность не ручаюсь. Но факт точно на лицо. При чем тут много или мало прибыли от газа у нас крадут сынок Байдена и Коболев ? Судя по их миллиардам вполне достаточно :mrgreen: А вот про мало газа - это ложь. Как раз на местрождения нашего газа и смотрят те, кто скупает наши долговые обязательства. С одной стороны завладеть нашим газам - который еще в недрах - а его там не мало , его много , у нас 2 место в Европе по не разработанному газу. И тут же продавать нам по ходу свой сжиженный газ в тридорог. Вы знаете что такое мировая монополия ? К примеру по газу ? так вот это модель ТНК. Если в ы не понимаете простые вещи - к чему писать все по 2 раза ? Читайте Гугл и анализируйте совокупность фактов. Обычно многие факты и события связаны логикой и они очевидны . Если Зе отравляется на собеседование в посольство СШа перед подачей документов на выборы - какие выводы ? И отслеживаем дальше его законы и действия. Не выполненные - заведомо ложные обещания. Нам он обещаает повышение коммуналки, повышение цен, продажу земли и стратегических предприятий ? Я не слышал , что такие ЦУ ему дали в посольстве. Но раз он туда ходил - то хотел знать какую политику они одобрят. Верно ? Знгачит нуждается в их "одобрении" ? И я точно знаю , что народ - слугой которого он себя изображал - точно не давал ему ЦУ - повышать коммуналку и цены , продавать землю и стратегические предприятия. Не развивать промышленность , Платить зарплату как в СССР - %5 от реального заработка и тп. Поскльку он продемонстрировал - кто для него важен и к кому он прислушивается - вывод очевиден.

Цель финансовых и политических махинаций нужно ПИСАТЬ ?!? :lol: Сколько стоит мир - в любые времена и разных странах - цель - одна. Обогащение. Власть над миром в особых случаях с клиническим подтекстом. Впрочем Деньги и обогащение всегда на 1 месте. Вы даже такое не понимаете ? На этом стоит мир ....
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4962
З нами з: 07.05.11
Подякував: 661 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 22:27

  zРадио написав:
  Starikan написав:ЗЕ - никакое не следствие, а продукт избирательных технологий, апеллирующих к низшим рефлексам - "отомстить гадам за все".


Эммм... А к каким рефлексам "мирних мітингувальників" аппелировали на майдане? Ты же не будешь, надеюсь, отрицать, что Президент Порошенко - продукт майдана?

Там по-круче Голобородько было - "они украли наше светлое европейское будущее", "так больше жить нельзя", "хуже не будет"...
Оце так видав. Проти Майдану були тільки риги, які є колаборантами. Я розумію хто ти і чим більше ти пишеш, тим краще копаєш собі яму. Продовжуй, щоб вималювати персону- ворог України.Якщо Шановний Модератор розуміє, нехай зверне увагу на дописи цього персонажа.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2428
З нами з: 06.01.17
Подякував: 1021 раз.
Подякували: 1033 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 22:30

  Starikan написав:
ЗЕ является следствием, а не причиной.
Следствием Порошенко и Ко.

Угу, а ПАП - следствие Овоща и Ко.
А Овощ - следствие Юща и Ко.
А Ющ - и так далее... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

А я з цим згідний. Ну не на 100%, але на 50% згідний.
Кучма - наслідок "неконкретного" Кравчука.
Ющ - наслідок "напів-диктатора" Кучми.
Яник - наслідок невдахи Юща.
Порох - наслідок зека Яника. Тут поясню - Порох виїхав на обіцянках євроінтеграції, проти якої був Яник і власне через яку сталась революція.
Зе - наслідок "націоналіста і надто великого патріота" Пороха. :mrgreen:
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1677
З нами з: 11.11.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 22:38

  kalinavalera1 написав:
  andrijk777 написав:
  kalinavalera1 написав:Во всем мире прибыль от продажи промышленникам своего национального газа ( к примеру) имеет население - каждый имеет конкретно счет и получает прибыль . В СССР, в Украине и в РФ НЕ ТАК ДО СИХ ПОР. Как и раньше прибыль от продажи украинского газа и эксплуатации ГТС - получают захватчики этого ресурса. Я сегодня уже расписал схему - нас принудительно удерживают в СССР, только ухудшая с каждым годом наше положение - все время придумывая для этого разные басни. Так удобнее разграблять национальное достояние.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
У вас якась каша в голові....
Я не знаю жодної країни, окрім Саудовської Аравії(і можливо Катару), де "каждый имеет конкретно счет и получает прибыль" з нафти/газу.
Але в СА і Катарі прибутки від нафти/газу на душу населення в ТИСЯЧІ разів більші ніж в Україні.
І ви не відповіли на питання:
А можете озвучити які конкретно вказівки дає США(чи Сорос, я хз) Зеленському?
І взагалі, яка кінцева ціль(позиція) США по Україні? Що нас там чекає в майбутньому?

Например за тот же газ получают прибыль лично получают так же в Норвегии. около 800 евро в месяц, кажется. За точность не ручаюсь. Но факт точно на лицо.

В Норвегії "каждый имеет конкретно счет"? Ні. Там є національний фонд.
Краще готуватись треба.
  kalinavalera1 написав: А вот про мало газа - это ложь.

