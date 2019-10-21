Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4338433943404341 Додано: Пон 21 жов, 2019 22:53 kalinavalera1 написав: Что за бессмысленный набор слов ни о чем ? Да финансовые спекуляции и мошенничество - это профессия Сорос . можно сказать его криминальный профиль. Вот представьте - 11 сентября в Сша - террористы на самолетах? Но их послал конкретный человек. Усама Бен Ладен - он точно ЗНАЛ, что завтра это случится и как результат - доллар упадет на мировых рынках и акции США тоже. Можно заработать миллиарды долларов. Я вот НЕ вижу в этом случае других целей - их вообще не было. Но если вы видите какие-то "полтические " бла-бла -бла - то это все бла-бла - ни о чем. Если я не вижу ФАКТЫ И ЛОГИКУ - КОТОРАЯ ИХ СВЯЗЫВАЕТ - я присматриваюсь внимательнее и нахожу ее. Бла-бла про любовь к украинской земле - что бы ее продать ? И при этом программа ухудшения жизни украинцев - ? Логику видите. Это не патриотизм _ это грабеж нации. Или ввергать нацию в войну без конца - если нет ресурса эту войну выиграть ? Не вижу смысла повторять очевидные и без моих комментов вещи. За чем нужна война - гибель украинцев - разрушение промышленных предприятий - если ее нет возможности выиграть ? За чем ее разжигать ? Что за бессмысленный набор слов ни о чем ? Да финансовые спекуляции и мошенничество - это профессия Сорос . можно сказать его криминальный профиль. Вот представьте - 11 сентября в Сша - террористы на самолетах? Но их послал конкретный человек. Усама Бен Ладен - он точно ЗНАЛ, что завтра это случится и как результат - доллар упадет на мировых рынках и акции США тоже. Можно заработать миллиарды долларов. Я вот НЕ вижу в этом случае других целей - их вообще не было. Но если вы видите какие-то "полтические " бла-бла -бла - то это все бла-бла - ни о чем. Если я не вижу ФАКТЫ И ЛОГИКУ - КОТОРАЯ ИХ СВЯЗЫВАЕТ - я присматриваюсь внимательнее и нахожу ее. Бла-бла про любовь к украинской земле - что бы ее продать ? И при этом программа ухудшения жизни украинцев - ? Логику видите. Это не патриотизм _ это грабеж нации. Или ввергать нацию в войну без конца - если нет ресурса эту войну выиграть ? Не вижу смысла повторять очевидные и без моих комментов вещи. За чем нужна война - гибель украинцев - разрушение промышленных предприятий - если ее нет возможности выиграть ? За чем ее разжигать ?

Ви такий смішний, я сиджу і просто ржу.

Ось вам факт:

1. Україна "НИЩАЯ" держава по мірках Заходу. Тут немає грошей від слова зовсім.

Наслідок факту 1:

2. Влаштовувати тут революцію "за гроші" просто економічно невигідно.

Все.

*І я притримуюсь думки що не Усама Бен Ладен організував теракти. Ви такий смішний, я сиджу і просто ржу.Ось вам факт:1. Українадержава по мірках Заходу. Тут немає грошей від словаНаслідок факту 1:2. Влаштовувати тут революцію "за гроші" просто економічно невигідно.Все.*І я притримуюсь думки що не Усама Бен Ладен організував теракти. andrijk777

Повідомлень: 1677 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 22:58 kalinavalera1 написав: andrijk777 Когда не можете аргументы привести - пишете оскорбления ? Бред ? Что бред ? Обнищание украинцев ? развал промышленности ? Потеря рынков сбыта ? Что иы продали по дешевке ? задаром отдали ЕС и США всю свою промышленность и наше будущее - мы отдали рынок сбыта в странах СНГ - нам демонстративно поставили такие условия. Страны ЕС и США! После потери рынков сбыта - наша промышленность никому не нужна. А Европа свои рынки нам не открыла. Оно и понятно. Финт ушами. Кто-то откат за это получил конечно. Нов целом это факт - полное разрушение промышленности = без рынков сбыта - она никому н нужна. Еще смешно про инвесторов в стране где нищее население! Когда не можете аргументы привести - пишете оскорбления ?Бред ? Что бред ? Обнищание украинцев ? развал промышленности ? Потеря рынков сбыта ? Что иы продали по дешевке ? задаром отдали ЕС и США всю свою промышленность и наше будущее -. Страны ЕС и США! После потери рынков сбыта - наша промышленность никому не нужна. А Европа свои рынки нам не открыла. Оно и понятно. Финт ушами. Кто-то откат за это получил конечно. Нов целом это факт - полное разрушение промышленности = без рынков сбыта - она никому н нужна. Еще смешно про инвесторов в стране где нищее население!

