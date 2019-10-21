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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4338433943404341
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 22:53

  kalinavalera1 написав: Что за бессмысленный набор слов ни о чем ? Да финансовые спекуляции и мошенничество - это профессия Сорос . можно сказать его криминальный профиль. Вот представьте - 11 сентября в Сша - террористы на самолетах? Но их послал конкретный человек. Усама Бен Ладен - он точно ЗНАЛ, что завтра это случится и как результат - доллар упадет на мировых рынках и акции США тоже. Можно заработать миллиарды долларов. Я вот НЕ вижу в этом случае других целей - их вообще не было. Но если вы видите какие-то "полтические " бла-бла -бла - то это все бла-бла - ни о чем. Если я не вижу ФАКТЫ И ЛОГИКУ - КОТОРАЯ ИХ СВЯЗЫВАЕТ - я присматриваюсь внимательнее и нахожу ее. Бла-бла про любовь к украинской земле - что бы ее продать ? И при этом программа ухудшения жизни украинцев - ? Логику видите. Это не патриотизм _ это грабеж нации. Или ввергать нацию в войну без конца - если нет ресурса эту войну выиграть ? Не вижу смысла повторять очевидные и без моих комментов вещи. За чем нужна война - гибель украинцев - разрушение промышленных предприятий - если ее нет возможности выиграть ? За чем ее разжигать ?

Ви такий смішний, я сиджу і просто ржу.
Ось вам факт:
1. Україна "НИЩАЯ" держава по мірках Заходу. Тут немає грошей від слова зовсім.
Наслідок факту 1:
2. Влаштовувати тут революцію "за гроші" просто економічно невигідно.
Все.
*І я притримуюсь думки що не Усама Бен Ладен організував теракти.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 22:58

  kalinavalera1 написав:andrijk777 Когда не можете аргументы привести - пишете оскорбления ? :D Бред ? Что бред ? Обнищание украинцев ? развал промышленности ? Потеря рынков сбыта ? Что иы продали по дешевке ? задаром отдали ЕС и США всю свою промышленность и наше будущее - мы отдали рынок сбыта в странах СНГ - нам демонстративно поставили такие условия. Страны ЕС и США! После потери рынков сбыта - наша промышленность никому не нужна. А Европа свои рынки нам не открыла. Оно и понятно. Финт ушами. Кто-то откат за это получил конечно. Нов целом это факт - полное разрушение промышленности = без рынков сбыта - она никому н нужна. Еще смешно про инвесторов в стране где нищее население!

Ви так швидко пишете, я просто не встигаю це все "переварити". :mrgreen: :mrgreen:
А ХТО нам ці "условия" поставив. США?
Я думав що Росія нам закрила ринки збуту в Росію... Виявляється США закрили. От гади! Підлі які. Добре що ви мене просвітили. :mrgreen: :mrgreen:
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 23:04

Re: Політичні дискусії

  andrijk777 написав:Зе - наслідок "націоналіста і надто великого патріота" Пороха.
Якби ж воно було так- Порох націоналіст, але ні. А от ЗЕ наслідок інформаційної пропаганди ззовні і дебілізму всередині, це так.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 23:11

  andrijk777 написав:
  kalinavalera1 написав:andrijk777 Когда не можете аргументы привести - пишете оскорбления ? :D Бред ? Что бред ? Обнищание украинцев ? развал промышленности ? Потеря рынков сбыта ? Что иы продали по дешевке ? задаром отдали ЕС и США всю свою промышленность и наше будущее - мы отдали рынок сбыта в странах СНГ - нам демонстративно поставили такие условия. Страны ЕС и США! После потери рынков сбыта - наша промышленность никому не нужна. А Европа свои рынки нам не открыла. Оно и понятно. Финт ушами. Кто-то откат за это получил конечно. Нов целом это факт - полное разрушение промышленности = без рынков сбыта - она никому н нужна. Еще смешно про инвесторов в стране где нищее население!