Читайте по буквах що я написав:
Але в СА і Катарі прибутки від нафти/газу на душу населення в ТИСЯЧІ разів більші ніж в Україні.
Для довідки: в Росії в десятки разів більші ніж в Україні.
Дальше все брєд:
  kalinavalera1 написав: Как раз на местрождения нашего газа и смотрят те, кто скупает наши долговые обязательства. С одной стороны завладеть нашим газам - который еще в недрах - а его там не мало , его много , у нас 2 место в Европе по не разработанному газу. И тут же продавать нам по ходу свой сжиженный газ в тридорог. Вы знаете что такое мировая монополия ? К примеру по газу ? так вот это модель ТНК. Если в ы не понимаете простые вещи - к чему писать все по 2 раза ? Читайте Гугл и анализируйте совокупность фактов. Обычно многие факты и события связаны логикой и они очевидны . Если Зе отравляется на собеседование в посольство СШа перед подачей документов на выборы - какие выводы ? И отслеживаем дальше его законы и действия. Не выполненные - заведомо ложные обещания. Нам он обещаает повышение коммуналки, повышение цен, продажу земли и стратегических предприятий ? Я не слышал , что такие ЦУ ему дали в посольстве. Но раз он туда ходил - то хотел знать какую политику они одобрят. Верно ? Знгачит нуждается в их "одобрении" ? И я точно знаю , что народ - слугой которого он себя изображал - точно не давал ему ЦУ - повышать коммуналку и цены , продавать землю и стратегические предприятия. Не развивать промышленность , Платить зарплату как в СССР - %5 от реального заработка и тп. Поскльку он продемонстрировал - кто для него важен и к кому он прислушивается - вывод очевиден.

Цель финансовых и политических махинаций нужно ПИСАТЬ ?!? :lol: Сколько стоит мир - в любые времена и разных странах - цель - одна. Обогащение. Власть над миром в особых случаях с клиническим подтекстом. Впрочем Деньги и обогащение всегда на 1 месте. Вы даже такое не понимаете ? На этом стоит мир ....
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1677
З нами з: 11.11.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 22:42

  andrijk777 написав:
  kalinavalera1 написав:andrijk777 Например деньги. Покупаются доллары по 8 гривен А через месяц продаются по 36 гр.

Це дитячий садок. Мені просто лінь пояснювати вам, що це брєд(чисто з економічної точки зору).
По цих двох реченнях я зрозумів ваш "рівень".
Загалом раджу не читати "все підряд" в інтернеті, а більш вдумливо підходити до проблем нашої держави. Повірте, це все дуже складно, все дуже пов'язано і переплетено.
Все має свою причину і причини різні.
Ви валите все в одну "кучу" - навіть не знаю, ви це робите спеціально(займаєтесь пропагандою), чи просто злоба накопичилась.

Что за бессмысленный набор слов ни о чем ? Да финансовые спекуляции и мошенничество - это профессия Сорос . можно сказать его криминальный профиль. Вот представьте - 11 сентября в Сша - террористы на самолетах? Но их послал конкретный человек. Усама Бен Ладен - он точно ЗНАЛ, что завтра это случится и как результат - доллар упадет на мировых рынках и акции США тоже. Можно заработать миллиарды долларов. Я вот НЕ вижу в этом случае других целей - их вообще не было. Но если вы видите какие-то "полтические " бла-бла -бла - то это все бла-бла - ни о чем. Если я не вижу ФАКТЫ И ЛОГИКУ - КОТОРАЯ ИХ СВЯЗЫВАЕТ - я присматриваюсь внимательнее и нахожу ее. Бла-бла про любовь к украинской земле - что бы ее продать ? И при этом программа ухудшения жизни украинцев - ? Логику видите. Это не патриотизм _ это грабеж нации. Или ввергать нацию в войну без конца - если нет ресурса эту войну выиграть ? Не вижу смысла повторять очевидные и без моих комментов вещи. За чем нужна война - гибель украинцев - разрушение промышленных предприятий - если ее нет возможности выиграть ? За чем ее разжигать ?
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Пон 21 жов, 2019 22:44, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4962
З нами з: 07.05.11
Подякував: 661 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 22:42

  Перес де Куэльяр написав:Проти Майдану були тільки риги


Это тебе на майдане сказали? :mrgreen: Противников было много, в том числе реально ватных, топивших против ЕС за ТС. Я же был против, увидев на сцене майдана переобутых рыгов. Уже вначале декабря было понятно, что это межклановая разборка с использованием доверчивых людей на амбразуре.

  Перес де Куэльяр написав:Продовжуй, щоб вималювати персону- ворог України.


Себе это говори, себе! Настоящий враг Украины - это ксенофоб, вооруженный фразой "кто не с нами, тот против нас"!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3891
З нами з: 02.05.18
Подякував: 814 раз.
Подякували: 1908 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 22:52

andrijk777 Когда не можете аргументы привести - пишете оскорбления ? :D Бред ? Что бред ? Обнищание украинцев ? развал промышленности и ее уничтожение ? Потеря рынков сбыта при Пете Порохе? Что Мы продали по дешевке - официально отдали вообще задаром рынки сбыта Украины то есть уничтожили будущее украинской промышленности. задаром отдали ЕС и США всю свою промышленность и наше будущее - мы отдали рынок сбыта в странах СНГ - нам демонстративно поставили такие условия при подписании договора об ассоции. Это условие НОРМАЛЬНОЕ ?! После потери рынков сбыта - наша промышленность никому не нужна. А Европа свои рынки нам не открыла. Зато получила наши рынки сбыта в странах СНГ. Порох полный профан ? Как вы ? нет. свое состояние он успшно множит - значит не идиот, а предатель. Оно и понятно. Финт ушами. Кто-то откат за это получил конечно. Нов целом это факт - полное разрушение промышленности = без рынков сбыта - она никому н нужна. Еще смешно про инвесторов в стране где нищее население!
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Пон 21 жов, 2019 22:59, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4962
З нами з: 07.05.11
Подякував: 661 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4338433943404341>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.