Ви так швидко пишете, я просто не встигаю це все "переварити".

А ХТО нам ці "условия" поставив. США?

Я думав що Росія нам закрила ринки збуту в Росію... Виявляється США закрили. От гади! Підлі які. Добре що ви мене просвітили. Ви так швидко пишете, я просто не встигаю це все "переварити".А ХТО нам ці "условия" поставив. США?Я думав що Росія нам закрила ринки збуту в Росію... Виявляється США закрили. От гади! Підлі які. Добре що ви мене просвітили. andrijk777

Повідомлень: 1677 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 23:04 Re: Політичні дискусії andrijk777 написав: Зе - наслідок "націоналіста і надто великого патріота" Пороха. Зе - наслідок "націоналіста і надто великого патріота" Пороха. Якби ж воно було так- Порох націоналіст, але ні. А от ЗЕ наслідок інформаційної пропаганди ззовні і дебілізму всередині, це так. Якби ж воно було так- Порох націоналіст, але ні. А от ЗЕ наслідок інформаційної пропаганди ззовні і дебілізму всередині, це так. Перес де Куэльяр

Повідомлень: 2428 З нами з: 06.01.17 Подякував: 1021 раз. Подякували: 1033 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 23:11 andrijk777 написав: kalinavalera1 написав: andrijk777 Когда не можете аргументы привести - пишете оскорбления ? Бред ? Что бред ? Обнищание украинцев ? развал промышленности ? Потеря рынков сбыта ? Что иы продали по дешевке ? задаром отдали ЕС и США всю свою промышленность и наше будущее - мы отдали рынок сбыта в странах СНГ - нам демонстративно поставили такие условия. Страны ЕС и США! После потери рынков сбыта - наша промышленность никому не нужна. А Европа свои рынки нам не открыла. Оно и понятно. Финт ушами. Кто-то откат за это получил конечно. Нов целом это факт - полное разрушение промышленности = без рынков сбыта - она никому н нужна. Еще смешно про инвесторов в стране где нищее население! Когда не можете аргументы привести - пишете оскорбления ?Бред ? Что бред ? Обнищание украинцев ? развал промышленности ? Потеря рынков сбыта ? Что иы продали по дешевке ? задаром отдали ЕС и США всю свою промышленность и наше будущее -. Страны ЕС и США! После потери рынков сбыта - наша промышленность никому не нужна. А Европа свои рынки нам не открыла. Оно и понятно. Финт ушами. Кто-то откат за это получил конечно. Нов целом это факт - полное разрушение промышленности = без рынков сбыта - она никому н нужна. Еще смешно про инвесторов в стране где нищее население!

Ви так швидко пишете, я просто не встигаю це все "переварити".

А ХТО нам ці "условия" поставив. США?

Я думав що Росія нам закрила ринки збуту в Росію... Виявляється США закрили. От гади! Підлі які. Добре що ви мене просвітили. Ви так швидко пишете, я просто не встигаю це все "переварити".А ХТО нам ці "условия" поставив. США?Я думав що Росія нам закрила ринки збуту в Росію... Виявляється США закрили. От гади! Підлі які. Добре що ви мене просвітили.