Ви так швидко пишете, я просто не встигаю це все "переварити". :mrgreen: :mrgreen:
А ХТО нам ці "условия" поставив. США?
Я думав що Росія нам закрила ринки збуту в Росію... Виявляється США закрили. От гади! Підлі які. Добре що ви мене просвітили. :mrgreen: :mrgreen:

Не торговать с Россией и странами СНГ - это было условие договора об Ассоциации с ЕС. Это было и есть во всех СМИ. На тот момент торговля наша со странами СНГ была отличной и активной. Других рынков сбыта у нас не было и не обещали. Обычно с этого начинается торговля по пунктам договора. - договор этот обсасывают годами . Польша торговалась 9 лет. Вытребовала себе 90 миллиардов евро "подъемных" - помощи при вхождении в договор. А так же максимальные переференции по агросектору. Никаких обязательств и органичений не приняли поляки. Молдавия только 4 года. Украина подписала все и сразу. Себе никаких преференций , прав и льгот, кроме обязательств. Самое смехотворное - полный идиотизм - что это торговый договор об Ассоциации - и смысл любого торгового договора - это прибыль. Которую в результате этого договора получают все страны - участники - и делят в конце года. У каждой страны свой процент прибыли. И только Порошенко подписал торговый догвор - по которому Украина не получает никакой выгоды и прибыли. 0 Зеро процентов. Ага, расскажите, как Россия нам закрыла рынки? Конечно после враждебных выходок наших политиков в их адрес такое возможно и даже естественно. Но очевидно тот кто оскорблял РФ - именно добивался и закрытия рынков для нас , и развала нашей промышленности полного, и войны без конца и края . а значчит бесконечной гибели украинцев, безработицы и нищеты в стране. Почитайте факты про договор об ассоциации . Да США тоже принимали тогда участие и оказывали давление - требовали подписывать договор немедленно, в ущерб национальным интересам Украины - что и видим сегодня. дело в том - что Транснациональные корпорации - это мировые монополии - в которые входят и предприятия ЕС тоже. Они тоже принадлежат представителям США.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 23:22

  andrijk777 написав:.......
Турецкая Республика Северного Кипра є частиною Турції??? Що курите, поділіться.
....

Нет. Но она и не является частью Греции, как было "до того".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 23:27

kalinavalera1
Так ви кремлебот, батенька. Як там в Якутії живеться? Не холодно? Китайці не докучають. Та женіть їх в шию. Превратите их в радиоактивный пепел, а то поздно будет. :mrgreen: :mrgreen:
Шото я вас зразу не розкусив...
В мене останнє до вас питання(не по методичці):
Якщо ті кляті американці такі погані, чого ж вони з інших країн(наприклад Південна Корея, країни східної Європи) зробили цукерки, а Україну хочуть знищити, пограбувати і т.д.
Чого це Україну вони так грабують :mrgreen: , а Латвії, Литві і Естонії допомагають? Га?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 23:27

  andrijk777 написав:........
09.02.1918 — Українська Центральна Рада підписала Берестейський договір, яким Україну як незалежну державу було визнано державами Четверного союзу та РРФСР.

Мені(і всьому нормальному світу) цього достатньо. Навіть якщо вона існувала день і визнана світом - цього достатньо щоб вважати сучасну Україну правонаступницею УНР.

The Treaty of Brest-Litovsk was a peace treaty signed on 3 March 1918 between the Russian SFSR and the Central Powers, but prior to that on 9 February 1918, the Central Powers signed an exclusive protectorate treaty (German: Brotfrieden, "peace for bread") with the Ukrainian People's Republic as part of the negotiations that took place in Brest-Litovsk, Grodno Governorate (now Brest, Belarus) recognizing the sovereignty of the Ukrainian republic. Although not formally annexing the territory of the former Russian Empire, Germany and Austria-Hungary secured food-supply support in return for providing military protection. The Quadruple Alliance recognized Ukraine as a neutral state.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:UNR_1918_divisions-0.png
- "записывай", що ви нам маєте віддати. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

И в каких границах УНР существовала?
Только реально, а не на нарисованной кем-то бумажке?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 23:29

Re: Політичні дискусії

  andrijk777 написав:1. Україна "НИЩАЯ" держава по мірках Заходу. Тут немає грошей від слова зовсім.Наслідок факту 1:2. Влаштовувати тут революцію "за гроші" просто економічно невигідно.Все.*І я притримуюсь думки що не Усама Бен Ладен організував теракти.


Перечитал 3 раза - в чем логическая связь ? Почему организовывать у нас революцию "за гроші" не вигодно ? Абсурд. Гроші - це бумага - це символи - які самі нічого не коштують. Цінні тільки товары. Например - газ, земля. имеет огромную ценность РЫНОК СБЫТА. А гроші - це просто бумажки. ті - хто влаштовує революції загроші - самі друкують долари. А збагатится хочуть придбавши всі родовища газу на планеті, наприклад. І не тільки. Для того, щоб збагачуватися - плтрібно не тільки володіти якою сь галуззю , без ринку збутутого, чим вони володіють - це володіння не має сенсу.
kalinavalera1
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