Не торговать с Россией и странами СНГ - это было условие договора об Ассоциации с ЕС. Это было и есть во всех СМИ. На тот момент торговля наша со странами СНГ была отличной и активной. Других рынков сбыта у нас не было и не обещали. Обычно с этого начинается торговля по пунктам договора. - договор этот обсасывают годами . Польша торговалась 9 лет. Вытребовала себе 90 миллиардов евро "подъемных" - помощи при вхождении в договор. А так же максимальные переференции по агросектору. Никаких обязательств и органичений не приняли поляки. Молдавия только 4 года. Украина подписала все и сразу. Себе никаких преференций , прав и льгот, кроме обязательств. Самое смехотворное - полный идиотизм - что это торговый договор об Ассоциации - и смысл любого торгового договора - это прибыль. Которую в результате этого договора получают все страны - участники - и делят в конце года. У каждой страны свой процент прибыли. И только Порошенко подписал торговый догвор - по которому Украина не получает никакой выгоды и прибыли. 0 Зеро процентов. Ага, расскажите, как Россия нам закрыла рынки? Конечно после враждебных выходок наших политиков в их адрес такое возможно и даже естественно. Но очевидно тот кто оскорблял РФ - именно добивался и закрытия рынков для нас , и развала нашей промышленности полного, и войны без конца и края . а значчит бесконечной гибели украинцев, безработицы и нищеты в стране. Почитайте факты про договор об ассоциации . Да США тоже принимали тогда участие и оказывали давление - требовали подписывать договор немедленно, в ущерб национальным интересам Украины - что и видим сегодня. дело в том - что Транснациональные корпорации - это мировые монополии - в которые входят и предприятия ЕС тоже. Они тоже принадлежат представителям США. Не торговать с Россией и странами СНГ - это было условие договора об Ассоциации с ЕС. Это было и есть во всех СМИ. На тот момент торговля наша со странами СНГ была отличной и активной. Других рынков сбыта у нас не было и не обещали. Обычно с этого начинается торговля по пунктам договора. - договор этот обсасывают годами . Польша торговалась 9 лет. Вытребовала себе 90 миллиардов евро "подъемных" - помощи при вхождении в договор. А так же максимальные переференции по агросектору. Никаких обязательств и органичений не приняли поляки. Молдавия только 4 года. Украина подписала все и сразу. Себе никаких преференций , прав и льгот, кроме обязательств. Самое смехотворное - полный идиотизм - что это торговый договор об Ассоциации - и смысл любого торгового договора - это прибыль. Которую в результате этого договора получают все страны - участники - и делят в конце года. У каждой страны свой процент прибыли. И только Порошенко подписал торговый догвор - по которому Украина не получает никакой выгоды и прибыли. 0 Зеро процентов. Ага, расскажите, как Россия нам закрыла рынки? Конечно после враждебных выходок наших политиков в их адрес такое возможно и даже естественно. Но очевидно тот кто оскорблял РФ - именно добивался и закрытия рынков для нас , и развала нашей промышленности полного, и войны без конца и края . а значчит бесконечной гибели украинцев, безработицы и нищеты в стране. Почитайте факты про договор об ассоциации . Да США тоже принимали тогда участие и оказывали давление - требовали подписывать договор немедленно, в ущерб национальным интересам Украины - что и видим сегодня. дело в том - что Транснациональные корпорации - это мировые монополии - в которые входят и предприятия ЕС тоже. Они тоже принадлежат представителям США. kalinavalera1

Повідомлень: 4962 З нами з: 07.05.11 Подякував: 661 раз. Подякували: 507 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 23:22 andrijk777 написав: .......

Турецкая Республика Северного Кипра є частиною Турції??? Що курите, поділіться.

.... .......Турецкая Республика Северного Кипра є частиною Турції??? Що курите, поділіться.....

Нет. Но она и не является частью Греции, как было "до того". Нет. Но она и не является частью Греции, как было "до того". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14493 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4289 раз. Подякували: 3979 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 23:27 kalinavalera1

Так ви кремлебот, батенька. Як там в Якутії живеться? Не холодно? Китайці не докучають. Та женіть їх в шию. Превратите их в радиоактивный пепел, а то поздно будет.

Шото я вас зразу не розкусив...

В мене останнє до вас питання(не по методичці):

Якщо ті кляті американці такі погані, чого ж вони з інших країн(наприклад Південна Корея, країни східної Європи) зробили цукерки, а Україну хочуть знищити, пограбувати і т.д.

Чого це Україну вони так грабують , а Латвії, Литві і Естонії допомагають? Га? Так ви кремлебот, батенька. Як там в Якутії живеться? Не холодно? Китайці не докучають. Та женіть їх в шию. Превратите их в радиоактивный пепел, а то поздно будет.Шото я вас зразу не розкусив...В мене останнє до вас питання(не по методичці):Якщо ті кляті американці такі погані, чого ж вони з інших країн(наприклад Південна Корея, країни східної Європи) зробили цукерки, а Україну хочуть знищити, пограбувати і т.д.Чого це Україну вони так грабують, а Латвії, Литві і Естонії допомагають? Га? andrijk777

Повідомлень: 1677 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 23:27 andrijk777 написав: ........

09.02.1918 — Українська Центральна Рада підписала Берестейський договір, яким Україну як незалежну державу було визнано державами Четверного союзу та РРФСР.

Мені(і всьому нормальному світу) цього достатньо. Навіть якщо вона існувала день і визнана світом - цього достатньо щоб вважати сучасну Україну правонаступницею УНР.



The Treaty of Brest-Litovsk was a peace treaty signed on 3 March 1918 between the Russian SFSR and the Central Powers, but prior to that on 9 February 1918, the Central Powers signed an exclusive protectorate treaty (German: Brotfrieden, "peace for bread") with the Ukrainian People's Republic as part of the negotiations that took place in Brest-Litovsk, Grodno Governorate (now Brest, Belarus) recognizing the sovereignty of the Ukrainian republic. Although not formally annexing the territory of the former Russian Empire, Germany and Austria-Hungary secured food-supply support in return for providing military protection. The Quadruple Alliance recognized Ukraine as a neutral state.



https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:UNR_1918_divisions-0.png

- "записывай", що ви нам маєте віддати. ........Мені(і всьому нормальному світу) цього достатньо. Навіть якщо вона існувала день і визнана світом - цього достатньо щоб вважати сучасну Україну правонаступницею УНР.- "записывай", що ви нам маєте віддати.

И в каких границах УНР существовала?

Только реально, а не на нарисованной кем-то бумажке? И в каких границах УНР существовала?Только реально, а не на нарисованной кем-то бумажке? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14493 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4289 раз. Подякували: 3979 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 жов, 2019 23:29 Re: Політичні дискусії andrijk777 написав: 1. Україна "НИЩАЯ" держава по мірках Заходу. Тут немає грошей від слова зовсім.Наслідок факту 1:2. Влаштовувати тут революцію "за гроші" просто економічно невигідно.Все.*І я притримуюсь думки що не Усама Бен Ладен організував теракти. 1. Україна "НИЩАЯ" держава по мірках Заходу. Тут немає грошей від слова зовсім.Наслідок факту 1:2. Влаштовувати тут революцію "за гроші" просто економічно невигідно.Все.*І я притримуюсь думки що не Усама Бен Ладен організував теракти.



Перечитал 3 раза - в чем логическая связь ? Почему организовывать у нас революцию "за гроші" не вигодно ? Абсурд. Гроші - це бумага - це символи - які самі нічого не коштують. Цінні тільки товары. Например - газ, земля. имеет огромную ценность РЫНОК СБЫТА. А гроші - це просто бумажки. ті - хто влаштовує революції загроші - самі друкують долари. А збагатится хочуть придбавши всі родовища газу на планеті, наприклад. І не тільки. Для того, щоб збагачуватися - плтрібно не тільки володіти якою сь галуззю , без ринку збутутого, чим вони володіють - це володіння не має сенсу. Перечитал 3 раза - в чем логическая связь ? Почему организовывать у нас революцию "за гроші" не вигодно ? Абсурд. Гроші - це бумага - це символи - які самі нічого не коштують. Цінні тільки товары. Например - газ, земля. имеет огромную ценность РЫНОК СБЫТА. А гроші - це просто бумажки. ті - хто влаштовує революції загроші - самі друкують долари. А збагатится хочуть придбавши всі родовища газу на планеті, наприклад. І не тільки. Для того, щоб збагачуватися - плтрібно не тільки володіти якою сь галуззю , без ринку збутутого, чим вони володіють - це володіння не має сенсу. kalinavalera1

Повідомлень: 4962 З нами з: 07.05.11 Подякував: 661 раз. Подякували: 507 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4338433943404341 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: andrijk777 Starikan і 2 гостейМодератори: ТупУм